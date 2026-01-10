Los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) dependen de la tecnología de monitorización y gestión remota (RMM) para apoyar y gestionar a varios clientes. Sin embargo, las soluciones tradicionales de RMM no siempre pueden satisfacer las necesidades y desafíos modernos.
En su lugar, los RMM tradicionales pueden añadir complejidad, peso y sobrecarga de licencias. La cantidad de herramientas que utilizan puede aumentar los costos indirectos y la complejidad, mientras que los ciclos de parches programados y lentos hacen difícil cumplir con sus requisitos de cumplimiento de TI y remediar vulnerabilidades.
Además, las fuerzas de trabajo híbridas de hoy tienen una diversa gama de sistemas operativos y dispositivos, especialmente para empresas con políticas de Bring Your Own Device (BYOD (tráete tu dispositivo)). Las herramientas heredadas simplemente no fueron hechas para esta variedad de puntos finales y no pueden mantenerse al día.
Los Proveedores de Servicios Gestionados necesitan un modelo operativo más simple, preferentemente con menos herramientas y proveedores dispares. Entonces, ¿cuáles son las mejores plataformas RMM y alternativas para los Proveedores de Servicios Gestionados de hoy? Vamos a explorar.
Lo que “Mejor RMM” realmente significa para los Proveedores de Servicios Gestionados enfocados en la consolidación
Muchos proveedores de RMM describirán su solución como el “mejor RMM”, pero ¿qué significa eso realmente? No hay una opción “mejor” que sirva para todos en los RMM, pero hay ciertos elementos que cualquier gran solución de RMM debería incluir.
Para los Proveedores de Servicios Gestionados que buscan consolidar su pila tecnológica, estas características son necesarias para cualquier "mejor" RMM:
1. Gestión de Parches en Tiempo Real a Través de Sistemas Operativos y Aplicaciones de Terceros
La gestión de parches es una de las características más esenciales de ciberseguridad para cualquier solución de RMM. Es igualmente crucial que la solución gestione parches en tiempo real tanto en aplicaciones como en sistemas operativos para apoyar completamente cada endpoint y sus aplicaciones. Esto ayuda a asegurar una protección rápida y completa contra vulnerabilidades siempre que haya un nuevo parche disponible.
2. Automatización Que Reduce el Trabajo Manual del Técnico
Muchos aspectos del trabajo de los técnicos de los Proveedores de Servicios Gestionados (MSP) involucran tareas manuales repetitivas. Sin embargo, con las herramientas de automatización adecuadas, puedes automatizar estas tareas sin intervención manual. La automatización mejora la eficiencia y velocidad, reduciendo el tiempo y esfuerzo en tareas repetitivas y liberando tiempo para trabajos más importantes.
3. Visibilidad Centralizada a Través de Entornos del Cliente
Cuando gestionas múltiples clientes y endpoints, puede ser un desafío obtener visibilidad completa sobre ellos. Una buena plataforma de RMM debería proporcionar visibilidad centralizada, empoderando a los MSPs para monitorizar y gestionar cada punto de acceso y entorno del cliente desde un único lugar, en lugar de cambiar constantemente entre ellos.
4. Flujos de trabajo de Acceso remoto y Soporte simplificados
Cuando un Proveedor de Servicios Gestionados (MSP) necesita acceder a los endpoints de un cliente para Soporte remoto, el proceso debe ser rápido y sin problemas. Un Acceso remoto optimizado es vital para una gestión, mantenimiento y soporte eficientes, por lo que un sistema con acceso complejo e inestable simplemente no será suficiente.
5. Implementación ligera y bajo costo de mantenimiento
Los Proveedores de Servicios Gestionados quieren dedicar tiempo a sus clientes, no a mantener y lidiar con su plataforma RMM. Una plataforma ligera con un mantenimiento mínimo facilita el despliegue y uso del sistema RMM de manera eficiente, sin requerir mucho tiempo o esfuerzo para mantenerlo funcionando sin problemas. Una experiencia fluida y eficiente es esencial.
