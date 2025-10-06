¿Ha vuelto a fallar TeamViewer? Póngase en marcha de nuevo con Splashtop

A veces, TeamViewer o cualquier solución de acceso remoto puede dejar de funcionar por mantenimiento periódico programado u otras razones, por lo que siempre es una buena idea saber qué otras soluciones de acceso remoto están disponibles. Splashtop es una forma asequible de asegurarte de que siempre tengas disponibles las capacidades de acceso remoto.
El impacto del tiempo de inactividad de TeamViewer en las operaciones comerciales
El tiempo de inactividad de TeamViewer puede interrumpir gravemente las operaciones comerciales, especialmente para las empresas que dependen de un acceso remoto sin interrupciones para las tareas diarias. Cuando TeamViewer está inactivo, los empleados no pueden acceder a sistemas y datos críticos, lo que provoca una pérdida significativa de productividad. Los proyectos pueden retrasarse, los plazos, incumplirse y el servicio de atención al cliente puede verse afectado, ya que los equipos de soporte pierden la capacidad de solucionar problemas de forma remota.
El impacto económico también puede ser sustancial. El tiempo de inactividad puede resultar en una pérdida de ingresos, especialmente para las empresas que operan con horarios ajustados o dependen de interacciones a tiempo con los clientes. Además, los equipos de TI a menudo se enfrentan a una mayor presión durante estas interrupciones, ya que se esfuerzan por encontrar soluciones alternativas o responder a un aumento en los tickets de soporte. Esta tensión adicional puede provocar agotamiento y disminución de la eficiencia general.
¿Buscas un acceso remoto sin interrupciones? Aquí está por qué Splashtop se destaca
Splashtop ofrece una alternativa robusta y fiable para acceso remoto. Splashtop está diseñado para proporcionar conexiones remotas de alto rendimiento, asegurando que puedas acceder a tus estaciones de trabajo, servidores y archivos sin interrupciones. Con características de seguridad de primera, incluyendo cifrado y autenticación multifactor, Splashtop asegura que tus sesiones remotas sean no solo fiables, sino también seguras. Además, la interfaz amigable de Splashtop y su precio competitivo lo hacen una excelente elección para negocios de todos los tamaños.
Cambiar a Splashtop significa que puedes centrarte en tu negocio sin preocuparte por tiempos de inactividad inesperados, lo que garantiza una productividad continua y la satisfacción del cliente. Tanto si eres un usuario particular, una pequeña empresa o una gran empresa, Splashtop ofrece soluciones personalizadas para satisfacer tus necesidades de acceso remoto, ya que te ofrece tranquilidad y estabilidad operativa.
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Ahorro Garantizado de TeamViewer & Programa de Inicio Temprano: Al cambiarte a Splashtop, recibirás un ahorro garantizado del 50% en el costo anual de tu suscripción. Además, no hay necesidad de esperar hasta que expire tu suscripción actual de TeamViewer. Nuestro equipo te ayudará a comenzar temprano con Splashtop, sin costo adicional. Haz clic en el botón a continuación para activar los ahorros garantizados y el inicio temprano en tu cuenta de Splashtop:
Pasos para cambiar sin problemas de TeamViewer a Splashtop
Evalúa tus necesidades: Identifica las características y funcionalidades específicas que requieres de una herramienta de acceso remoto. Splashtop ofrece una variedad de soluciones adaptadas a diferentes necesidades, desde usuarios individuales hasta empresas.
Regístrate en Splashtop: visita la web de Splashtop y elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Splashtop ofrece una prueba gratuita que te permite probar el software antes de comprometerte a adquirirlo.
Instala los agentes de Splashtop: descarga e instala el Splashtop Streamer en los ordenadores a los que quieras acceder de forma remota. El proceso de instalación es sencillo y rápido.
Configura los ajustes de seguridad: configura la autenticación multifactor, contraseñas seguras y otras medidas de seguridad para garantizar que tus sesiones remotas sean seguras.
Cambiar a Splashtop no solo minimiza el tiempo de inactividad, sino que también ofrece una experiencia de acceso remoto más fiable y segura adaptada a las necesidades de tu negocio.
¿Frecuentes tiempos de inactividad de TeamViewer? Descubre por qué los usuarios están cambiando a Splashtop
Últimamente, hemos recibido muchas consultas de clientes de TeamViewer que quieren probar Splashtop tras interrupciones en el servicio de TeamViewer. También hemos visto publicaciones en sitios web como Twitter y Reddit donde los usuarios han informado de sus problemas con el servicio de TeamViewer:
Ha caído en todo el mundo... https://t.co/ftr6VqPFrF
—Thiago Reis ¯\_(ツ)_/¯ (@thibireis) 8 de noviembre de 2018
No hay conexión con el servidor de Teamviewer desde r/teamviewer
Si estás teniendo problemas con TeamViewer, no hay mejor momento para probar Splashtop. Splashtop proporciona conexiones de acceso remoto rápidas, seguras y fiables. Splashtop tiene las mismas funciones principales (transferencia de archivos, impresión remota, compatibilidad para varios monitores, etc.) que se encuentran en los planes comerciales de TeamViewer y cuesta al menos un 50 % menos. Ahorra dinero y consigue la mejor solución de acceso remoto con Splashtop. Consulta nuestra comparación completa para averiguar por qué Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer.