Cómo elegir el mejor antivirus para un PC gaming

No hay nada como llegar a casa después del trabajo y encender el PC para echar unas partidas. Durante unas pocas horas, puedes dejar el mundo a un lado, elegir algo de tu biblioteca de Steam y perderte en un RPG de mundo abierto, un shooter por equipos, una novela visual o cualquier otro tipo de juego.
A menos que, claro, tu PC gaming esté infectado con malware.
Los PC para gaming necesitan protección antivirus como cualquier otro ordenador, pero también tienen necesidades técnicas más exigentes; una buena solución antivirus debe detectar malware y amenazas de phishing sin provocar interrupciones que afecten a la experiencia de juego.
Aunque algunas soluciones antivirus se comercializan para gamers con funciones de marca gaming, a menudo esas no son las más esenciales. La calidad de la protección, el uso de recursos en segundo plano, el comportamiento de los análisis y los controles de notificaciones son lo que realmente determina si un antivirus es adecuado o no para PCs gaming, no solo una etiqueta de “game booster”.
Con eso en mente, veamos las amenazas a las que se enfrentan los gamers, cómo puede afectar el antivirus al rendimiento y qué funciones debes buscar en un software antivirus para PCs de gaming.
¿Los PCs gaming necesitan antivirus?
Los PC para gaming se enfrentan a las mismas amenazas que cualquier otro ordenador, como malware, phishing y riesgos de seguridad de las cuentas, pero también afrontan riesgos adicionales vinculados a descargas, mods, launchers, foros y mercados de cuentas.
Muchos equipos incluyen protecciones de seguridad integradas que pueden ser suficientes para algunos usuarios. Los jugadores que descargan mods con regularidad, intercambian archivos, usan launchers de terceros o quieren protección adicional contra phishing, basada en el comportamiento, para medios extraíbles o para varios dispositivos pueden optar por añadir software antivirus.
¿A qué amenazas de seguridad se enfrentan los jugadores de PC?
Primero, debemos entender las amenazas a las que se enfrentan los PC para gaming. Los atacantes suelen aprovechar la popularidad de los juegos, los mods, los artículos digitales y demás para disfrazar archivos maliciosos o robar credenciales de cuentas, así que los gamers deben tener cuidado al descargar archivos.
1. Descargas e instaladores de juegos falsos
Aunque las tiendas digitales como Steam o la Epic Games Store suelen ser formas seguras de descargar juegos, los jugadores que intentan eludirlas ponen sus PC en riesgo. Las páginas de descarga no oficiales, los launchers falsos y los instaladores reempaquetados pueden contener malware (y probablemente ni siquiera incluyan el juego que querías), así que conviene evitarlos.
En su lugar, limítate a tiendas oficiales, sitios web de los editores y otros lanzadores de confianza.
2. Mods maliciosos y herramientas de trampas
¿A quién no le gusta un buen mod? Los mods pueden añadir muchos extras divertidos a los juegos, desde nuevos atuendos y personalización de personajes hasta “Thomas the Tank Engine” en Skyrim. Pero los archivos de fuentes no verificadas pueden contener malware u otro software no deseado.
Del mismo modo, los juegos pirateados y las herramientas de trampas pueden generar riesgos especialmente altos, sobre todo si se indica a los usuarios que desactiven las protecciones de seguridad para usarlos.
Esto no quiere decir que debas evitar los mods por completo, sino que deberías descargarlos de plataformas de mods reconocidas o de fuentes de confianza siempre que sea posible.
3. Phishing de cuentas de juegos
Ten cuidado con dónde inicias sesión. Las páginas de inicio de sesión falsas, los mensajes de sorteos, las solicitudes de verificación de cuentas y ataques similares pueden robar las credenciales de los usuarios. Estos ataques pueden llegar a través de distintos canales, como el correo electrónico, el chat dentro del juego, las plataformas de mensajería y los foros de la comunidad, así que actúa con cautela, especialmente cuando inicies sesión en una página desconocida.
