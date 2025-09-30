Splashtop Secure Workspace gana el premio Security Today 2023

Cuando se trata de seguridad para acceso digital, Splashtop se ha situado constantemente a la vanguardia, defendiendo la innovación y garantizando la máxima protección para nuestros usuarios.
Nuestra dedicación a estos principios ha sido reconocida una vez más en un gran escenario. Estamos encantados de anunciar que Splashtop Secure Workspace ha sido galardonado con el premio Nuevo Producto del Año 2023 de Security Today en la categoría "Soluciones de software integradas y de convergencia".
Este galardón no solo hace hincapié en nuestro compromiso con la excelencia, sino que también destaca el impacto transformador de Splashtop Secure Workspace al abordar los desafíos multifacéticos de la era digital actual.
Sobre el premio
El premio Nuevo Producto del Año de Security Today es más que un simple reconocimiento: es un testimonio de la búsqueda incesante de la excelencia en la industria de la seguridad. Este premio, que celebra su decimoquinta edición, honra los destacados logros en el desarrollo de productos de los fabricantes de equipos de seguridad.
Ralph C. Jensen, el estimado editor de la revista Security Today, capta acertadamente la esencia de este premio y afirma: "En el ámbito de la seguridad, la innovación es esencial. Al juzgar nuevos productos de seguridad, recuerda que no solo deben afrontar los desafíos de hoy sino también prever las amenazas del mañana". Esta perspectiva subraya el enfoque proactivo e integral necesario en el desarrollo de productos de seguridad, garantizando que satisfagan las necesidades actuales y futuras en entornos comerciales e industriales.
Con ganadores seleccionados en 43 categorías de premios de productos, ser reconocido por Security Today es un logro significativo. Es una afirmación de que el producto no solo cumple, sino que supera los estándares de la industria, ofreciendo soluciones innovadoras y esenciales para garantizar la seguridad. Nos sentimos profundamente honrados de estar entre los pocos elegidos reconocidos por sus contribuciones a este ámbito tan importante.
Sumérgete en Splashtop Secure Workspace
Si bien está llena de oportunidades, la era digital también presenta a las empresas un conjunto único de desafíos. Desde la gestión de una plantilla laboral remota hasta la tarea de lidiar con las complejidades de la migración a múltiples clouds, los equipos de TI a menudo se ven sobrepasados, lidiando con un acceso complejo a la red y la enrevesada tarea de administrar credenciales y secretos.
Superar las operaciones de TI fragmentadas con la arquitectura convergente de Splashtop Secure Workspace
En el centro de estos desafíos se encuentra un enfoque fragmentado de las operaciones de TI. Muchas empresas se encuentran haciendo malabarismos con una infinidad de soluciones desconectadas: herramientas de gestión de identidad, sistemas de acceso remoto, VPN, firewalls y bóvedas secretas, por nombrar algunas.
Cada una de ellas opera de forma aislada, ofreciendo una visibilidad limitada en el contexto de acceso más amplio. Este enfoque inconexo obstaculiza una experiencia de usuario perfecta y plantea importantes vulnerabilidades de seguridad. Dado que cada componente actúa de forma independiente, hacer cumplir políticas de seguridad coherentes en todos los ámbitos se convierte en una tarea desalentadora, lo que deja a las empresas expuestas a posibles infracciones y riesgos de cumplimiento.
Splashtop Secure Workspace aborda estos desafíos multifacéticos. En esencia, Splashtop Secure Workspace ofrece una única arquitectura convergente que considera de manera integral todos los factores involucrados en la provisión de acceso. Si un usuario se conecta correctamente a un recurso o servicio, es una afirmación de su identidad, derechos, cumplimiento del dispositivo, capacidades de red y credenciales validadas correctas.
Esta arquitectura interconectada garantiza que las capas fundamentales, desde la identidad y el dispositivo hasta las redes y los secretos, funcionen en armonía. Esta coherencia proporciona una comprensión integral de las solicitudes de acceso, lo que garantiza que los usuarios disfruten de una experiencia rica y de alta calidad durante todo su recorrido laboral, independientemente de su ubicación.
