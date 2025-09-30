Splashtalks Recap: Zero Trust & Reinventing the Secure Workspace

En nuestro nuevo pódcast, Italo Nava, nuestro Director Jefe de Ventas y Éxito del Cliente, se sienta con Susan Li, Directora Jefe de Gestión de Productos, y Yanlin Wang, Vicepresidente de Tecnología Avanzada, para debatir sobre el desarrollo de Splashtop Secure Workspace.
En este artículo, desglosamos qué es un espacio de trabajo seguro, la visión que hay detrás de Splashtop Secure Workspace y lo que depara el futuro en términos de ciberseguridad e IA.
¿Qué es un espacio de trabajo seguro?
Un espacio de trabajo seguro es la infraestructura tecnológica implementada por una empresa para garantizar que las prácticas diarias de datos mantengan la información y los datos seguros. Esta podría ser la política implementada para establecer cómo el equipo maneja amenazas tan simples como el nivel de complejidad que debe tener una contraseña. Todos estos aspectos se combinan para crear un espacio de trabajo seguro.
"La pandemia del COVID-19 precipitó la llegada de un entorno de trabajo híbrido, por lo que existe una necesidad cada vez mayor de proteger los espacios de trabajo en todas partes", afirma Li.
La introducción de un entorno de trabajo híbrido ha complicado aún más el ya de por sí complicado papel de los profesionales de TI de hoy día. Tienen la tarea de gestionar una variedad de problemas, incluido el aprovisionamiento de usuarios, el desaprovisionamiento, la incorporación y la integración de múltiples soluciones, a menudo incompatibles. La necesidad del cumplimiento estricto, protección de recursos contra filtraciones y ataques y una mayor visibilidad sigue siendo primordial.
Además, han aumentado las complejidades de presupuestar y gestionar numerosas herramientas de acceso y seguridad superpuestas. Estos desafíos se ven exacerbados por la naturaleza dinámica de las amenazas a la ciberseguridad, influenciadas por las incertidumbres geopolíticas y el crecimiento de la ciberdelincuencia organizada. El resultado es un panorama que a menudo deja a los dirigentes de TI en apuros. Para crear un producto más integral con respecto al acceso seguro, el equipo de Splashtop ha desarrollado Splashtop Secure Workspace.
"Queríamos ofrecerles a nuestros clientes la capacidad de resolver sus problemas de TI y de seguridad de una manera realmente sencilla", dice Wang. "Queremos que sea una solución realmente escalable para que podamos reducir los costes de nuestros clientes".
¿Cuál es la visión que hay detrás Splashtop Secure Workspace?
En 2021, el director ejecutivo, Mark Lee, reunió a un equipo en su patio trasero para intercambiar ideas sobre cómo pueden ayudar a las empresas a obtener una mejor experiencia de usuario con respecto al acceso remoto. Configurar el acceso remoto requiere mucho software, conocimientos e infraestructura. No es raro ver a un técnico gestionando 3000 dispositivos y una infraestructura así.
El objetivo de Splashtop Secure Workspace es simplificar el proceso para que estos usuarios finales obtengan acceso.
"Existe vulnerabilidad en cada pila de la red, desde el nivel de red hasta los sistemas, las aplicaciones y los datos", afirma Li. "Las empresas más pequeñas a menudo no cuentan con recursos sofisticados para defenderse y protegerse de los ataques. Para protegerlas, necesitábamos reunir muchas herramientas especializadas en una plataforma y hacer que la solución fuera fácil de adquirir".
Estas empresas más pequeñas pueden, sin querer, diseñar en exceso sus propias soluciones, como los firewalls internos, y garantizar que los desplazados internos funcionen con sus VPN. Si bien toda esta infraestructura es importante y necesaria, el proceso es complejo y enrevesado y requiere muchos conocimientos.
En lugar de ver este proceso como capas individuales de seguridad, el equipo de Splashtop decidió repensar la tecnología de seguridad en términos de acceso. Pensar en cómo las personas individuales pueden acceder a los datos fue el primer paso para simplificar la seguridad. Si bien a menudo se piensa en la seguridad en términos de barreras, estaban pensando más en cómo puede permitir que los equipos ofrezcan acceso a las personas adecuadas.
Cómo proteger espacios de trabajo con equipos de terceros
Asociarse con equipos de terceros, empresas y contratistas puede presentar ciertos riesgos para tu empresa. Trabajar con estas personas a menudo requiere que les proporciones acceso a cuentas seguras, pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Puedes proporcionarles su propia cuenta o puedes darles credenciales para una cuenta ya existente.
"El aprovisionamiento y desaprovisionamiento genera una gran carga para los equipos de TI. El momento en que una empresa es más vulnerable es cuando finaliza un proyecto", afirma Li. "Las cuentas que el usuario externo creó para acceder se convierten en cuentas huérfanas, lo que se convierte en un riesgo para esa empresa".
Compartir credenciales tampoco es una forma segura de proporcionar acceso. ¿Cómo se habilita el acceso de terceros de forma que se garantice la seguridad? La mayoría de la gente simplemente escribe un nombre de usuario y una contraseña en una nota adhesiva. A partir de ahí, lo que suceda con la nota depende de la persona que requiere acceso.
El equipo de Splashtop ha trabajado para resolver este problema y simplificar el otorgamiento de acceso a personas específicas cuando lo necesiten.
"Es tan sencillo como compartir un enlace", afirma Li. Con Splashtop Secure Workspace, las personas que solicitan acceso no necesitan una cuenta ni una contraseña: utilizan una URL personalizada para acceder a una cuenta y los usuarios externos podrán solicitar acceso a través de esa URL que caduca en un momento específico. Los usuarios de terceros no tendrán que crear un inicio de sesión completamente nuevo y los propietarios de cuentas no tendrán que compartir credenciales en absoluto.
Cómo Splashtop está utilizando la IA para un espacio de trabajo seguro
"Splashtop Secure Workspace es un sistema que ayudará a facilitar el uso de la IA generativa", explica Wang. "Cuando usas IA generativa, puedes ver problemas de acceso a datos, problemas de acceso al sistema; imagina que todo eso desaparece con solo adoptar Splashtop Secure Workspace. No necesariamente hace falta configurar un sistema completo o un sistema de modelo de aprendizaje de idiomas (LLM) privado; puedes automatizar todo a través de Splashtop Secure Workspace".
Otro aspecto que el equipo está analizando en la IA es la detección de patrones. La IA generativa toma información y traduce sus secuencias en un tipo de señal, algo así como la traducción de un idioma.
"En el ámbito del acceso, la gente inicia sesión, utiliza una determinada aplicación, escribe algún comando; eso es una secuencia de eventos. Esa secuencia de eventos puede traducirse o transformarse en detección de anomalías", explica Wang. "Esa tecnología es la que necesitamos en términos de seguridad y respuesta".
Asegura tu espacio de trabajo con Splashtop
La seguridad no es solo una experiencia que se configura y uno se olvida: es una mentalidad integral que requiere mucha reflexión y planificación futura. Con sistemas como Splashtop Secure Workspace, tu equipo puede proporcionar un entorno digital seguro para los empleados, al tiempo que permite el acceso seguro de terceros a otros proveedores. Splashtop Secure Workspace puede ayudar a proporcionar la base para los modelos de aprendizaje de idiomas y la IA, pero también la base para ampliar tu equipo para crecer.
¿Te interesa saber cómo puedes adoptar prácticas de seguridad más optimizadas y proporcionar acceso seguro a terceros? Averigua cómo Splashtop Secure Workspace puede ayudar a redefinir el enfoque de seguridad de tu equipo y optimizar tus procesos.
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