No es exagerado decir que nadie quiere que lo estafen. Internet, por todo lo bueno que ha aportado a la sociedad, también ha dado a los estafadores innumerables formas nuevas de atacar a personas desprevenidas por correo electrónico, sitios web, mensajes, anuncios, solicitudes de soporte y otros canales digitales.
Por eso, muchos proveedores ofrecen “protección contra estafas”, a menudo como parte de una solución antivirus más amplia. Sin embargo, este es un término amplio, no una tecnología estandarizada, por lo que lo que ofrece específicamente la protección contra estafas puede variar. Según la solución, puede ayudar a identificar enlaces sospechosos, descargas maliciosas, sitios web falsos u otras señales de advertencia de una estafa, y advertir a los usuarios para que vayan con cuidado.
Teniendo esto en cuenta, veamos cómo funciona la protección antiestafas, qué tipos de estafas puede ayudar a detectar y cómo el antivirus puede ayudar a proteger a los usuarios frente a estafas que utilizan malware y otra tecnología maliciosa.
¿Qué es la protección antiestafas?
La protección contra estafas es una combinación de tecnología y prácticas de seguridad que ayudan a los usuarios a identificar o bloquear la actividad digital que suele estar asociada a estafas. Esta protección puede adoptar muchas formas, como la detección de phishing, el bloqueo de sitios web maliciosos, la detección de malware, el análisis de descargas, el análisis de enlaces sospechosos, las advertencias al usuario y mucho más.
Como la protección antiestafas varía tanto, las capacidades exactas de cualquier herramienta antiestafas dependen del producto, la plataforma y el canal de comunicación en los que se centre. Una herramienta antiestafas diseñada para detectar intentos de phishing y suplantación de identidad puede no incluir detección de malware ni análisis de descargas, y viceversa.
¿Cuál es la diferencia entre las estafas, el phishing, el spam y el malware?
Dada la variedad de ciberamenazas a las que se enfrentan los usuarios, es importante entender las diferencias. Saber qué amenazas existen y cómo la protección antiescamas puede protegerte frente a ellas te ayuda a asegurarte de obtener la protección que necesitas.
Estafas en línea
Las estafas en línea están entre las amenazas más comunes a las que se enfrenta la gente mientras navega por internet. Son intentos de engañar a alguien para que envíe dinero, conceda acceso, comparta información o realice otras acciones perjudiciales. Entre las estafas online más comunes están los correos del “príncipe nigeriano”, las ofertas de trabajo falsas, los sitios de compras falsos y más.
Phishing
Las estafas de phishing son tipos de estafa más específicos que utilizan mensajes o sitios web engañosos para robar credenciales de inicio de sesión, datos de pago u otra información personal. Suelen presentarse como correos electrónicos o sitios web que fingen ser de una empresa o servicio y piden a los usuarios que introduzcan credenciales de inicio de sesión, datos de pago u otra información confidencial.
Spam
El spam es una molestia común en internet que se refiere a cualquier mensaje no deseado o no solicitado. Si alguna vez has recibido correo basura de sitios web, ya sea anunciando una oferta que no te interesa o pidiendo donaciones, conoces bien el spam.
Ten en cuenta que, aunque el spam a menudo puede contener estafas, no todos los mensajes no deseados son fraudulentos. Hay una diferencia entre un mensaje de spam que solicita donaciones para una causa política y un mensaje de spam que ofrece “medicamentos para mejorar el rendimiento”.
Malware
El malware es software malicioso diseñado para dañar, supervisar, controlar, interrumpir u obtener acceso no autorizado a un dispositivo o a sus datos. Los virus son un tipo de malware, junto con amenazas como el ransomware, el spyware, los troyanos y otros programas maliciosos.
Ten en cuenta que, aunque algunas estafas pueden usar o incluir malware, otras dependen por completo de la ingeniería social para engañar a los usuarios y hacer que entreguen dinero o información personal.
¿Qué tipos de estafas puede ayudar a identificar la tecnología antiestafa?
