10 Practical Tips for Employees to Prevent Phishing Attacks

Jerry Hsieh es vicepresidente de seguridad y cumplimiento en Splashtop Inc. Jerry es un profesional de TI altamente experimentado con una carrera de más de 20 años en la administración de sistemas, redes y centros de datos. Tiene una firme experiencia en marcos de cumplimiento como SOC2, SOX404, HIPAA y COSO. Jerry tiene un historial demostrado en la gestión de ingeniería global, liderando equipos multifuncionales en múltiples zonas horarias y sitios en el extranjero. Jerry es un líder orientado a los resultados con una capacidad demostrada para implementar tecnologías de vanguardia, optimizar las operaciones de TI y garantizar el cumplimiento normativo.