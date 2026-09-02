Si tienes varios dispositivos, te conviene asegurarte de que cada uno tenga la protección antivirus adecuada. Sin embargo, elegir el antivirus adecuado para varios dispositivos implica algo más que el límite de dispositivos.
Necesitas un antivirus que sea compatible con los sistemas operativos que usas, ofrezca una protección constante en todos tus dispositivos, te permita gestionarlo todo desde un solo lugar y siga siendo asequible durante toda su vida útil.
Tanto si necesitas proteger varios dispositivos que tienes, proteger ordenadores de distintos miembros de tu hogar o dar soporte a equipos Mac y PC, encontrar el antivirus adecuado es esencial. Con esto en mente, veamos cómo determinar qué cobertura necesitas, comparar protecciones, calcular el coste total y elegir el mejor plan de antivirus multidispositivo para ti.
¿Qué es un software antivirus para múltiples dispositivos?
El software antivirus para varios dispositivos es un software de seguridad que puedes instalar en varios dispositivos compatibles con una sola suscripción, para que los usuarios con varios ordenadores puedan mantenerlos todos protegidos sin comprar varias herramientas o suscripciones.
Esto puede adoptar varias formas, ya que los planes pueden variar de un proveedor a otro. Estas variaciones pueden incluir:
El número de dispositivos cubiertos.
Sistemas operativos compatibles.
El número de usuarios o miembros del hogar.
Funciones disponibles en cada plataforma.
Si puedes supervisar dispositivos desde una sola cuenta.
La facilidad con la que puedes añadir, quitar o sustituir dispositivos.
Ten en cuenta que “multidispositivo” no significa necesariamente que sea compatible con todas las plataformas o tipos de dispositivos. Algunas soluciones antivirus están diseñadas solo para sistemas operativos específicos, y algunos planes pueden cubrir solo ordenadores, mientras que otros incluyen teléfonos y tabletas.
¿Cuántos dispositivos necesitas proteger?
Antes de empezar a buscar un antivirus multidispositivo, debes saber cuántos dispositivos quieres proteger. No tiene por qué ser necesariamente el número de dispositivos que tienes, ya que puede que no todos necesiten protección antivirus adicional; es importante determinar cuáles sí la necesitan.
Cuenta todos los ordenadores que usas actualmente: Primero, ten en cuenta cuántos dispositivos usas actualmente, incluidos ordenadores de sobremesa, portátiles y ordenadores compartidos en casa.
Incluye los dispositivos que probablemente se añadirán o sustituirán: Si es probable que pronto compres más ordenadores, como otro ordenador de trabajo o un dispositivo familiar, también deberías tenerlo en cuenta.
Separa los dispositivos activos de los que no usas: ¿De verdad usas todos los dispositivos que tienes? Puede que los dispositivos totalmente retirados u offline no necesiten cobertura antivirus activa, pero los dispositivos secundarios que aún se conectan a internet, almacenan archivos o acceden a cuentas sí deberían tenerse en cuenta.
Identifica quién usa cada dispositivo: ¿Necesitas un plan de antivirus para una sola persona con varios ordenadores, o dará soporte a varios miembros del hogar? Cuántas personas usan cada dispositivo afectará la configuración de la cuenta, las necesidades de soporte y la gestión de alertas, así que es un factor importante a tener en cuenta.
Elige un límite de dispositivos realista: Cuantos más dispositivos tengas, más caros pueden resultar los planes multidispositivo. Ten en cuenta tu presupuesto y elige un plan que cubra tus necesidades actuales (con un margen moderado para crecer), en lugar de pagar de más por más dispositivos de los que necesitarás.
¿Qué sistemas operativos debe admitir el antivirus?
Los distintos sistemas operativos se enfrentan a amenazas diferentes, y un antivirus que funciona en uno puede no ser eficaz en otro. Debes comprobar la compatibilidad para asegurarte de que el software antivirus que elijas sea compatible con todos los SO que usan tus dispositivos, no solo con tu ordenador principal.
Equipos Windows
Si usas ordenadores Windows, confirma que el antivirus sea compatible con tu versión de Windows. También es importante verificar que se incluyan funciones básicas, como la protección en tiempo real contra malware, la prevención del phishing y la detección del comportamiento, para que tengas toda la cobertura que necesitas.
Ordenadores Mac
Si tienes ordenadores Mac, su soporte debe evaluarse por separado, en lugar de dar por hecho que lo que funciona en un PC funcionará en un Mac. Un producto puede anunciar cobertura para Windows y macOS, pero las funciones para cada SO pueden ser diferentes, o el rendimiento puede variar entre dispositivos. Al igual que con los ordenadores Windows, asegúrate de que las funciones principales que necesitas estén incluidas de forma predeterminada.
