El ransomware puede causar daños incalculables, ya sea que afecte a personas, datos, redes o empresas enteras. Por eso, la protección contra el ransomware es vital. Sin embargo, el software de protección contra el ransomware puede referirse a varias herramientas diferentes, como antivirus, controles de archivos protegidos y software de copia de seguridad/recuperación.
Cada herramienta cumple una función distinta, ya sea reducir la probabilidad de infección, identificar actividad sospechosa o recuperar archivos después de un ataque. Saber qué tipo de protección contra ransomware tienes es esencial para mantener una buena ciberseguridad; de lo contrario, corres el riesgo de quedar vulnerable.
Teniendo esto en cuenta, veamos qué funciones de protección contra ransomware son las más importantes, qué hacen y cómo puedes diferenciarlas al evaluar un software antivirus.
¿Qué es el software de protección contra ransomware?
El software de protección contra ransomware es una amplia categoría de herramientas de seguridad diseñadas para ayudar a prevenir, detectar, bloquear, limitar los daños de los ataques de ransomware o recuperarse de ellos.
Sin embargo, esa definición puede abarcar una variedad de herramientas, incluido el software antivirus, las herramientas antiransomware especializadas, las plataformas de copia de seguridad y recuperación, y los sistemas de detección y respuesta de endpoints (EDR). Por lo tanto, puede ser un término impreciso, y cualquiera que busque protección contra ransomware debería entender exactamente qué tipo está obteniendo al evaluar y comparar funciones.
¿En qué se diferencia la protección contra ransomware del antivirus estándar?
Muchas soluciones antivirus modernas ya incluyen detección y protección relacionadas con el ransomware, pero la forma en que supervisan el comportamiento de cifrado y ofrecen compatibilidad con la recuperación varía según el software. Por eso, se recomienda buscar funciones específicas de protección contra ransomware al evaluar software antivirus.
Detección de malware estándar
Tu solución antivirus estándar detectará y bloqueará el malware conocido y sospechoso mediante varios métodos de detección, como firmas, heurística, reputación de archivos, etc. Esta es la funcionalidad principal de cualquier antivirus.
Detección de comportamiento específica contra ransomware
Algunas herramientas de protección contra ransomware usan supervisión basada en el comportamiento para detectar actividad asociada al ransomware, como el cifrado rápido de archivos, cambios masivos en archivos o interferencias con las herramientas de seguridad. Esto puede ayudar a identificar comportamientos sospechosos que quizá no coincidan con una firma de malware conocida.
Protección de archivos y controles de aplicaciones
Además de la detección y la prevención, algunas herramientas pueden restringir qué aplicaciones pueden modificar carpetas o archivos confidenciales. Esto añade una capa extra de prevención contra ransomware al dificultar que el ransomware acceda a datos vitales y los destruya.
Capacidades de copia de seguridad y recuperación
Incluso con toda la prevención contra ransomware del mundo, sigue siendo buena idea mantener copias de seguridad para la recuperación de datos. Mantener copias de seguridad, instantáneas y otras funciones de reversión ayuda a los usuarios a reconstruir su entorno si los archivos se modifican, cifran o destruyen, por lo que son esenciales para la recuperación ante desastres. Ten en cuenta que la detección antivirus y la recuperación de datos son capacidades independientes, así que tendrás que obtener una herramienta de copia de seguridad por separado de tu software antivirus.
Las cuatro capas de protección contra el ransomware
Una buena protección frente al ransomware incluye algunos elementos básicos diseñados para proteger los dispositivos y facilitar la recuperación si ocurre lo peor. Las cuatro capas básicas de protección frente al ransomware incluyen:
1. Prevención
El primer paso en la protección contra ransomware es evitar que ataque desde el principio. La prevención reduce la probabilidad de que archivos, enlaces o vulnerabilidades maliciosos lleguen al dispositivo, para que no puedan infectarlo. Esto incluye protección contra phishing, bloqueo de sitios maliciosos, análisis de descargas y protección contra vulnerabilidades.
2. Detección y bloqueo
Si el ransomware logra superar las funciones de prevención, la detección temprana y el bloqueo pueden evitar que cause daños. La detección de ransomware identifica malware conocido, archivos sospechosos o actividad que coincide con el comportamiento del ransomware antes de que se propague. Esto incluye la supervisión del comportamiento, la protección en tiempo real y la reputación de archivos.
3. Limitación de daños
Limitar el daño que el ransomware puede causar es igual de importante. Muchas herramientas de protección frente al ransomware pueden restringir el acceso a archivos, detener procesos sospechosos o poner en cuarentena las amenazas antes de que afecten a más archivos. Esto incluye controles de aplicaciones, aislamiento rápido de amenazas y carpetas protegidas, que pueden limitar la propagación del malware.
