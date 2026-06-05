Soluciones de asistencia remota para MSPs y TI - Splashtop Enterprise vs. Splashtop Remote Support

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Comparativa entre Splashtop Enterprise y Splashtop Remote Support

Splashtop Team
Se lee en 3 minutos
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Al evaluar soluciones de Soporte remoto, es importante elegir una plataforma que se alinee con la escala, el flujo de trabajo y los requisitos de seguridad de tu equipo. En Splashtop, dos opciones poderosas destacan: Splashtop Soporte remoto (nivel SOS) y Splashtop Enterprise.

Ambas soluciones ofrecen acceso remoto supervisado, rápido y seguro y no supervisado en todos los dispositivos, incluidos Windows, MacOS, iOS, Android y más. Cada uno ayuda a equipos de TI y servicios de asistencia con funciones esenciales como acceso de técnicos, compatibilidad para múltiples monitores, transferencia de archivos, grabación de sesiones y capacidades de reinicio remoto. Sin embargo, están diseñados para diferentes tipos de organizaciones y modelos de soporte.

Splashtop Remote Support (nivel SOS) es ideal para equipos de TI y MSPs que necesitan una solución basada en técnicos y fácil de implementar para prestar soporte bajo demanda y gestionar hasta 300 puntos finales no supervisados. Está optimizado para una configuración rápida, un funcionamiento intuitivo y funciones de soporte esenciales a un precio muy competitivo.

Por el contrario, Splashtop Enterprise está diseñado para entornos de gran escala que requieren controles de seguridad avanzados, gestión centralizada, flujos de trabajo de servicio de asistencia e integraciones como SSO, SIEM y SCIM. Es la mejor opción para empresas, instituciones educativas y organizaciones en industrias reguladas que necesitan cumplir requisitos de cumplimiento estrictos y, al mismo tiempo, prestar soporte a entornos de TI complejos.

En la siguiente tabla, puedes comparar las dos opciones una al lado de la otra para ayudart a decidir cuál es la más adecuada para tus necesidades.


Splashtop Remote Support (nivel SOS)

Splashtop Enterprise

Acceso supervisado + no supervisado

Soporte supervisado para dispositivos móviles (Android/iOS)

Funciones que incluyen transferencia de archivos, chat, grabación de sesiones, registro y compatibilidad con múltiples monitores

Integración de tiques de PSA y de ITSM

Rol de usuario y gestión de accesos

Agrupación de usuarios y equipos

Licencias de acceso remoto para usuarios finales

Complemento Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender

Complemento Autonomous Endpoint Management

Funciones de seguridad avanzadas como SSO, registro SIEM, lista blanca de IP, grabación de sesiones en la cloud y más.

No

Acceso desatendido a Android

No

Flujo de trabajo avanzado del servicio de asistencia

No

Posibilidad de agregar Splashtop Augmented Reality y Splashtop Connector

No

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La solución de acceso remoto y soporte mejor valorada
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