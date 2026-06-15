Razones para actualizar de Splashtop Soporte remoto a Enterprise

La demanda de soluciones de soporte remoto potentes y flexibles nunca ha sido tan alta en el frenético panorama digital actual. Los proveedores de servicios gestionados (MSPs) y los profesionales de TI buscan constantemente herramientas que simplifiquen sus operaciones y proporcionen un entorno seguro y fiable en el ámbito del acceso y soporte remotos. Splashtop ha estado a la vanguardia a la hora de ofrecer soluciones diseñadas para satisfacer las necesidades cambiantes de tu diversa base de usuarios.
Splashtop Remote Support les ofrece a MSPs y equipos de TI una plataforma potente y rentable para el soporte remoto y la supervisión y gestión de puntos finales. Es una solución que ha demostrado su valía a la hora de simplificar las operaciones de soporte y TI.
Sin embargo, a medida que las empresas crecen y la complejidad de su infraestructura de TI aumenta, surge la necesidad de una solución más integral. Aquí es donde entra en escena Splashtop Enterprise, que ofrece una solución de soporte y acceso remotos todo en uno de próxima generación. Splashtop Enterprise está diseñado para satisfacer las demandas matizadas de los equipos de TI internos, los servicios de asistencia técnica y MSPs, proporcionando seguridad avanzada, funciones de clase empresarial y una integración perfecta en los entornos de TI existentes.
En este blog, analizamos por qué actualizar de Splashtop Remote Support a Splashtop Enterprise es un movimiento estratégico para las empresas que buscan reforzar sus capacidades de acceso y soporte remotos. Si tú te encargas de tomar decisiones y estás sopesando hacer este cambio o eres un administrador de TI ansioso por mejorar su infraestructura de soporte remoto, este artículo te aportará la información necesaria para tomar una decisión informada.
Analicemos Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support se ha ganado un lugar como una solución fiable y rentable para MSPs y profesionales de TI. Esta plataforma se ha diseñado meticulosamente para simplificar el soporte remoto y la gestión de endpoints. Aquí tienes una visión más detallada de lo que ofrece Splashtop Remote Support:
Accede, supervisa y gestiona desde cualquier lugar: los técnicos pueden acceder, supervisar y gestionar puntos finales sin esfuerzo desde cualquier ubicación. La plataforma proporciona un panel de control centralizado que ofrece información, automatización y acceso remoto seguro, lo que facilita que los equipos de TI estén al tanto de sus operaciones.
Acceso remoto de alto rendimiento: la plataforma cuenta con una arquitectura de rendimiento avanzada que garantiza un acceso remoto increíblemente rápido con sesiones interactivas de audio y vídeo HD para ofrecer una experiencia de soporte remoto perfecta.
Compatibilidad de la plataforma integral: ya sea Windows, Mac, iOS o Android, Splashtop Remote Support ofrece una compatibilidad integral de la plataforma, lo que garantiza que los técnicos puedan prestar soporte independientemente del sistema operativo.
Panel de control de seguridad de puntos finales: la seguridad es una preocupación primordial y Splashtop Remote Support la ataja ofreciendo un panel de seguridad de puntos finales. Esta función les permite a los técnicos ver el estado de protección de seguridad de los puntos finales para todos los que sean de Windows y Mac, garantizando que la infraestructura permanezca segura.
Scripts y Tareas: Los técnicos pueden ejecutar o programar tareas simultáneamente en múltiples dispositivos desde la consola web de Splashtop. Esta función ahorra tiempo y mejora la eficiencia en la gestión de múltiples dispositivos.
Habilitar el acceso remoto para el usuario final: Splashtop Remote Support permite la creación de hasta 50 cuentas de usuario final para ofrecerles acceso remoto a sus ordenadores, extendiendo las capacidades de trabajo remoto a los usuarios finales.
Splashtop Remote Support es una solución potente que satisface las necesidades fundamentales de soporte y gestión de terminales remotos. Sin embargo, a medida que las empresas crecen y sus requisitos se vuelven más complejos, una solución más avanzada como Splashtop Enterprise se vuelve indispensable.
Analizamos Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise lleva las soluciones de soporte y acceso remotos al siguiente nivel, ofreciendo muchas funciones avanzadas diseñadas para equipos de TI internos, servicios de asistencia técnica y MSPs.
De hecho, Splashtop Enterprise viene con todas las funciones y capacidades de Splashtop Remote Support y muchas más:
Solución todo en uno: Splashtop Enterprise no solo facilita el soporte remoto sin interrupciones, sino también el acceso del usuario final para el trabajo remoto. Este enfoque integral garantiza que las empresas tengan una solución única y potente para todas sus necesidades de soporte y acceso remotos.
Funciones de seguridad avanzadas: la seguridad es la piedra angular de Splashtop Enterprise. Ofrece integración de inicio de sesión único (SSO), lo que permite la autenticación a través de varias plataformas como Okta, Azure AD, ADFS y más. Este nivel de seguridad garantiza que las empresas puedan mantener un estricto control del control de acceso, minimizando los posibles riesgos de seguridad.
Licencias flexibles: a diferencia del precio fijo basado en puntos finales de Splashtop Remote Support, Splashtop Enterprise ofrece opciones de licencias flexibles. Las empresas pueden elegir la cantidad de licencias de acceso remoto para usuarios finales designados y licencias de soporte remoto para técnicos simultáneos para así asegurarse de pagar solo por lo que necesitan.
