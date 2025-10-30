Aunque el trabajo remoto y el trabajo híbrido han sido parte del negocio moderno desde el inicio de las telecomunicaciones, el trabajo remoto pasó de ser una opción a una necesidad en 2020 durante la pandemia de COVID-19. En los años posteriores, la tecnología de trabajo remoto ha seguido avanzando, y aunque muchos empleados han vuelto a la oficina, muchos todavía abrazan el trabajo remoto y el trabajo híbrido.
Es seguro decir que el trabajo remoto no va a terminar pronto. En cambio, los líderes empresariales deben prepararse para el futuro del trabajo remoto y adoptar estrategias y tecnología para facilitar el trabajo desde cualquier lugar.
Con esto en mente, exploremos el futuro del trabajo remoto e híbrido, incluyendo la creciente dependencia en herramientas digitales, las expectativas cambiantes de los empleados y la creciente importancia de la flexibilidad y la seguridad.
Productividad de la Fuerza Laboral Remota e Híbrida: Desafíos Clave para los Líderes de TI
Aunque el trabajo remoto e híbrido continúan creciendo en uso y eficiencia, las organizaciones aún deben esforzarse por implementar estrategias y políticas de trabajo remoto. Esto puede ser un desafío para aquellos que no están preparados o no pueden invertir en apoyar a los empleados remotos.
Los tomadores de decisiones que buscan implementar trabajo remoto e híbrido deben tener en cuenta algunos desafíos clave:
Falta de políticas claras: Antes que nada, las organizaciones necesitan tener buenas políticas de trabajo remoto. Estas deben establecer expectativas para todos los empleados, incluyendo las herramientas utilizadas para ayudar con el trabajo remoto, políticas de seguridad, software de gestión de proyectos, y más. Esto ayudará a asegurar que todos sean conscientes de lo que necesitan hacer y qué recursos están disponibles.
Barreras de comunicación: La comunicación es la parte más importante del trabajo remoto eficiente; sin una buena manera de comunicarse con compañeros y gerentes, los empleados estarán luchando y solos. Asegúrate de utilizar plataformas de comunicación de equipo para que los empleados puedan estar conectados, ya sea que necesiten crear un chat de equipo, unirse a una videollamada, o enviar un mensaje a un compañero con preguntas.
Seguridad: Ciberseguridad es esencial para todas las empresas, y el trabajo remoto presenta un nuevo conjunto de riesgos. Las organizaciones deben invertir en soluciones con características de seguridad robustas, incluyendo cifrado de extremo a extremo, seguridad de confianza cero, autenticación multifactor y más, para asegurar que sus dispositivos, cuentas y redes estén protegidos en todo momento.
Agotamiento: Aunque la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar es excelente para la eficiencia, también puede llevar a que los empleados sientan que siempre están disponibles, lo que puede aumentar el desgaste. Esto, combinado con los sentimientos de aislamiento y desconexión que pueden surgir al trabajar solo, puede afectar el bienestar mental de los empleados. Las organizaciones necesitan establecer límites, fomentar un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y ofrecer recursos de salud mental para asegurarse de que los empleados no se quemen.
Dificultades de colaboración: Los empleados frecuentemente necesitan colaborar en proyectos, lo cual puede ser difícil cuando se trabaja de forma remota. Se necesitan buenas herramientas de colaboración para permitir que los empleados accedan a los mismos proyectos, compartan archivos e información, y se comuniquen en tiempo real para trabajar juntos de manera eficiente.
8 Maneras en que los Líderes de TI Pueden Prepararse para el Paisaje Remoto Evolutivo en 2026
Con los constantes cambios en el paisaje remoto y las tecnologías que habilitan el trabajo remoto e híbrido, puede ser un desafío para los líderes de TI y los departamentos mantenerse al día. Sin embargo, al centrarse en la toma de decisiones basada en datos, políticas claras, una ciberseguridad sólida y la adopción de nuevas herramientas, las organizaciones pueden preparar sus modelos de trabajo remoto e híbrido para el futuro.