4. Recuperación
Si la prevención, la detección y la limitación no bastan y el ransomware sigue causando estragos, recuperar los datos sin pagar el rescate es esencial. Las herramientas de recuperación ayudan a restaurar archivos o sistemas, para que no se pierda nada de valor en el ataque. Esto incluye copias de seguridad, instantáneas, reversiones de archivos y otros procesos de restauración probados.
¿Qué funciones de prevención importan más?
Dada la necesidad de protección contra el ransomware y las capas implicadas, es importante saber qué debes buscar en un software de protección contra el ransomware. Aunque las soluciones varían, cualquier solución de prevención de ransomware debe incluir algunas capacidades básicas:
Protección contra phishing y sitios maliciosos
El ransomware suele empezar con un enlace engañoso, un sitio web falso, un archivo adjunto malicioso o una descarga fraudulenta. Detectar estos engaños y trampas a tiempo es clave para prevenir el malware y el ransomware, por lo que un buen software de protección debe incluir protección web. Esto puede ayudar a identificar páginas de inicio de sesión falsas, sitios web maliciosos, enlaces de descarga sospechosos, avisos fraudulentos y mucho más, para ayudar a mantener los dispositivos seguros.
Análisis de descargas y archivos adjuntos
Cuando descargas archivos, no quieres que el ransomware venga de polizón. El escaneo de descargas y archivos adjuntos puede revisar los archivos en busca de programas maliciosos cuando se descargan, abren, copian o ejecutan, detectando cualquier ransomware que puedan ocultar. Ten en cuenta que los análisis deben aplicarse a las descargas, los archivos adjuntos de correo electr�ónico, los archivos compartidos y el almacenamiento externo para asegurarte de que no dejas ningún frente sin cubrir.
Análisis de reputación de archivos
Los servicios de reputación de archivos pueden evaluar si un archivo es conocido y de confianza, poco común, sospechoso o malicioso. Esto proporciona una capa adicional de seguridad, aunque funciona mejor cuando se combina con otros métodos de detección.
Protección contra exploits
Las vulnerabilidades de software son objetivos habituales de los ciberataques, así que te conviene contar con protecciones adecuadas. La protección contra exploits puede detectar intentos de aprovechar estas vulnerabilidades en sistemas operativos y aplicaciones, aunque aun así te conviene mantener tu software parcheado y actualizado para cerrar las vulnerabilidades lo antes posible.
Actualizaciones de seguridad automáticas
Las ciberamenazas evolucionan constantemente, y aparecen nuevas amenazas todo el tiempo. Como resultado, las actualizaciones de seguridad son vitales para mantenerse al día con las amenazas más recientes. Una buena protección antivirus y contra el ransomware debe contar con actualizaciones de seguridad automatizadas, incluidas definiciones de malware, datos de reputación, reglas de detección y modelos de aprendizaje automático, para mantenerse al día con la información y las herramientas más recientes.
¿Qué funciones de detección importan más?
A continuación, veamos cómo la protección contra ransomware puede detectar amenazas. Una buena ciberseguridad usa una combinación de funciones de detección para ofrecer la cobertura más completa posible, pero cada una tiene usos y ventajas que conviene entender.
Protección contra malware en tiempo real
El software de protección contra ransomware debe incluir supervisión de archivos en tiempo real, en lugar de depender de análisis manuales. La protección contra malware en tiempo real puede evaluar la actividad mientras los archivos se descargan, abren, copian, ejecutan y modifican, para identificar y abordar el ransomware rápidamente, sin importar en qué momento del proceso ataque.
Detección basada en firmas
La detección basada en firmas es una gran herramienta para identificar ransomware conocido. Este método reconoce código de malware conocido para identificar programas maliciosos de forma rápida y precisa antes de que puedan causar daños, lo que la convierte en una potente capa de seguridad.
Detección asistida por aprendizaje automático
Con aprendizaje automático, el software de protección contra ransomware puede evaluar una combinación de características de archivos y señales de riesgo para detectar actividad maliciosa. Este es uno de los avances más recientes en la protección contra el ransomware, y su capacidad para identificar rápidamente ransomware nuevo o desconocido lo convierte en un gran complemento junto con las firmas, las comprobaciones de reputación y la monitorización del comportamiento.