Gestión mejorada de usuarios y ordenadores: con funciones como permisos granulares, acceso basado en grupos y horarios de acceso programados, gestionar usuarios y ordenadores se vuelve supersencillo. Estas funciones permiten una estructura de gestión más organizada y eficiente, lo cual es crucial para las empresas más grandes.
Integración con sistemas de emisión de tickets: Splashtop Enterprise puede integrarse perfectamente con sistemas de emisión de tickets populares como Autotask PSA, ServiceNow, Freshservice y más. Esta integración agiliza el flujo de trabajo de soporte, lo que facilita a los técnicos administrar los tickets de soporte y prestar asistencia oportuna.
Capacidades de servicio de asistencia bajo demanda: la plataforma ofrece capacidades de servicio de asistencia bajo demanda, lo que permite a los equipos de TI prestar asistencia supervisada rápidamente. Esto resulta particularmente útil en situaciones urgentes donde se requiere soporte inmediato.
Complementos personalizables: las empresas pueden mejorar aún más sus capacidades de soporte y acceso remotos con potentes complementos como Splashtop AR y Splashtop Connector. Estos complementos proporcionan funcionalidades adicionales que pueden ser fundamentales en casos prácticos concretos.
Splashtop Enterprise está diseñada para ser una solución robusta, escalable y flexible que satisfaga las necesidades cambiantes de las empresas modernas. Su hincapié en las funciones de seguridad, integración y gestión avanzadas la convierten en una actualización convincente desde Splashtop Remote Support.
Ventajas de actualizar a Splashtop Enterprise
Actualizar a Splashtop Enterprise desde Splashtop Remote Support es un movimiento estratégico que beneficia a tu empresa. A continuación, presentamos algunas ventajas convincentes que hacen de Splashtop Enterprise una opción insuperable para las necesidades empresariales en evolución:
1. Seguridad mejorada
Splashtop Enterprise ofrece funciones de seguridad avanzadas, incluida la integración de inicio de sesión único (SSO), control de permisos granular y la capacidad de programar franjas horarias de acceso. Estas funciones refuerzan la seguridad y agilizan la gestión de usuarios, garantizando que tu infraestructura de acceso remoto cumpla con los más altos estándares de seguridad.
2. Solución escalable
A medida que tu empresa crece, también crece la necesidad de una solución escalable de acceso remoto. Splashtop Enterprise está diseñada para crecer sin esfuerzo con tu empresa, garantizando que puedas gestionar un número cada vez mayor de puntos finales sin comprometer el rendimiento o la seguridad.
3. Unifica tu pila de TI
Splashtop Enterprise puede integrarse perfectamente con sistemas de tickets populares y otras herramientas de gestión de TI. Esta capacidad de integración garantiza que Splashtop Enterprise encaje perfectamente en tu ecosistema de TI existente, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo y reduciendo la curva de aprendizaje de tu equipo.
4. Capacita a los trabajadores remotos
Los usuarios finales experimentarán capacidades superiores durante la sesión con Splashtop Enterprise. Funciones como la redirección de dispositivos USB, la conexión de micrófono y el acceso remoto de alto rendimiento mejoran la calidad y eficacia de las sesiones de acceso remoto. Al ofrecerles a los usuarios finales un acceso remoto fiable y de alto rendimiento, les permites trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto aumenta la productividad y contribuye a una mejor conciliación entre la vida personal y laboral y la satisfacción laboral.
5. Mejora de la eficiencia de los técnicos
Splashtop Enterprise reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para gestionar y prestar soporte a tu infraestructura de TI gracias a funciones adicionales como flujos de trabajo de soporte del servicio de asistencia, permisos granulares y gestión de acceso basada en grupos.
6. Licencias flexibles
Splashtop Enterprise ofrece opciones de licencias flexibles que te permiten elegir la cantidad de licencias de acceso remoto de usuario final designadas y licencias de soporte remoto de técnicos simultáneos. Esta flexibilidad garantiza que solo pagues por lo que necesitas, lo que la convierte en una solución rentable para empresas de todos los tamaños.
En pocas palabras, actualizar a Splashtop Enterprise es una inversión en una infraestructura superior de acceso y soporte remotos que le vendrá a las mil maravillas a tu empresa a medida que crece y a medida que el panorama del trabajo remoto continúa evolucionando.
Empieza con Splashtop Enterprise
La transición de Splashtop Remote Support a Splashtop Enterprise es una actualización estratégica que se amolda a las demandas cambiantes de las empresas modernas. Con funciones potentes, una seguridad mejorada, integraciones perfectas y de más, Splashtop Enterprise está preparada para mejorar con creces tus capacidades de acceso y soporte remotos.
Si eres un MSP que busca prestar un servicio excepcional a tus clientes o un equipo de TI interno que busca optimizar las operaciones y mejorar el soporte, Splashtop Enterprise es la solución que necesitas. Sus opciones de licencia flexibles garantizan que obtendrás una solución personalizada que se ajuste a tu estructura organizativa y presupuesto.
Ya es hora de llevar tus capacidades de soporte y acceso remotos al siguiente nivel. Contáctanos hoy para saber cómo Splashtop Enterprise puede transformar tu experiencia de acceso remoto.
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