6. Modelos de precios predecibles que se escalan con los clientes
Los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) dependen de sus plataformas RMM, por lo que deben ser asequibles y escalables. Cuando un MSP adquiere un nuevo cliente, debería ser fácil escalar su plataforma RMM para contabilizar al cliente y todos sus puntos finales. Al mismo tiempo, el precio debería ser predecible y sin tarifas ocultas u otros costos sorpresa para que el MSP siempre pueda permitírselo.
Por qué las plataformas RMM tradicionales no cumplen para los Proveedores de Servicios Gestionados que buscan consolidación
Aunque las plataformas tradicionales de RMM solían ser las mejores herramientas para el trabajo, la tecnología ha evolucionado, y no todas las plataformas han seguido el ritmo. Como resultado, muchas plataformas simplemente no pueden satisfacer las necesidades de los Proveedores de Servicios Gestionados de hoy en día.
Por ejemplo, muchas plataformas RMM tradicionales todavía dependen de ciclos de registro retrasados, en lugar de monitoreo en tiempo real y gestión de parches. Estos retrasos pueden dejar los dispositivos sin parches y vulnerables, o permitir que los atacantes se muevan sin obstáculos, creando un riesgo de seguridad significativo.
Además, estas plataformas suelen tener grandes paquetes de funciones innecesarias. Esto puede llevar a una sobrecarga tecnológica y funciones no utilizadas, lo que a su vez aumenta los costos operacionales y complica la incorporación, mientras los Proveedores de Servicios Gestionados pagan por características que no necesitan. Una solución simplificada y ligera suele ser la mejor.
El entorno empresarial moderno también ha cambiado, trasladándose a un mundo donde el trabajo remoto y el trabajo híbrido son comunes, junto con las políticas de BYOD (tráete tu dispositivo). Las plataformas antiguas de RMM a menudo tienen dificultades para parchear diferentes sistemas operativos y aplicaciones de terceros, y requieren múltiples motores separados para Acceso remoto, monitoreo y soporte. Una buena plataforma necesita reunirlo todo, para que los Proveedores de Servicios Gestionados puedan manejar todo fácilmente desde un solo lugar.
Una alternativa moderna a RMM para la consolidación de herramientas de MSP
Afortunadamente, hay alternativas a RMM que pueden proporcionar monitoreo, gestión y más desde cualquier lugar. Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) es una solución robusta y escalable que ofrece control, automatización y visibilidad en múltiples puntos finales remotos, lo que la convierte en una opción popular para los MSPs que buscan consolidar sus herramientas.
Qué hace diferente a Splashtop AEM
Splashtop AEM consolida la gestión de puntos finales, herramientas de Soporte remoto y Acceso remoto en una sola solución, completa con gestión automatizada de parches, controles de seguridad y monitoreo de puntos finales. Sus funciones de parcheo en tiempo real y automatización mantienen los dispositivos seguros y actualizados mientras reducen el esfuerzo manual necesario para gestionar múltiples dispositivos dispares.
Splashtop AEM está diseñado para funcionar en los sistemas operativos Windows y Mac, lo que lo hace ideal para entornos híbridos, distribuidos y BYOD (tráete tu dispositivo). Los Proveedores de Servicios Gestionados que usan Splashtop AEM pueden gestionar fácilmente todos los puntos de conexión de sus clientes desde un solo lugar sin necesidad de cambiar entre herramientas o plataformas.
Cómo Splashtop AEM reduce la proliferación de herramientas en MSP
Uno de los beneficios de Splashtop AEM para Proveedores de Servicios Gestionados es la capacidad de reducir la proliferación de herramientas y el desorden (incluyendo sus gastos asociados). Debido a que Splashtop AEM ofrece múltiples funciones de gestión de dispositivos, como la automatización de parches y el monitoreo de dispositivos, puede reemplazar herramientas independientes y ayudar a consolidar.
Esto también reduce la dependencia de grandes y pesadas suites RMM para la automatización básica. Splashtop AEM incluye automatización para la remediación de vulnerabilidades, gestión de parches y mantenimiento de endpoints, ayudando a los MSP a reducir el esfuerzo manual y mejorar el tiempo de remediación.
