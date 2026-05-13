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Preguntas Frecuentes

¿Cómo se cotiza Splashtop AEM?
¿Hay un número mínimo de endpoints?
¿Cuántos técnicos vienen con AEM?
¿Qué incluye la prueba gratuita de AEM?
¿Incluye Splashtop AEM funciones de acceso remoto y soporte?
¿Qué tipos de tareas pueden automatizar los equipos de TI con Splashtop AEM?
¿Funciona Splashtop AEM con Microsoft Intune?
¿Qué pasa si mi organización necesita seguridad avanzada y controles de acceso?
¿Splashtop AEM es compatible con soluciones de seguridad para endpoints?