Algunos pasos clave para mantenerse al día con la evolución del trabajo remoto incluyen:
1. Aprovecha la analítica de la fuerza laboral para decisiones más inteligentes
Las herramientas de análisis de la fuerza laboral pueden analizar datos sobre patrones de trabajo, flujos de trabajo, rendimiento de los empleados, productividad y más, empoderando a los líderes para tomar decisiones informadas. Esto ayuda a las organizaciones a optimizar horarios y cargas de trabajo, asegurarse de que los empleados estén comprometidos y reciban el soporte que necesitan, mejorar la formación y asignar recursos de manera eficiente, para que los empleados puedan trabajar eficientemente, ya sea que prefieran la comodidad del hogar o el ambiente de oficina.
2. Crea políticas claras para el trabajo híbrido y remoto
Crear políticas claras es uno de los pasos más importantes para garantizar un trabajo remoto e híbrido eficiente. Esto establece expectativas para los empleados y gerentes para que comprendan sus protocolos de comunicación, horas de trabajo, objetivos de rendimiento y cuán flexible es el horario, para que todos estén en la misma sintonía. Por supuesto, revisar y actualizar regularmente las políticas también ayuda a asegurar que sean efectivas, y permite a las empresas crear políticas que se adapten mejor a sus empleados.
3. Mejorar la seguridad cibernética y proteger los datos
La ciberseguridad es una de las mayores preocupaciones para las empresas y sus equipos de TI cuando los empleados comienzan a trabajar de forma remota. Es vital usar herramientas y protocolos de ciberseguridad para proteger a los empleados, dispositivos y datos, como la autenticación multifactor y los firewalls. La capacitación de los empleados también es importante, para que sepan cómo prevenir ataques de phishing y las mejores prácticas de seguridad a seguir.
Las actualizaciones regulares de parches también pueden ayudar a garantizar la seguridad, ya que los parches pueden reparar vulnerabilidades y proporcionar otras actualizaciones de seguridad. Si necesitas gestionar múltiples extremos remotos, usar una solución como Splashtop AEM puede ayudar a mantener los dispositivos actualizados y seguros con parches automáticos.
4. Usa IA y automatización para optimizar flujos de trabajo
La IA y la automatización son herramientas valiosas para ayudar a los empleados y mejorar la productividad. La tecnología impulsada por IA puede ayudar con la gestión y priorización de recursos, mientras que las herramientas de automatización pueden gestionar tareas manuales repetitivas, para que los empleados puedan centrarse en trabajos más urgentes. Aunque esto requiere capacitación para asegurar que los empleados entiendan las herramientas y las utilicen correctamente, puede llevar a una mayor eficiencia y mayor flexibilidad para los empleados.
5. Capacitar a los gerentes para liderar equipos remotos con éxito
Buenos gerentes pueden marcar la diferencia para un equipo, así que si entrenas y equipas a tus gerentes para tener éxito, podrán liderar equipos remotos hacia el éxito. Esto incluye estrategias de comunicación, herramientas de colaboración, gestión del rendimiento y herramientas similares, para que puedan comunicarse con sus equipos, construir un ambiente de equipo fuerte, y dar retroalimentación y orientación a los empleados.
6. Reimaginar la experiencia del empleado para modelos híbridos
En entornos de trabajo híbridos, tendrás una mezcla de empleados que trabajan en la oficina, de forma remota, o en alguna combinación de ambos. Necesitarás fomentar una experiencia del empleado que funcione para todos los anteriores. Esto incluye políticas de trabajo flexibles, programas de bienestar para empleados, y actividades de formación de equipos que se adapten tanto a empleados presenciales como remotos.
También ayuda adoptar un enfoque digital primero, para que los empleados puedan acceder a las herramientas y software que necesitan independientemente de dónde estén trabajando o qué dispositivos usen (especialmente en entornos de trabajo BYOD ).
7. Refinar y evolucionar continuamente las estrategias de trabajo remoto
Si quieres estar al tanto de los cambios y desarrollos en el trabajo remoto, es imprescindible mantenerse flexible y adaptarse a los cambios. Es importante revisar y perfeccionar tus estrategias de trabajo remoto, incluyendo escuchar las opiniones de los empleados, para asegurar que tengan lo que necesitan para trabajar eficientemente. Este nivel de capacidad de respuesta ayuda a las organizaciones a adaptarse rápidamente a las necesidades de los empleados y a la nueva tecnología, para que puedan mantener al día sus estrategias y políticas de trabajo remoto.