Al utilizar una arquitectura de agente único que combina la gestión de dispositivos y Acceso remoto, Splashtop AEM reduce la necesidad de múltiples agentes y herramientas desconectadas. Todos estos puntos finales son visibles desde una única ubicación, lo que facilita el soporte a varios clientes y ayuda a los Proveedores de Servicios Gestionados a obtener la rápida remediación y los flujos de trabajo sencillos que necesitan.
Resultados que los Proveedores de Servicios Gestionados logran con Splashtop Autonomous Endpoint Management
Entonces, ¿qué pueden esperar los Proveedores de Servicios Gestionados de Splashtop Autonomous Endpoint Management? Hay varios beneficios de las características y la consolidación que aporta Splashtop AEM, incluyendo:
Respuesta más rápida a las vulnerabilidades de día cero, habilitada por parches en tiempo real y visibilidad de vulnerabilidades basadas en CVE.
Menor carga para los técnicos al reducir el número de aplicaciones y tareas manuales que gestionan.
Mejor consistencia en todos los entornos de los clientes, ya que todas tus herramientas están consolidadas en una única solución de gestión de dispositivos.
Reducción de gastos en licencias al eliminar herramientas duplicadas.
RMM vs. Splashtop AEM: ¿Qué enfoque ofrece mejor consolidación para los Proveedores de Servicios Gestionados?
Cuando un responsable de decisiones de un Proveedor de Servicios Gestionados quiere consolidar sus herramientas, tienen opciones. Pueden invertir en suites RMM que ofrecen una variedad de soluciones, o elegir Splashtop AEM, que combina todo lo que necesitan en un solo paquete. Sin embargo, al comparar Splashtop AEM con soluciones RMM tradicionales, hay algunas diferencias aparentes:
Soluciones RMM tradicionales
Splashtop AEM
Consolidación de Herramientas
A menudo requieren múltiples complementos o integraciones para Acceso remoto, supervisión, alertas, parches y automatización.
Una plataforma unificada con Acceso remoto integrado, supervisión de dispositivos, alertas basadas en eventos y automatización, reduciendo así el número de herramientas que los Proveedores de Servicios Gestionados necesitan.
Acceso remoto Experience
El Acceso remoto suele estar incluido y puede requerir licencias separadas o herramientas de terceros.
El alto rendimiento del Acceso remoto de Splashtop está nativamente integrado en Splashtop AEM.
Implementación y configuración
La configuración y la implementación pueden ser complejas e involucrar múltiples agentes y módulos.
Un diseño ligero y de un solo agente simplifica la incorporación y reduce la carga de gestión.
Automatización y scripting
Potente, pero a menudo requiere experiencia en codificación o flujos de trabajo complejos.
Flujos de trabajo de automatización sencillos diseñados para facilitar su uso.
Estructura de Costos
Los costes por endpoint pueden sumarse, especialmente al añadir funciones como Acceso remoto y módulos de seguridad.
Una solución rentable y consolidada con una amplia gama de características incluidas sin necesidad de acumular herramientas o suscripciones.
Eficiencia Operacional
La proliferación de herramientas lleva a tiempos de capacitación más altos, cambios de contexto y mantenimiento extendido.
Operaciones simplificadas con menos interfaces y una carga administrativa reducida de un solo proveedor.
Escalabilidad
Escalar requiere gestionar licencias a través de múltiples proveedores y herramientas.
Fácilmente escalable con una plataforma que cubre Acceso remoto y gestión de dispositivos.
Cuando los Proveedores de Servicios Gestionados superan las suites tradicionales de RMM
A veces es difícil saber cuándo un Proveedor de Servicios Gestionados ha superado su suite de RMM hasta que miran atrás y ven cómo su suite de RMM los está reteniendo. Si no estás seguro de si es momento de hacer el cambio, considera lo siguiente:
¿El exceso supera el valor? Si pierdes más debido al exceso de lo que ganas con las funciones, es hora de cambiar.
¿Cuánto tiempo lleva el parcheo? Cuando el parcheo se retrasa, expone a los clientes al riesgo; si tus ciclos de parcheo son demasiado largos, puede ser necesario adoptar una solución de gestión de parches automatizada.
