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Revisiones de acceso remoto de Splashtop de la semana - 5 de agosto de 2019

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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Eche un vistazo a las principales reseñas de clientes de Splashtop de la semana del 5 de agosto de 2019. Descubra algunas de las razones por las que 20 millones de personas usan Splashtop.

Splashtop le ofrece las soluciones de acceso remoto de mayor valor. Ya sea que necesite una herramienta de escritorio remoto para trabajar a distancia, o una solución para brindar soporte remoto a sus clientes, tenemos la solución adecuada para usted. Pero puede comprobarlo escuchando los motivos de nuestros clientes para apreciar tanto Splashtop.

¡Aquí están algunas de las mejores reseñas de la semana pasada!

Reseñas de la semana

Reseñas de Splashtop Remote Access

"Esto tiene todas las funciones que necesito para manejar mi plantilla en remoto con costes mínimos, lo cual es perfecto para mi pequeño negocio. La posibilidad de compartir un enlace para conectar a un usuario es fantástica y muy sencilla de usar. La conectividad es genial".

-Meta J

 “GRAN EXPERIENCIA REMOTA. ¡TODO LO QUE ESTABA ACOSTUMBRADO A TENER DE LogMeIn POR UNA FRACCIÓN DEL COSTO!”

-Richard Melton

Ver más calificaciones y reseñas de Splashtop Remote Access

Reseña de Splashtop Remote Support

 “Uso esta aplicación todo el tiempo. Me mantiene conectado con el centro de datos de la empresa, así como con el soporte para los empleados a los que apoyo”.

-Carmen Crenshaw

Ver más valoraciones y reseñas de Splashtop Remote Support

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Vea usted mismo por qué a los clientes les encanta Splashtop. Obtenga más información sobre qué solución Splashtop es mejor para usted. Puede comenzar de forma gratuita en cualquier momento con nuestra prueba gratuita de 7 días. No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso.

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Splashtop Remote Support: para TI, servicios de asistencia y MSPs que desean acceso remoto supervisado y no supervisado a los ordenadores de sus usuarios para prestar soporte remoto. MÁS INFORMACIÓN | PRUEBA GRATIS 

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