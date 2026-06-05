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Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building

El departamento de TI de un centro educativo reduce los costes y aumenta la eficiencia con Splashtop

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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El equipo de TI del Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida de Virginia Tech (CALS) utiliza Splashtop para dar soporte remoto a sus dispositivos administrados en múltiples lugares. Lea el siguiente caso de estudio para saber cómo reducir gastos y viajes, además de aumentar la eficiencia, con Splashtop Remote Support.

Virginia Tech logo on the left, and text on the right reading College of Agriculture and Life Sciences Virginia Tech in maroon and orange.

¿Es usted profesional de la informática escolar que pasa demasiado tiempo viajando a diferentes aulas o campus para apoyar o implementar dispositivos gestionados?

¿Ya utilizas un producto de asistencia remota, pero te parece poco fiable o poco fácil de usar?

¿Tienes un presupuesto limitado?

Si es así, no estás solo.

Muchos profesionales de la informática escolar se enfrentan al desafío de manejar un gran número de dispositivos dispersos en múltiples lugares. Los departamentos de TI de las escuelas y universidades también luchan con presupuestos ajustados, lo que puede dificultar la búsqueda de la solución adecuada a un precio asequible.

Este fue el caso del equipo de TI en el CALS de Virginia Tech. Les costaba dar soporte a más de 2200 ordenadores y dispositivos en 140 sitios con sólo un equipo de 13 personas. Y a medida que pasaba el tiempo, su carga de trabajo seguía creciendo. Esto los llevó a buscar una solución de soporte remoto que les permitiera acceder rápida y fácilmente a sus dispositivos administrados en cualquier momento y lugar. Después de probar varios otros productos, el equipo encontró las características, beneficios y precios que buscaban con Splashtop Remote Support.

Splashtop Remote Support es una solución rentable y de alto rendimiento utilizada por los equipos de TI para el acceso remoto desatendido ilimitado a sus ordenadores administrados. Es una gran alternativa a otros productos de acceso/soporte remoto más caros como Bomgar Remote Support y LogMeIn Central.

A case study document for Virginia Tech featuring Splashtop. The page includes the Virginia Tech logo, summary text, and a photo of a person using a laptop and smartphone on a desk.

El estudio de caso Virginia Tech - Splashtop Remote Support resume lo que ofrece Splashtop Remote Support, y las ventajas que el equipo informático de CALS de Virginia Tech ha disfrutado desde que empezó a utilizarlo, entre otras:

  • El Splashtop Streamer que les permite conectarse convenientemente a los ordenadores administrados (un cliente duradero)

  • Un conjunto completo de funciones de seguridad, agrupación de usuarios & ordenadores, etc.

  • Un trabajo más eficiente gracias a la multitarea

  • Acceso remoto para que el profesorado acceda a sus ordenadores de trabajo

"Queríamos algo que nos diera la posibilidad de hacernos cargo de un sistema de usuarios y ayudar a los profesores con sus problemas. El recorte de gastos y la reducción de viajes fueron beneficios adicionales... Splashtop Remote Support hace que sea mucho más rápido arreglar un problema de inmediato que esperar a que alguien vaya a hacerlo en dos semanas".

- Edward O'Dell, CALS de Virginia Tech


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