4. Enlaces y archivos maliciosos compartidos por otros jugadores
Que otro jugador comparta un enlace o un archivo no significa que puedas confiar en él (o en esa persona). Los enlaces, archivos adjuntos y otros archivos enviados a través de plataformas de chat pueden llevar a descargas falsas, robo de credenciales u otro malware, así que no hagas clic en ningún enlace ni aceptes ningún archivo a menos que provenga de alguien que conoces y en quien confías.
5. Unidades USB infectadas y almacenamiento externo
Si mueves archivos de juegos, mods, datos guardados o cualquier otra cosa entre ordenadores, siempre existe la posibilidad de que lleven consigo archivos maliciosos. Los dispositivos de almacenamiento externo, como las unidades USB y los discos duros externos, pueden contener archivos maliciosos que podrían infectar otro ordenador si esos archivos se abren o ejecutan.
6. Exploits dirigidos a software desactualizado
¿Tu PC gaming está al día? ¿Y qué pasa con tus navegadores u otro software? Los sistemas operativos, navegadores, launchers y demás desactualizados pueden tener vulnerabilidades sin parchear que los atacantes pueden explotar, por eso es importante mantener tu seguridad al día.
¿Puede un antivirus ralentizar un PC para gaming?
Una preocupación habitual entre los gamers es que el software antivirus ralentice su PC. Las interrupciones ya pueden ser bastante molestas en los juegos para un solo jugador, pero si estás en un juego multijugador (o, peor aún, jugando una partida clasificatoria), el lag puede ser letal.
Aunque el software antivirus usa recursos del sistema para supervisar archivos y actividad, la cantidad que requiere variará según el producto, el hardware y la configuración. Por tanto, no se trata de si usa recursos, sino de si al hacerlo interrumpirá la experiencia de juego.
Te conviene tener en cuenta algunos factores, entre ellos:
Uso de CPU mientras el equipo está inactivo
Consumo de memoria
Actividad del disco
Tiempos de inicio de los juegos
Consistencia de la tasa de fotogramas
Tirones durante los análisis en segundo plano
Impacto de la batería en los portátiles para gaming
Rendimiento en sistemas antiguos o con especificaciones más bajas
Si los análisis pueden programarse (para que se ejecuten fuera del horario de juego, en lugar de en mitad de una partida)
¿Qué significa realmente un bajo impacto en el sistema?
Teniendo eso en cuenta, ¿cómo puedes asegurarte de que el software antivirus no afecte a tu tiempo de juego? Algunos factores clave pueden ayudar a determinar hasta qué punto una solución tiene un impacto mínimo y a reducir la probabilidad de interrupciones perceptibles durante la partida.
1. Uso limitado de recursos en segundo plano
La protección en tiempo real es importante para detener los virus y otros tipos de malware lo antes posible, pero no debería consumir demasiados recursos mientras se ejecuta en segundo plano. La protección en tiempo real debe permanecer activa sin consumir recursos excesivos de CPU, memoria o disco.
2. Comportamiento de análisis predecible
Cuando comienza un análisis completo, utilizará más recursos. Eso es razonable e inevitable. Sin embargo, esos análisis también deberían estar programados y ser predecibles, para que puedas programarlos para momentos en los que no estés en medio de una partida.
3. Interrupciones mínimas durante el uso a pantalla completa
A nadie le gusta que las alertas y notificaciones lo interrumpan. Un buen antivirus para PC gaming no debería interrumpir las partidas con alertas no críticas, notificaciones de análisis rutinarios ni mensajes promocionales; solo frustrarán a los jugadores y podrían interrumpir una partida.
4. Protección constante durante el juego
Reducir el uso de recursos no debería hacerse a costa de la seguridad. El antivirus debe ser lo bastante discreto como para que no tengas que desactivar la protección contra malware en tiempo real ni la protección contra phishing solo para jugar tranquilo; la protección debe mantenerse constante y sin interrupciones.
¿Qué funciones del antivirus son más importantes para los jugadores?
Dadas las amenazas a las que se enfrentan los PC para gaming y la necesidad de un software antivirus que proporcione seguridad sin ralentizar el PC, es importante saber qué funciones deben buscar los jugadores. Estas son las funciones más importantes que debes buscar en un software antivirus para PC para gaming:
1. Protección contra malware en tiempo real
La protección contra malware en tiempo real es una de las funciones más importantes de cualquier antivirus. El software debe supervisar continuamente las amenazas, lo que incluye comprobar instaladores, descargas, ejecutables y procesos en ejecución, para detectar y bloquear amenazas en cuanto aparezcan.