¿Tu Acceso remoto requiere herramientas separadas? El Acceso remoto debería estar incluido en tu gestión y monitoreo remotos. Si necesitas una herramienta aparte para conectarte con los endpoints de los clientes, Splashtop AEM puede ayudar.
¿Sabes cuánto estás pagando cada mes? Cuando el precio se vuelve impredecible o demasiado caro, puede impactar significativamente los presupuestos. Busca una solución con precios asequibles y predecibles.
Por supuesto, también ayuda considerar las necesidades y prioridades de tu negocio. Por ejemplo, si la automatización en tiempo real y el parcheo inmediato son esenciales, entonces es el momento de una solución ligera como Splashtop AEM. De manera similar, si necesitas una solución rápida y sencilla en lugar de una cargada con características excesivas, Splashtop AEM puede satisfacer tus necesidades.
Cómo los MSPs pueden evaluar su stack para la consolidación
Si eres un proveedor de servicios gestionados preguntándote si tu conjunto de tecnologías ha crecido demasiado, es fácil evaluarlo y verlo. Seguir estos pasos te ayudará a determinar si es hora de consolidar.
Inventario de herramientas por función y redundancia: Si tienes demasiadas herramientas redundantes o sin usar, eso es una señal de que es momento de consolidar.
Identifica las brechas de SLA causadas por ciclos de parches lentos: Si tus ciclos de parches son demasiado lentos y dejan los dispositivos sin parchear por períodos prolongados, necesitarás una plataforma con gestión de parches automatizada.
Consulta el tiempo dedicado a gestionar el RMM: Las soluciones de RMM deben ahorrar tiempo, no desperdiciarlo; si pasas demasiado tiempo gestionando tu suite, es una señal de que necesitas algo más eficiente.
Identifica el software superpuesto: Si estás usando múltiples soluciones, pueden tener características redundantes, como Acceso remoto, parcheo, monitoreo o creación de scripts. Si es así, la consolidación ya es necesaria.
Realiza una evaluación comparativa: Compara tu sistema RMM con una herramienta de automatización moderna para determinar cuál se adapta mejor a tus necesidades.
Evaluar proveedores: Identifica qué proveedores mejoran el tiempo de resolución, proporcionan las herramientas y características que necesitas, y compáralos con tu conjunto de tecnologías actual.
El Mejor Camino a Seguir para los MSPs que Buscan Consolidación de Herramientas
Si bien los RMM tradicionales pueden funcionar para los Proveedores de Servicios Gestionados que necesitan suites todo-en-uno heredadas, muchos ahora están encontrando que las alternativas más ligeras y basadas en la nube ofrecen un mejor ROI y la velocidad, facilidad de uso y eficiencia que necesitan. Splashtop AEM es una de esas soluciones, proporcionando la gestión remota necesaria, parches automáticos, monitoreo de endpoints y más, sin la carga de las herramientas RMM tradicionales.
Splashtop AEM brinda a los equipos de TI las herramientas y tecnología que necesitan para monitorear puntos finales, abordar proactivamente problemas y reducir su carga de trabajo. Esto incluye:
Parcheo automatizado para el SO, aplicaciones de terceros y personalizadas.
Información de vulnerabilidades basada en CVE y potenciada por IA.
Marcos de pol�íticas personalizables que se pueden aplicar en toda tu red.
Seguimiento y gestión del inventario de hardware y software en todos los endpoints.
Alertas y remediación para resolver automáticamente los problemas antes de que se conviertan en problemas mayores.
Acciones de fondo para acceder a herramientas como administradores de tareas y administradores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
Prueba Splashtop AEM y ve cuánto puedes consolidar
Si estás listo para consolidar, puedes dejar tus plataformas RMM atrás y ver lo fácil que Splashtop AEM hace el gestionamiento remoto. Examina tu pila tecnológica e identifica qué herramientas realmente usas. Descubrirás que Splashtop AEM proporciona todas en un solo paquete, haciendo el trabajo más fácil y eficiente para técnicos y clientes.
¿Quieres experimentar Splashtop de primera mano? Empieza hoy con una prueba gratis.