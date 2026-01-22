Acceso remoto es una herramienta esencial para el trabajo remoto seguro y eficiente. Esta tecnología permite a los empleados acceder a sus dispositivos de trabajo, proyectos, software y herramientas especializadas sobre la marcha, para que puedan mantenerse productivos desde cualquier lugar.
Sin embargo, para algunas soluciones de Acceso remoto, la configuración y el onboarding pueden ser un proceso lento y complejo. Las empresas modernas necesitan incorporar empleados rápidamente, especialmente en entornos remotos y de Trabajo híbrido, pero sin una configuración rápida de Acceso remoto, puede llevar días conectar a los empleados. Soluciones comunes, como el uso de dispositivos de “Shadow TI”, pueden parecer más rápidas, pero pueden crear vulnerabilidades de seguridad significativas.
La buena noticia es que los equipos de TI pueden desplegar un Acceso remoto seguro en menos de 10 minutos. Con la solución adecuada, como Splashtop, es fácil configurar rápidamente el Acceso remoto para los empleados sin sacrificar la seguridad. Con eso en mente, exploremos los desafíos de desplegar Acceso remoto y cómo puedes superarlos.
Obstáculos comunes que ralentizan el despliegue de Acceso remoto
Antes de que podamos desplegar rápidamente Acceso remoto, primero debemos entender los obstáculos que podrían ralentizarlo. Varios bloqueos comunes pueden retrasar, frenar o de alguna manera obstruir el proceso de implementación, costando tiempo valioso a las empresas y empleados.
Primero, hay tareas manuales a considerar. Cuando los equipos de TI deben aprovisionar cuentas manualmente, configurar permisos, etc., el proceso puede ralentizarse considerablemente. Al mismo tiempo, estos pasos no pueden apresurarse; de lo contrario, los agentes de TI podrían pasar por alto algo importante.
De manera similar, cuando el usuario necesita configurar su cuenta, si el proceso es complicado y confuso, también puede ralentizar el proceso. La configuración e incorporación deberían ser rápidas, simples y eficientes, y el software de Acceso remoto debería ser fácil de usar. Reducir la complejidad ayuda a asegurar un despliegue más rápido.
Cuando las empresas dependen de VPNs (redes privadas virtuales) para el acceso, la configuración de VPN también puede ser lenta. Incluso entonces, dependen mucho de la velocidad de la red y de la calidad de la conexión, lo que puede llevar a más ralentizaciones.
En entornos de trabajo híbrido y remoto, especialmente para empresas con políticasde BYOD (tráete tu dispositivo), la compatibilidad de dispositivos puede ser un problema significativo. Si el software de Acceso remoto de la empresa no es compatible con el dispositivo de un empleado o no admite múltiples sistemas operativos, puede requerir tiempo y esfuerzo encontrar soluciones alternativas o formas diferentes de conectar.
Finalmente, la seguridad es siempre de máxima importancia, pero las revisiones de seguridad pueden ser lentas. Los equipos de TI necesitan asegurarse de que el software de Acceso remoto cumpla con sus requisitos de seguridad y que cada dispositivo esté adecuadamente asegurado, lo cual es necesario pero lleva tiempo.
Lo que realmente requiere una configuración de Acceso remoto de 10 minutos
Entonces, ¿dada esos obstáculos, cómo podemos superarlos? El Acceso remoto se puede configurar rápidamente, pero hay algunos requisitos necesarios para asegurar una configuración y acceso ágiles:
Sin reconfiguración de red: La configuración rápida de Acceso remoto no debería requerir que los equipos de TI reconfiguren sus redes. La solución debe conectarse fácilmente a la red y dispositivos existentes de una empresa, permitiendo una configuración y despliegue rápidos.
Fácil instalación del agente: Instalar agentes pesados o complejos en múltiples puntos de acceso puede ralentizar la implementación, pero un agente ligero de Acceso remoto que se instala en minutos ayuda a acelerar la configuración sin agregar carga operativa.
Gestión centralizada de usuarios: La gestión de usuarios no debería ser un proceso complicado. Una solución con gestión centralizada de usuarios facilita a los equipos de TI gestionar múltiples cuentas para una configuración, un soporte y una configuración más rápidos.
