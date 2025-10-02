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Marca Personalizada de la Aplicación Splashtop SOS

Splashtop Team
Se lee en 3 minutos
Actualizado
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Una de las solicitudes más comunes que hemos tenido para Splashtop Remote Support es permitir que las empresas de soporte personalicen la marca de la aplicación Splashtop para que puedan ofrecer una aplicación con su propio nombre, logotipo y colores de empresa para aportar la experiencia óptima a sus clientes.

Splashtop es una solución popular para proporcionar soporte remoto supervisado y no supervisado.

La función de identidad corporativa personalizada se agregó a Splashtop a partir de noviembre de 2017 y está disponible en:

  • Licencias de Splashtop Remote Support: SOS (con 10 o 300 ordenadores no supervisados)

  • Splashtop Enterprise

Esta función NO está disponible en el Splashtop SOS original vendido antes de mayo de 2017, ni en la edición gratuita/no comercial de SOS (ya no está disponible).

Si no tienes una de las versiones anteriores, puedes probarla con una prueba gratis de Splashtop Remote Support.

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Personalizar la aplicación SOS Splashtop con la marca de tu empresa u organización

Comienza descargando la última versión de la aplicación SOS desde el enlace proporcionado en tu aplicación Splashtop.

Ejecute la aplicación.

Seleccione Configuración | personalizar

SOS Custom Branding Customize

Inicie sesión con su cuenta Splashtop que tiene su licencia SOS.

SOS Custom Branding Login

(Si ve el mensaje "Su suscripción SOS no admite la personalización. Comuníquese con Splashtop para obtener ayuda", verifique que esté intentando iniciar sesión con la cuenta correcta. Si ha iniciado sesión con la cuenta correcta, su edición de SOS no es compatible con las funciones de marca personalizada. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener información sobre cómo actualizar a la última versión de SOS).

Comienza a personalizar la aplicación Splashtop SOS

Puedes personalizar:

  • Leyenda (reemplaza a Splashtop SOS como el nombre de la aplicación que se muestra en la parte superior de la ventana de la aplicación)

  • Banner (la imagen en la parte superior de la aplicación; tenga en cuenta que el tamaño de la imagen es 320x160)

  • Color de fondo (para la parte inferior de la aplicación)

  • Texto de instrucciones

  • Color del texto de las instrucciones (por ejemplo, si quieres cambiar el texto a blanco para que sea visible sobre un fondo negro personalizado)

SOS Custom Branding Settings

Guarde su tema personalizado y genere la aplicación

Cuando hayas terminado, haz clic en el botón Guardar/Cargar o elige la opción Archivo | Guardar del menú.

Menu showing options to Load Theme

Seleccione "Guardar tema" para guardar su tema personalizado en su computadora (se guarda como un archivo *.sostheme) para que pueda volver a cargarlo más tarde. Esto facilitará la aplicación del mismo tema a versiones futuras/actualizadas de la aplicación.

Luego elija "Generar agente SOS" para generar la aplicación SOS con su marca personalizada incluida.

Verás una notificación sobre la Firma de Código de la aplicación. Querrás firmar la aplicación para que tus usuarios tengan una buena experiencia. Si tienes un certificado de firma, puedes firmarlo usando eso. En caso contrario, consulta nuestro artículo de asistencia técnica para obtener más información sobre la firma de la aplicación.

SOS Custom Branding Generate Agent

Guarde la aplicación personalizada en una ubicación de su computadora.

Cuando ejecute esa versión personalizada de la aplicación, se aplicará su marca.

SOS Custom Branding Finished

Poner a Disposición de los Usuarios tu Aplicación SOS Personalizada

Ahora que tiene una versión de marca personalizada de la aplicación del agente SOS, querrá alojar esa aplicación en su sitio web y dirigir a sus usuarios a la ubicación de descarga de esa aplicación.

Esto tomará el lugar de remitirlos al enlace estándar de descarga SOS que aparece en su aplicación Splashtop.

¿Necesitas Splashtop Remote Support para poder probarla de primera mano?

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