Dada la variedad de estafas que nos afectan, ¿cómo puede ayudar la tecnología antiestafas? La tecnología antiestafas puede detectar y ayudar a identificar estafas en función de los canales en los que aparecen y de las señales que monitorizan, como por ejemplo:
1. Sitios web de phishing y páginas de inicio de sesión falsas
La protección contra estafas puede ayudar a detectar intentos de phishing, como páginas de inicio de sesión falsas y sitios web diseñados para robar información personal. Esto utiliza la reputación del dominio, el análisis de páginas y datos de amenazas conocidas para identificar sitios web engañosos y alertar a los usuarios antes de que caigan en la trampa.
2. Enlaces y descargas maliciosos
Cuando descargas un archivo o haces clic en un enlace desconocido, quieres asegurarte de que no infecte tu ordenador con malware. La comprobación de enlaces, el análisis de archivos y el análisis de reputación pueden ayudar a identificar descargas dañinas o URL sospechosas antes de que infecten tu dispositivo.
3. Actualizaciones de software e instaladores falsos
Los estafadores suelen intentar imitar a proveedores o aplicaciones legítimos para engañar a los usuarios y conseguir que instalen malware. Las herramientas de seguridad pueden ayudar a detectar archivos, descargas o sitios web maliciosos utilizados en estafas de actualizaciones falsas antes de que el malware pueda ejecutarse en un dispositivo.
4. Estafas de soporte técnico
Si alguna vez has recibido una llamada sospechosa del “soporte técnico de Windows” para informarte sobre un virus que detectaron, o has encontrado un número falso de soporte técnico en Internet, puede que estés familiarizado con las estafas de soporte técnico. Estas utilizan representantes falsos que presionan a los usuarios para que instalen software, compartan códigos de sesión o proporcionen información de pago. Las herramientas de seguridad pueden ayudar a detectar enlaces maliciosos, descargas o malware utilizados durante una estafa de soporte técnico, pero puede que no reconozcan por sí solas a una persona que llama de forma fraudulenta o una conversación de soporte fraudulenta.
5. Estafas de cuentas y pagos
Los mensajes fraudulentos a menudo pueden imitar a bancos, minoristas, empresas de reparto, empleadores o servicios de suscripción para engañar a los usuarios y hacer que proporcionen su información de pago. Si alguna vez has recibido un correo electrónico falso que dice que necesitas actualizar la información de tu tarjeta de crédito, puede que te hayas encontrado con esta estafa. El software de seguridad puede ayudar cuando estas estafas usan enlaces de phishing, sitios web maliciosos o descargas dañinas, pero puede que no detecte un mensaje de apariencia legítima que simplemente le pide al usuario que envíe dinero o proporcione información de pago.
6. Estafas de suplantación de identidad
Algunos intentos de estafa son más personalizados y fingen ser amigos o familiares del objetivo. Estas pueden ser algunas de las estafas más dañinas y las más difíciles de detectar debido a su personalización, pero algunas herramientas antiestafa pueden analizar el lenguaje, la información del remitente o patrones de suplantación conocidos para detectarlas. Ten en cuenta que la cobertura puede variar significativamente entre herramientas, por lo que no todos los proveedores antiestafa ofrecerán esta protección.
¿Cómo funciona la protección antiestafa?
Dicho esto, ¿cómo mantiene realmente la protección antiestafa a salvo a los usuarios y sus equipos? Como se ha mencionado, hay muchas herramientas de software antiestafa en el mercado y todas funcionan de maneras diferentes. Sin embargo, suelen usar una combinación de algunos métodos de detección:
1. Reputación de enlaces y dominios
Las herramientas antiestafa con detección de reputación de enlaces y dominios pueden comparar sitios web y enlaces con una base de datos de destinos maliciosos o sospechosos conocidos. Según el producto, puede advertir al usuario, marcar el destino como sospechoso o bloquear el acceso al sitio web.
2. Análisis de mensajes y contenido
Algunas herramientas antifraude pueden revisar los mensajes en busca de patrones comunes de estafa, incluidas señales de suplantación de identidad, urgencia e incluso la redacción. Ten en cuenta que esta es una función específica del producto, normalmente limitada a determinadas apps o plataformas.