Autenticación fuerte: Usar herramientas de autenticación poderosas, como autenticación multifactorial (MFA), ayuda a garantizar la seguridad sin comprometer la velocidad. Estas herramientas ayudan a garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso, incluso si sus cuentas o contraseñas se ven comprometidas.
Pasos claros y repetibles: La configuración del usuario debe ser sencilla cada vez, con pasos consistentes para cada usuario. Esta simplicidad conduce a la eficiencia y la velocidad, asegurando que cada usuario pueda ser agregado rápidamente.
Cómo Splashtop permite un acceso remoto rápido y seguro
Por supuesto, el software que usas es uno de los factores más críticos en un rápido y seguro Acceso remoto. Para eso, el modelo de Acceso remoto de Splashtop es el camino a seguir, ya que Splashtop está diseñado para la velocidad, seguridad y accesibilidad, capacitando a los empleados para que accedan a sus dispositivos de trabajo desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
Splashtop utiliza acceso a nivel de dispositivo en lugar de acceso VPN a nivel de red, por lo que no requiere configuraciones VPN complejas ni dependencias de red. Al mismo tiempo, admite tanto acceso supervisado como no supervisado, con solo un agente ligero instalado en los dispositivos de destino para acceso remoto desatendido.
Además, Splashtop ofrece soporte multiplataforma, lo que permite a los empleados trabajar en una amplia variedad de dispositivos y sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, iOS, Android, Linux y más. No importa qué dispositivos usen, pueden conectarse rápidamente a través de la integración de inicio de sesión único (SSO) con proveedores de identidad como Azure, Okta y Google.
Splashtop también se ha diseñado para la seguridad e incluye funciones como la autenticación multifactor y el cifrado estándar de la industria para proteger cada sesión remota. El acceso de usuario se gestiona con controles de acceso basados en roles (RBAC) y seguridad de confianza cero, asegurando que los usuarios solo puedan acceder a las herramientas y redes que están autorizados a usar.
Paso a paso: Configura el Acceso remoto en menos de 10 minutos
Si deseas configurar Acceso remoto seguro con Splashtop, puedes tenerlo listo en menos de diez minutos. Simplemente sigue estos pasos, y estarás listo para trabajar desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar:
Crea una cuenta de Splashtop y elige un plan de Acceso remoto.
Instala el Splashtop Streamer en el ordenador de trabajo del empleado e invítalo vía correo electrónico.
Asigna permisos de acceso y grupos de dispositivos.
Habilita SSO y autenticación de múltiples factores.
Haz que el usuario inicie sesión y se conecte a su dispositivo.
Cada uno de estos pasos generalmente toma solo unos minutos para un usuario individual, permitiendo que los equipos de TI configuren y onboardeen a los empleados rápidamente, dependiendo de su entorno y configuración de identidad.
Acceso remoto Mejores Prácticas de Seguridad
Por supuesto, configurar rápidamente los programas de Acceso remoto no importa si no son seguros. Splashtop está diseñado pensando en la seguridad y ofrece varios controles de seguridad avanzados, pero las organizaciones deberían seguir las mejores prácticas de seguridad en Acceso remoto.
Las mejores prácticas de ciberseguridad incluyen:
Aplicar autenticación multifactor: El MFA es una forma segura y confiable de verificar a los usuarios cuando inician sesión. Incluso si se roban la contraseña y las credenciales de un usuario, usar un segundo factor para autenticarlo ayuda a mantener a los atacantes fuera y valida la identidad del usuario.
Limitar el acceso a dispositivos específicos: Limitar el acceso ayuda a garantizar que los usuarios se conecten solo con dispositivos aprobados y seguros y mantiene a los atacantes fuera si usan credenciales robadas.
Usa permisos basados en roles: El control de acceso basado en roles y la seguridad de confianza cero restringen el acceso de los usuarios a las herramientas y áreas de la red aprobadas según sus roles y necesidades, y la verificación frecuente del usuario ayuda a garantizar que incluso si una cuenta se ve comprometida, el daño se contiene.
Activa el registro de sesiones y alertas: Si una cuenta comprometida intenta iniciar sesión, querrás saberlo. Los registros de sesión y las alertas notifican a los administradores cuando un usuario remoto se conecta, y sus actividades se registran, permitiéndoles identificar comportamientos sospechosos.
Actualiza automáticamente los permisos: Es importante eliminar el acceso cuando los empleados se van o cambian de rol. Las herramientas de Acceso remoto seguras pueden actualizar automáticamente los permisos para reflejar cambios de rol, reduciendo el riesgo de ataques internos.
