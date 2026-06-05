Enseñar a Distancia una Clase de Photoshop en Vivo con Acceso Remoto

El CFPCA de la Universidad Estatal de Wayne utiliza Splashtop para permitir el acceso remoto de los estudiantes a las computadoras del laboratorio. Vea cómo un profesor lo usó para dar una demostración práctica de Photoshop a los estudiantes remotos.
Con muchas escuelas y universidades que adoptan la educación a distancia, los administradores han estado buscando soluciones para asegurar que los estudiantes puedan seguir teniendo acceso a los recursos que necesitan durante el tiempo de clase.
Esto es especialmente importante para los cursos que requieren que los estudiantes utilicen software específico, como Adobe Photoshop e Illustrator para el diseño gráfico, o herramientas de edición de vídeo como Premiere Pro.
El Colegio de Bellas Artes, Artes Escénicas y Comunicación (CFPCA) de la Universidad Estatal de Wayne resolvió este desafío utilizando el software de escritorio remoto Splashtop para permitir a los estudiantes controlar remotamente las computadoras del laboratorio de la escuela desde sus propios dispositivos.
El CFPCA también utilizó la función de programación de acceso remoto de Splashtop para asegurar que una clase entera de estudiantes pudiera acceder a un laboratorio de computación específico durante el horario de clases programado.
La función de programación ha hecho posible que el Estado de Wayne continúe proporcionando un entorno de aprendizaje sincrónico de alta calidad para los estudiantes que necesitan trabajar desde las computadoras del laboratorio.
Enseñar a un Laboratorio de Photoshop Sincrónico Virtualmente con Splashtop
Así es como Splashtop para laboratorios remotos ayudó a un profesor de CFPCA a guiar a sus estudiantes de aprendizaje a distancia a través de una demostración de photoshop en vivo:
"Algunas tomas de mi laboratorio de sincronización de hoy. Estoy enseñando en la estación de enseñanza con una cámara enfocada en mí y tengo un asistente a veces corriendo detrás de las 16 máquinas en las que los estudiantes se registran mientras siguen un tutorial de photoshop que hice".
Chris Gilbert, un Analista Técnico de Aplicaciones en el CFPCA que fue instrumental en el despliegue de Splashtop en la Universidad Estatal de Wayne también tenía esto que decir:
"La primera semana (del semestre de otoño de 2020) ha terminado y ahora estamos en la segunda semana. Todo está funcionando como debería. Muchas gracias por todo lo que usted y su equipo han reunido. La WSU y sobre todo el CFPCA está muy feliz y agradecido."
Más información sobre Splashtop para laboratorios remotos
Miles de distritos escolares, colegios y universidades han recurrido a Splashtop para los laboratorios remotos como una pieza estratégica de sus estrategias de aprendizaje a distancia y de aprendizaje híbrido. Con Splashtop, los estudiantes pueden acceder y controlar remotamente las computadoras de los laboratorios de Windows y Mac desde sus propios dispositivos Windows, Mac, iOS, Android, e ¡incluso Chromebook!
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