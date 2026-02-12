Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

Los Chromebook han ganado popularidad como dispositivo para usar mientras se trabaja desde casa, así como para el aprendizaje remoto. El uso de Splashtop en un Chromebook permite a los profesionales y estudiantes que trabajan usar las funciones de un Chromebook mientras aprovechan el poder de las computadoras de laboratorio o trabajo remoto que ejecutan aplicaciones de escritorio. Puede acceder de forma remota a PC y Mac con Windows desde su Chromebook como si estuviera sentado frente a las computadoras. También puede conectar un monitor adicional a su Chromebook para reflejar la configuración de múltiples monitores de su computadora remota.
Mire este video de demostración para aprender cómo puede:
Use la aplicación de Android Splashtop para controlar computadoras de forma remota desde un Chromebook.
Use la extensión Splashtop Google Chrome para acceso remoto.
Inicie sesión en la cuenta de Splashtop utilizando el inicio de sesión único.
Soluciones de Acceso Remoto Splashtop
Para Individuos y Equipos — Splashtop Remote Access: Acceso de alto rendimiento a tus ordenadores desde Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook y más
Transferencia de archivos
Impresión remota
Ver varios monitores remotos simultáneamente
Consola centralizada para que el departamento de TI gestione los equipos
Para empresas: Splashtop Enterprise: acceso remoto de alto rendimiento para que los empleados teletrabajen
Capacidades de agrupación y permisos granulares que permiten a los equipos de TI gestionar de forma eficaz y segura el acceso remoto de grandes equipos
Integración SSO
Soporte remoto supervisado y no supervisado para que la TI administre las computadoras y los dispositivos móviles, incluyendo los Chromebooks
Para instituciones educativas: Splashtop Enterprise para salas de informática remotas
Programa franjas horarias para que los alumnos accedan a los ordenadores de la sala de informática
Capacidades de agrupación y permisos granulares que permiten a los equipos de TI administrar de manera efectiva y segura el acceso remoto para escuelas y universidades enteras
Integración SSO
Soporte remoto supervisado y no supervisado para que la -TI administre los dispositivos de los estudiantes y profesores, incluyendo los Chromebooks
Obtén más información sobre el uso de Splashtop para Chromebooks , incluido cómo los equipos de TI pueden brindar asistencia remota a los usuarios de Chromebook.