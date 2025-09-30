Asistencia a distancia: asistencia técnica para cualquier dispositivo desde cualquier lugar

Los problemas informáticos son cada vez más complicados y costosos.
Los plazos de resolución nunca han cobrado tanta importancia para los equipos de TI, por lo que es tan importante seleccionar el software de asistencia informática remota adecuado. En este blog, describimos qué es la asistencia remota y cómo puedes configurar tu empresa de TI para prestar asistencia a cualquier dispositivo, en cualquier lugar.
La ayuda remota es el proceso mediante el cual los equipos de TI pueden acceder a un dispositivo desde otra ubicación para resolver posibles problemas, como bloqueos, limpieza de malware o ransomware e instalación de aplicaciones. La ayuda remota también puede denominarse asistencia informática remota y, a menudo, se asocia con los mostradores o servicios de asistencia.
Tipos de dispositivos que necesitan ayuda remota
Hasta el cambio de siglo, la mayoría de los dispositivos que requerían asistencia de TI eran ordenadores. Sin embargo, las tabletas y los teléfonos inteligentes ahora son herramientas indispensables para que los empleados se comuniquen, administren archivos y accedan a información comercial confidencial desde cualquier ubicación.
La tecnología de ayuda remota debe abarcar dispositivos móviles, tabletas y otros dispositivos específicos de la industria, en cualquier sistema operativo (incluidos Windows, iOS, MacOS, Android o Chrome OS).
La iniciativa BYOD (tráete tu dispositivo) aumenta la demanda de ayuda remota
Muchas organizaciones han implementado estrategias de "tráete tu propio dispositivo" (BYOD) durante los últimos 10 años para dar más flexibilidad a los empleados. Sin embargo, esto ha creado una dificultad para los equipos de TI a la hora de dar soporte a los dispositivos de los empleados. Los empleados necesitan sus dispositivos para trabajar, y el departamento de TI debe ser capaz de responder rápidamente a las solicitudes de asistencia, independientemente del tipo de dispositivo.
Beneficios del software de ayuda remota
El software de ayuda remota permite a los equipos de TI:
Acceder rápidamente y solucionar los problemas de cualquier dispositivo remoto
Crear permisos y controles de acceso basados en roles para crear reglas de autorización basadas en usuarios o nivel de administración
Englobar los informes para identificar problemas comunes
Supervisar actividades sospechosas entre un gran número de dispositivos remotos
Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes
Integrar proveedores de inicio de sesión único (SSO) para simplificar el mantenimiento de los inicios de sesión y las contraseñas
Revisión de la preparación de la ayuda remota
Si su empresa planea tener empleados a distancia o con trabajo flexible a largo plazo, es el momento de auditar su estrategia de asistencia técnica. Aquí tiene algunas preguntas que debe plantearse:
¿Estamos preparados para dar servicio a cualquier dispositivo, independientemente del sistema operativo?
¿Con qué rapidez podemos resolver los problemas de los dispositivos en función de su ubicación/zona horaria?
¿Podemos crear permisos basados en roles para acceder a información confidencial en dispositivos que no son propiedad de la empresa?
Obtén más información sobre las soluciones de ayuda remota de Splashtop
Splashtop ofrece soluciones de ayuda remota líderes en la industria que son altamente seguras, fiables y fáciles de usar. Prueba Splashtop Remote Support gratis ahora mismo para que puedas ver por qué miles de empresas eligen Splashtop para sus necesidades de software de soporte remoto.