Hogares con Windows y Mac
Si usas tanto ordenadores Mac como PC, te conviene encontrar una solución antivirus que sea compatible con ambos sistemas operativos bajo una sola suscripción y cuenta. Asegúrate de comprobar si los dispositivos Windows y Mac pueden compartir el mismo plan, qué funciones (si las hay) varían según el sistema operativo y si todos los dispositivos aparecen en un solo panel.
¿Todos los dispositivos reciben la misma protección?
Incluso el mismo software antivirus puede ofrecer diferentes funciones y niveles de protección según el sistema operativo. Cuando evalúes una solución antivirus multidispositivo, comprueba si las funciones varían entre plataformas para asegurarte de que obtienes la protección que necesitas en todos tus dispositivos.
Asegúrate de comparar:
Protección contra malware en tiempo real.
Protección contra phishing y enlaces maliciosos.
Detección de amenazas basada en el comportamiento.
Protección contra exploits.
Análisis de medios extraíbles.
Escaneos programados y manuales.
Controles de cuarentena.
Actualizaciones automáticas.
Visibilidad del panel de control.
Opciones de soporte.
Al evaluar software, busca tablas de funciones específicas por plataforma. Una descripción general del producto normalmente no las diferenciará, por lo que es importante mirar un poco más de cerca.
¿Qué funciones de protección te importan más?
Dicho esto, ¿cuáles son las funciones básicas que deberías buscar en cualquier software antivirus? Tanto si usas un Mac, un PC o cualquier otro dispositivo, hay algunas funciones de protección de las que no querrás prescindir. Esto incluye:
Protección contra malware en tiempo real
La protección contra malware es uno de los aspectos más importantes de cualquier solución antivirus. Cada dispositivo conectado debe supervisarse continuamente para detectar amenazas a medida que surjan, en lugar de depender de análisis manuales ocasionales.
Protección contra phishing y sitios maliciosos
Las estafas de phishing y los sitios web engañosos son métodos habituales de ciberataque. Una buena protección contra el phishing puede ayudar a identificar enlaces engañosos, páginas de inicio de sesión falsas y descargas maliciosas. Por supuesto, todo el mundo debería saber cómo evitar el phishing y conocer otras buenas prácticas, pero una buena protección contra el phishing puede ayudar.
Detección de amenazas basada en el comportamiento
Las herramientas antivirus suelen buscar firmas de malware conocidas, pero los atacantes pueden cambiarlas, ocultarlas o disfrazarlas de otras formas, lo que hace que sean difíciles de detectar. El monitoreo del comportamiento, por otro lado, puede detectar actividad sospechosa que podría ser una señal de malware u otros virus, incluso si no coincide con una firma conocida.
Actualizaciones automáticas contra amenazas
Las amenazas evolucionan constantemente, y aparecen nuevos virus con rapidez. Mantener el software antivirus actualizado es esencial, de ahí la necesidad de contar con actualizaciones automáticas contra amenazas. Estas actualizaciones automáticas pueden incluir firmas de amenazas, datos de reputación, reglas de detección o modelos de aprendizaje automático, según el producto.
Protección contra exploits
Cuando se descubren vulnerabilidades de software, se convierten en objetivos tentadores para los ciberataques. La protección contra exploits puede ayudar a detectar intentos de explotar estas vulnerabilidades, lo que permite bloquearlos hasta que la vulnerabilidad se corrija.
Análisis de medios extraíbles
Las unidades USB, los discos duros externos y otros dispositivos de almacenamiento extraíbles pueden contener archivos maliciosos que podrían infectar otro ordenador si esos archivos se abren o se ejecutan. El análisis de medios extraíbles puede ayudar a detectar archivos maliciosos en los dispositivos de almacenamiento conectados antes de que causen daños.
Alertas claras y controles de cuarentena
El software antivirus debe ofrecer alertas claras que todos los usuarios puedan entender, independientemente de su nivel de conocimientos técnicos. Una vez detectada una amenaza, debe haber controles de cuarentena claros que aíslen los archivos sospechosos y expliquen qué acción se ha tomado.
¿Qué debe incluir la gestión de cuentas multidispositivo?
Cuando buscas software antivirus para varios dispositivos, es importante poder gestionar todas tus cuentas y dispositivos desde un solo lugar. Cuantos más ordenadores necesites cubrir, más necesitarás una gestión centralizada, lo que implica algunas funciones clave de las que no deberías prescindir.
Asegúrate de buscar una solución que incluya:
Una cuenta que funciona en todos los dispositivos cubiertos.
Una vista clara de todos los dispositivos protegidos.