Detección basada en el comportamiento
La detección basada en el comportamiento supervisa lo que hace un proceso después de empezar a ejecutarse para identificar actividad sospechosa que podría indicar malware. Por ejemplo, si un programa empieza a cambiar archivos rápidamente, renombrar o cifrar documentos, o desactivar software de seguridad, esa es una señal clara de que es malicioso, y la detección lo marcará.
Aunque esto no puede garantizar que detenga todos los ataques, es una herramienta eficaz para mejorar la protección frente a amenazas desconocidas.
¿Qué son las carpetas protegidas y los controles de aplicaciones?
Como ya se ha mencionado, los controles de aplicaciones y las carpetas protegidas pueden ayudar a mantener a raya los ataques de ransomware. Así que conviene entender cómo funcionan y cómo pueden mejorar la protección contra los ataques de ransomware.
Carpetas protegidas
Los controles de carpetas protegidas pueden limitar qué aplicaciones pueden modificar archivos o directorios seleccionados, como documentos importantes, registros financieros y archivos de trabajo. Esto puede reducir la capacidad de las aplicaciones no autorizadas para modificar los archivos almacenados en carpetas protegidas.
Lista de aplicaciones permitidas
Los controles de aplicaciones te permiten limitar la ejecución a programas de confianza o aprobados, para que los programas desconocidos no puedan controlar otros archivos. Esto ayuda a limitar lo que el ransomware puede hacer en un dispositivo al mantener su alcance y acceso al mínimo.
Posibles limitaciones
Dicho esto, estos controles tienen limitaciones. Requieren una configuración cuidadosa para garantizar que los programas que quieres usar sigan estando permitidos, y a veces pueden bloquear aplicaciones legítimas. Sin embargo, siguen siendo herramientas eficaces para limitar el impacto de una infección de ransomware.
Aun así, te conviene mantener copias de seguridad actualizadas de tu dispositivo y tus archivos, para que puedas recuperarlos si ocurre lo peor.
Copia de seguridad, reversión y recuperación: ¿cuál es la diferencia?
Si estás infectado con ransomware, poder revertir los cambios, restaurar copias de seguridad y recuperar los datos perdidos es fundamental. Teniendo esto en cuenta, veamos las diferencias y cómo pueden ayudarte con la recuperación tras un ataque de ransomware.
Copia de seguridad
Una copia de seguridad es una copia independiente de los archivos, normalmente almacenada en un dispositivo externo o servidor, para que puedas restaurarlos después de una pérdida de datos o cifrado. Si el ransomware ataca, una copia de seguridad actualizada puede ofrecer una vía de recuperación para los archivos incluidos en la copia. Asegúrate de que al menos una copia de seguridad esté aislada del equipo principal para que el ransomware no pueda afectarla.
Reversión de archivos
En lugar de restaurar copias de seguridad antiguas, la reversión de archivos intenta deshacer los cambios. Esto básicamente hace retroceder un ordenador al estado en el que estaba antes de que atacara el ransomware, aunque la disponibilidad y la eficacia varían según el producto.
Instantáneas del sistema
Las instantáneas del sistema pueden ayudar con la recuperación al capturar el estado de los archivos o sistemas en un momento específico. Las instantáneas capturan el estado de los archivos o sistemas en un momento determinado y pueden permitirte restaurar los datos o el estado del sistema a una versión anterior, según la tecnología que se utilice.
Sin embargo, si la instantánea se almacena en un dispositivo o una cuenta accesibles, el ransomware aún puede afectarla.
Herramientas de descifrado
Cuando el ransomware cifra tu dispositivo o tus archivos, las herramientas de descifrado pueden ayudar. En el caso de algunas variantes de ransomware, una herramienta de descifrado compatible puede restaurar los archivos cifrados sin pagar un rescate. Sin embargo, estas herramientas solo funcionan con ciertas variantes de ransomware, así que no deberías confiar en ellas como tu primera y única línea de defensa.
Pruebas de restauración
Aunque estas funciones te ayudan a recuperarte de los ataques, solo funcionan si pueden restaurar los archivos correctamente. Es importante probar las copias de seguridad y las herramientas de recuperación para asegurarte de que funcionan como se espera; de lo contrario, puedes ser víctima de un ataque de ransomware y descubrir después que tus copias de seguridad no se pueden restaurar.
Cómo evaluar la detección del comportamiento del ransomware
Como la detección de comportamiento es fundamental para identificar el ransomware, te conviene elegir un software de protección con funciones de detección sólidas y precisas. Hay algunas características clave que debes buscar al evaluar la detección de comportamiento, así que asegúrate de comprobar lo siguiente al revisar software de protección contra ransomware:
¿Qué tipos de actividad de archivos y procesos se supervisan?
¿La detección funciona en tiempo real?
