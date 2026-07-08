Confederation La universidad ofrece laboratorios informáticos remotos 24/7

¡Los deseos se hacen realidad! De hecho, el Colegio Confederación consiguió mucho más de lo que deseaba.
El año pasado, mientras las instituciones educativas de todo el mundo buscaban soluciones educativas remotas listas para usar, Confederation College implementó Splashtop para ofrecerles a los estudiantes acceso ininterrumpido a los ordenadores de la sala de informática de forma remota y para permitir que TI preste soporte remoto a los dispositivos de los estudiantes y el personal docente. Después de ver las múltiples formas en que los estudiantes, el personal docente y el equipo de TI se beneficiaron al tener Splashtop, decidieron mantenerlo como solución permanente.
En este testimonio, Jason Deadman, técnico del Helpdesk de Servicios Informáticos, comparte las razones por las que les encanta Splashtop y quieren seguir aprovechándolo para mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes:
Los estudiantes pueden acceder y controlar fácilmente ordenadores de laboratorio remotos desde cualquier lugar, en cualquier momento, y sentirse como si estuvieran sentados delante de él
Los estudiantes pueden controlar a distancia los ordenadores del laboratorio desde cualquier dispositivo, incluidos teléfonos móviles, tabletas y Chromebooks
TI puede proporcionar asistencia remota bajo demanda a los dispositivos de estudiantes y profesores (incluso a sus dispositivos personales) siempre que necesiten ayuda
"Probamos un par de productos diferentes y acabamos con Splashtop, que tenía el mejor conjunto de características para nosotros. Queríamos dar a los estudiantes un acceso directo, como si estuvieran en el laboratorio". -Jason Deadman, Colegio Confederación
El Colegio Confederación puede ofrecer más a los estudiantes de lo que podía antes de la pandemia
Los estudiantes ya no están limitados a los laboratorios informáticos presenciales durante el horario del campus. La flexibilidad añadida de poder acceder a los ordenadores del laboratorio desde cualquier lugar y en cualquier momento mejora las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de la universidad.
"Creo que vamos a mantener esto (Splashtop) a largo plazo. Parece que va a ser una buena solución para la gente que trabaja en casa, no tienen que venir físicamente si no quieren o no pueden. Nos da la posibilidad de tener acceso a las personas que tienen problemas médicos. Hay montones de casos en los que la gente no puede entrar. No hemos tenido esa herramienta para poder acceder a los ordenadores en cualquier momento. Con la incorporación de Splashtop, nos da la posibilidad de tener acceso las 24 horas". -Jason Deadman, Colegio Confederación
Pero no te fíes sólo de su palabra
Comprueba por ti mismo cómo Splashtop ofrece las soluciones de acceso remoto para educación con la mejor relación calidad-precio. Haz que los ordenadores del laboratorio sean accesibles para los estudiantes desde cualquier lugar y en cualquier momento. Proporciona soporte remoto a cualquier dispositivo escolar, de estudiante o del personal docente.