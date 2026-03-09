10 Practical Tips for Employees to Prevent Phishing Attacks

¿Eres consciente de los peligros de los ataques de phishing? Según un informe reciente de Verizon, en el 82 % de las infracciones cibernéticas, hubo personas involucradas a través de credenciales robadas, ataques de phishing, ingeniería social, suplantación de identidad, uso indebido o error.
¿Qué es un ataque de phishing?
El phishing es un ciberataque en el que los atacantes se hacen pasar por entidades legítimas para engañar a las personas y hacerles divulgar información confidencial. Estos ataques a menudo se presentan en forma de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas que parecen provenir de fuentes fiables, como bancos, empresas o compañeros. El objetivo principal del phishing es engañar a los destinatarios para que revelen datos personales como nombres de usuario, contraseñas o números de tarjetas de crédito.
Principales técnicas de ataque de phishing
Los ataques de phishing pueden variar ampliamente en su estrategia, pero algunas técnicas comunes incluyen:
Spear Phishing: ataques dirigidos dirigidos a particulares u organizaciones específicas, a menudo utilizando información personalizada para parecer más convincentes.
Phishing clonado: un correo electrónico legítimo con un archivo adjunto o enlace se copia y se envía de nuevo, pero con modificaciones maliciosas en el contenido original.
Whaling: ataques de phishing de alto perfil dirigidos a altos ejecutivos o figuras importantes dentro de una empresa, a menudo involucrando mensajes altamente personalizados y persuasivos.
Smishing: intentos de phishing realizados a través de SMS, donde los atacantes envían mensajes de texto con enlaces o solicitudes de información personal.
¿Por qué el phishing es una preocupación importante para las personas y las empresas?
El phishing es una preocupación importante debido a su potencial para causar daños significativos. Para las personas, ser víctima del phishing puede provocar pérdidas económicas, robo de identidad y violaciones de datos personales. Para las empresas, los ataques de phishing pueden resultar en información confidencial comprometida, pérdidas económicas, daños a la reputación e interrupciones operativas.
10 consejos para evitar ataques de phishing
1 - Infórmate
Mantente al día sobre las últimas tácticas de phishing asistiendo a sesiones de formación en seguridad y leyendo sobre tendencias, noticias, incidentes y mejores prácticas de ciberseguridad. Debido a que la sofisticación y los diversos tipos de phishing están en constante crecimiento y evolución, es fundamental mantenerse al día sobre las amenazas actuales.
2 - Estate alerta y desconfía
Cuestiona conscientemente la legitimidad de cada correo electrónico, mensaje de texto y llamada telefónica. Si recibes un correo electrónico inesperado de un compañero de trabajo, una institución financiera, una agencia gubernamental o un proveedor, estate alerta a estos signos reveladores de phishing:
Errores ortográficos o gramaticales: los estafadores incluyen intencionadamente errores tipográficos y gramaticales en los correos electrónicos de phishing para apuntar a víctimas inocentes y desprevenidas mientras eliminan a aquellos que son demasiado inteligentes para caer en las estafas. Los errores tipográficos en los correos electrónicos pueden pasar por alto los filtros de seguridad del correo electrónico o crear una sensación de autenticidad en el mensaje. Además, estos errores pueden ocurrir cuando el remitente no domina el idioma utilizado en el correo electrónico.
Demandas urgentes de información confidencial: los correos electrónicos que utilizan un lenguaje con un sentido de urgencia o miedo tienen como objetivo hacer que los destinatarios actúen rápidamente sin pensar.
Enlaces sospechosos: Al pedir información personal o descargar malware en tu dispositivo, los enlaces de phishing pueden llevar a sitios web sospechosos.
Direcciones de correo electrónico falsificadas: aunque los correos electrónicos de phishing parecen provenir de una fuente legítima, al pasar el ratón sobre la dirección de correo electrónico del remitente se puede verificar si coincide con la supuesta empresa.
Archivos adjuntos inesperados: los correos electrónicos de phishing maliciosos y que dañan tu dispositivo o roban tu información pueden incluir archivos adjuntos inesperados.
3 - Usa contraseñas seguras y autenticación de dos factores
Agrega una capa adicional de seguridad a tus cuentas creando contraseñas seguras y únicas y habilitando la autenticación de dos factores siempre que sea posible. Crea contraseñas seguras combinando letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
Averigua cómo de segura es tu contraseña a través de la infografía de Hive System y utiliza Splashtop Vault para gestionar tus contraseñas. Tus cuentas pueden verse comprometidas sin que lo sepas, por lo que se recomienda que cambies regularmente las contraseñas y agregues una segunda forma de identificación.
