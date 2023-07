Riesgos de seguridad de la IA: cómo Zero Trust está marcando la diferencia

Con los rápidos avances en inteligencia artificial (IA) y tecnologías de aprendizaje automático, estamos presenciando una era de innovación sin precedentes. Sin embargo, estos avances no están exentos de inconvenientes. A medida que la tecnología de IA se vuelve más sofisticada, también lo hacen los riesgos de seguridad cibernética asociados con TI, creando una nueva frontera de amenazas que debemos estar preparados para enfrentar.

Los riesgos de seguridad de la IA son variados y pueden tener profundas consecuencias. Van desde violaciones de datos debido a modelos de aprendizaje automático defectuosos hasta el uso indebido de la IA por parte de actores malintencionados para ataques de phishing o ingeniería social.

En respuesta a estas amenazas emergentes, los marcos de ciberseguridad deben evolucionar. Aquí es donde entra el concepto de Zero Trust . Nacido de la comprensión de que las amenazas pueden provenir tanto del exterior como del interior de una organización, Zero Trust es un modelo de seguridad que opera según el principio de "nunca confíes, siempre verifica". Entonces, profundicemos y comprendamos cómo Zero Trust está marcando la diferencia en la era de los riesgos de seguridad de la IA.

Comprender los riesgos de seguridad de la IA

Explicación de los riesgos de seguridad de la IA

Los riesgos de seguridad de IA se refieren a las posibles amenazas y vulnerabilidades que pueden surgir debido a la utilización de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Estos riesgos pueden materializarse de varias maneras, incluyendo pero no limitado a:

Envenenamiento de datos: aquí, los actores maliciosos introducen datos defectuosos o maliciosos en un sistema de aprendizaje automático con el objetivo de corromper los datos y manipular las predicciones o el comportamiento del modelo.

Ataques adversarios: en estos ataques, se realizan alteraciones sutiles en los datos de entrada que pueden engañar a los sistemas de IA para que tomen decisiones incorrectas, a menudo sin que los operadores humanos se den cuenta.

Robo e inversión de modelos: se refiere a los intentos realizados para recrear modelos de IA patentados mediante el uso de sus resultados, o para extraer información confidencial de los modelos.

Mal uso de la IA: implica el mal uso de la tecnología de la IA para actividades maliciosas, como la creación de deepfakes, ciberataques automatizados o la realización de ataques avanzados de ingeniería social.

Implicaciones para Individuos y Empresas

Las implicaciones de los riesgos de seguridad de la IA son de gran alcance, tanto para las personas como para las empresas:

Las personas corren el riesgo de perder datos personales, convertirse en víctimas del robo de identidad o ser blanco de ataques de phishing personalizados. Esto puede conducir a pérdidas financieras y violación de la privacidad personal.

Las empresas enfrentan amenazas a sus datos patentados y propiedad intelectual. Un ataque exitoso relacionado con la IA podría generar pérdidas financieras, daños a la reputación y pérdida de la ventaja competitiva. Además, las empresas también pueden enfrentar problemas legales y de cumplimiento si se violan los datos de los clientes debido a las vulnerabilidades de la IA.

Por lo tanto, TI tiene claro que comprender y mitigar los riesgos de seguridad de la IA no son solo una necesidad técnica, sino un imperativo empresarial y social. Aquí es donde Zero Trust juega un papel fundamental.

Implementación de Zero Trust para la seguridad de la IA

Pasos clave para implementar Zero Trust dentro de una organización

La implementación de un modelo Zero Trust puede ser un proceso complejo, pero puede hacerse manejable siguiendo estos pasos clave.

Identifique datos y activos confidenciales: comprenda qué y dónde están sus valiosos activos. Estos podrían incluir bases de datos, servidores o modelos de IA patentados. Mapee los flujos de transacciones: mapee cómo se mueven los datos a través de su red. Esto lo ayudará a comprender cómo sus sistemas de IA interactúan con otros elementos en la red. Diseñe una red Zero Trust: implemente la microsegmentación para crear zonas seguras en su red. Utilice análisis impulsados por IA para establecer comportamientos normales y resaltar anomalías. Cifrado de datos: TI es fundamental para proteger los datos confidenciales mediante potentes algoritmos de cifrado y métodos seguros de gestión de claves, tanto si los datos están en reposo como si se están transfiriendo. La aplicación de cifrado de extremo a extremo para las vías de comunicación es igualmente importante, ya que garantiza que los datos compartidos con sistemas externos estén protegidos durante todo su recorrido. Prevención de la pérdida de datos (DLP): este enfoque requiere la utilización de estrategias de DLP que supervisen y eviten posibles fugas de datos. Estas estrategias emplean el escrutinio de contenido y el análisis situacional para identificar y detener los movimientos de datos no autorizados. Establecer pautas de DLP también es fundamental para detectar y detener el paso de datos confidenciales a sistemas externos, incluidos los modelos de IA. Cree una política de confianza cero: defina la política de confianza cero de su organización, que incluye controles de acceso, protocolos de autenticación y otros procedimientos de seguridad. Supervisar y mantener: Supervise continuamente la red y actualice y mantenga periódicamente el sistema. Recuerde, Zero Trust no es una solución única, sino un proceso continuo.

