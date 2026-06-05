Soluciones de asistencia remota para MSPs y TI - Splashtop Enterprise vs. Splashtop Remote Support

Al evaluar soluciones de Soporte remoto, es importante elegir una plataforma que se alinee con la escala, el flujo de trabajo y los requisitos de seguridad de tu equipo. En Splashtop, dos opciones poderosas destacan: Splashtop Soporte remoto (nivel SOS) y Splashtop Enterprise.
Ambas soluciones ofrecen acceso remoto supervisado, rápido y seguro y no supervisado en todos los dispositivos, incluidos Windows, MacOS, iOS, Android y más. Cada uno ayuda a equipos de TI y servicios de asistencia con funciones esenciales como acceso de técnicos, compatibilidad para múltiples monitores, transferencia de archivos, grabación de sesiones y capacidades de reinicio remoto. Sin embargo, están diseñados para diferentes tipos de organizaciones y modelos de soporte.
Splashtop Remote Support (nivel SOS) es ideal para equipos de TI y MSPs que necesitan una solución basada en técnicos y fácil de implementar para prestar soporte bajo demanda y gestionar hasta 300 puntos finales no supervisados. Está optimizado para una configuración rápida, un funcionamiento intuitivo y funciones de soporte esenciales a un precio muy competitivo.
Por el contrario, Splashtop Enterprise está diseñado para entornos de gran escala que requieren controles de seguridad avanzados, gestión centralizada, flujos de trabajo de servicio de asistencia e integraciones como SSO, SIEM y SCIM. Es la mejor opción para empresas, instituciones educativas y organizaciones en industrias reguladas que necesitan cumplir requisitos de cumplimiento estrictos y, al mismo tiempo, prestar soporte a entornos de TI complejos.
En la siguiente tabla, puedes comparar las dos opciones una al lado de la otra para ayudart a decidir cuál es la más adecuada para tus necesidades.
Splashtop Remote Support (nivel SOS)
Acceso supervisado + no supervisado
Sí
Sí
Soporte supervisado para dispositivos móviles (Android/iOS)
S�í
Sí
Funciones que incluyen transferencia de archivos, chat, grabación de sesiones, registro y compatibilidad con múltiples monitores
Sí
Sí
Integración de tiques de PSA y de ITSM
Sí
Sí
Rol de usuario y gestión de accesos
Sí
Sí
Agrupación de usuarios y equipos
Sí
Sí
Licencias de acceso remoto para usuarios finales
Sí
Sí
Complemento Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender
Sí
Sí
Complemento Autonomous Endpoint Management
Sí
Sí
Funciones de seguridad avanzadas como SSO, registro SIEM, lista blanca de IP, grabación de sesiones en la cloud y más.
No
Sí
Acceso desatendido a Android
No
Sí
Flujo de trabajo avanzado del servicio de asistencia
No
Sí
Posibilidad de agregar Splashtop Augmented Reality y Splashtop Connector
No
Sí
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