4 - Mantén tu software y herramientas de seguridad actualizados
Para protegerse contra las amenazas más recientes, actualiza periódicamente los sistemas operativos, los antivirus, los cortafuegos y el software antimalware en todos los dispositivos. Estas actualizaciones incluyen parches de seguridad que abordan vulnerabilidades conocidas y te protegen de las vulnerabilidades de phishing.
5 - Nunca hagas clic en enlaces sospechosos ni descargues archivos adjuntos
Antes de hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de correos electrónicos, mensajes de texto o mensajes instantáneos desconocidos, piénsalo dos veces y pasa el ratón sobre el enlace para examinar la URL. Hacer clic en un enlace o archivo adjunto de phishing puede provocar la instalación de malware, el robo de datos o pérdidas económicas.
Si recibes un mensaje sospechoso, verifica la dirección de correo electrónico en busca de errores ortográficos o un saludo genérico y comprueba la legitimidad de los mensajes con el remitente.
6 - Ten cuidado con la información personal
Los ataques de phishing generalmente te engañan para que proporciones información personal o financiera, como tu nombre de usuario, contraseña o número de seguridad social. Ten cuidado al compartir información por internet, ya que las empresas legítimas nunca preguntan por correo electrónico o por teléfono.
7 - Cuidado con las suplantaciones
Comprueba si hay diferencias en la dirección de correo electrónico y el nombre del remitente. Las señales comunes de ingeniería social incluyen:
Solicitudes para obtener información sensible
Pedir transferencias de dinero
Solicitudes de compra inusuales o repentinas
Cambios repentinos al depósito directo
8 - Ten cuidado con las redes Wi-Fi públicas
Evita acceder a información confidencial cuando uses Wi-Fi públicas. Los piratas informáticos pueden robar fácilmente datos de redes no seguras.
9 - Utiliza herramientas antiphishing
Descarga complementos antiphishing que pueden ayudarte a protegerte contra ataques de phishing en todos los dispositivos. Estas herramientas bloquean el acceso a sitios web maliciosos mediante el análisis de correos electrónicos y URL en busca de patrones de phishing conocidos. Estos son algunos complementos antiphishing populares que puedes usar:
Extensión de Netcraft: al supervisar sitios web y marcarlos con un mensaje de advertencia cuando se detectan sitios sospechosos, el complemento antiphishing los compara con bases de datos de sitios de phishing.
Avira Browser Safety: al bloquear sitios web maliciosos, como los sitios de phishing, el complemento analiza las descargas en busca de malware.
Web of Trust (WOT): al basar sus valoraciones en cuanto a la fiabilidad y la reputación, el complemento advierte a los usuarios sobre la mala reputación de los sitios web.
10 - Informa siempre de la actividad sospechosa
Informa de inmediato las sospechas de estafas de phishing a las autoridades correspondientes, como tu departamento de TI o la Comisión Federal de Comercio. Al informar de ellos, puedes ayudar a tu departamento de TI a identificar posibles amenazas de phishing para que puedan prevenir más ataques en el futuro.
¿Por qué los empleados remotos son más susceptibles a los ataques de phishing?
Los empleados remotos son particularmente vulnerables a los ataques de phishing debido a varios factores clave:
Supervisión limitada: los trabajadores remotos a menudo carecen de la supervisión directa de sus compañeros en la oficina y los equipos de TI, lo que dificulta la detección y notificación rápida de actividades sospechosas.
Uso de dispositivos personales: los dispositivos personales y las redes domésticas suelen tener una seguridad más débil en comparación con los sistemas corporativos, lo que aumenta el riesgo de phishing.
Gran dependencia de la comunicación digital: el trabajo remoto depende del correo electrónico, las aplicaciones de mensajería y las videollamadas, que son canales comunes para los intentos de phishing. El alto volumen de comunicación digital puede dificultar la identificación de mensajes maliciosos.
Poca formación en seguridad: es posible que los empleados remotos tengan menos acceso a la formación regular en ciberseguridad, lo que los deja menos preparados para reconocer y manejar las amenazas de phishing.
Aumento de los riesgos de ingeniería social: las interacciones frecuentes con socios y clientes externos generan más oportunidades para los ataques de ingeniería social, donde los phishers se hacen pasar por contactos de confianza.
Atajar estas vulnerabilidades a través de formación específica y medidas de seguridad férreas es esencial para proteger a los empleados remotos de los ataques de phishing.
La prevención de ataques de phishing comienza contigo
Al representar una amenaza importante para las personas y las empresas, los ataques de phishing pueden provocar pérdidas económicas, daños a la reputación y acceso no autorizado a información privada.
Sin embargo, los empleados pueden mitigar estos ataques de manera efectiva si se mantienen informados, están atentos y siguen estas técnicas y consejos prácticos. Educarnos a nosotros mismos y a los demás, mantenernos cautelosos e informar sobre actividades sospechosas puede ayudar a prevenir más ataques de phishing y protegernos a nosotros mismos y a nuestras empresas de daños.
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