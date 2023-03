5 raisons pour lesquelles la solution Splashtop est meilleure que BeyondTrust Appliance

Découvrez en quoi Splashtop est une solution de support à distance d’un meilleur rapport qualité-prix que BeyondTrust Appliance, offrant plus de flexibilité et d’évolutivité à votre équipe informatique.

Les équipes informatiques ont beaucoup de choses à penser lorsqu’il s’agit de choisir le bon logiciel d’accès à distance pour leur organisation. Du coût global aux options de licence et de déploiement, il peut être difficile de faire un choix éclairé. Surtout lorsque vous comparez certaines des solutions les mieux notées du marché.

Chez Splashtop, nous nous efforçons de rendre chaque aspect de votre expérience aussi simple que possible. C’est pourquoi nous vous présentons les cinq meilleures raisons de passer de BeyondTrust Appliance à Splashtop Enterprise.

BeyondTrust est l’un des meilleurs outils de support à distance pour l’informatique. Mais, en fin de compte, les équipes IT obtiennent bien plus avec Splashtop Enterprise à un meilleur prix que BeyondTrust Appliance. Regardons les choses en détail.

1. Splashtop est globalement plus avantageux que BeyondTrust Appliance

Splashtop offre la sécurité, les performances et la convivialité dont les équipes informatiques et les utilisateurs ont besoin à un meilleur prix que BeyondTrust.

BeyondTrust Appliance (anciennement appelé Bomgar Appliance) offre un accès distant privilégié via une plateforme centralisée de gestion des sessions et de contrôle des accès. Bien que leur déploiement sur site vise à garder les données importantes derrière le pare-feu de votre entreprise, il n’offre pas beaucoup de souplesse ni d’évolutivité.

Splashtop Enterprise est un outil tout-en-un, intégrant à la fois l’accès et le support à distance, avec une tarification flexible. Enterprise est une solution simple et facile à utiliser, avec une interface conviviale, des mises à jour automatiques et des fonctionnalités intuitives comme :

Intégration de la SSO

Service Desk

Connecteur Splashtop (point de connexion)

Partage de webcam avec annotation en réalité augmentée

Comment Splashtop Enterprise vous apporte plus de valeur sans alourdir votre budget informatique

Pas de frais de maintenance annuels : Splashtop offre tous les services énumérés ci-dessus à un coût inférieur à celui de BeyondTrust, sans facturer de frais de maintenance. Le prix initial de la licence perpétuelle de BeyondTrust est élevé, mais ce n’est pas le seul coût. Des frais de maintenance annuels viennent s’y ajouter. Avec Splashtop, tout cela est inclus dans votre abonnement annuel. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

La licence perpétuelle de BeyondTrust signifie qu’ils doivent facturer des frais de maintenance afin de fournir aux utilisateurs les améliorations nécessaires. En proposant une licence par abonnement, nous pouvons automatiquement corriger les bugs et intégrer de nouvelles fonctionnalités. Vous disposez toujours de la meilleure version de Splashtop, instantanément.

Prise en charge étendue des appareils : les produits Splashtop sont conçus pour que vous puissiez accéder à distance aux environnements physiques et virtuels depuis n’importe quel appareil. C’est pourquoi nos produits sont compatibles avec Windows, macOS, Linux, iOS, Android et Chrome. Nous offrons des performances fiables et uniformes sur tous les appareils.

Sécurité et conformité robustes : Splashtop Enterprise offre une sécurité de pointe avec des fonctionnalités comme la SSO, la 2FA, la gestion par groupe, le chiffrement aux normes du secteur et les contrôles granulaires. Avec Enterprise, vous avez même la possibilité de déployer et de gérer Bitdefender Antivirus pour sécuriser les terminaux.

Les fonctions de sécurité standard fournies par Splashtop peuvent aider votre équipe informatique à optimiser ses efforts tout en préservant un niveau élevé de cybersécurité. De plus, Splashtop est conforme aux normes SOC 2, RGPD et autres exigences du secteur.

Facile à déployer, à gérer et à faire évoluer dans n’importe quel environnement : en outre, Splashtop est facile à déployer, à gérer, à faire évoluer et à utiliser sans aucune formation. Avec des options sur site et dans le cloud, Splashtop s’adapte facilement à votre environnement.

Si vous cherchez à établir des connexions à distance fiables et performantes tout en bénéficiant d’une convivialité supérieure, Splashtop Enterprise est le logiciel qu’il vous faut.

2. Licence par abonnement ou perpétuelle

Dans le monde des logiciels d’accès à distance, les licences par abonnement et les licences perpétuelles ont toutes deux leur place. Le modèle le plus classique est celui de la licence perpétuelle, qui consiste à acheter une licence unique sans date d’expiration. Il convient parfaitement si vous achetez un produit qui ne nécessite pas de mises à jour fréquentes ou de fonctionnalités supplémentaires.

Le modèle de plus en plus populaire (en particulier pour les solutions basées sur le cloud) est celui de la licence par abonnement. Dans ce type de licence, les utilisateurs achètent le droit d’utiliser le logiciel pendant une période de facturation déterminée. Ils sont généralement facturés mensuellement ou annuellement.