2. Protección contra phishing y enlaces maliciosos
Una buena solución antivirus debe ayudar a identificar intentos de phishing, enlaces maliciosos, páginas de inicio de sesión falsas y descargas dañinas. Esto añade protección frente a ataques que intentan robar credenciales o engañar a los usuarios para que instalen malware.
3. Detección de amenazas basada en el comportamiento
Si una aplicación actúa de forma extraña, la detección de amenazas basada en el comportamiento puede detectarla en el momento. Este análisis de comportamiento puede ayudar a identificar actividad sospechosa de una aplicación incluso cuando no coincide con una firma de malware conocida.
4. Actualizaciones automáticas de amenazas
Siempre están evolucionando y surgiendo nuevas amenazas, por lo que el software antivirus debe mantenerse al día. Una buena solución antivirus debe actualizar automáticamente la inteligencia de amenazas, las firmas, los datos de reputación o los modelos de detección en los que se basa a medida que surgen nuevas amenazas.
5. Protección contra exploits
Los atacantes suelen intentar aprovechar vulnerabilidades conocidas en software, navegadores, launchers y otras aplicaciones. La protección contra exploits puede ayudar a identificar intentos de atacar estas vulnerabilidades y bloquearlos.
6. Descarga y análisis de medios extraíbles
Cuando descargas archivos de sitios web, unidades externas, almacenamiento compartido, etc., quieres asegurarte de que sean seguros antes de ejecutarlos. El análisis de medios extraíbles puede ayudar a detectar archivos maliciosos en las unidades conectadas antes de abrir esos archivos o al hacerlo.
7. Controles claros de cuarentena y alertas
El software antivirus debe incluir alertas que indiquen claramente qué detectó, qué acciones realizó y si los usuarios deben responder. Por ello, la cuarentena y los controles de alerta son herramientas vitales para mantener informados a los usuarios y asegurarse de que no se permita la propagación de virus.
Cómo elegir el mejor antivirus para un PC gaming
Si quieres una buena solución antivirus para tu PC de gaming, tendrás que encontrar un software que se adapte a tus necesidades y hábitos de juego. Ten en cuenta lo siguiente al revisar las opciones de antivirus:
Identifica cómo usas tu PC gaming: Primero, ten en cuenta cómo usas tu PC gaming, incluido de dónde obtienes tus descargas. No olvides tener en cuenta las tiendas oficiales, los mods, los launchers de terceros, las plataformas multijugador y tus hábitos de intercambio de archivos.
Confirma la compatibilidad: Por supuesto, querrás asegurarte de que el antivirus que elijas funcione en tu ordenador. Comprueba las plataformas que admite y asegúrate de que sea compatible con la versión de tu sistema operativo y con el hardware del ordenador.
Prioriza la protección básica: Debes asegurarte de que el antivirus incluya las funciones de seguridad esenciales que necesitas. Céntrate primero en la protección contra malware, phishing, comportamiento, exploits y descargas; después podrás buscar las funciones adicionales deseables.
Evalúa el uso de recursos en segundo plano: El mejor software antivirus para PC gaming puede ejecutarse sin problemas en segundo plano sin interrumpir tus partidas. Revisa el uso de CPU en inactividad, la memoria, la actividad del disco y los resultados de rendimiento independientes para comprobar si funciona con fluidez sin ralentizar tu equipo.
Revisa los controles de análisis y notificaciones: Los controles de análisis y notificaciones son importantes para asegurarte de no recibir alertas en mitad de una partida ni que un análisis programado interrumpa tu juego. Asegúrate de poder programar análisis y limitar las notificaciones no críticas durante el juego antes de comprar una herramienta antivirus.
Comprueba el rendimiento de falsos positivos: Los falsos positivos ocurrirán de vez en cuando, pero aun así querrás mantenerlos al mínimo. Busca pruebas de que la herramienta antivirus puede distinguir los archivos y aplicaciones de juegos legítimos de las amenazas para limitar las falsas alarmas.