8. Fomentar la cultura a través de la conexión virtual intencionada
Quizás el mayor desafío del trabajo remoto es construir una cultura de trabajo que sea acogedora para los trabajadores en la oficina, remotos y de trabajo híbrido. Sin embargo, hacerlo es importante para asegurar que todos los empleados, independientemente de dónde trabajen, se sientan conectados, valorados y capaces de trabajar al máximo de sus capacidades. Esto incluye actividades de construcción de equipo inclusivas, políticas de empresa que empoderan a todos los empleados para que trabajen al máximo de sus capacidades y recursos para asegurar un equilibrio adecuado entre la vida laboral y personal y una buena salud mental.
Cómo los Líderes de TI Pueden Construir Equipos Remotos de Alto Rendimiento con Herramientas de Software Avanzadas
Con todo eso dicho, ¿qué pueden hacer los líderes de TI para construir equipos remotos exitosos? La mejor manera de comenzar es seleccionando las herramientas adecuadas, incluyendo acceso remoto y soporte, colaboración remota, y comunicación.
Invertir en software de acceso remoto empodera a los empleados para acceder a sus dispositivos de trabajo (incluyendo computadoras de escritorio y dispositivos de Internet de las Cosas) desde cualquier lugar, en los dispositivos que prefieran. Esto ayuda a apoyar políticas de tráete tu dispositivo (BYOD) al mismo tiempo que brinda acceso fácil a proyectos, software y herramientas especializadas que los empleados necesitan para su trabajo.
De manera similar, el software de soporte remoto permite a los equipos de TI apoyar a los empleados desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, al acceder de manera remota al dispositivo que necesita solución de problemas y soporte. Esto apoya a los empleados remotos y a los equipos de TI remotos, ya que asegura que los empleados puedan recibir soporte dondequiera que vayan y que los agentes de TI puedan trabajar desde cualquier lugar sin necesidad de viajar.
Con la tecnología adecuada, puedes mejorar el trabajo en equipo, simplificar los flujos de trabajo, aumentar la productividad y fortalecer tus equipos. Sin embargo, esto requiere una capacitación adecuada y construir un ambiente de comunicación y colaboración. Una vez que los empleados tienen acceso al software que les ayuda a trabajar desde cualquier lugar y entrenamiento para utilizarlo al máximo, el trabajo remoto se vuelve tan eficiente como el trabajo en la oficina.
Cómo Splashtop Impulsa el Futuro del Trabajo Remoto Seguro
Cuando quieras invertir en tecnología que permita de manera fluida un trabajo remoto eficiente y seguro, Splashtop tiene todo lo que necesitas. Splashtop admite modelos de trabajo remoto y trabajo híbrido modernos al proporcionar acceso remoto a través de dispositivos y sistemas operativos, empoderando así a los trabajadores remotos y a los equipos de TI dondequiera que estén.
Con Splashtop Remote Access, los empleados pueden usar cualquier dispositivo para acceder a sus computadoras de trabajo desde cualquier lugar con una conexión a internet. Esto proporciona acceso seguro a sus archivos, proyectos, herramientas y más, permitiendo además que los trabajadores remotos puedan colaborar en proyectos. Con funciones como impresión remota, redirección USB y transferencia de archivos, los empleados pueden trabajar eficientemente sin importar dónde estén.
Splashtop Remote Support, de manera similar, permite a los agentes de TI acceder a endpoints remotos desde cualquier lugar para solucionar problemas, soporte y mantenimiento. Esto empodera a los equipos de TI para trabajar desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo mientras siguen proporcionando soporte de primer nivel, ya que pueden ver y controlar el dispositivo conectado como si estuviera justo frente a ellos.
Mientras tanto, la seguridad de Splashtop asegura que las computadoras, redes y datos permanezcan seguros. Splashtop incluye características de seguridad avanzadas, incluyendo autenticación multifactor, encriptación de extremo a extremo, notificaciones de conexión remota y más, para que cada dispositivo esté totalmente protegido.
¿Listo para experimentar Splashtop por ti mismo? Comienza con una prueba gratuita hoy: