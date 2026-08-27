Los ordenadores Mac son conocidos por ser seguros, pero eso no significa que sean completamente inmunes a los virus. Aunque las funciones de seguridad integradas pueden ser suficientes para algunos usuarios de Mac, otros pueden necesitar protección antivirus adicional según cómo usen su ordenador.
Además, aunque los Mac incluyen protección contra software malicioso, no pueden evitar que los usuarios asuman riesgos o caigan en estafas de ingeniería social. Phishing, descargas inseguras, cuentas comprometidas y avisos maliciosos del navegador aún pueden afectar a los Mac, junto con malware específico para Mac.
Con eso en mente, veamos frente a qué sí protege macOS, qué carencias siguen existiendo, cuándo necesitarás un antivirus para Mac y qué debes buscar en un software antivirus.
¿Los Mac pueden contraer virus y malware?
Sí, los Mac pueden infectarse con malware. Aunque macOS incluye sólidas protecciones integradas, sigue siendo posible que los virus se cuelen. Además, aunque “virus” se usa habitualmente como término general, existen muchas amenazas que pueden afectar a los dispositivos Mac.
Las amenazas más comunes incluyen:
Troyanos
Adware
Spyware
El ransomware
Extensiones de navegador maliciosas
Descargas relacionadas con phishing
Aplicaciones con malware oculto
¿Qué protecciones de seguridad incluye macOS?
Dicho esto, los dispositivos Mac suelen ser muy seguros. macOS cuenta con varias capas de seguridad para ayudar a mantener seguros los dispositivos, en lugar de depender de una sola función antivirus. Estas capas incluyen:
Gatekeeper
Gatekeeper comprueba si las aplicaciones descargadas tienen firmas de desarrollador válidas y están notarizadas, lo que ayuda a evitar que se ejecute software no confiable sin previo aviso. Sin embargo, los usuarios aún pueden ignorar las advertencias de Gatekeeper, por lo que el nivel de protección que realmente ofrece depende del usuario.
Notarización de apps
El proceso de notarización de Apple comprueba el software para Mac enviado en busca de contenido malicioso conocido y otros problemas de seguridad antes de su distribución. Esto se aplica a muchas apps distribuidas tanto dentro como fuera de la Mac App Store, añadiendo otra capa de protección cuando los usuarios instalan software.
XProtect
XProtect es otra capa de seguridad que utiliza la detección de malware integrada y los datos de seguridad de Apple para detectar y eliminar amenazas conocidas. XProtect funciona en segundo plano y usa las capacidades integradas de detección de malware de Apple para ayudar a identificar y bloquear amenazas conocidas sin requerir análisis manuales.
Integridad del sistema y controles de aplicaciones
macOS también incluye protecciones como la Protección de Integridad del Sistema y controles de permisos de aplicaciones que restringen el acceso a áreas y datos sensibles del sistema. Estos controles pueden limitar lo que el software malicioso puede cambiar o a lo que puede acceder.
Lo que la seguridad de macOS no aborda por completo
Sin embargo, incluso una seguridad sólida del sistema operativo no elimina todos los riesgos. Todavía hay algunas amenazas que pueden afectar a los dispositivos macOS, entre ellas:
Correos electrónicos de phishing y páginas de inicio de sesión falsas.
Estafas en línea y solicitudes de soporte fraudulentas.
Archivos dañinos que el usuario aprueba (ya sea intencionadamente o sin saberlo).
Contraseñas y cuentas en la nube comprometidas.
Software descargado de fuentes no confiables.
Indicaciones maliciosas o engañosas del navegador.
Amenazas transmitidas a través de unidades USB u otros dispositivos conectados.
Malware nuevo o modificado que aún no es ampliamente reconocido.
Ten en cuenta que la mayoría de estas amenazas van dirigidas primero a los usuarios, en lugar de a los dispositivos, por ejemplo mediante estafas, phishing y avisos engañosos. La ingeniería social y otros ataques que buscan aprovecharse del criterio de los usuarios pueden ser más difíciles de detener que los ataques que explotan directamente los dispositivos, especialmente porque los usuarios a menudo no se darán cuenta de que han sido objetivo de un ataque hasta que sea demasiado tarde.
¿Cuándo deberías considerar un antivirus adicional para un Mac?
Te conviene considerar protección antivirus adicional para tu Mac si:
Descargas software con regularidad fuera de la App Store
Cuanto más a menudo instales software desde fuentes externas, mayor será la probabilidad de encontrarte con programas maliciosos o instaladores engañosos. Descargar software desde fuentes no verificadas, no confiables o engañosas aumenta el riesgo de instalar malware o software no deseado.
Usas el mismo Mac para trabajar y para actividades personales
En los actuales entornos de trabajo remoto y BYOD (tráete tu dispositivo), es habitual usar los mismos dispositivos tanto para el trabajo como para uso personal. Estos dispositivos de uso mixto pueden manejar más archivos adjuntos de correo electrónico, documentos compartidos, cuentas en la nube e información confidencial que un ordenador Mac medio, lo que aumenta el riesgo de infección y sus posibles consecuencias.
Recibes archivos o enlaces de otras personas con frecuencia
La colaboración es una parte fundamental de cualquier entorno de trabajo, pero también crea oportunidades para que el malware y otros virus se cuelen. La colaboración frecuente por correo electrónico, mensajería u otras comunicaciones electrónicas aumenta el riesgo de exposición a phishing, descargas maliciosas u otros archivos o documentos maliciosos, por lo que siempre es importante actuar con cautela al abrir enlaces o documentos de correo electrónico, incluso si crees que proceden de alguien con quien trabajas.
Usas unidades USB o almacenamiento externo
Los soportes extraíbles, como las unidades USB y los discos duros externos, pueden transportar archivos maliciosos entre ordenadores. Si usas este tipo de dispositivos con frecuencia, puede ser útil contar con un programa antivirus que pueda analizarlos y detectar malware y otras amenazas antes de que puedan infectar tu dispositivo.
Quieres una monitorización y unas alertas más visibles
A veces, tener visibilidad de tu seguridad aporta tanto la protección como la tranquilidad que necesitas. Si quieres un producto de seguridad con panel de control, controles de análisis, alertas claras y un estado visible del dispositivo, te conviene una solución antivirus adecuada.
Gestionas más de un ordenador
Cuando tienes varios ordenadores, especialmente una combinación de dispositivos Windows y Mac, puede ser útil contar con un buen software antivirus con un plan multidispositivo. Esto ayuda a mantener todos los dispositivos seguros con el mismo plan, lo que se traduce en una mayor protección general.
Ayudas a familiares con menos conocimientos técnicos
No todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimientos técnicos ni la misma familiaridad con las mejores prácticas de ciberseguridad. Una protección adicional contra phishing y malware puede ser útil cuando tienes familiares que pueden ser más propensos a confiar en avisos engañosos, hacer clic en enlaces sospechosos o aceptar solicitudes de soporte no solicitadas.
¿Qué funciones debe incluir un antivirus para Mac?
Por supuesto, encontrar un buen antivirus para un ordenador Mac no significa simplemente elegir el primer software que veas, el más asequible o el que tenga más funciones. Hay algunas funciones clave que te conviene buscar en una solución antivirus para asegurarte de que obtienes las funciones y la protección que necesitas.
Asegúrate de buscar:
Protección contra malware en tiempo real para mantener los dispositivos seguros de forma constante con protección continua.
Detección de malware específica para Mac para abordar las amenazas diseñadas para dispositivos macOS.
Protección contra el phishing para ayudarte a identificar enlaces engañosos, páginas de inicio de sesión falsas y descargas maliciosas.
Detección de amenazas basada en el comportamiento para detectar actividad inusual.
