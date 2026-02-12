Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

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Video de Demostración: Usar Chromebooks para Acceder Remotamente a Computadoras Windows y Mac

Splashtop Team
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Los Chromebook han ganado popularidad como dispositivo para usar mientras se trabaja desde casa, así como para el aprendizaje remoto. El uso de Splashtop en un Chromebook permite a los profesionales y estudiantes que trabajan usar las funciones de un Chromebook mientras aprovechan el poder de las computadoras de laboratorio o trabajo remoto que ejecutan aplicaciones de escritorio. Puede acceder de forma remota a PC y Mac con Windows desde su Chromebook como si estuviera sentado frente a las computadoras. También puede conectar un monitor adicional a su Chromebook para reflejar la configuración de múltiples monitores de su computadora remota.

Mire este video de demostración para aprender cómo puede:

  • Use la aplicación de Android Splashtop para controlar computadoras de forma remota desde un Chromebook.

  • Use la extensión Splashtop Google Chrome para acceso remoto.

  • Inicie sesión en la cuenta de Splashtop utilizando el inicio de sesión único.

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.
Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.

Soluciones de Acceso Remoto Splashtop

Para Individuos y Equipos — Splashtop Remote Access: Acceso de alto rendimiento a tus ordenadores desde Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook y más

  • Transferencia de archivos

  • Impresión remota

  • Ver varios monitores remotos simultáneamente

  • Consola centralizada para que el departamento de TI gestione los equipos

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Para empresas: Splashtop Enterprise: acceso remoto de alto rendimiento para que los empleados teletrabajen

  • Capacidades de agrupación y permisos granulares que permiten a los equipos de TI gestionar de forma eficaz y segura el acceso remoto de grandes equipos

  • Integración SSO

  • Soporte remoto supervisado y no supervisado para que la TI administre las computadoras y los dispositivos móviles, incluyendo los Chromebooks

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Para instituciones educativas: Splashtop Enterprise para salas de informática remotas

  • Programa franjas horarias para que los alumnos accedan a los ordenadores de la sala de informática

  • Capacidades de agrupación y permisos granulares que permiten a los equipos de TI administrar de manera efectiva y segura el acceso remoto para escuelas y universidades enteras

  • Integración SSO

  • Soporte remoto supervisado y no supervisado para que la -TI administre los dispositivos de los estudiantes y profesores, incluyendo los Chromebooks

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