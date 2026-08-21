Hay pocas cosas más aterradoras que abrir tu ordenador un día y descubrir que te has infectado con ransomware.
El ransomware puede bloquear el acceso a un ordenador o una red, cifrar archivos personales o, en algunos casos, robar datos y amenazar con publicarlos. Luego, los atacantes exigen un pago para permitir el acceso o la recuperación, pero pagar no garantiza que se restauren los archivos ni que se eliminen los datos robados.
La protección contra el ransomware depende de varias capas de ciberseguridad, todas funcionando juntas. Esto incluye software de seguridad, copias de seguridad recuperables y cuentas seguras, pero también incluye un elemento humano, ya que los usuarios necesitan saber cómo practicar un comportamiento seguro en línea.
Con esto en mente, veamos cómo llega el ransomware a los ordenadores personales, qué pueden hacer los usuarios para reducir su riesgo y qué hacer si sospechas que hay una infección.
¿Qué es el ransomware?
El ransomware es un tipo de malware que impide el acceso a archivos o sistemas, normalmente cifrando los datos. Luego, el atacante puede exigir un pago para liberarlo o, en algunos casos, amenazar con publicarlo si no se cumplen sus exigencias.
La protección contra el ransomware adopta múltiples formas. Esto puede incluir evitar que el ransomware llegue al dispositivo o se ejecute en él, detectar y bloquear actividad sospechosa, o recuperar archivos tras una infección, por lo que es importante saber qué hace realmente cualquier software antivirus con protección contra ransomware.
¿Cómo infecta el ransomware a un ordenador?
Hay varias formas en que el ransomware puede infectar un ordenador. Puede llegar tanto a través de archivos maliciosos como de cuentas comprometidas, y cualquiera de estas vías puede tener varios puntos de entrada. Por eso, una seguridad sólida es clave para prevenir infecciones.
Los puntos de entrada más habituales incluyen:
Correos electrónicos de phishing y archivos adjuntos maliciosos que engañan a los usuarios para que abran archivos infectados o visiten sitios web maliciosos.
Enlaces a páginas de inicio de sesión falsas o sitios web infectados que pueden robar credenciales o llevar a los usuarios a descargas maliciosas.
Software descargado de fuentes no fiables, que podría contener ransomware u otro malware.
Sistemas operativos y aplicaciones desactualizados que carecen de parches de seguridad contra vulnerabilidades conocidas.
Cuentas de correo electrónico o almacenamiento en la nube comprometidas que los atacantes pueden usar para distribuir archivos maliciosos u obtener acceso a sistemas adicionales.
Contraseñas débiles o reutilizadas que facilitan que los atacantes comprometan cuentas y usen ese acceso para desplegar ransomware.
Acceso remoto no autorizado, que puede dar a usuarios desconocidos acceso y control de un dispositivo remoto.
Unidades USB infectadas y medios extraíbles que infectan un dispositivo una vez conectados.
Cómo protegerte del ransomware
No cabe duda de que la protección contra ransomware es importante para mantener la seguridad, la privacidad y la continuidad. Entonces, ¿cómo puedes mantenerte a salvo? Hay algunos pasos importantes que puedes seguir para mantener tu ciberseguridad al día y defenderte de los ataques de ransomware:
1. Mantén tu sistema operativo y tus aplicaciones actualizados
Mantener la protección actualizada es importante, lo que significa instalar parches y actualizaciones de seguridad en cuanto estén disponibles. Estas actualizaciones pueden corregir vulnerabilidades que el ransomware podría explotar, por lo que retrasarlas puede dejar expuestas durante más tiempo debilidades de seguridad conocidas.
Asegúrate de activar las actualizaciones automáticas, especialmente para los navegadores y otras aplicaciones de uso habitual, y elimina el software no compatible o abandonado.
2. Usa protección antivirus en tiempo real
Un buen software antivirus puede analizar archivos, descargas y la actividad de las aplicaciones en busca de señales de ransomware u otro malware, mientras que algunos productos también incluyen protección contra phishing o sitios maliciosos. Con protección en tiempo real, puede detectar estas amenazas a medida que aparecen, minimizando los daños y mejorando los tiempos de respuesta.
Ten en cuenta que el antivirus es solo una capa de protección. La protección eficaz utiliza una combinación de métodos de detección, incluidas firmas de malware, reputación de archivos, aprendizaje automático, protección contra exploits y detección del comportamiento.
3. Trata los mensajes inesperados con cautela
El ransomware se distribuye con frecuencia a través de correos electrónicos de phishing, mensajes de texto, mensajes en redes sociales y comunicaciones de soporte falsas. Es importante estar alerta y prestar atención a los mensajes sospechosos, como exigencias urgentes, archivos adjuntos inesperados, solicitudes para habilitar macros o conceder permisos de seguridad, o cualquier cosa que pida contraseñas o datos de pago.