Actualizaciones de seguridad automáticas para que siempre estés al día.
Protección contra exploits que ayuda a detectar y bloquear intentos de explotar vulnerabilidades de software.
Análisis de USB y medios extraíbles que ayuda a detectar archivos maliciosos en los dispositivos de almacenamiento conectados.
Controles claros de cuarentena y alertas para cuando se detecta un virus.
Compatibilidad con la versión actual de macOS, lo que garantiza que tu protección antivirus se mantenga actualizada.
Un impacto razonable en el sistema, para que el software antivirus no ralentice tu dispositivo.
Límites de dispositivos y precios transparentes, para que nunca te sorprenda la factura.
Pruebas específicas para Mac o validación de una entidad independiente.
Una larga lista de funciones no equivale automáticamente a un producto mejor. Debes asegurarte de que tenga las funciones específicas que necesitas.
¿Un antivirus ralentizará un Mac?
Una frase habitual entre quienes evitan el software antivirus es: «el antivirus siempre ralentiza mi ordenador». Sin embargo, no tiene por qué ser así.
Aunque el software antivirus sí utiliza recursos del sistema para analizar archivos y supervisar la actividad, el impacto real en el rendimiento varía según el producto y el dispositivo. Puedes determinar cuánto afectará una herramienta antivirus a tu rendimiento evaluando algunos factores, entre ellos:
Uso de CPU y memoria mientras el antivirus está inactivo.
Rendimiento durante los análisis rápidos y completos.
Tiempos de inicio de las aplicaciones.
Impacto en la batería de los MacBook.
Interrupciones durante el trabajo que exige un uso intensivo del procesador.
Controles para programar y pausar análisis.
Compatibilidad con el hardware de tu Mac y tu versión de macOS.
Aunque una solución se anuncie como “ligera”, esa afirmación debe seguir estando respaldada por pruebas, requisitos claros y datos de rendimiento medibles. Una solución antivirus ligera debe mantener el impacto en el rendimiento en niveles manejables durante el uso diario y los análisis.
Cómo elegir un antivirus para Mac
Cuando necesitas una solución antivirus para tu Mac, es importante encontrar una que se adapte a las necesidades de tu dispositivo y al rendimiento que buscas. Hay algunos pasos clave que puedes seguir para ayudarte en la toma de decisiones y encontrar la herramienta que mejor te funcione:
Confirma tu versión de macOS y el hardware: Primero, te convendrá comprobar que el software sea compatible con la versión de macOS que usas, así como con la arquitectura del procesador de tu Mac. Si no son totalmente compatibles, puede afectar a la velocidad y al rendimiento.
Revisa tus hábitos de seguridad actuales: El antivirus puede ofrecer protección frente a muchas amenazas, pero no frente al comportamiento del usuario. Tendrás que tener en cuenta de dónde descargas archivos y software, con qué frecuencia descargas archivos y si tienes habilitada la autenticación multifactor para las cuentas importantes.
Identifica las brechas de protección que quieres abordar: Considera las amenazas a las que puede enfrentarse tu equipo y cuáles son las que más te preocupan. Esto podría incluir malware, phishing, descargas inseguras, medios extraíbles, varios dispositivos o la necesidad de una supervisión más clara, pero una vez que sepas qué brechas abordar, podrás encontrar una solución que se ajuste a tus necesidades.
Prioriza las funciones de protección principales: Aunque algunas herramientas antivirus pueden ofrecer una multitud de funciones, hay algunas básicas de las que no puedes prescindir. Concéntrate en la detección de malware, la protección frente al phishing, la supervisión del comportamiento, las actualizaciones y la facilidad de uso antes de considerar cualquier extra que pueda incluir.
Comprueba el rendimiento y las pruebas específicas de Mac: Busca pruebas o validaciones recientes realizadas específicamente en macOS, en lugar de basarte solo en los resultados de Windows.