Indicadores del estado o la salud de los dispositivos.
Instalación sencilla en equipos adicionales.
La capacidad de eliminar dispositivos antiguos cuando ya no se necesitan.
La posibilidad de añadir dispositivos de sustitución sin complejidad adicional.
Alertas claras cuando un dispositivo quede desprotegido o necesite atención.
Gestión sencilla de suscripciones y renovaciones, junto con precios previsibles.
Información clara sobre qué funciones están disponibles en Windows y Mac.
Controles sencillos para que incluso los miembros del hogar sin conocimientos técnicos puedan usarlo fácilmente.
Ten en cuenta que la supervisión centralizada no siempre incluye controles de análisis remotos ni una administración completa de los dispositivos, así que busca específicamente esas funciones si las necesitas.
Cómo comparar los precios de antivirus multidispositivo
Elegir una solución antivirus asequible es importante, pero los planes de precios no siempre son sencillos. Cuando evalúes tus opciones, te conviene mirar más allá de los precios anunciados y determinar el coste real a lo largo del tiempo.
Compara el precio anual completo
Aunque el precio promocional del primer año pueda parecer atractivo, el precio de renovación puede ser más alto. Compara el precio de introducción con el precio estándar de renovación anual antes de suscribirte.
Calcula el coste por dispositivo
La cantidad de dispositivos que quieras incluir influirá en cuánto pagas por dispositivo. Consulta el precio anual y divídelo entre la cantidad de dispositivos que realmente quieras proteger, en lugar del máximo permitido del plan.
Revisa los límites del plan
Compara los límites de los planes y elige el que te ofrezca mejor relación calidad-precio. Si, por ejemplo, solo usas cuatro dispositivos, un plan para 25 dispositivos casi con toda seguridad será más de lo que necesitas, mientras que un plan para cinco dispositivos te ofrecerá mejor relación calidad-precio.
Comprueba qué incluye cada nivel
No todos los niveles de plan incluyen las mismas protecciones y funciones. Confirma si el plan que estás considerando incluye protección básica, gestión de cuentas y soporte, o si eso solo está disponible en los planes de precio superior.
Revisa las condiciones de renovación y cancelación
Los términos y condiciones pueden provocar los gastos más inesperados. Revisa la renovación automática, la frecuencia de pago, los procedimientos de cancelación y cualquier política de reembolso, para que sepas cuánto vas a pagar, cuándo lo vas a pagar y cómo puedes cancelar si decides hacerlo.
Plan individual frente a plan familiar: ¿cuál deberías elegir?
Incluso cuando encuentres una buena solución antivirus multidispositivo, tendrás que elegir un plan que se adapte mejor a tus necesidades. Muchos proveedores de antivirus ofrecen planes individuales y familiares, así que también es importante saber cuál funciona mejor para ti.
Elige un plan individual cuando
Si eres una sola persona con unos pocos dispositivos, como un ordenador de sobremesa y un portátil o un dispositivo de copia de seguridad, un plan individual es la mejor opción. Estos planes cubren menos dispositivos, pero son más económicos y te dan control total desde una sola cuenta.
Elige un plan familiar cuando
Si vas a comprar un plan para varias personas en un mismo hogar, entonces un plan familiar te funcionará mejor. Estos planes suelen admitir más dispositivos y pueden incluir funciones adicionales de gestión del hogar, según el proveedor.
No elijas basándote solo en el nombre del plan
Consulta los detalles de cualquier plan antes de suscribirte. Algunos planes familiares se centran más en funciones como el control parental o la cobertura móvil que en los límites de dispositivos o las cuentas. Al comparar planes, fíjate en la cobertura de dispositivos, los sistemas operativos, las funciones de gestión y el precio para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades.
Cómo elegir software antivirus para varios dispositivos
Dicho esto, veamos cómo puedes elegir el mejor software antivirus multidispositivo para tus necesidades. Hemos dividido los pasos en una lista práctica para que puedas asegurarte de que no pasas nada por alto:
Haz una lista de todos los dispositivos y sistemas operativos: Empieza por crear un inventario de todos los ordenadores que necesitan protección, incluidos sus sistemas operativos. Esto te ayudará a determinar exactamente qué dispositivos debe cubrir tu software antivirus.
Decide qué dispositivos deben compartir una cuenta: A continuación, te conviene identificar qué dispositivos quieres gestionar desde una sola cuenta, especialmente si la supervisión y la facturación centralizadas son importantes. Cuantos más dispositivos compartan una cuenta, más fácil será gestionarlos juntos.
Identifica los requisitos básicos de protección: Asegúrate de que el software que estás considerando incluya algunas funciones imprescindibles, como detección de malware en tiempo real, detección de phishing, detección de amenazas basada en el comportamiento, protección contra exploits y protección de medios extraíbles.
