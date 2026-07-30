Cuando inviertes en software de soporte remoto, quieres asegurarte de que obtienes la mejor relación calidad-precio. Sin embargo, comparar precios puede ser difícil porque lo que ofrecen los proveedores y cómo lo cobran puede variar enormemente.
Como cada proveedor cobra por unidades distintas, como técnicos, usuarios, endpoints, sesiones o niveles de funciones, incluso un precio anunciado como bajo puede acabar siendo significativamente más caro. Para muchas organizaciones, incluidos los equipos de TI y los MSPs, los precios basados en el uso simultáneo de técnicos ofrecen la mayor flexibilidad, pero ¿cómo pueden estar seguras de que la están consiguiendo?
Con eso en mente, veamos los modelos de precios más habituales, cómo afecta cada uno al coste total y cómo encontrar el modelo que mejor se adapta a la forma de trabajar de tus equipos.
¿Cómo suele fijarse el precio del software de soporte remoto?
El soporte remoto suele tener un precio basado en unidades específicas, como el número de técnicos, usuarios compatibles, dispositivos gestionados, sesiones simultáneas o funciones incluidas en el plan. Algunos proveedores combinan varias de estas unidades, como un precio basado en el número de usuarios compatibles y funciones, o en dispositivos y sesiones simultáneas.
1. Precios por técnico
En un plan de precios por técnico, cada técnico necesita una licencia individual. Cuando otro técnico necesita acceso remoto, los costes aumentarán en consecuencia. Esto lo convierte en un plan de precios sencillo para equipos pequeños y fijos, pero se vuelve más engorroso y caro para organizaciones con turnos rotativos, usuarios ocasionales, técnicos a tiempo parcial, etc.
2. Precio por usuario
Un plan de precios por usuario no se basa en el número de técnicos que proporcionan soporte remoto, sino en los usuarios finales que lo reciben. Este precio está vinculado a cada empleado o usuario final que pueda necesitar soporte remoto, por lo que puede aumentar rápidamente en organizaciones con un gran número de empleados, incluso si solo tienen un pequeño equipo de TI.
Cuando una organización compra software de soporte remoto de TI, debe confirmar si “usuario” se refiere a un técnico, administrador, empleado al que se da soporte o titular de la cuenta; la respuesta puede afectar significativamente al precio.
3. Precios por dispositivo o endpoint
Con un plan por dispositivo, los proveedores cobran en función del número de ordenadores, servidores u otros endpoints incluidos en el plan, independientemente de cuántos empleados los usen o de cuántos técnicos necesiten acceso a ellos.
Este modelo funciona bien para flotas fijas que requieren acceso desatendido persistente. Sin embargo, cuando los equipos dan soporte a poblaciones de dispositivos grandes o cambiantes, el precio puede volverse menos eficiente, especialmente si tienes en cuenta dispositivos móviles, máquinas virtuales, dispositivos inactivos, etc.
4. Precios por uso o por sesión
Con un plan de precios basado en el uso, a las empresas se les cobra en función de cuánto usan la solución, no de cuántos usuarios o endpoints tienen. El precio puede depender del volumen de sesiones, la duración de las sesiones, los minutos de soporte u otras métricas de consumo.
Para las organizaciones que solo tienen necesidades ocasionales de soporte remoto, este puede ser un plan rentable. Sin embargo, los cambios en la demanda pueden hacer que los costes mensuales sean difíciles de prever. Las organizaciones también deben prestar atención a los compromisos mínimos, los límites de uso y los cargos por exceso que pueden añadir gastos inesperados.
5. Precios por técnico simultáneo
Los precios por técnico simultáneo son similares a los precios por técnico, salvo que, en lugar de pagar por cada técnico, las organizaciones contratan una cantidad máxima de técnicos que pueden proporcionar soporte remoto al mismo tiempo. Como resultado, los equipos de TI más grandes y los MSPs pueden compartir un grupo más pequeño de licencias simultáneas, lo que reduce el coste total por agente.
Este modelo ajusta el precio a la demanda real de soporte, en lugar de al tamaño del equipo, lo que lo convierte en una opción rentable para mesas de ayuda, equipos de TI distribuidos, MSPs y organizaciones con cobertura por turnos.
¿Qué factores afectan al coste total del software de soporte remoto?