¿Los archivos desconocidos reciben un análisis adicional?
¿Con qué rapidez se bloquea la actividad sospechosa?
¿Se identifican los archivos afectados?
¿Cómo explican las alertas el comportamiento detectado?
¿Pueden los usuarios revisar o revertir una detección falsa?
¿La protección se aplica tanto a equipos Windows como macOS?
¿Con qué frecuencia se actualizan los modelos de detección y los datos de amenazas?
Cómo evaluar el rendimiento y los falsos positivos
Cuando uses software de protección contra el ransomware, querrás asegurarte de que funcione como debe y sin consecuencias inesperadas. Esto significa que no solo debe proteger tu equipo, sino hacerlo de una forma no intrusiva y fácil de gestionar.
Hay algunos factores que te convendrá tener en cuenta al evaluar el rendimiento:
Impacto en el sistema
Cualquier software de protección contra ransomware utilizará recursos de procesador, memoria y disco, pero no debería consumir recursos en exceso ni afectar significativamente al rendimiento. Asegúrate de evaluar el impacto del software durante los análisis (completos y rápidos), el uso de recursos en inactividad, el impacto en la batería y el rendimiento en portátiles más antiguos para evitar un impacto importante en el sistema.
Falsos positivos
El software de protección contra ransomware debe vigilar posibles amenazas o actividad sospechosa, pero una detección demasiado agresiva puede marcar aplicaciones o actividad legítimas como una amenaza. Demasiados falsos positivos pueden crear una situación de “Pedro y el lobo”, haciendo que los usuarios ignoren alertas legítimas o desactiven las protecciones para acabar con el ruido.
Calidad de las alertas
Las buenas alertas deben hacer más que simplemente decir «algo va mal». Las alertas deben proporcionar información clara, incluido qué se detectó, qué archivos o procesos están implicados, qué acciones se tomaron y si el usuario necesita hacer algo.
Controles de exclusión seguros
A veces puede que necesites excluir un archivo de confianza del análisis. Sin embargo, las exclusiones amplias pueden debilitar la protección. Te conviene elegir un software que ofrezca controles claros y limitados para que puedas crear exclusiones sin desactivar las capas de seguridad.
Por qué son importantes las pruebas independientes
Aunque los proveedores de antivirus pueden hacer afirmaciones atrevidas sobre la velocidad y la calidad de su software, como «protección completa contra el ransomware» o «100 % de protección». Por suerte, las pruebas independientes pueden poner a prueba esas afirmaciones y aportar pruebas sobre la protección contra malware, la detección de ransomware, los falsos positivos, el impacto en el sistema y mucho más.
Asegúrate de consultar pruebas y reseñas independientes para obtener información clave, entre ella:
Si se realizaron pruebas específicas contra ransomware.
En qué sistemas operativos se ha probado.
Lo recientes que son los resultados.
Si la protección en tiempo real estaba habilitada durante las pruebas.
Qué medía la prueba, como la prevención, la detección o la recuperación.
Cuántos archivos se vieron afectados antes de que se detuviera la amenaza.
Resultados falsos positivos y tasa.
Impacto en el rendimiento cuando está inactivo y durante los análisis.
Si la versión probada coincide con el producto actual.
Cómo comparar software de protección contra ransomware
Con tantas opciones de protección contra ransomware en el mercado, puede resultar difícil determinar cuál se adapta mejor a tus necesidades de ciberseguridad. Cuando evalúas opciones de software, puedes determinar cuál es la mejor para ti en unos sencillos pasos:
Identifica qué sistemas operativos necesitan protección: Primero, tendrás que determinar cuáles de tus dispositivos necesitarán protección. Si usas dispositivos Mac y PC, por ejemplo, comprueba la compatibilidad en ambos y verifica que el software incluya funciones de protección contra ransomware para cada plataforma.
Determina qué capas de protección están incluidas: Como ya se ha explicado, hay varias capas de protección contra el ransomware, así que te conviene ver cuáles incluye el software. Estas pueden incluir funciones de prevención, detección, limitación de daños y recuperación, por lo que es esencial saber exactamente qué estás obteniendo.
Prioriza la protección en tiempo real: La protección en tiempo real es una capacidad esencial que debes buscar en el software antivirus y de prevención contra ransomware. Comprueba si el producto supervisa activamente archivos, descargas, procesos y comportamientos sospechosos.
Revisa la protección contra phishing y exploits: Comprueba si el producto ayuda a identificar o bloquear enlaces maliciosos, descargas dañinas e intentos de exploit.