Choisir entre une licence par abonnement et une licence perpétuelle dépend essentiellement des besoins de votre entreprise. Cependant, la pandémie a fait comprendre aux équipes informatiques qu’il est impératif de disposer d’une solution suffisamment souple pour évoluer en un instant. Les logiciels par abonnement offrent cette flexibilité, ce qui n’est pas le cas des licences perpétuelles.

Chez Splashtop, nous nous engageons à fournir à nos utilisateurs la plus grande valeur possible. C’est pourquoi nous proposons un abonnement annuel, qui coûte globalement moins cher que la licence perpétuelle de BeyondTrust tout en offrant plus de souplesse.

« Après avoir utilisé Splashtop et constaté ses avantages, nous avons décidé de passer de BeyondTrust à Splashtop. Nous avons économisé plusieurs milliers de dollars. » Steve Burdick, administrateur système/président, Galveston Computer Solutions LLC

3. Déploiement dans le cloud ou sur site

Le déploiement sur site est une excellente option pour les organisations qui doivent travailler de manière indépendante et héberger le logiciel d’accès à distance sur leurs propres serveurs. Il convient également aux entreprises qui appliquent une politique de sécurité individuelle et dont les données doivent rester dans le périmètre de leur réseau.

L’inconvénient du sur site : la gestion d’une infrastructure interne est souvent difficile, chronophage et coûteuse. Il est donc pratiquement impossible d’évoluer rapidement.

Avec le développement du télétravail et du travail hybride, de nombreuses organisations se tournent vers l’accès à distance dans le cloud pour plus de flexibilité. Une solution cloud permet de ne pas avoir à gérer d’infrastructure interne. Elle donne aux organisations la possibilité d’évoluer rapidement en fonction de la demande.

Bien que nous fassions l’éloge de l’accès à distance basé sur le cloud, nous savons que certaines organisations ont besoin que leur équipe informatique héberge et gère elle-même une solution. C’est pourquoi Splashtop propose également un déploiement sur site.

4. Un service clientèle supérieur

Splashtop est avant tout un produit axé sur le client. Non seulement nous faisons en sorte qu’il soit facile de nous contacter, mais nous répondons également rapidement. La satisfaction de nos clients n’est pas un simple indicateur de réussite, c’est une valeur fondamentale. Nous vous permettons même de modifier ou d’annuler facilement votre abonnement. Lorsque nous déclarons que notre mission est d’offrir un service clientèle de classe supérieure, avant et après la vente, nous sommes sérieux.

Splashtop se démarque constamment de la concurrence en matière de satisfaction client, en remportant des distinctions de la part de G2, TrustRadius, et bien d’autres. Alors que nos concurrents ont la réputation d’avoir un faible taux de réponse, nous avons fait de la rapidité et de l’efficacité du support client l’un de nos objectifs principaux. Quelle que soit la taille de votre entreprise, Splashtop vous permet de parler directement à un expert grâce à une assistance mondiale accessible instantanément.

« Le prix élevé de BeyondTrust et leur manque de réactivité lorsque nous avons besoin de devis ou de renouvellements ont été déplorables. » - Steve Burdick, administrateur système/président, Galveston Computer Solutions LLC

5. Conçu pour le support informatique et l’accès à distance des utilisateurs

BeyondTrust Appliance est principalement conçu pour les fonctionnalités de support informatique, avec des fonctions telles que les contrôles d’accès privilégiés et l’audit et la conformité simplifiés.

Splashtop Enterprise, quant à lui, est conçu à la fois pour le support informatique et l’accès à distance des utilisateurs :

Support informatique – Enterprise facilite le déploiement à grande échelle, la mise à jour et l’extension avec des fonctions de support telles que le contrôle assisté et non-assisté, et l’intégration avec les systèmes de tickets et de PSA. Le tout à un prix inférieur à celui de BeyondTrust Appliance.

Accès utilisateur – Enterprise offre également aux utilisateurs une qualité HD, des connexions rapides en temps réel, ainsi que des sessions multiples simultanées. Avec des fonctions d’accès à distance comprenant la redirection de périphériques USB, l’impression à distance, la prise en charge de plusieurs moniteurs et l’enregistrement de sessions, vos utilisateurs vont adorer les fonctions d’accès à distance de Splashtop.

En plus de nos fonctionnalités standard, Enterprise offre également la connexion RDP grâce à Splashtop Connector et le partage de webcam avec des capacités de réalité augmentée grâce à Splashtop AR.

Conclusion : bénéficiez d’un produit d’un meilleur rapport qualité-prix et d’une plus grande flexibilité en passant à Splashtop Enterprise.

BeyondTrust Appliance est un outil performant pour les équipes informatiques. Mais si vous recherchez une option plus flexible et plus économique, Splashtop Enterprise est la solution qu’il vous faut. Profitez d’un outil tout-en-un qui n’est pas seulement conçu pour l’assistance informatique, mais qui vous offre également des fonctions d’accès à distance telles que la redirection des périphériques USB et la prise en charge de plusieurs moniteurs. Avec Splashtop Enterprise, vous obtenez tout cela et bien plus encore, tout en préservant votre sécurité et votre conformité selon les normes du secteur.

Vous pouvez évaluer Splashtop avant de l’acheter grâce à une version d’essai gratuite, ce qui vous permet de découvrir ses avantages avant de vous engager. Lorsque vous êtes prêt à franchir le pas, vous pouvez déployer Splashtop en toute simplicité et migrer depuis BeyondTrust sans effort.