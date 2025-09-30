Por qué Splashtop es superior a Apple Remote Desktop

Con 20 millones de ordenadores Mac vendidos cada año, estos dispositivos han adquirido popularidad tanto en el mundillo informático personal como profesional. Asimismo, el uso de software de escritorio remoto ha aumentado en consonancia con la necesidad de las personas de tener más flexibilidad en términos de cuándo y dónde desean acceder a sus ordenadores.
Esta es la razón por la que Apple Remote Desktop, una aplicación nativa de Mac, es tan famosa entre los usuarios de productos Apple.
Sin embargo, los Mac son famosos por no tener la mejor compatibilidad cuando se trata de aplicaciones multiplataforma, y lo mismo se aplica cuando analizas más a fondo Apple Remote Desktop.
Entonces, ¿Apple Remote Desktop es la mejor opción para ti o tu empresa?
Este artículo abordará por qué las soluciones de acceso remoto de Splashtop son muy superiores a la alternativa que ofrece Mac. A fin de cuentas, debes entender por qué necesitas elegir Splashtop antes que Apple Remote Desktop.
6 razones de peso para cambiar del escritorio remoto de Apple al de Splashtop
Compatibilidad más allá de MacOS: a diferencia del escritorio remoto de Apple, que se limita a MacOS, Splashtop admite una amplia gama de sistemas operativos, incluidos Windows, iOS, Android y Linux. Esta versatilidad multiplataforma te permite acceder a tus dispositivos desde prácticamente cualquier plataforma, lo que proporciona una flexibilidad inigualable.
Mejor rendimiento: Splashtop ofrece un rendimiento superior de acceso remoto con conexiones más rápidas, transmisión más fluida y baja latencia. Tanto si trabajas en tareas complejas como la edición de vídeo o simplemente accedes a archivos, Splashtop garantiza una experiencia fluida incluso con conexiones de bajo ancho de banda.
Funciones completas de acceso remoto: Splashtop viene repleto de funciones avanzadas de las que carece el escritorio remoto de Apple, como compatibilidad para múltiples monitores, impresión remota, transferencia de archivos y más. Estas funciones mejoran tu productividad al permitirte hacer más cosas de forma remota, sin necesidad de cambiar entre múltiples herramientas o plataformas.
Seguridad mucho mejor: con Splashtop, tus sesiones remotas están protegidas por medidas de seguridad estándar de la industria, que incluyen TLS y cifrado AES de 256 bits. Esto garantiza que tus datos y conexiones permanezcan seguros, lo que te ofrece tranquilidad mientras trabajas de forma remota.
Solución rentable: Splashtop ofrece planes de precios más asequibles y flexibles en comparación con el escritorio remoto de Apple. Tanto si eres un usuario particular como si formas parte de una gran empresa, Splashtop ofrece una mejor relación calidad-precio sin comprometer las funciones ni el rendimiento.
Atención al cliente de garantías y facilidad de uso: Splashtop es conocida por su interfaz fácil de usar, lo que facilita su configuración y gestión, incluso para usuarios con habilidades técnicas limitadas. Además, Splashtop ofrece un servicio de atención al cliente excepcional, lo que garantiza que cualquier problema que encuentres se resuelva de forma rápida y eficaz, para que puedas centrarte en su trabajo.
Cambiar a Splashtop no solo mejora tus capacidades de acceso remoto, sino que también proporciona una solución más segura, flexible y rentable en comparación con el escritorio remoto de Apple.
1. Accede de forma remota a cualquier ordenador con Splashtop, no solo Mac
Si tienes una gran empresa o varios ordenadores, es muy práctico poder acceder a cualquier ordenador de tu red sin necesidad de tener diferentes aplicaciones para cada sistema operativo.
Splashtop, además de ser compatible, es ideal para conexiones de escritorio remoto de Mac. También se puede utilizar para acceder de forma remota a ordenadores con Windows y Linux. En cambio, Apple Remote Desktop solo es compatible con ordenadores con MacOS como Mac y Macbooks.
Una solución de escritorio remoto debe ser compatible con los ordenadores que tienes, sin importar el sistema operativo. Por lo tanto, Splashtop puede ahorrarte tiempo y dinero además de serte útil al ofrecerte acceso a cualquier ordenador, en lugar de solo a ordenadores con MacOS con Apple Remote Desktop.