Examina las afirmaciones sobre detección basada en el comportamiento: una buena solución de protección contra ransomware debe dejar claro cómo supervisa las actividades y gestiona los procesos sospechosos. No te bases solo en afirmaciones vagas y genéricas.
Confirma qué significan realmente las afirmaciones de recuperación: La recuperación puede incluir copias de seguridad, instantáneas, reversión de archivos, ayuda con el descifrado o algo completamente distinto; asegúrate de tener claro cuál de estas opciones estás obteniendo.
Revisa validaciones independientes: No te limites a creer lo que dice el proveedor sobre la calidad del software. Busca evidencia reciente y específica del sistema operativo que respalde sus afirmaciones sobre protección y rendimiento.
Evalúa el rendimiento y los falsos positivos: No querrás adquirir una herramienta que ralentice tu ordenador con falsas alarmas. Asegúrate de investigar cuál es su impacto en el rendimiento para que la protección no provoque ralentizaciones ni alertas innecesarias frecuentes.
Compara los límites de dispositivos y los precios: Querrás saber por qué estás pagando. Revisa los costes para evaluar no solo el coste del primer año, sino también el precio de renovación, el número de dispositivos incluidos y cualquier función limitada a los planes superiores.
Consulta las opciones de soporte: También te conviene contar con una buena atención al cliente por si surge algún problema. Mira cómo el proveedor ayuda a los usuarios a investigar las detecciones, restaurar el acceso o resolver falsos positivos, si en algún momento lo necesitas.
Cómo Splashtop Shield ayuda a prevenir y detectar ransomware
Splashtop Shield es una solución antivirus impulsada por IA para ordenadores Windows y Mac que ayuda a proteger contra malware, intentos de phishing, comportamientos sospechosos e intentos de explotación que pueden estar implicados en ataques de ransomware.
Splashtop Shield combina detección basada en el comportamiento, análisis de archivos asistido por aprendizaje automático, comprobaciones de reputación en la nube y datos de amenazas actualizados con frecuencia para ayudar a identificar archivos maliciosos y actividad sospechosa.
Splashtop Shield incluye:
Protección antimalware para ayudar a detectar y bloquear malware, incluido el ransomware.
Protección contra phishing para ayudar a identificar intentos de phishing y enlaces maliciosos.
Escaneo de tráfico en tiempo real para ayudar a identificar tráfico malicioso y amenazas en línea.
Detección de amenazas basada en el comportamiento para ayudar a identificar comportamientos sospechosos que puedan indicar malware.
Protección antiexploit para ayudar a detectar y bloquear intentos de explotar vulnerabilidades de software.
Análisis de USB y medios extraíbles para ayudar a detectar archivos maliciosos en dispositivos de almacenamiento conectados.
Splashtop Shield se centra en la prevención y detección de ransomware y no ofrece reversión, copia de seguridad ni recuperación frente al ransomware.
Checklist de software de protección contra ransomware
Cuando evalúas software de protección contra ransomware, puede ser difícil saber exactamente qué debes buscar. Por eso hemos creado una práctica lista de comprobación con todo lo que querrás encontrar en tu protección contra ransomware para asegurarte de que obtienes la protección óptima.
Asegúrate de buscar:
Supervisión de malware en tiempo real.
Detección basada en el comportamiento.
Protección contra phishing y enlaces maliciosos.
Escaneo de descargas y archivos adjuntos.
Protección contra exploits.
Actualizaciones automáticas de los datos de amenazas.
Protección compatible con los sistemas operativos que usas.
Alertas que explican claramente las detecciones y las acciones.
Gestión sencilla de falsos positivos.
Impacto mínimo en el rendimiento.
Validación independiente reciente y relevante.
Capacidades de copia de seguridad y recuperación claramente definidas.
Precios transparentes y límites de dispositivos.
Soporte disponible a través de los canales que prefieras.
Refuerza la protección contra ransomware con Splashtop Shield
El software de protección contra ransomware puede incluir distintas capas de prevención, detección, limitación de daños y recuperación. Al comparar productos, asegúrate de entender cuáles de esas capas ofrece realmente cada herramienta.
Tu estrategia general de protección contra el ransomware debe incluir protección contra malware en tiempo real, protección contra phishing, detección basada en comportamientos, protección contra exploits y copias de seguridad fiables, tanto si esas capacidades provienen de un solo producto como de varios.
Splashtop Shield ayuda a proteger los ordenadores Windows y Mac contra malware, intentos de phishing, comportamientos sospechosos e intentos de explotación, y proporciona una capa de prevención y detección contra el ransomware.
¿Quieres saber más sobre Splashtop Shield? Descubre hoy cómo puede proteger tus dispositivos.