Ten en cuenta que la unidad de precio es solo una parte del coste final. Hay otros factores que afectarán a cuánto pagan las empresas y que también deben tenerse en cuenta al tomar decisiones, especialmente al calcular el coste total. Estos incluyen:
Número total de técnicos.
Número de técnicos que trabajan simultáneamente.
Número de endpoints compatibles o gestionados.
Requisitos de asistencia supervisada y no supervisada.
Número de sesiones remotas simultáneas.
Sistemas operativos y tipos de dispositivos compatibles.
Controles de seguridad y administración necesarios.
Integraciones con service desk, ticketing, PSA o ITSM.
Grabación de sesiones, registros de auditoría e informes.
Herramientas de transferencia de archivos, comando remoto y gestión en segundo plano.
Complementos de gestión y seguridad de endpoints.
Implementación en la nube o local.
Soporte estándar frente a premium.
Facturación mensual frente a anual.
Tarifas de implementación, incorporación y formación.
Precios de renovación y mínimos de contrato.
Cada uno de estos factores afectará no solo al precio, sino también al valor general. Por ejemplo, una solución que incluye transferencia de archivos, integraciones con sistemas de tickets y una seguridad sólida casi siempre costará más que una que no los incluya, pero eso se debe a que ofrece un valor general mayor. Quienes toman decisiones deben calcular el coste anual total según la escala prevista (en lugar de comparar los precios mensuales de nivel básico) y ver qué ofrece el mayor valor por el precio.
¿Cómo afectan la asistencia supervisada y no supervisada al precio?
Ten en cuenta que no todos los software de soporte remoto ofrecen las mismas funciones y capacidades. Un diferenciador importante es si ofrecen tanto asistencia supervisada como no supervisada, o solo una de las dos. Los proveedores de soporte remoto pueden empaquetar o fijar el precio de estos flujos de trabajo de forma diferente, lo que puede afectar significativamente a los costes generales.
Soporte Remoto Supervisado
La asistencia supervisada de soporte remoto es una sesión en la que el usuario final está presente, inicia o aprueba la conexión y permite que un técnico acceda al dispositivo.
Con el soporte remoto atendido, los proveedores pueden fijar el precio según los técnicos, los técnicos simultáneos, las sesiones o los niveles del plan, aunque algunos planes permiten que los técnicos den soporte a un número ilimitado o variable de dispositivos atendidos. Esto lo convierte en una opción valiosa para atención al cliente, mesas de ayuda para empleados y entornos Bring-Your-Own-Device (BYOD), ya que permite a los agentes iniciar sesiones remotas para cualquier número de endpoints según sea necesario.
Soporte remoto desatendido
El soporte remoto no supervisado, por otro lado, proporciona acceso preautorizado a dispositivos remotos cuando los usuarios no están presentes. Para ello, los permisos de acceso remoto se conceden por adelantado, para que el técnico pueda conectarse rápidamente al dispositivo sin necesidad de que haya alguien presente para introducir un código o aprobar la conexión.
Para el soporte remoto desatendido, los proveedores suelen limitar el número de ordenadores o endpoints a los que los agentes pueden acceder. Esta capacidad puede estar incluida con una licencia de técnico, venderse en paquetes de endpoints o tener un precio independiente según el número de dispositivos gestionados. Los compradores deben considerar cuántos dispositivos requieren acceso persistente para poder elegir un plan adecuado, en lugar de registrar todos los dispositivos compatibles.
Por qué los compradores deberían evaluar ambos en conjunto
Aunque pueda parecer que las empresas deben elegir entre acceso atendido y acceso desatendido, en muchos casos ambos son necesarios. Los equipos de TI a menudo necesitan tanto acceso atendido para la resolución de problemas y el soporte como acceso desatendido para gestionar dispositivos que normalmente no tienen usuarios presentes, como servidores o quioscos.
Por eso, es importante comprobar si ambos están incluidos en el mismo plan. Si no es así, esto puede añadir costes adicionales por la necesidad de comprar productos separados, paquetes de endpoints o mejoras de funciones.
Recuerda: el mejor modelo de precios es el que se ajusta a los flujos de trabajo y necesidades de soporte de tu equipo, no solo el que tiene el coste anunciado más bajo.