Asegúrate de revisar cualquier enlace antes de hacer clic en él, ya que muchos ataques usan direcciones web falsas para disfrazarse, por ejemplo, cambiando una l minúscula por una I mayúscula en el nombre de una empresa para parecer legítimos.
4. Descarga software solo de fuentes fiables
Las descargas inseguras son otra forma habitual de infectar dispositivos con ransomware. Las descargas de terceros no verificadas pueden contener varios virus, al igual que el software pirateado o las actualizaciones falsas.
Asegúrate de instalar software solo desde sitios web oficiales de proveedores, tiendas de aplicaciones de confianza y mecanismos de actualización verificados. De lo contrario, no puedes estar seguro de qué más estás instalando junto con ello.
5. Protege las cuentas importantes
Las cuentas como el almacenamiento en la nube, el correo electrónico o las cuentas de acceso remoto pueden dar a los atacantes otra forma de acceder a archivos personales, por lo que la seguridad de las cuentas también es esencial. Asegúrate de usar contraseñas seguras y únicas para las cuentas importantes (también se recomienda un gestor de contraseñas), junto con controles de acceso como la autenticación multifactor.
Si recibes una alerta de inicio de sesión, no la ignores. Asegúrate de revisar la alerta y, si es necesario, cambia tu contraseña.
6. Limita el acceso remoto innecesario
El acceso remoto es una excelente herramienta para trabajar sobre la marcha y acceder a dispositivos desde cualquier lugar. Sin embargo, también pueden usarse de forma indebida si los atacantes logran engañar a los usuarios para que aprueben el acceso o el control remoto.
Nunca concedas acceso remoto a personas que llamen sin haberlo solicitado y, si te preocupa una solicitud de acceso, siempre puedes verificar las solicitudes de soporte a través de canales oficiales. Asegúrate de poder finalizar sesiones y revocar accesos cuando sea necesario, y elimina cualquier herramienta de acceso remoto que ya no necesites.
7. Analiza las unidades USB y los medios extraíbles
Los dispositivos extraíbles, como las unidades USB y los discos duros externos, pueden transportar software malicioso entre ordenadores. Es importante analizar los discos duros externos en busca de virus antes de abrir cualquier archivo, y debes evitar conectar dispositivos USB desconocidos.
8. Haz una copia de seguridad de los archivos importantes
Mantener copias de seguridad actualizadas puede reducir la pérdida de datos y ofrecer una vía de recuperación si un ataque de ransomware logra entrar. Se recomienda mantener una copia de seguridad local, así como otra copia separada del ordenador o de la red habitual. Si puedes mantener una copia en la nube o en una ubicación externa, eso también es útil.
Ten en cuenta que las unidades conectadas también pueden verse afectadas durante un ataque, de ahí la necesidad de una copia de seguridad independiente. Asegúrate de probarlas periódicamente y de mantener las copias de seguridad actualizadas para garantizar que todo pueda restaurarse.
Cómo el software antivirus ayuda a proteger frente al ransomware
Una buena solución antivirus puede ayudar a protegerte contra el ransomware al proporcionar capacidades de detección y prevención. Lo hace mediante una variedad de funciones de seguridad, entre ellas:
1. Escaneo de archivos en tiempo real
El software antivirus puede escanear archivos en tiempo real para detectar amenazas. Esto incluye comprobar archivos cuando se descargan, se abren, se copian y se ejecutan, para poder detectar amenazas ocultas antes de que sea demasiado tarde.
2. Detección basada en el comportamiento
El software de seguridad antivirus también puede supervisar acciones sospechosas, como el cifrado rápido de archivos, procesos inusuales o intentos de desactivar las protecciones. Aunque puede que esto no detecte todas las variantes de ransomware, es una capa adicional de seguridad que puede ayudar a detener los ataques al instante.
3. Protección contra phishing y sitios maliciosos
Algunas soluciones antivirus también pueden bloquear sitios web engañosos y descargas sospechosas. Esto ayuda a detener el ransomware antes de que pueda llegar a un equipo al detectar señales de advertencia que podríamos pasar por alto en URL sospechosas o descargas no verificadas.
4. Protección frente a exploits
Si tu dispositivo o software tiene alguna vulnerabilidad conocida, la protección contra exploits puede ayudarte. Esta función puede detectar intentos de explotar vulnerabilidades para ejecutar código malicioso, lo que ayuda a mantener los ataques a raya hasta que se corrija la vulnerabilidad.
5. Análisis de medios extraíbles
Analizar unidades USB y otros dispositivos de almacenamiento externo puede ayudar a detectar amenazas y reducir el riesgo de abrir archivos infectados. Por eso, el análisis de medios extraíbles es una función valiosa para cualquier software antivirus (aunque sigue siendo mejor no conectar unidades USB desconocidas).
Por qué las copias de seguridad son esenciales para recuperarse del ransomware
Si el ransomware logra burlar tus protecciones y afectar a tu equipo, tener una copia de seguridad lista te ayudará con la recuperación. Mantener copias de seguridad actualizadas ayuda a garantizar que no se pierda nada valioso en caso de un ataque de ransomware, ya que puedes restaurar tu dispositivo en lugar de ceder a las exigencias del atacante.
1. El antivirus y las copias de seguridad tienen finalidades distintas
Ten en cuenta que las copias de seguridad y el antivirus son dos cosas muy distintas. El software antivirus busca prevenir y bloquear la actividad maliciosa, mientras que las copias de seguridad pueden ayudar a recuperar archivos si los datos se cifran, se dañan o se pierden de cualquier otra forma.
2. Cómo proteger las copias de seguridad del ransomware
Si tu copia de seguridad está conectada directamente a tu dispositivo, aún existe la posibilidad de que se vea afectada por el ataque. Asegúrate de tener una copia de seguridad que se mantenga aislada o desconectada de los cambios que se originen en tu ordenador, para que permanezca a salvo de cualquier ataque.
3. Con qué frecuencia se deben hacer copias de seguridad
Mantener las copias de seguridad actualizadas es importante, pero la frecuencia exacta depende de lo a menudo que cambien los archivos importantes. Por ejemplo, si creas o editas archivos a diario, necesitarás copias de seguridad más frecuentes que alguien cuyos archivos rara vez cambian. Sin embargo, las copias de seguridad programadas regularmente siguen siendo esenciales, independientemente de la frecuencia con la que se realicen.
4. Por qué se deben probar las copias de seguridad
Una copia de seguridad solo es útil si puede restaurar archivos cuando se necesita. Siempre existe la posibilidad de que la copia de seguridad falle, por lo que es importante probarla periódicamente y restaurar archivos de ejemplo para asegurarte de que funciona como se espera.
Señales de advertencia de una infección por ransomware
Entonces, ¿cómo puedes saber si te has infectado con ransomware? El ransomware puede hacerse evidente cuando te bloquea el acceso al dispositivo o recibes una demanda de rescate, pero otras señales pueden indicar que la actividad maliciosa ya está en marcha.
Presta atención a estas señales de advertencia:
Archivos que de repente se vuelven inaccesibles, incluso cuando deberías tener permiso para acceder a ellos.
Los nombres o las extensiones de los archivos cambian sin que hagas nada.
Aparece un mensaje de rescate (este es una señal bastante clara).
Las aplicaciones no abren documentos porque están bloqueados o cifrados sin explicación.
Actividad inusual del disco, especialmente si parece que el cifrado está en curso.
El software de seguridad se desactiva inesperadamente.
Una gran cantidad de archivos que cambian al mismo tiempo.
Alertas inesperadas de cuenta o de inicio de sesión.
Qué hacer si se detecta ransomware
Si tu dispositivo está infectado con ransomware, no hay motivo para entrar en pánico. Hay medidas que puedes tomar para limitar más daños o su propagación, aunque aislar el dispositivo no elimina el ransomware en sí.
1. Desconecta el dispositivo afectado
Primero, desconectar el dispositivo de internet y de otros dispositivos conectados puede ayudar a frenar el daño. Desconecta el dispositivo afectado del Wi‑Fi, los cables Ethernet, las unidades externas y cualquier dispositivo de almacenamiento compartido para evitar que el ransomware siga propagándose.
2. No interactúes con el mensaje de rescate
Hacer clic en enlaces, contactar con los atacantes o seguir instrucciones de pago puede generar riesgos adicionales. Evita interactuar con el mensaje mientras evalúas el incidente y buscas ayuda de confianza.
3. Identifica qué dispositivos y cuentas pueden verse afectados
A continuación, debes determinar el alcance de los daños. Revisa otros ordenadores, cuentas en la nube, cuentas de correo electrónico y almacenamiento conectado (desde un dispositivo limpio, no desde el infectado) para ver si alguno se ha visto comprometido.
4. Cambia las credenciales de la cuenta afectada desde un dispositivo limpio
También te convendrá cambiar las credenciales de las cuentas que puedan haber quedado expuestas o a las que se haya accedido, especialmente las de correo electrónico, almacenamiento en la nube, banca y acceso remoto. Esto incluye el correo electrónico, el almacenamiento en la nube, la información bancaria y cualquier otra cosa que pueda proporcionar acceso a otros servicios o cuentas.
