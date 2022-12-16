Ofrece acceso informático remoto a la próxima generación de productores musicales e ingenieros de sonido
Cómo Abbey Road Institute aprovechó el software de acceso remoto de Splashtop para garantizar la continuidad académica en un entorno de aprendizaje remoto
Resumen
Cuando comenzó el confinamiento en marzo de 2020, Abbey Road Institute pasó rápidamente de la enseñanza presencial a la enseñanza por internet. Natalia Rodrigues Milanezi, técnico superior de audio del Abbey Road Institute de Londres, explica cómo su institución aprovechó Splashtop Enterprise para salas de informática remotas para hacer frente a los nuevos retos planteados por el cambio al aprendizaje a distancia y cambiar la forma en que impartían su plan de estudios especializado en producción musical e ingeniería de audio durante la pandemia.
El reto: Proporcionar acceso a potentes máquinas audiovisuales en el campus
Como técnico superior de audio en Abbey Road Institute, la función de Natalia Rodrigues Milanezi consiste en supervisar los aspectos técnicos de las instalaciones y elaborar procedimientos técnicos para el funcionamiento diario de la escuela.
El centro había instalado los últimos programas y plug-ins del sector, como Pro Tools y Logic Pro X. Estos programas se integran en el plan de estudios de grabación, edición y mezcla de audio de los alumnos. Una parte importante del papel de Natalia consistía en garantizar que los estudiantes tuvieran acceso a estos recursos fundamentales.
Por eso, cuando comenzó el confinamiento en marzo de 2020 y el Abbey Road Institute se vio obligado a pasar a la enseñanza a distancia, Natalia y su equipo se enfrentaron a un reto inusual: ofrecer a los alumnos acceso remoto a los potentes ordenadores y programas del centro desde los propios dispositivos de los alumnos en casa.
"Necesitábamos ofrecer a los alumnos acceso remoto a nuestros ordenadores para que pudieran hacer sus tareas/trabajos prácticos", explica Natalia. "Esto era muy importante porque los ordenadores del centro tenían programas que la mayoría de los alumnos no poseía. Esto habría dificultado la tarea de seguir enseñando a los alumnos en un entorno remoto".
Natalia necesitaba encontrar una solución que garantizara un aprendizaje sin interrupciones en el nuevo entorno remoto de Abbey Road Institute.
La solución: Software de acceso remoto con Streamer de audio HD
Como jefa del departamento técnico del Abbey Road Institute, Natalia emprendió la investigación para encontrar una solución para el aprendizaje a distancia en el centro. Necesitaba una solución de software de acceso remoto que permitiera a los estudiantes acceder a distancia a los ordenadores del centro y transmitir audio a través de la red.
"Mis criterios más importantes eran la capacidad no solo de acceder a otra máquina a distancia, sino también de poder transmitir audio a través de la red y utilizarlo simultáneamente con Zoom, que es la plataforma que utilizamos actualmente para impartir nuestras clases", dijo Natalia.
Como Natalia utilizaba el software de acceso remoto Splashtop para acceder a distancia a sus ordenadores para su trabajo personal, decidió probar Splashtop Enterprise para salas de informática remotas como una de las soluciones para el Abbey Road Institute.
"Me apunté a una prueba gratuita y simulé situaciones en las que los alumnos podían utilizar Splashtop para comprobar lo práctico y cómodo que sería", explica Natalia. "También realicé algunas pruebas con otro proveedor, pero nos encontramos con algunos problemas con su dispositivo de transmisión de audio, así que, al final, Splashtop demostró ser una herramienta mucho más desarrollada y completa para nuestras necesidades de acceso remoto".
Con Splashtop Enterprise para salas de informática remotas, Abbey Road Institute podría:
Permitir a los estudiantes acceder remotamente a los ordenadores de la sala de ordenadores desde cualquier dispositivo (incluidos los Chromebooks), para que pudieran utilizar desde casa todas las aplicaciones del campus que necesitaran.
Ofrecer a los profesores y al personal acceso a sus ordenadores de trabajo desde casa para que puedan trabajar a distancia y permitirles acceder a los dispositivos de los alumnos para proporcionarles orientación personalizada.