Por qué los precios por técnico simultáneo suelen ofrecer más valor
Aunque cada empresa tendrá necesidades de soporte remoto distintas, los precios por técnicos simultáneos suelen ofrecer una mejor relación calidad-precio para los equipos cuyos técnicos no prestan soporte todos al mismo tiempo. Los precios simultáneos ayudan a garantizar que las empresas paguen por el soporte remoto que necesitan y usan, en lugar de pagar en función del número total de técnicos o endpoints que tienen, lo que lo convierte en un modelo rentable.
Los precios por técnico concurrente tienen muchas ventajas generales, entre ellas:
1. Pagas por la capacidad de soporte activa
Con el precio por técnico simultáneo, las organizaciones pagan por el número de técnicos que prestan soporte remoto activamente al mismo tiempo, en lugar de pagar por cada técnico de forma individual. Esto ajusta el precio a la demanda operativa real, en lugar de exigir la compra de licencias completas para cualquiera que solo pueda necesitar acceso de forma ocasional.
2. Los equipos más grandes pueden compartir el mismo grupo de licencias
Los planes de precios por técnico concurrente hacen que las empresas paguen por un conjunto de licencias que puede compartirse entre técnicos, turnos, ubicaciones y grupos de escalado. Esto significa que los técnicos pueden compartir licencias de ese conjunto, en lugar de necesitar licencias individuales para todos, y añadir un técnico no requiere necesariamente comprar una licencia nueva.
3. Los costes se ajustan a la carga de trabajo, no al tamaño de la plantilla
Las empresas con planes de precios por técnicos simultáneos pueden ampliar su capacidad cuando aumenta la demanda de trabajo, en lugar de hacerlo cada vez que incorporan un nuevo agente o endpoint. Esto crea una relación más clara entre el volumen de soporte y el coste del software, lo que hace que la elaboración de presupuestos sea más predecible y que ampliar la capacidad resulte más asequible a medida que crecen los equipos de TI y los MSPs.
4. Las licencias concurrentes son compatibles con equipos basados en turnos
Muchas empresas y MSPs tienen técnicos que trabajan en distintos horarios, incluidos turnos de mañana, tarde, noche y regionales. Con los planes de licencias para técnicos simultáneos, las empresas solo tienen que pagar por los agentes que necesitan en cada turno, en lugar de pagar por el total. Esto mantiene las licencias en un nivel razonable y asequible, en lugar de basarse en la plantilla.
Ejemplo de precios por técnico concurrente
Con todos los factores que intervienen en el precio, puede ser difícil calcular cuáles serán los costes totales. Así que veamos una situación hipotética y cómo podemos determinar cuál sería el mejor enfoque de precios para ella.
En este escenario, una empresa tiene 20 técnicos, repartidos en varios turnos. Con su volumen medio de soporte, normalmente no más de cinco técnicos necesitan prestar asistencia remota al mismo tiempo.
Entonces, ¿cómo se comparan los enfoques de precios?
Enfoque de precios
Licencias que el equipo puede necesitar
Qué influye en el coste
Precio por técnico asignado
20
Cada técnico que pueda usar el software, independientemente de cuándo lo use o de cuántos lo usen a la vez.
Precio por técnico simultáneo
5
El número máximo de técnicos que atienden a los usuarios simultáneamente.
Precio por dispositivo
Varía según el tamaño de la flota
Número de endpoints inscritos o gestionados.
Precios basados en el uso
Varía mensualmente
Volumen, duración o consumo de las sesiones.
Dados estos factores, podemos ver que el modelo de precios por técnicos simultáneos es el que más probablemente se ajusta a sus cargas de trabajo. En este caso, querrán comprar un número de licencias que se ajuste a la demanda normal, los periodos de mayor actividad y un nivel razonable de cobertura por si surgen problemas inesperados.
Para este equipo, el modelo de precios por técnico concurrente probablemente ofrecería un mejor valor que licenciar a cada técnico de forma individual, a la vez que seguiría siendo más predecible que los precios basados en el uso.
¿Cuándo tiene más sentido la tarificación por técnicos simultáneos?
Ese no es, ni de lejos, el único escenario en el que el precio por técnicos concurrentes es la mejor opción. Hay varias situaciones en las que es más asequible pagar por un número máximo de técnicos concurrentes, en lugar de hacerlo por endpoint o por técnico.
Los precios concurrentes funcionan especialmente bien en varios escenarios y entornos, entre ellos:
Mesas de ayuda con más técnicos que sesiones de soporte simultáneas.
