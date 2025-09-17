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Man enjoying Splashtop's remote desktop on his laptop, post switch from LogMeIn

El Reemplazo de LogMeIn Central

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Más sencillo. Más rápido. Más robusto. Splashtop Remote Support es la alternativa fiable y segurísima que los usuarios de LogMeIn Central llevan tiempo esperando. Con su precio imbatible, Splashtop Remote Support se ha convertido en la solución de referencia de la industria.

El aumento de precios de LogMeIn impulsa a las empresas a buscar alternativas rentables

Miles de empresas y MSPs se están cambiando a Splashtop Remote Support y las razones son obvias. LogMeIn sube los precios año tras año. Obligan a los usuarios a realizar actualizaciones costosas con poca o ninguna antelación ni margen de maniobra. Los usuarios se enfrentan constantemente a la frustrante decisión de actualizar o perder todo el soporte para sus clientes.

Splashtop, por otro lado, ofrece una solución más económica y confiable, convirtiéndola en la opción ideal para empresas que buscan una alternativa a LogMeIn sin comprometer el rendimiento.

Splashtop Remote Support: un sustituto más inteligente y asequible para LogMeIn Central

En respuesta a las preocupaciones de los usuarios de LogMeIn, Splashtop ha desarrollado Splashtop Remote Support como reemplazo de LogMeIn Central. Hace aproximadamente tres años, después de que LogMeIn cancelara su paquete freemium y cambiara su modelo comercial LMI Central, los MSPs, los profesionales de TI y los proveedores de servicios de todo el mundo inundaron Splashtop con solicitudes basadas en sus casos concretos de uso.

Splashtop se tomó muy en serio las solicitudes y comenzó su búsqueda de la mejor solución de asistencia informática y acceso remotos de la actualidad, Splashtop Remote Support, la mejor alternativa a LogMeIn Central.

Cómo las funciones y capacidades de Splashtop mejoran el soporte remoto

Splashtop Remote Support es sólido, seguro, fiable y fácil de usar. Al evaluar Splashtop frente a LogMeIn, varias funciones destacadas le dan a Splashtop una ventaja competitiva. A continuación se muestran algunas funciones destacadas:

  • Transferencia de archivos

  • Impresión remota

  • Despertar a distancia

  • Reinicio remoto

  • Chat

  • Multi a Multi Monitor

  • Actualizaciones de Windows

  • Registros de eventos

  • Integración antivirus

  • Soporte asistido

  • Agrupación

  • Gestión de usuarios

  • Fácil despliegue

  • Acceso desde cualquier dispositivo

  • Alertas configurables

  • Inventario del sistema

  • Comando remoto

Splashtop también te ayudará a ahorrar cientos o incluso miles de dólares cada año en el coste de tu suscripción en comparación con LogMeIn. Consulta nuestra comparación de precios de LogMeIn Central para comprobarlo de primera mano.

Seguridad robusta

Todas las sesiones remotas de SRS están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits. Se registran todas las conexiones, transferencias de archivos y eventos de administración. El acceso remoto está protegido aún más mediante la autenticación del dispositivo, la verificación de dos pasos y múltiples opciones de contraseña de segundo nivel. Splashtop también ayuda a respaldar el cumplimiento de HIPAA.

Soporte asistido

Para TI, servicios de asistencia y profesionales de soporte que quieran prestar soporte supervisado a ordenadores no gestionados, Splashtop también ofrece soporte supervisado.

Cambia de LogMeIn Central a Splashtop Remote Support

A la luz de los cambios en el modelo comercial de LogMeIn, el producto de asistencia informática remota de Splashtop ha congratulado y aliviado a muchos profesionales, especialmente a los usuarios de LMI Central. Si a día de hoy utilizas LogMeIn Central, prueba Splashtop Remote Support de forma gratuita para ver por qué tantos se han cambiado y no se han arrepentido en absoluto.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué tan fácil es implementar Splashtop como reemplazo de LogMeIn Central?
¿Puedo probar Splashtop Soporte remoto antes de cambiar de LogMeIn Central?

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