Compara la cobertura de dispositivos: Los distintos proveedores y planes de antivirus tendrán diferentes niveles de cobertura. Te conviene comprobar si el plan cubre un Mac, varios Mac o una combinación de equipos Windows y Mac, así como cuántos dispositivos puede admitir.
Revisa el precio completo: El primer precio que ves no es necesariamente lo que pagarás a largo plazo. Asegúrate de revisar a fondo los planes de precios, incluidos el precio de introducción, el precio de renovación, la frecuencia de facturación, los límites de dispositivos y las condiciones de cancelación.
Consulta las opciones de soporte: No pases por alto la importancia de la atención al cliente. Te conviene confirmar cómo se proporciona el soporte y si hay ayuda disponible a través de tus canales preferidos.
Cómo Splashtop Shield añade otra capa de protección para Mac
Esto nos lleva a Splashtop Shield, una solución antivirus con IA para equipos Windows y Mac. Splashtop Shield está diseñado para particulares, familias y cualquier persona que use ordenadores personales para trabajo remoto o híbrido.
Splashtop Shield añade otra capa de protección junto con las funciones de seguridad integradas en macOS, con protección contra malware, intentos de phishing, comportamientos sospechosos e intentos de explotación.
Splashtop Shield incluye:
Protección antimalware para detectar y bloquear programas maliciosos.
Protección contra phishing para ayudar a identificar intentos de phishing y enlaces maliciosos.
Escaneo de tráfico en tiempo real para ayudar a identificar tráfico malicioso y amenazas en línea.
Detección de amenazas basada en el comportamiento para detectar comportamientos inusuales.
Protección antiexploit para ayudar a detectar y bloquear intentos de explotar vulnerabilidades de software.
Análisis de USB y medios extraíbles para ayudar a detectar archivos maliciosos en dispositivos de almacenamiento conectados.
Splashtop Shield está disponible en un plan Individual para dos dispositivos y un plan Family para hasta cinco ordenadores Windows y Mac en un mismo hogar.
Lista de verificación de seguridad para Mac
La ciberseguridad es importante independientemente del dispositivo o sistema operativo que uses. Si quieres asegurarte de que tu Mac se mantenga seguro y protegido frente a amenazas, tenemos una breve lista de pasos que puedes seguir para mantener una seguridad sólida.
Revisa tu Mac y asegúrate de que:
Asegúrate de que las actualizaciones de macOS estén activadas para que recibas los últimos parches de seguridad.
Las aplicaciones y los navegadores están actualizados.
Descargas software solo de fuentes de confianza.
Las cuentas importantes usan contraseñas únicas, así que, si roban una contraseña, el resto siguen estando seguras.
La autenticación multifactor está habilitada.
Los enlaces y archivos adjuntos sospechosos se verifican antes de que hagas clic en ellos.
Se eliminan las extensiones de navegador innecesarias.
Las unidades USB y otros dispositivos conectables se analizan antes de usarse.
Se hace una copia de seguridad de los archivos importantes para poder recuperarlos en caso de pérdida.
Si usas un antivirus adicional, la protección en tiempo real está activada.
Consigue una protección más inteligente para tu Mac con Splashtop Shield
Aunque los ordenadores Mac incluyen sólidas protecciones integradas, a veces necesitas un poco de seguridad adicional. Si descargas software con frecuencia, gestionas archivos adjuntos o quieres una detección más sólida de phishing y comportamiento, el software antivirus puede serte útil.
Con Splashtop Shield, puedes añadir protección adicional no solo a tu ordenador Mac, sino también a hasta cinco dispositivos Windows y macOS. Splashtop Shield añade protección con IA contra malware, phishing, comportamientos maliciosos y exploits para usuarios de Mac que quieren una capa adicional de seguridad.
¿Quieres saber más? Descubre cómo Splashtop Shield proporciona protección impulsada por IA en ordenadores Windows y Mac.