Equipos de TI que trabajan en varios turnos, de modo que solo se necesiten unos pocos técnicos a la vez.
MSPs con técnicos que dan soporte a varios entornos de clientes, donde pagar por endpoint se volvería rápidamente demasiado caro.
Equipos distribuidos que trabajan en distintas regiones o zonas horarias.
Organizaciones con personal de soporte a tiempo parcial u ocasional, que no estará trabajando al mismo tiempo.
Equipos con técnicos especializados en escalado.
Mesas de servicio donde la demanda de soporte cambia a lo largo del día.
Equipos en crecimiento que quieren añadir personal sin necesidad de añadir automáticamente más licencias.
Aunque el modelo de precios por dispositivo puede ser preferible para organizaciones que gestionan una flota fija de endpoints no supervisados, el precio por técnicos simultáneos suele ser más flexible para equipos con técnicos rotativos, varios turnos o una demanda de soporte cambiante.
Cómo comparar los precios del software de soporte remoto
Cuando evalúas software de soporte remoto para encontrar la mejor opción para tu empresa, puede ser difícil saber por dónde empezar o qué medir. Para ayudarte con eso, hemos creado una práctica guía paso a paso para comparar opciones de software y planes de precios:
Identifica la unidad facturable: Primero, necesitas saber por qué estás pagando. Determina si el proveedor cobra por técnico, usuario, endpoint, sesión, técnico simultáneo o una combinación de estos (y recuerda, hay una diferencia entre “por técnico” y “por usuario”).
Estima el uso simultáneo de técnicos: A continuación, te convendrá identificar cuántos técnicos proporcionarán realmente soporte remoto al mismo tiempo durante los periodos normales y de máxima actividad. Esto te ayudará a determinar cuántas licencias necesitarás y cuál será la diferencia de precio entre un plan “por técnico” y uno “por técnico simultáneo”.
Calcula la capacidad necesaria de dispositivos para asistencia no supervisada: No todos los endpoints requerirán asistencia no supervisada. Cuenta los dispositivos que requieren acceso no supervisado persistente y verifica cómo el proveedor agrupa esos endpoints para asegurarte de que obtienes la accesibilidad que necesitas.
Confirma qué incluye el plan base: No des por hecho que el plan base incluye todo lo que necesitas. Comprueba que ofrece acceso atendido y acceso remoto desatendido, sesiones simultáneas, compatibilidad de plataforma para los dispositivos que usas, herramientas administrativas, informes e integraciones con las herramientas que tus equipos necesitan.
Añade las actualizaciones y complementos necesarios: Si hay alguna función que el plan base no incluye, puede que puedas obtenerla como complemento. Busca niveles superiores, paquetes de endpoints, funciones de seguridad, capacidades de service desk, herramientas de gestión de endpoints o soporte prémium que incluyan las funciones que necesitas y comprueba cómo afectará eso al precio.
Convierte cada presupuesto en un coste anual: Es importante tener en cuenta cuánto gastarás cada año. Compara las ofertas mensuales y anuales y calcula cuánto costará cada una durante el mismo periodo de contrato para determinar cuál ofrece el mejor valor.
Modela el crecimiento futuro: Planificar el futuro también es importante, especialmente para las empresas en crecimiento. Calcula cuánto costaría el plan con más técnicos, más endpoints y una mayor demanda de soporte simultáneo, y mira cómo escala a medida que cambian tus necesidades.
Revisa las condiciones del contrato y la renovación: No te dejes atrapar por la letra pequeña. Comprueba condiciones como la frecuencia de facturación, los compromisos mínimos, los cambios en la renovación, las reglas de cancelación y los límites que podrían generar cargos adicionales para que no te pillen por sorpresa.
Errores comunes en los precios del soporte remoto
Dicho esto, hay algunos errores que las organizaciones y quienes toman decisiones pueden cometer al evaluar soluciones de soporte remoto y planes de precios. Es importante conocer estos errores comunes para poder evitarlos.
Algunos errores habituales de precios incluyen:
Comparar los precios iniciales anunciados sin equiparar los límites de los planes, lo que puede dar como resultado pagar más de lo previsto o no recibir el número de licencias necesarias.
Suponiendo que «por usuario» tiene el mismo significado entre proveedores, cuando algunos pueden querer decir «por técnico» o «por usuario final».