3. Análisis de malware y archivos
El análisis de malware y archivos es una útil herramienta antivirus que inspecciona los archivos descargados, adjuntos, instaladores y programas en busca de código malicioso. Esto puede detectar malware antes de que tenga la oportunidad de actuar, para que pueda ponerse en cuarentena y eliminarse.
4. Detección basada en el comportamiento
Algunas herramientas antivirus usan detección basada en el comportamiento para supervisar lo que hace una aplicación una vez que empieza a ejecutarse. Si un programa intenta desactivar herramientas de seguridad, acceder a áreas sensibles del sistema, iniciar procesos sospechosos o realizar cualquier otra acción sospechosa, el antivirus puede marcarlo.
5. Análisis asistido por aprendizaje automático
El aprendizaje automático puede evaluar múltiples señales para ayudar a identificar archivos, enlaces o comportamientos sospechosos que შეიძლება no coincidan exactamente con firmas de amenazas conocidas.
6. Advertencias y bloqueo en tiempo real
Según el producto, las herramientas antiestafa pueden advertir a los usuarios, bloquear sitios web, poner archivos en cuarentena o etiquetar contenido sospechoso en tiempo real. Estas advertencias pueden ayudar a los usuarios a reconocer actividades potencialmente dañinas antes de continuar.
¿Qué métodos de estafa puede ayudar a bloquear un antivirus?
Dada la variedad de estafas y ciberamenazas que existen, es útil saber cuáles puede bloquear el software antivirus. Aunque el software antivirus es más eficaz cuando una estafa incluye una amenaza técnica, como código malicioso o una descarga sospechosa, aun así cubre varias amenazas.
El antivirus puede ayudar a detectar:
Archivos adjuntos de correo electrónico maliciosos que pueden infectar un ordenador una vez abiertos.
Descargas infectadas de sitios web sospechosos o comprometidos.
Instaladores de software falsos que intentan instalar malware.
Malware distribuido a través de sitios web fraudulentos.
Enlaces de phishing que llevan a páginas maliciosas conocidas.
Intentos de explotación dirigidos a vulnerabilidades del sistema operativo o del software.
Comportamiento sospechoso de aplicaciones, como intentos de desactivar la seguridad o cifrar archivos.
Archivos maliciosos entregados a través de medios extraíbles, como unidades USB infectadas.
Ten en cuenta que esto variará según el software, por lo que lo que cada herramienta puede detectar depende de sus funciones y del método de ataque específico.
¿Qué estafas no puede identificar normalmente un antivirus por sí solo?
Sin embargo, hay algunas estafas que son más difíciles de identificar. Estas se basan en la persuasión y la ingeniería social, en lugar de código malicioso, lo que hace que sean difíciles de detectar. Aunque algunas herramientas pueden usar aprendizaje automático para detectar posibles señales de estafa, los estafadores aún pueden evitar la detección y engañar a usuarios desprevenidos.
Estas estafas pueden incluir:
Conversaciones telefónicas fraudulentas, como los "números equivocados" que se convierten en chats prolongados.
Solicitudes para enviar dinero o tarjetas regalo, a menudo para pagar una comisión falsa o hacer una transferencia de dinero.
Estafas románticas, en las que un estafador usa una identidad falsa para seducir a una víctima y luego pedir dinero.
Fraude de inversión, incluidas las inversiones empresariales falsas y las estafas con criptomonedas.
Estafas en marketplaces, en las que el estafador se hace pasar por comprador o vendedor para engañar a la víctima y hacerle creer en una venta falsa.
Estafas de empleo, como entrevistas falsas o tarifas de solicitud.
Mensajes falsos de una cuenta legítima comprometida.
Un estafador convence al usuario para que apruebe el acceso a archivos o el control remoto.
Instrucciones de pago fraudulentas en una plataforma que, por lo demás, es legítima.