Comprueba las funciones específicas de cada plataforma: Si usas distintos sistemas operativos, tendrás que comprobar que tanto los dispositivos Windows como los Mac reciban toda la protección que necesitan.
Revisa la instalación y la sustitución de dispositivos: Asegúrate de revisar cómo se añaden los ordenadores nuevos y se eliminan los antiguos, para que puedas hacer cambios fácilmente cuando cambies a un dispositivo nuevo.
Evalúa el rendimiento en el dispositivo más limitado: Una buena solución antivirus debería funcionar bien en todos tus dispositivos, no solo en el mejor. Usa tu ordenador más antiguo o menos potente como referencia práctica de rendimiento para asegurarte de que funcione bien en todo.
Revisa pruebas independientes: Las pruebas independientes son una excelente manera de asegurarte de que el antivirus funciona correctamente en todos tus dispositivos. Busca resultados recientes para cada sistema operativo del hogar, no solo para un dispositivo.
Compara el precio de renovación y el coste por dispositivo: Al revisar los precios, asegúrate de saber cuánto pagarás cada año; no decidas basándote solo en la tarifa introductoria.
Elige el plan más pequeño que cubra tus necesidades reales: No hace falta pagar por más de lo que necesitas, así que asegúrate de elegir un plan del tamaño adecuado para ti. Puedes elegir un plan que te deje margen para crecer sin pagar de más por una cobertura que no uses.
Confirma las opciones de soporte: Asegúrate de revisar todos los detalles y las opciones, incluido cómo se gestionan los problemas de cuenta, instalación y seguridad.
Cómo Splashtop Shield protege varios equipos Windows y Mac
Splashtop Shield es una solución antivirus impulsada por IA para personas y hogares que usan equipos Windows y Mac. Ofrece protección antimalware, antiphishing, escaneo de tráfico en tiempo real, detección de amenazas basada en el comportamiento, protección contra exploits y análisis de medios extraíbles.
Splashtop Shield está disponible en los planes Individual y Family. El plan Individual cubre dos dispositivos, mientras que el plan Family admite hasta cinco equipos Windows y Mac en un mismo hogar. Ambos planes pueden incluir una combinación de equipos Windows y Mac.
Con Splashtop Shield, obtendrás:
Protección antimalware.
Protección antiphishing.
Análisis del tráfico en tiempo real.
Detección de amenazas basada en el comportamiento.
Protección antiexploit.
Análisis de USB y medios extraíbles.
Además, Splashtop Shield te permite supervisar fácilmente el estado de los dispositivos, eliminar ordenadores antiguos y añadir reemplazos, todo desde una práctica consola web.
Lista de comprobación de antivirus para varios dispositivos
Con toda esta información en mente, ya estás listo para buscar software antivirus para varios dispositivos con confianza. Sin embargo, puede ser mucho para recordar, así que hemos creado una práctica lista de verificación de lo que debes buscar antes de comprar.
Al elegir un software antivirus para varios dispositivos, asegúrate de que:
Es compatible con todos los sistemas operativos que usas.
La protección básica está disponible en cualquier ordenador (no solo en un tipo de dispositivo o sistema operativo)
El límite de dispositivos se ajusta a tus necesidades reales, para que no pagues por más dispositivos de los que usas.
Los dispositivos Windows y Mac pueden compartir una sola cuenta.
Puedes eliminar fácilmente los dispositivos antiguos y añadir dispositivos de reemplazo.
Puedes ver el estado de todos los dispositivos en un solo lugar.
El impacto en el rendimiento es manejable incluso en los ordenadores más antiguos que planeas proteger.
Hay disponibles pruebas recientes específicas de cada plataforma.
El coste por dispositivo protegido es razonable y el precio de renovación es claro.
El soporte está disponible a través de tus canales preferidos.
Protege cada ordenador con Splashtop Shield
Al elegir un software antivirus, debes asegurarte de que sea compatible con todos los dispositivos que usas, manteniendo el equilibrio entre seguridad, compatibilidad de plataformas, gestión de cuentas y coste total. Busca una herramienta que proteja todos tus dispositivos, en lugar de elegir un plan basándote únicamente en el precio o en el número de dispositivos permitidos.
Splashtop Shield ayuda a proteger varios ordenadores Windows y Mac con antimalware, antiphishing, análisis del tráfico en tiempo real, detección de amenazas basada en el comportamiento, protección contra exploits y análisis de medios extraíbles. Los planes Individual y Family te permiten elegir la cobertura según cuántos ordenadores compatibles necesites proteger.
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