Separa la protección principal de los extras: Aunque las funciones adicionales pueden ser útiles, no quieres que supongan un coste para tus funciones de protección principales. No elijas un producto solo porque incluya un optimizador para juegos o una larga lista de funciones, a menos que прежде que nada tenga todas las funciones clave que necesitas.
Compara todos los precios: El precio de introducción no será el precio que pagarás en cada ciclo de facturación. Revisa todos los precios, incluidos el precio de introducción, el coste de renovación, los límites de dispositivos y el soporte que recibirás según tu nivel de precio.
Ten en cuenta otros ordenadores que necesites proteger: si tienes más de un ordenador, puede que necesites una solución antivirus para varios dispositivos. Determina si el plan también debe cubrir un portátil, Mac u otro ordenador del hogar y, si es así, busca cobertura multidispositivo.
Confirma las opciones de soporte: La atención al cliente también es importante. Comprueba cómo se proporciona la ayuda, especialmente si tienes dificultades técnicas, si el software bloquea un juego legítimo o si causa problemas de rendimiento.
Cómo Splashtop Shield ayuda a proteger los PC para gaming
Splashtop Shield es una solución antivirus con IA para equipos Windows y Mac que ofrece protección contra malware, phishing, comportamientos sospechosos e intentos de explotación.
Splashtop Shield utiliza análisis de archivos asistido por aprendizaje automático, comprobaciones de reputación en la nube y datos de amenazas actualizados con frecuencia para ayudar a identificar programas maliciosos y archivos sospechosos.
Splashtop Shield incluye:
Protección antimalware para ayudarte a detectar y bloquear malware.
Protección contra phishing para ayudar a identificar intentos de phishing y enlaces maliciosos.
Escaneo de tráfico en tiempo real para ayudar a identificar tráfico malicioso y amenazas en línea.
Detección de amenazas basada en el comportamiento para ayudar a identificar comportamientos sospechosos que podrían no coincidir con firmas de malware conocidas.
Protección antiexploit para ayudar a detectar y bloquear intentos de explotar vulnerabilidades de software.
Análisis de USB y medios extraíbles para ayudar a detectar archivos maliciosos en dispositivos de almacenamiento conectados.
Splashtop Shield está disponible en una edición Individual, que cubre dos dispositivos, y una edición Family, que admite hasta cinco. Funciona en equipos Windows y Mac, así que el mismo plan puede cubrir un PC gaming y todos los demás equipos de tu hogar.
Checklist de antivirus para PC gaming
Teniendo todo eso en cuenta, ¿qué deberías buscar en un software antivirus para PC gaming? Lo hemos desglosado en una lista de las funciones más esenciales, así que, cuando busques una buena herramienta antivirus, asegúrate de que tenga cada una de las siguientes:
Protección en tiempo real, incluso mientras juegas.
Protección contra malware y phishing.
Detección basada en el comportamiento.
Análisis y detección de amenazas para descargas y unidades externas.
Uso razonable de CPU y memoria en segundo plano.
Análisis completos que puedas programar fuera de tus horas de juego.
Gestión de alertas no críticas.
Pruebas independientes en Windows.
Bajas tasas de falsos positivos.
Un precio de renovación claro.
Un plan que cubre todos los ordenadores que usas y quieres proteger.
Soporte disponible rápidamente si se bloquean archivos legítimos del juego.
Protege tu PC gaming con Splashtop Shield
Las PC gaming necesitan protección antivirus tanto como cualquier otro dispositivo, pero esa protección no debería ralentizarlas ni interrumpir las partidas. El mejor antivirus para una PC gaming equilibra una protección fiable con un impacto manejable en el sistema y mínimas interrupciones durante la partida.
Al buscar software antivirus, fíjate en la protección en tiempo real, el comportamiento de los análisis y la detección de phishing, y evalúa el uso de recursos y las pruebas de rendimiento antes de fijarte en extras con marca gaming. Esto te ayudará a ver más allá de los anuncios y la exageración para asegurarte de obtener la protección y las funciones que necesitas.
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