Asegurarse de que el departamento de TI puede acceder rápidamente y proporcionar asistencia remota a cualquier dispositivo de estudiantes o profesores en el momento en que se necesite ayuda, incluidos ordenadores, tabletas y dispositivos móviles.
Splashtop para salas de informática remotas también incluía funciones útiles y a Natalia le gustó especialmente la función de transferencia de archivos.
"Mi función favorita de Splashtop es la transferencia de archivos", dijo Natalia. "Es muy útil y práctica, ya que nuestros alumnos necesitan transferir sus archivos a sus ordenadores en casa después de trabajar en sus proyectos".
Los resultados.
Tras probar con éxito el software de acceso remoto Splashtop, Natalia y su equipo decidieron comprar 20 ordenadores iMac para las salas Mac con el fin de prestar asistencia a los estudiantes en el aprendizaje a distancia.
Como resultado, hasta 80 estudiantes y 10 miembros del personal de Abbey Road Institute utilizan Splashtop para beneficiarse de una experiencia mejorada de enseñanza y aprendizaje a distancia.
Todo va como la seda y Natalia y su equipo están contentos con Splashtop.
"Splashtop es una herramienta práctica en un entorno de aprendizaje y un contexto creativo para nuestros estudiantes de producción musical e ingeniería de sonido", dijo Natalia. "¡Nos ha ayudado mucho en esta época difícil!"
Natalia añadió que Splashtop daba al centro una ventaja competitiva.
"En estos tiempos en los que la enseñanza sólo puede impartirse en línea, nosotros, a diferencia de muchas otras escuelas, podemos seguir proporcionando a nuestros alumnos acceso a un software estándar para dar soporte a su proceso de aprendizaje. Esto nos proporciona una ventaja competitiva". - Natalia Rodrigues Milanesi
Muchas instituciones académicas como el Abbey Road Institute, la Facultad de Derecho de Harvard, la Universidad de Duke y el MIT han confiado en Splashtop para salas de informática remotas. Es de bajo coste, alto rendimiento y muy seguro. Ponte en contacto con nosotros para obtener más información, concertar una demostración o iniciar una prueba gratuita y comprueba de primera mano lo fácil que puede ser proporcionar a tus alumnos y profesores acceso a las máquinas del campus.
Ver el testimonio de Abbey Road Institute
Detalles
Acerca de Abbey Road Institute
Abbey Road Institute es una escuela especializada en producción musical e ingeniería de sonido que capacita a profesionales del audio con un currículo práctico que otorga un Diploma Avanzado profesional de un año en Producción Musical e Ingeniería de Sonido.
Obtén más información sobre el Abbey Road Institute.
Acerca de Splashtop Enterprise para salas de informática remotas
Splashtop Enterprise para salas de informática remotas permite a las instituciones académicas y de formación mejorar y respaldar sus programas de aprendizaje permitiendo a estudiantes y profesores conectarse remotamente y utilizar los ordenadores de la sala de informática igual que lo harían en persona. Con Splashtop Enterprise para salas de informática remotas, se puede:
Acceder a ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Controle a distancia los ordenadores con facilidad a través de conexiones rápidas (streaming en 4k) con calidad y sonido HD.
Obtener las principales funciones necesarias para mantener la productividad mientras trabajas a distancia, como transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, impresión remota, activación remota, reinicio remoto, chat, USB Passthrough (uso de tabletas Wacom), micrófono remoto, SSO, privilegios granulares, permisos de acceso basados en grupos y mucho más.
Ahorra hasta un 80 % o más al elegir Splashtop frente a otros productos de acceso remoto más caros.
Utilizar las funciones de acceso remoto programado para programar horas de salas de informática abiertas y sesiones de informática especializadas, permitiendo que distintos grupos de estudiantes accedan remotamente a la sala de informática durante su horario de clase programado.
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Testimonios de los clientes
Splashtop es una herramienta muy útil en un entorno de aprendizaje y en un contexto creativo para nuestros estudiantes de producción musical e ingeniería de sonido. ¡Nos ha ayudado muchísimo en estos tiempos difíciles que corren!
Natalia Rodrigues Milanesi