Escalando Acceso remoto Más Allá de los Primeros 10 Minutos
Aunque una configuración de 10 minutos es genial para la eficiencia, ¿qué pasa si necesitas agregar más usuarios más tarde? Con una solución de Acceso remoto escalable y flexible como Splashtop, agregar nuevos usuarios después de la configuración inicial es rápido y fácil también.
Cuando necesites agregar múltiples usuarios y dispositivos, puedes enviar invitaciones masivas para que los nuevos usuarios configuren sus perfiles y se conecten. Combinar eso con flujos de trabajo de incorporación estandarizados permite a los equipos de RRHH y TI agregar fácilmente nuevos usuarios y cuentas, haciendo que la escalabilidad sea más rápida y eficiente.
Una vez que los usuarios están añadidos, los equipos de TI pueden gestionar el acceso desde una ubicación centralizada, lo que hace sencillo ajustar permisos y usuarios. Los administradores también pueden supervisar el uso y el cumplimiento de TI desde el panel de administración para mantener la seguridad, sin importar cuánto crezca tu organización.
Aunque la configuración inicial se centra en conectar rápidamente al primer empleado, se puede reutilizar la misma configuración a medida que se añaden más usuarios. Los equipos de TI pueden estandarizar los permisos de acceso, grupos de dispositivos y configuraciones de seguridad para que puedan incorporar nuevos empleados sin tener que reconstruir la configuración cada vez, manteniendo el despliegue rápido a medida que la organización crece.
Errores a evitar al configurar Acceso remoto
Aunque configurar Acceso remoto puede ser rápido y sencillo con la tecnología adecuada, todavía existen riesgos que pueden comprometer la seguridad. Estos errores pueden llevar a cuentas o dispositivos inseguros, señales de advertencia pasadas por alto y un mayor daño en caso de una brecha, por lo que las organizaciones deben ser conscientes de ellos y evitarlos.
Errores comunes de Acceso remoto incluyen:
Conceder acceso a toda la red: Aunque parezca fácil conceder a cada empleado acceso a toda la red por defecto, hacerlo crea riesgos de seguridad significativos. Si un solo dispositivo es comprometido, eso puede poner en riesgo toda la red. En su lugar, concede acceso específico al dispositivo para que los usuarios solo puedan acceder a las partes de la red a las que están autorizados a acceder, y solo en sus dispositivos aprobados, mejorando la seguridad y minimizando el daño potencial.
Saltar el MFA: Si la velocidad es la máxima prioridad, entonces seguramente tomarse el tiempo para usar múltiples aplicaciones de autenticación es un detrimento, ¿verdad? Hay solo un problema: saltarse el MFA crea un riesgo significativo de seguridad al facilitar que los atacantes comprometan cuentas y dispositivos. Sin un segundo factor de autenticación, una sola contraseña robada puede comprometer toda una cuenta.
Olvidar auditar o registrar sesiones: Los registros de sesiones y auditorías son vitales para identificar comportamientos sospechosos y cuentas comprometidas. Si no registras las sesiones, estás dejando un gran punto ciego y permitiendo que los atacantes se muevan sin ser vistos.
Usar herramientas que no escalan: Necesitas una solución que pueda crecer con tu empresa. Si tus herramientas no escalan más allá de su implementación inicial, te costará agregar nuevos usuarios y dispositivos a medida que tu empresa crece. Esto también puede crear nuevas vulnerabilidades al intentar acomodar a nuevos usuarios sin escalar.
Configuración rápida sin comprometer la seguridad
Cuando quieras establecer rápidamente Acceso remoto sin comprometer la seguridad, puedes hacerlo con las herramientas y el enfoque adecuados. Splashtop facilita que los equipos de TI y los empleados configuren Acceso remoto seguro en minutos, para que los empleados remotos y de Trabajo híbrido puedan acceder a sus computadoras de trabajo, proyectos, programas y software dondequiera que vayan.
No hay necesidad de sacrificar velocidad por seguridad o viceversa. Cuando usas Splashtop, puedes añadir usuarios y dispositivos, configurar permisos y reglas de seguridad, y asegurarte de que solo los usuarios autorizados puedan conectarse, sin tomar días o incluso horas para añadir nuevos usuarios.