¿Qué señales de advertencia deberían reconocer por sí mismos los usuarios?
Como los intentos de estafa pueden ser difíciles de detectar para muchas herramientas, los usuarios deben actuar con cautela y estar atentos a posibles estafas. Por eso, ayuda saber en qué fijarte. Muchas de estas señales de advertencia indican intentos de engañar a los usuarios con enlaces falsos, ingeniería social y cuentas falsas, pero puedes detectarlos con un poco de conocimiento y atención.
Las posibles señales de advertencia incluyen:
Urgencia inesperada, como “perdí mi pasaporte y necesito que me transfieras dinero” o “tu ordenador tiene un virus peligroso.” Esto provoca una reacción urgente que puede hacer que las víctimas actúen con prisas, sin pensar, y caigan en una estafa que de otro modo detectarían.
Amenazas de cierre de cuenta o acciones legales, como “debes responder en un plazo de 24 horas o tu cuenta será eliminada” o “eres objeto de una investigación penal.” Esto no solo crea una falsa sensación de urgencia, sino que también se aprovecha del miedo de la víctima y hace que pase por alto las señales de alerta.
Solicitudes de tarjetas regalo, criptomonedas o transferencias bancarias, ya que pueden ser más difíciles de rastrear y detener una vez que se ha enviado el dinero.
Presión para omitir la verificación habitual, normalmente recurriendo a una falsa sensación de miedo o urgencia para convencer a las víctimas de que no es necesaria. Verifica siempre.
Solicitudes para instalar software, ya que los estafadores pueden engañar a los usuarios para que instalen malware o usar programas legítimos para acceder de forma remota al dispositivo de la víctima.
Solicitudes para compartir contraseñas o códigos de un solo uso, que pueden dar a los estafadores acceso a las cuentas. Nunca compartas tus contraseñas ni otra información de inicio de sesión, aunque supuestamente sea para atención al cliente.
Mensajes de dominios engañosamente similares, como “micros0ft.com” o “micro-soft.com” en lugar de “microsoft.com.” Estos dominios falsos están diseñados para engañar a las víctimas haciéndoles creer que reciben mensajes de empresas reales y hacer que bajen la guardia. Algunos pueden ser especialmente difíciles de detectar, como cuando usan una I mayúscula en lugar de una l minúscula, así que revisa los dominios con cuidado.
Instrucciones de pago inusuales, como enviar dinero en efectivo o proporcionar directamente la informaci�ón de tu tarjeta de crédito, en lugar de usar herramientas de pago de confianza.
Ofertas que parecen poco realistas de lo generosas que son, como prometer enviar 1000 $ más tarde a cambio de 100 $ ahora. Si parece demasiado bueno para ser verdad, lo es.
Peticiones para mantener la interacción en secreto; esta es una gran señal de alerta que indica que no actúan de forma honesta.
Agentes de soporte que se niegan a dejar que el usuario termine la llamada o la conexión remota. Los usuarios siempre deben tener el poder de poner fin a una conversación, así que si el "agente" está desesperado por mantenerte en la línea, es porque quiere algo de ti.
Recuerda: las herramientas de protección contra estafas son más eficaces cuando se combinan con una toma de decisiones prudente. Sé cauteloso con los mensajes inesperados, los sitios web desconocidos y los correos electrónicos sospechosos.
Cómo evaluar el software antifraude
Dada la variedad de herramientas antiestafa y la amplia gama de estafas frente a las que deben proteger, es importante encontrar un software que se adapte a tus necesidades. Cuando busques software antiestafa, puedes determinar cuál es el mejor para ti en unos sencillos pasos:
Identifica qué canales de estafa importan más: ¿Qué canales usas con más frecuencia? Esto determinará para qué necesitas protección, como sitios web, correos electrónicos, mensajes de texto, descargas u otra actividad.
Confirma las plataformas compatibles: Cuando evalúes un software antiengaños, asegúrate de que sea compatible con los dispositivos y sistemas operativos que usas, como Windows, macOS, Android, iOS o incluso aplicaciones de comunicación específicas.
