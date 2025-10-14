Por qué dar soporte a los dispositivos Apple es más importante que nunca

por Mark Lee, director general y cofundador de Splashtop
Splashtop ha anunciado recientemente que nuestro software se incluye como solución exclusiva de asistencia remota por defecto en Addigy, la plataforma líder de gestión de dispositivos Apple basada en cloud.
Se trata de un avance emocionante porque significa que los usuarios de Addigy obtendrán acceso remoto instantáneo, fácil y optimizado para Apple a los dispositivos Apple que gestionan como parte de sus suscripciones a Addigy. También es un hito importante porque los productos de Apple -incluidos los ordenadores Mac, los teléfonos inteligentes iPhone y las tabletas iPad- se están haciendo un hueco importante en las empresas e instituciones educativas estadounidenses.
Por ejemplo, el creciente impulso de los dispositivos Apple se mencionó en una entrada del blog Scalefusion de abril de 2021: "Los últimos años han demostrado algo que era inimaginable para el mundo hace tan sólo una década: El Mac en las empresas. Según una encuesta [de la empresa de estudios de mercado Vanson Bourne], el 71% de los estudiantes de secundaria prefieren utilizar Mac a PC. Además, alrededor del 81% de las personas admitieron que quieren seguir utilizando sus ordenadores Mac en los puestos de trabajo. Y casi ocho de cada 10 empleados creen que sus empresas deberían ofrecerles máquinas Mac para trabajar.
Además, un artículo de Forbes de abril de 2021 sostiene que el éxito temprano de Apple en el mercado móvil empresarial -junto con su reciente mayor atención a la seguridad de la plataforma, las asociaciones y los esfuerzos de ventas dirigidos a las empresas- sitúa a la empresa en una buena posición, porque las empresas siguen aprovechando las soluciones de movilidad en las que confiaron durante la pandemia.
Y, por último, en julio de 2020, un artículo de Computerworld presentaba "más de 30 datos esenciales sobre Apple en la empresa", entre ellos:
Si pudieran elegir, el 59% de los empleados de empresa utilizarían un Mac.
A la hora de buscar trabajo, el 66% de los trabajadores elegiría una empresa que ofreciera la posibilidad de elegir dispositivos informáticos frente a otra que no lo hiciera.
Todas las empresas de Fortune 500 utilizan ahora productos Apple.
El 79% de los usuarios afirman que no serían tan eficientes utilizando otra cosa que no fuera un Mac.
El 79% de toda la actividad empresarial en un dispositivo móvil ocurre en iOS.
La mayor presencia de Apple en la empresa puede atribuirse a muchas cosas, pero uno de los factores es sin duda el resultado de las restricciones de la pandemia COVID-19. Los empleados que utilizaban portátiles Mac, iPads e iPhones en su vida personal querían seguir utilizando esas herramientas cuando de repente trabajaban desde casa.
Como resultado, los departamentos de TI, acostumbrados a centrar su asistencia en los dispositivos de trabajo de los empleados, se enfrentaban ahora a una afluencia de dispositivos BYOD (trae tu propio dispositivo) de Apple a los que tenían que prestar asistencia y gestionar en nombre de sus empleados que trabajaban desde casa, junto con ordenadores Windows y dispositivos móviles Android.
Como mencionó la vicepresidenta de Producto de Splashtop, Annie Chen, en un podcast reciente de Command-Control-Power, Splashtop siempre ha dedicado tanta prioridad y experiencia a los usuarios de Mac e iOS como a los usuarios empresariales más tradicionales de las plataformas Windows y Android.
El presentador del podcast, Jerry Zigmont, de MacWorks, explicó que sus colegas y copresentadores habían utilizado anteriormente una solución de asistencia remota heredada. Jerry se quejaba de que siempre tenían la sensación de que "el Mac se llevaba la peor parte" con este otro proveedor cuando se trataba de mejoras o actualizaciones.
dijo Jerry: "Nunca pareció haber ningún amor hacia la plataforma Mac [por parte de ese proveedor heredado]. Realmente quiero elogiar a Splashtop por la paridad de funciones que ofrece tanto en la plataforma PC como en la plataforma Mac. Eso ha sido estupendo para nosotros. Y como empresario independiente, prefiero alinearme con alguien que al menos presta atención a los productos que apoyamos".
Además de empujar a los dispositivos de Apple a constituir una parte mayor de los entornos informáticos de las empresas, la pandemia también puso de relieve e impulsó la necesidad de herramientas de acceso remoto y asistencia remota independientes de los dispositivos, como las de Splashtop. De hecho, el tipo de soporte multiplataforma que ofrece Splashtop se está convirtiendo en algo imprescindible para las empresas de hoy en día.
Navegar por las nuevas realidades del trabajo
Cuando la pandemia convirtió por primera vez el trabajo a distancia en una necesidad, las empresas, comprensiblemente, se apresuraron a poner en marcha algo, lo que fuera, para proporcionar a los empleados y al personal de soporte informático el acceso remoto o la asistencia a distancia que necesitaban.
Pero ahora, cuando las empresas, las pequeñas y medianas empresas y otras organizaciones empiecen a navegar por el mundo laboral pospandémico, se espera que la mayoría adopte algún enfoque híbrido de modos presenciales y remotos. La misma tendencia se está produciendo en la educación -otro mercado en el que los ordenadores Mac y los dispositivos móviles iOS gozan de una fuerte adopción- a medida que las escuelas y universidades adoptan entornos de aprendizaje híbridos.
Para las empresas, ha llegado el momento de adoptar un enfoque estratégico que garantice que todos sus trabajadores puedan permanecer conectados entre sí y con los recursos informáticos que necesitan para prosperar. Dado que este nuevo mundo laboral híbrido incluirá casi con toda seguridad una mezcla de dispositivos Mac, Windows, iOS y Android, las empresas deben evaluar lo bien que funcionan sus herramientas de colaboración, comunicación y acceso remoto para todos estos tipos de dispositivos.
El compromiso probado de Splashtop con el soporte multiplataforma, y especialmente nuestra gran experiencia en dar servicio a usuarios de Mac e iOS, será cada vez más valioso en este nuevo mundo de trabajo.
Para saber más sobre cómo Splashtop puede ayudar a tus equipos a trabajar al máximo de su productividad-independientemente de cuándo o dónde trabajen o qué tipo de dispositivos utilicen-ponte en contacto con nosotros. Nos encantaría saber más sobre tus objetivos y cómo Splashtop podría ayudarte a alcanzarlos.