Principios de confianza cero y conocimiento cero
Guiado por los principios de confianza cero y conocimiento cero, Splashtop Secure Workspace va un paso más allá. Permite a las empresas aplicar medidas de seguridad férreas, garantizando un acceso seguro y sin problemas a todas las aplicaciones, ya sean locales, basadas en la nube o SaaS.
La bóveda de secretos de conocimiento cero de Splashtop Secure Workspace deja bien a las claras nuestro compromiso con la seguridad. Esta bóveda, que forma la columna vertebral del administrador de contraseñas de Splashtop y las interfaces de administración de acceso privilegiado, ayuda a gestionar y compartir secretos como contraseñas, claves API e incluso tókens de un solo uso. Además, el descifrado bajo demanda se realiza directamente en tu dispositivo, lo que garantiza la máxima protección de tus credenciales.
Políticas unificadas para una gestión optimizada
Splashtop Secure Workspace va aún más allá. Simplifica la vida de los administradores de TI al ofrecer un sistema de políticas unificado. Desde autenticación y autorización hasta condiciones de acceso a aplicaciones y filtrado web, las políticas se pueden configurar y administrar en un lugar unificado. Esto garantiza prácticas de gestión de acceso estandarizadas en toda la empresa. Además, la solución controla la inscripción de dispositivos, lo que permite realizar comprobaciones exhaustivas basadas en certificados para validar las identidades de los dispositivos, abordando un problema de largo recorrido para muchos administradores de TI.
En resumidas cuentas, Splashtop Secure Workspace es más que un simple producto: es una solución integral que aborda los desafíos de acceso del mundo real, agilizando los procesos y garantizando la seguridad en cada paso. Ya sea simplificando la incorporación y salida de empleados, asegurando el acceso sin VPN en diversos entornos cloud o aprovechando la automatización de TI, Splashtop Secure Workspace es realmente un punto de inflexión en la gestión de acceso.
En qué destaca Splashtop Secure Workspace
En un mercado saturado de soluciones de acceso, ¿qué hace que Splashtop Secure Workspace sea realmente diferente al resto?
Enfoque de seguridad integral
El enfoque integral de Splashtop Secure Workspace es su piedra angular. Si bien muchas soluciones se centran en aspectos de seguridad aislados, nuestro producto ofrece una visión integral, integrando varios componentes en un sistema único y coherente. Esta arquitectura interconectada elimina los silos que a menudo afectan a las operaciones de TI, lo que garantiza una experiencia de usuario perfecta sin comprometer la seguridad.
Diseño centrado en el usuario
Priorizamos la satisfacción del usuario garantizando el acceso continuo de los empleados, independientemente de su ubicación, y ofreciendo una experiencia rica y de alta calidad. Este enfoque en la experiencia del usuario, combinado con férreas medidas de seguridad, logra el equilibrio perfecto entre accesibilidad y protección.
Medidas de seguridad férreas
Guiado por principios de confianza cero y conocimiento cero, Splashtop Secure Workspace ofrece un marco de seguridad formidable. Esto garantiza que los usuarios puedan acceder con confianza a cualquier aplicación desde cualquier dispositivo, sabiendo que sus datos y credenciales están protegidos en todo momento.
Aborda los desafíos del mundo real
Lo que realmente distingue a Splashtop Secure Workspace es su capacidad para afrontar de cara los desafíos del mundo real. Desde agilizar la incorporación y baja de empleados hasta asegurar el acceso de terceros y aprovechar la automatización de TI, nuestra solución aborda los puntos débiles con los que muchas empresas se enfrentan a diario.
Obtén más información sobre Splashtop Secure Workspace
En el dinámico mundo de la seguridad digital, mantenerse a la vanguardia no es solo un objetivo: es una necesidad. En Splashtop, nuestro compromiso inquebrantable con la innovación, la experiencia del usuario y las férreas medidas de seguridad siempre nos ha llevado a traspasar límites y establecer nuevos puntos de referencia. El reconocimiento de Splashtop Secure Workspace por parte de Security Today no es solo un elogio, es un testimonio del arduo trabajo, la dedicación y la visión de nuestro equipo.
Para aquellos a quienes les piquen la curiosidad las capacidades de Splashtop Secure Workspace y deseen explorar su potencial transformador, os invitamos a indagar aún más. Averigua cómo nuestra galardonada solución puede redefinir tu estrategia en materia de seguridad digital y gestión de acceso.
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