Revisa lo que el producto detecta realmente: Como hemos mencionado, «antiestafa» puede referirse a muchas cosas, así que te conviene comprobar y confirmar qué hace realmente el software que estás evaluando. Determina si analiza mensajes, bloquea sitios web, escanea archivos, detecta malware, comprueba llamadas o si solo ofrece comprobación manual de enlaces, y asegúrate de que esa funcionalidad se ajusta a tus necesidades.
Comprueba si la protección es automática: No todos los programas antiestafa supervisan las estafas en tiempo real. Comprueba si ofrece supervisión en tiempo real o si requiere que envíes manualmente contenido sospechoso; de lo contrario, podrías acabar gastando dinero en un software que nunca usas.
Revisa las prácticas de privacidad: La privacidad sigue siendo importante, incluso cuando intentas detectar estafas. Por ello, debes comprobar qué datos de mensajes, enlaces, navegación o del dispositivo se analizan y cómo se gestionan.
Evalúa los falsos positivos: Aunque los falsos positivos ocurrirán, un exceso de advertencias puede reducir la confianza y convertirse en una situación de “que viene el lobo”. Comprueba la tasa de falsos positivos y cómo se gestionan para asegurarte de que no te verás desbordado por falsas alarmas.
Comprueba la validación independiente: Las pruebas independientes pueden ayudar a determinar lo bien que funciona una solución antiestafa y en qué aspectos se queda corta. Busca pruebas de validación con evidencia reciente y relevante que respalde las afirmaciones del software sobre detección de malware, phishing o estafas.
Revisa los límites de dispositivos y los precios: Aunque la protección contra estafas es importante, también debe ser asequible. Consulta los precios para ver cuánto gastarías, incluido el precio del primer año, el precio de renovación, los dispositivos compatibles y cualquier restricción de funciones.
Confirma las opciones de soporte: Cuando necesites atención al cliente, tu software antiestafas no debería dejarte tirado. Revisa las opciones de atención al cliente para ver cómo puedes obtener ayuda cuando te encuentres con problemas técnicos o no estés seguro de si una alerta es legítima.
Cómo Splashtop Shield ayuda a protegerte frente a las amenazas relacionadas con estafas
Splashtop Shield es una solución antivirus impulsada por IA para ordenadores Windows y Mac que puede ayudar a proteger contra algunas de las amenazas técnicas utilizadas en las estafas en línea.
Splashtop Shield puede ayudar a identificar intentos de phishing, enlaces maliciosos, descargas dañinas, malware, comportamiento sospechoso del software e intentos de explotación.
Splashtop Shield combina protección antiphishing y antimalware, análisis de tráfico en tiempo real, detección de amenazas basada en el comportamiento, protección antiexploit y análisis de medios extraíbles para añadir otra capa de protección frente a las amenazas técnicas utilizadas en las estafas.
Splashtop Shield puede ayudarte con amenazas técnicas como phishing, malware, enlaces maliciosos, intentos de explotación y comportamiento sospechoso del software, pero no puede determinar si cada llamada, mensaje, solicitud de pago o interacción de soporte remoto es legítima. Aun así, debes verificar de forma independiente las solicitudes sospechosas antes de compartir información, enviar dinero o conceder acceso.
Lista de comprobación de protección contra estafas
Las estafas pueden ser difíciles de detectar y evitar. Un buen estafador sabe cómo manipular a sus víctimas y ocultar la estafa hasta que es demasiado tarde, y como muchas estafas se basan en el engaño y la ingeniería social, puede ser difícil que el software las detecte. Sin embargo, eso no significa que sean inevitables.
Hemos recopilado una práctica lista de buenas prácticas que puedes seguir para ayudarte a detectar y evitar estafas y otros engaños y trampas. Evitar las estafas requiere vigilancia y concienciación, así que con una buena combinación de precaución y herramientas de seguridad, estarás bien preparado para protegerte:
Comprueba los enlaces y los sitios web antes de introducir información confidencial.
Analiza los archivos descargados antes de abrirlos.