2. Compatibilidad multiplataforma: usa Splashtop en teléfonos y tabletas
Habrá veces en las que quizá necesites acceder de forma remota a tu ordenador sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Para que esto sea lo más cómodo posible, una buena herramienta de escritorio remoto te permitirá conectarte a tu ordenador desde cualquier dispositivo que tengas, como una tableta o un teléfono inteligente.
Apple Remote Desktop solo está disponible en Mac App Store, no en Android, Windows ni incluso en su propio sistema iOS. Por lo tanto, si en un momento determinado solo tienes a mano un teléfono o una tableta, o incluso un ordenador con Windows, mala suerte
En su lugar, puedes instalar Splashtop en cualquier dispositivo que tengas. Puedes usar Splashtop para acceder de forma remota a tus ordenadores desde dispositivos Windows, Mac, iPad, iPhone, Android y Chromebook. Esto te ofrece la flexibilidad de usar cualquiera de tus dispositivos personales para trabajar con tu ordenador de sobremesa de forma remota.
Splashtop supera al escritorio remoto de Apple en velocidad y eficiencia
Apple Remote Desktop utiliza una conexión informática de red virtual o VNC. Este protocolo ayuda a potenciar su sistema de control y uso compartido de pantalla.
Sin embargo, la VNC es un sistema antiguo que no es un protocolo seguro. Además de este riesgo, la VNC es lenta en comparación con otras opciones.
Por otro lado, Splashtop es el mejor software de escritorio remoto que existe en cuanto a velocidad se refiere. Esto te ayuda a trabajar sin problemas y de forma llevadera mientras controlas un ordenador remoto desde tu dispositivo local.
Esta es una comparación directa de la velocidad de Apple Remote Desktop en comparación con Splashtop. Puedes ver con tus propios ojos la diferencia que puede marcar un software de acceso remoto de alta calidad como Splashtop.
Aumenta la productividad con las funciones avanzadas de escritorio remoto de Splashtop
En lo que respecta al software remoto, Splashtop está a la vanguardia cuando se trata de funciones adicionales que te ayudan a trabajar de manera más productiva mientras accedes a un ordenador remoto. Estos son algunos ejemplos de lo que Splashtop puede hacer por ti:
Transferencia de archivos: lo único que necesitas hacer es arrastrar el archivo dentro o fuera de la ventana del escritorio remoto y actuará como si lo hubieras arrastrado entre carpetas en tu ordenador local. Ya no hace falta utilizar aplicaciones para compartir archivos ni usar correos electrónicos pesadísimos para transferir archivos.
Chat: si necesitas comunicarte con la persona que usa el dispositivo remoto, puedes hacerlo a través de una ventana de chat emergente. Esto permite que el usuario final lea lo que dices y responderte si es necesario.
Impresión remota: la impresión remota te permite imprimir en tu impresora local desde el PC remoto. Esto puede ahorrarte muchas prisas acudiendo a otros sitios para obtener una copia impresa.
Transferencia de audio: a veces, deseas escuchar el audio que viene del PC remoto. Esto cobra especial importancia para las tareas de edición de vídeo. Splashtop transmite el audio del ordenador remoto a tu dispositivo local y es compatible con el audio del escritorio remoto del Mac.
Compatibilidad con varios monitores: si tienes varios monitores conectados a tu PC remoto, Splashtop puede ayudarte a solventar esa papeleta.Puedes alternar entre ver cualquier cantidad de monitores con una interfaz en pantalla sencilla o mostrar los múltiples monitores del ordenador remoto en tu pantalla local de múltiples monitores.
Soporte remoto sin interrupciones para Windows, Mac y más
Splashtop es perfecto para los equipos de asistencia de TI que pueden necesitar acceder de forma remota a sus dispositivos gestionados o de los clientes para prestar asistencia.
Con Splashtop, puedes prestar asistencia informática remota a cualquier PC con Windows, Mac u otro dispositivo.
Experimenta una seguridad inigualable con Splashtop
Si tu mayor preocupación es la seguridad, no busques más allá de Splashtop. Splashtop cumple con las normativas del RGPD y SOC 2, y es altamente seguro con conexiones remotas encriptadas y una infraestructura segura líder en la industria.
Descubre la ventaja de Splashtop sobre el escritorio remoto de Apple: comienza tu prueba gratuita hoy mismo
Esperamos que todo esto te haya aclarado las razones por las que Splashtop es la mejor alternativa a Apple Remote Desktop. Pero, si quieres comprobarlo de primera mano, ¡te lo ponemos fácil para que pruebes Splashtop gratis! Comienza con una prueba gratuita ya mismo para descubrir cómo Splashtop puede mejorar tu experiencia de acceso remoto.
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