Papel de las diferentes partes interesadas en la implementación de Zero Trust

En la implementación de Zero Trust, cada parte interesada tiene un papel que desempeñar:

Gestión: la alta dirección marca la pauta para la implementación de Zero Trust. Deben respaldar el movimiento hacia Zero Trust y asignar recursos suficientes para su implementación.

Equipos de TI: los equipos de TI son los principales responsables de la ejecución de la estrategia Zero Trust. Deben trabajar en los aspectos técnicos de Zero Trust como microsegmentación, controles de acceso y monitoreo continuo.

Empleados: todos los empleados, no solo el personal de TI, deben conocer los principios de Zero Trust. Deben comprender sus roles para garantizar la seguridad, como seguir los protocolos de acceso y reportar actividades sospechosas.

Posibles desafíos y soluciones durante el proceso de implementación

Al implementar Zero Trust, las organizaciones pueden enfrentar varios desafíos:

Resistencia al cambio: un cambio a Zero Trust a menudo significa un cambio significativo en las operaciones, que podría encontrar resistencia. Esto se puede superar mediante una gestión de cambios efectiva, capacitación y comunicación continua sobre los beneficios de Zero Trust.

Complejidad: la implementación de Zero Trust puede ser compleja y requerir muchos recursos. La colaboración con socios experimentados y el uso de herramientas automatizadas pueden ayudar a facilitar la transición.

Monitoreo continuo: la necesidad de un monitoreo continuo puede ser exigente. Sin embargo, con herramientas avanzadas de análisis y detección de amenazas impulsadas por IA, esta tarea se puede administrar de manera efectiva.

Al comprender y abordar estos desafíos, las organizaciones pueden implementar con éxito un modelo Zero Trust y mejorar sus defensas contra los riesgos de seguridad de la IA.

Cero Confianza y Splashtop

Desde sus inicios, Splashtop ha priorizado la seguridad por encima de todo. Nuestro software de acceso remoto y Asistencia informática remota,

se ha ganado la confianza de una amplia gama de personas, empresas e instituciones educativas. Dada esta gran clientela, TI es esencial para que nuestros usuarios puedan confiar en la capacidad de Splashtop para proteger sus datos confidenciales y su privacidad.

Es por eso que nos hemos comprometido a priorizar la seguridad, realizando inversiones significativas para mejorar nuestra infraestructura y mejorar nuestras medidas de protección de manera constante. También hemos reunido un equipo de reconocidos expertos en ciberseguridad y cumplimiento para fortalecer aún más las defensas de nuestra plataforma.

A pesar de la disponibilidad de soluciones avanzadas de acceso remoto, muchas organizaciones siguen utilizando tecnologías obsoletas como las VPN. Desafortunadamente, las VPN pueden exponer la red de la empresa a amenazas cibernéticas al conectar dispositivos remotos directamente a TI. Además, pueden ser difíciles de configurar, escalar y mantener, y es posible que no se actualicen automáticamente con parches de seguridad cruciales, lo que deja a las organizaciones vulnerables.

Sin embargo, existe una alternativa más segura: una plataforma de acceso a la red Zero Trust. La plataforma de Splashtop brinda acceso remoto seguro a los dispositivos administrados, evitando las debilidades de seguridad comúnmente asociadas con las VPN. Esta solución permite a los usuarios acceder a sus máquinas de trabajo manteniendo rigurosas medidas de seguridad.

En Splashtop, adoptamos un enfoque de confianza cero para la seguridad, operando bajo el supuesto de que todos los dispositivos, usuarios y tráfico de red son potencialmente no confiables. Autenticamos y autorizamos continuamente el acceso a recursos confidenciales, frustrando los intentos de acceso no autorizado y minimizando el riesgo de violaciones de datos.

Nuestro modelo Zero Trust incluye funciones avanzadas como autenticación multifactor, verificación de dispositivos y controles de acceso detallados. Juntas, estas medidas garantizan que solo los usuarios y dispositivos autenticados puedan acceder a los sistemas confidenciales, lo que reduce drásticamente los posibles riesgos de amenazas.

Al integrar la seguridad Zero Trust, ofrecemos a nuestros usuarios soluciones de soporte y acceso remoto seguras y confiables. Nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad garantiza que nuestros usuarios puedan acceder a sus datos y sistemas con confianza, sin temor a las ciberamenazas.

Conclusión

Zero Trust no es solo una solución de seguridad, sino un cambio fundamental en la forma en que abordamos la ciberseguridad. A medida que la IA continúa avanzando y arraigándose más en nuestros sistemas y procesos, es vital una evolución correspondiente en nuestros enfoques de seguridad.

El camino por delante es claro. Para que las organizaciones se defiendan de las sofisticadas amenazas de seguridad de la IA, adoptar un modelo Zero Trust no es solo una opción, es una necesidad. En una era de rápidos avances tecnológicos, adelantarse a las amenazas cibernéticas requiere vigilancia constante, adaptabilidad y un firme compromiso con la seguridad. El modelo Zero Trust encarna estos principios, demostrando ser un aliado indispensable en la lucha contra los riesgos de seguridad de la IA.

Mientras miramos hacia el futuro, Zero Trust seguirá desempeñando un papel crucial en nuestras estrategias de ciberseguridad, salvaguardando nuestro panorama digital del mundo en constante evolución de las amenazas de IA. Si está buscando un modelo de seguridad Zero Trust confiable, pruebe Splashtop gratis hoy y experimente los beneficios de nuestras características de seguridad avanzadas.