Mantén activa la protección antivirus en tiempo real.
Activa la protección contra phishing.
Mantén los sistemas operativos y las aplicaciones totalmente parcheados y actualizados.
Usa autenticación multifactor para todas las cuentas importantes.
Verifica de forma independiente cualquier solicitud de soporte inesperada.
Nunca concedas acceso remoto a personas que te llamen sin que lo hayas solicitado.
Confirma las solicitudes de pago a través de un canal de confianza.
Informa sobre todos y cada uno de los mensajes sospechosos.
Revisa la actividad de la cuenta después de una posible estafa.
Cambia tus contraseñas desde un dispositivo limpio si sospechas que tus credenciales han quedado expuestas.
Qué hacer después de interactuar con una estafa
¿Qué pasa si ocurre lo peor y, a pesar de tus mejores esfuerzos y tu cautela, aun así caes en los trucos de un estafador? Si eso sucede, hay algunas medidas que puedes tomar para minimizar los daños y recuperarte:
Deja de comunicarte con el presunto estafador: Primero, detén toda comunicación. No hay nada que puedas ganar al continuar la conversación, así que termina cualquier llamada, cierra los chats y evita hacer clic en enlaces adicionales.
Desconecta el acceso remoto no autorizado: Si el estafador te engañó para que le concedieras acceso remoto a tu dispositivo, finaliza la sesión de inmediato. También puede que necesites desconectar el dispositivo de la red si notas actividad inesperada.
Ejecuta un análisis de seguridad: Si la estafa implicó una descarga, acceso remoto o software sospechoso, usa un programa de seguridad de confianza para analizar tu ordenador en busca de malware o aplicaciones no deseadas.
Cambia las contraseñas afectadas: Si tus credenciales pueden haber quedado expuestas, usa un dispositivo limpio para cambiar las contraseñas de las cuentas afectadas o potencialmente comprometidas, empezando por el correo electrónico, la banca, las compras, el almacenamiento en la nube y otros servicios confidenciales.
Activa o revisa la autenticación multifactor (MFA): La autenticación multifactor es una útil herramienta de seguridad para cuentas que impide que alguien inicie sesión en tu cuenta sin que verifiques que eres tú. Si todavía no has configurado MFA, hazlo; si ya la tienes, confirma que tus datos de recuperación y dispositivos de confianza no se hayan cambiado.
Contacta con las entidades financieras cuando sea necesario: Si tu información financiera o personal está en riesgo, te conviene ir un paso por delante del estafador. Avisa a cualquier entidad financiera que uses, supervisa tus cuentas e informa de inmediato sobre pagos, transferencias o información de tarjetas expuesta no autorizados.
Revisa la actividad de la cuenta: Asegúrate de revisar tus cuentas para detectar cualquier actividad inusual. Revisa los registros de inicio de sesión, los mensajes enviados, las reglas de reenvío, las aplicaciones conectadas y los dispositivos para ver si se han visto comprometidos.
Denuncia la estafa: No tienes que enfrentarte a la estafa por tu cuenta; hay instituciones para denunciar estafas y estafadores, como la Federal Trade Commission (FTC) en EE. UU. o el National Cyber Security Centre en el Reino Unido. Asegúrate de denunciar la estafa al organismo adecuado para que pueda tomar medidas.
Protégete de las amenazas relacionadas con estafas con Splashtop Shield
Las estafas pueden ser difíciles de detectar y muy perjudiciales cuando ocurren, así que contar con protección antiestafa siempre ayuda. Sin embargo, es una categoría amplia que abarca varios tipos de tecnología de detección, advertencia y bloqueo, por lo que es importante saber qué puede hacer tu protección antiestafa y cómo funciona.
El software antivirus puede ayudar cuando las estafas implican phishing, malware, descargas dañinas, intentos de explotación u otras amenazas técnicas. Splashtop Shield añade protección frente a estos tipos de amenazas, mientras que los usuarios siguen siendo responsables de verificar mensajes sospechosos, llamadas, solicitudes de pago e interacciones de soporte.
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