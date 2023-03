Confederation La universidad ofrece laboratorios informáticos remotos 24/7

¡Los deseos se hacen realidad! De hecho, el Colegio Confederación consiguió mucho más de lo que deseaba.

El año pasado, cuando las instituciones educativas de todo el mundo se apresuraban a buscar soluciones educativas remotas llave en mano, el Confederation College implantó Splashtop para dar a los estudiantes acceso remoto a los ordenadores del laboratorio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y permitir al departamento de TI dar asistencia remota a los dispositivos de estudiantes y profesores. Después de ver las muchas formas en que los estudiantes, el profesorado y el equipo informático se beneficiaban de tener Splashtop, decidieron mantenerlo como solución permanente.

En este testimonio, Jason Deadman, técnico del Helpdesk de Servicios Informáticos, comparte las razones por las que les encanta Splashtop y quieren seguir aprovechándolo para mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes:

Los estudiantes ya no están limitados a los laboratorios informáticos presenciales durante el horario del campus. La flexibilidad añadida de poder acceder a los ordenadores del laboratorio desde cualquier lugar y en cualquier momento mejora las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de la universidad.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IdQC1DRAZhU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

"Creo que vamos a mantener esto (Splashtop) a largo plazo. Parece que va a ser una buena solución para la gente que trabaja en casa, no tienen que venir físicamente si no quieren o no pueden. Nos da la posibilidad de tener acceso a las personas que tienen problemas médicos. Hay montones de casos en los que la gente no puede entrar. No hemos tenido esa herramienta para poder acceder a los ordenadores en cualquier momento. Con la incorporación de Splashtop, nos da la posibilidad de tener acceso las 24 horas". -Jason Deadman, Colegio Confederación