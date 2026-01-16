El trabajo remoto y el trabajo híbrido han facilitado que los empleados trabajen desde cualquier lugar en sus dispositivos preferidos. Esto ha tenido efectos positivos demostrables en la productividad, la eficiencia y la satisfacción de los empleados en empresas de todos los sectores y trabajos, excepto en aquellos que requieren herramientas de alto rendimiento.
Para trabajos como diseño asistido por computadora (CAD), modelado 3D y edición de video, las herramientas de Acceso remoto pueden no mantenerse al día o proporcionar la velocidad y calidad de video requeridas. Esto puede resultar en retrasos, bajas tasas de cuadros por segundo y mala calidad de imagen o, en el peor de los casos, que las sesiones se interrumpan a mitad de proyecto.
Afortunadamente, estos obstáculos no son insuperables. Con el software de Acceso remoto adecuado, como Splashtop, los profesionales pueden acceder a aplicaciones especializadas de alto rendimiento desde cualquier lugar sin comprometer el rendimiento, la calidad o los flujos de trabajo.
Por qué el acceso remoto tradicional falla para las aplicaciones de alto rendimiento
Las soluciones de Acceso remoto más antiguas y tradicionales generalmente no pueden mantenerse al día con las demandas de GPU y CPU del software de alto rendimiento. Estas herramientas requieren video y audio de alta definición, así como un control preciso en tiempo real, todo lo cual puede perderse cuando los flujos entre dispositivos experimentan latencia o compresión.
Esto lleva a bajas tasas de fotogramas que hacen que la edición y el modelado sean difíciles o poco prácticos, por no mencionar frustrantes. Si una empresa depende de una VPN para el trabajo remoto, eso puede llevar a cuellos de botella en el ancho de banda que ralentizan la transferencia de datos y hacen que el trabajo sea un suplicio.
Muchas herramientas tradicionales de Acceso remoto y enfoques basados en VPN luchan por soportar de manera confiable cargas de trabajo gráficas e intensivas en ancho de banda, especialmente a gran escala o en redes variables. Las empresas necesitan soluciones de Acceso remoto con transmisión de video y audio en alta definición y baja latencia para asegurar que puedan usar sus herramientas especializadas.
Lo que realmente requiere el trabajo remoto de alto rendimiento
Si quieres trabajar eficientemente desde cualquier lugar mientras usas software de alto rendimiento, necesitas una solución de trabajo remoto diseñada para manejarlo. Las soluciones inadecuadas resultarán en visuales entrecortados, demoras excesivas y precisión reducida, pero con las herramientas adecuadas de Acceso remoto, puedes trabajar con la misma facilidad y eficiencia como si estuvieras en la oficina.
Para el trabajo remoto utilizando herramientas de alto rendimiento, necesitarás una solución que incluya:
Altas tasas de fotogramas para visuales fluidos e interactividad.
Baja latencia para una entrada precisa y un trabajo eficiente.
Claridad de imagen en alta definición y representación precisa de colores para asegurar que lo que ves es lo que obtienes.
Soporte para la aceleración de GPU para mantener el ritmo con las demandas de ancho de banda.
Conexiones estables en condiciones de red variables para garantizar un trabajo eficiente desde cualquier lugar.
Acceso seguro a estaciones de trabajo robustas on-premises o en la nube para mantener la eficiencia y la seguridad.
Cómo Splashtop habilita el trabajo remoto en aplicaciones exigentes
Si tu trabajo requiere aplicaciones de alto rendimiento y herramientas o software especializado, tu solución promedio de Acceso remoto puede no ser suficiente. Afortunadamente, Splashtop es más que tu solución promedio de Acceso remoto.
Splashtop está diseñado para un Acceso remoto de alta calidad, seguro y sin interrupciones entre dispositivos y sistemas operativos, sin importar cuán complejo sea. Su transmisión de alto rendimiento está optimizada para cargas de trabajo intensivas en gráficos, incluyendo video de alta resolución, baja latencia y modo de color 4:4:4.
Splashtop aprovecha la aceleración de GPU en la estación de trabajo remota, permitiendo que las aplicaciones intensivas en gráficos se ejecuten donde reside la GPU mientras transmite la salida eficientemente al dispositivo final, haciéndolo adecuado para aplicaciones como CAD, edición de video y modelado 3D. Los empleados pueden acceder a sus dispositivos remotos con conectividad sin interrupciones, gracias a su baja latencia diseñada para interacciones en tiempo real. Incluso en condiciones de red pobres, la transmisión adaptativa de Splashtop puede ajustarse para mantener a los empleados trabajando sin problemas sin perder la conexión.
Splashtop también ofrece alto rendimiento, con transmisión en 4K a 60 fps y soporte para iMac Pro Retina 5k. Su audio de alta fidelidad está hecho para la edición de sonido detallada, y con el modo de color 4:4:4, los usuarios pueden disfrutar de la más alta calidad de color e imagen en sus dispositivos remotos.
Estas funciones y más hacen de Splashtop una poderosa solución de Acceso remoto incluso para el software más complejo y exigente técnicamente, proporcionando la comodidad del Acceso remoto y el alto rendimiento que las empresas necesitan.
Paso a paso: Cómo configurar el Acceso remoto para un trabajo de alto rendimiento
Configurar Splashtop para un trabajo remoto de alto rendimiento es sencillo, pero obtener la mejor experiencia requiere algunas consideraciones importantes. Sigue estos pasos para asegurar un rendimiento fluido y confiable al trabajar con aplicaciones exigentes:
Prepara tu estación de trabajo: Comienza con una estación que cumpla con los requisitos de rendimiento de tus aplicaciones. Esto incluye una GPU compatible, un CPU y memoria suficientes, y controladores actualizados. Dado que todo el procesamiento ocurre en la máquina remota, el hardware de esta determina el rendimiento.
Instalar el Splashtop Streamer en la estación de trabajo anfitriona: Instala y configura el Splashtop Streamer en el ordenador donde están instaladas tus aplicaciones de alto rendimiento. Esto permite el Acceso remoto seguro a la estación de trabajo desde dispositivos autorizados.
Configurar acceso y permisos de usuario: Configura los controles de acceso para que solo los usuarios aprobados puedan conectarse a la estación de trabajo. Esto ayuda a mantener la seguridad mientras se asegura de que las personas adecuadas puedan acceder a las herramientas y los datos que necesitan.
Optimiza la configuración de pantalla y rendimiento: Ajusta la resolución, la tasa de frames y la configuración de color según tu flujo de trabajo y las condiciones de la red. Para tareas intensivas en gráficos, tasas de frames más altas y configuraciones de color precisas pueden mejorar la precisión, mientras que las configuraciones de calidad adaptativa ayudan a mantener la estabilidad en redes menos fiables.
Conéctate remotamente y valida el rendimiento: Una vez conectado, prueba tus aplicaciones para confirmar la capacidad de respuesta, la claridad visual y la precisión de la entrada. Si es necesario, ajusta las configuraciones de rendimiento para equilibrar la calidad y el uso de ancho de banda para tu entorno.
Debido a que Splashtop transmite la salida visual de tu estación de trabajo en lugar de ejecutar aplicaciones localmente, puedes trabajar desde prácticamente cualquier dispositivo mientras mantienes el rendimiento, la precisión y la seguridad de tu máquina principal.
Consideraciones de seguridad para trabajo remoto de alto rendimiento
Por supuesto, ciberseguridad sigue siendo una preocupación para todas las organizaciones, por lo que es esencial tener un Acceso remoto seguro. Lo último que cualquier organización quiere es que los hackers obtengan Acceso remoto a su software especializado y herramientas de alto rendimiento. Afortunadamente, Splashtop está creado con la seguridad en primer lugar.
Con Splashtop, puedes acceder a tus estaciones de trabajo y software mientras mantienes una fuerte seguridad. Splashtop comparte pantallas y entradas sin acceder, almacenar ni gestionar datos, por lo que tus dispositivos y datos permanecen seguros. Al mismo tiempo, tus cuentas están protegidas por características de seguridad avanzadas, incluyendo autenticación multifactor y notificaciones de conexión remota.
La seguridad de Splashtop’s Acceso remoto incluye:
Cifrado AES para proteger diseños y medios sensibles durante sesiones remotas.
Control de acceso basado en roles (RBAC) que limita quién puede conectarse a tus sistemas.
Registro de sesiones automatizado para garantizar la responsabilidad, detectar actividad sospechosa y mantener registros claros para auditorías.
Seguridad de datos y un riesgo reducido de fuga de datos, ya que no hay necesidad de transferir archivos grandes a dispositivos personales y todo permanece seguro en tu estación de trabajo.
Trabajo remoto sin comprometer el rendimiento
Las cargas de trabajo de alto rendimiento y el software requieren herramientas de Acceso remoto igualmente potentes para capacitar a los empleados a trabajar desde cualquier lugar. Mientras que las herramientas básicas de Acceso remoto pueden resultar en una mala resolución, retrasos y problemas de conectividad, Splashtop está diseñado para ayudar a los profesionales a trabajar de manera remota en aplicaciones incluso las más exigentes, con la misma velocidad y precisión que tendrían en la oficina.
Por ejemplo, Warner Bros. New Zealand usó Splashtop para la post-producción durante la pandemia para acceder a sus estaciones de trabajo de manera remota, y pudo trabajar desde casa,
Teletrabajo,
trabajando desde casa,
trabajando a distancia,
teletrabajo, sin perder el ritmo. De manera similar, Abbey Road Institute usa el Acceso remoto de Splashtop para la edición de audio y la mezcla de sonido, y el audio se mantiene cristalino desde cualquier lugar.
Splashtop ofrece a las empresas la eficiencia, el poder y la seguridad que necesitan para trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo con rapidez y precisión. Cuando trabajas con software especializado o tienes necesidades técnicas específicas, apoyar el trabajo remoto y el trabajo híbrido puede ser un desafío con los programas tradicionales de Acceso remoto, pero es fácil con Splashtop.
¿Listo para experimentar Splashtop por ti mismo? Comienza con una prueba gratuita y experimenta un rendimiento de nivel profesional desde cualquier lugar.