Precios de Splashtop AEM
Precios que simplemente tienen sentido. Obtén todo lo que necesitas y escala sin esfuerzo, sin pagar de más.
Compra exactamente cuántos endpoints necesitas (mínimo 100). Paga precios escalonados con descuentos por volumen.
Ahorra un 16% en facturación anual
|Número de puntos finales
|Precio - Facturado mensualmente
|Hasta 100
|$119 tarifa fija mensual
|101–250
|$1.19 por punto final al mes
|251–500
|$1.07 por punto final al mes
|501–1000
|$0.95 por punto final al mes
|Más de 1000
|$0.83 por punto final al mes