Licenciar a todos los técnicos sin tener en cuenta el uso simultáneo, lo que lleva a las empresas a pagar por un número innecesario de licencias.
Ignorar los límites de endpoints desatendidos, lo que hace que algunos endpoints se queden sin soporte.
Sobreestimar la cantidad de dispositivos que requieren acceso persistente, lo que lleva a las empresas a pagar de más.
No tener en cuenta las restricciones de sesiones simultáneas, lo que provoca que haya momentos en los que los técnicos no puedan iniciar una sesión remota.
Comparar los precios mensuales y anuales como si fueran equivalentes, en lugar de calcularlos en función del coste y el valor totales.
Faltan actualizaciones obligatorias del nivel de funciones.
Excluir complementos, integraciones, incorporación o tarifas de soporte, lo que da como resultado precios significativamente más altos de lo previsto.
Evaluar el coste actual sin modelar el crecimiento futuro.
Elegir un modelo que refleje el tamaño de una organización, en lugar de su actividad real de soporte.
Cómo funciona el precio de Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support ofrece a equipos de TI, mesas de ayuda y MSPs soporte remoto atendido y desatendido en distintos dispositivos y sistemas operativos. Su precio combina licencias de usuario concurrente para técnicos con capacidad de ordenadores gestionados para acceso desatendido.
Con Splashtop Remote Support, obtendrás:
1. Licencias por técnico simultáneo
Splashtop Remote Support usa licencias de usuario concurrente, lo que significa que el precio se basa en cuántos técnicos necesitan usar activamente el software al mismo tiempo, en lugar de requerir una licencia independiente para cada técnico. No hace falta comprar una licencia independiente para cada técnico, ya que pueden compartir el conjunto de licencias concurrentes disponibles entre distintos turnos y ubicaciones.
2. Soporte flexible para equipos más grandes
Los equipos con técnicos rotativos, varios turnos a lo largo del día o equipos ubicados en diferentes sedes pueden usar la misma capacidad concurrente, por lo que solo necesitan tener en cuenta el uso simultáneo, en lugar de su tamaño. A medida que aumenta el uso de una organización, puede añadir nuevas licencias, en lugar de necesitar una licencia nueva para cada técnico.
3. Soporte remoto atendido y desatendido
Splashtop Remote Support ofrece sesiones supervisadas bajo demanda y acceso no supervisado. Las sesiones bajo demanda pueden usarse para dar soporte a ordenadores y dispositivos móviles mediante un código de sesión, mientras que la capacidad de ordenadores gestionados determina cuántos dispositivos pueden configurarse para acceso persistente no supervisado. Las organizaciones deben evaluar tanto sus necesidades de técnicos simultáneos como el número de ordenadores que requieren acceso no supervisado.
4. Una forma más práctica de ajustar el precio al uso
El precio por usuario nominal puede obligar a las organizaciones a licenciar a técnicos que solo usan el software de forma ocasional. El modelo de licencias concurrentes de Splashtop permite que un equipo de técnicos más amplio comparta la capacidad disponible en función del uso simultáneo, lo que puede mejorar el aprovechamiento de las licencias y hacer que la ampliación sea más predecible.
Elige un modelo de precios que se ajuste a cómo trabaja tu equipo
Los precios del software de soporte remoto pueden variar significativamente entre proveedores y planes. Los costes dependen de la unidad que se licencia, los flujos de trabajo de soporte incluidos y los límites aplicados a técnicos, dispositivos y sesiones. Por eso, las organizaciones deben asegurarse de obtener el mejor precio y valor de sus herramientas de soporte remoto.
Los equipos deben evaluar el uso simultáneo de los técnicos junto con el número de dispositivos que requieren acceso no supervisado persistente. Esto ofrece la opción más flexible y rentable para equipos de TI, mesas de ayuda y MSPs cuando no todos los técnicos están prestando soporte remoto al mismo tiempo.
Con Splashtop Remote Support, las organizaciones pueden obtener soporte remoto supervisado y no supervisado con licencias por técnico simultáneo, lo que facilita y hace más asequible dar soporte a dispositivos remotos en toda la empresa. Como resultado, los equipos de soporte de TI y los MSPs pueden evitar comprar una licencia nominal para cada técnico mientras seleccionan la capacidad de ordenadores gestionados que necesitan para el acceso desatendido.
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