5. Usa herramientas de seguridad fiables o ayuda profesional
No necesitas encargarte por tu cuenta de la recuperación y la seguridad. La eliminación y recuperación frente al ransomware dependen de la variante y del alcance de la infección, por lo que te conviene usar una herramienta de confianza o un servicio profesional para evaluar los daños y eliminarlo.
6. Restaura los archivos solo después de que el dispositivo sea seguro
Tendrás que eliminar la infección y asegurarte de que tu dispositivo esté seguro antes de restaurar archivos desde tu copia de seguridad. Restaurar archivos antes de eliminar la amenaza puede provocar una reinfección u otra ronda de cifrado.
7. Informa del incidente
Aunque consigas recuperarlo todo con daños mínimos, igualmente deberías informar del incidente a las fuerzas del orden o a la autoridad competente en ciberdelincuencia. Si los datos de tu cuenta de pago o financiera se vieron comprometidos de alguna manera, también te conviene notificarlo a las instituciones pertinentes para que puedan estar atentas a cualquier actividad sospechosa en la cuenta.
¿Deberías pagar una exigencia de ransomware?
Puede parecer más fácil pagar el rescate y acabar con ello, pero no hay garantía de que hacerlo no empeore las cosas. Pagar el rescate no garantiza la recuperación de los archivos, la eliminación de los datos robados ni la protección frente a futuros ataques o nuevas exigencias.
De hecho, pagar la cantidad exigida puede exponer a las víctimas a más fraudes y fomentar futuros ataques.
Evita pagar el rescate si es posible. El pago no garantiza la recuperación y puede fomentar nuevos ataques. Busca orientación profesional y contacta con las autoridades correspondientes antes de tomar más medidas.
Cómo Splashtop Shield ayuda a protegerte contra el ransomware
Una protección adecuada contra el ransomware requiere una solución antivirus sólida, como Splashtop Shield. Splashtop Shield es una solución antivirus impulsada por IA para equipos Windows y Mac que ayuda a proteger contra malware, phishing, comportamientos sospechosos e intentos de explotación.
Splashtop Shield puede detectar archivos maliciosos, comportamientos sospechosos, intentos de phishing e intentos de explotación, lo que ayuda a defenderte contra el ransomware y otros ataques de malware. Añade una valiosa capa de seguridad dentro de tu protección más amplia contra el ransomware, ayudando a mantener los dispositivos seguros. Esto incluye:
Protección antimalware
Protección antiphishing
Análisis de tráfico en tiempo real
Detección de amenazas basada en el comportamiento
Protección contra exploits
Análisis de USB y medios extraíbles
La protección contra el ransomware implica varios elementos, como prácticas seguras para las cuentas, copias de seguridad fiables y mantener el software de seguridad actualizado. Splashtop Shield añade otra capa de protección y detección como parte de un plan más amplio de defensa contra el ransomware.
Lista de comprobación de protección contra ransomware
La protección contra el ransomware implica muchos factores, y es fácil pasar por alto algunos aspectos o pasos clave. Por eso, hemos recopilado una práctica lista de verificación con todos los pasos que querrás seguir para asegurarte de tener la mejor protección posible contra el ransomware y otras amenazas.
Asegúrate de revisar lo siguiente:
Las actualizaciones automáticas del sistema operativo están activadas.
Tus navegadores y aplicaciones están actualizados.
La protección antivirus en tiempo real está activa.
La autenticación multifactor está habilitada en las cuentas importantes.
Usas contraseñas únicas y complejas (especialmente para cuentas importantes).
Todos los enlaces y archivos adjuntos inesperados se verifican antes de abrirse.
Solo descargas software de fuentes de confianza.
Se elimina el software de acceso remoto innecesario.
Las unidades USB y otros dispositivos conectados se escanean antes de usarse.
Se hace una copia de seguridad de los archivos importantes y las copias de seguridad se mantienen actualizadas.
Al menos una copia de seguridad está aislada del ordenador y de la red.
Se ha probado el proceso de restauración de copias de seguridad.
Refuerza tu protección contra el ransomware con Splashtop Shield
La protección contra el ransomware consta de muchos elementos, como reducir la exposición, mantener los sistemas actualizados, detectar actividad sospechosa, proteger el acceso y contar con planes de recuperación. Con un buen programa antivirus, puedes bloquear archivos maliciosos y detectar comportamientos sospechosos, aunque también es importante tener copias de seguridad listas por si la prevención falla.
Por supuesto, la protección antivirus sigue siendo una parte fundamental e invaluable de cualquier estrategia de protección contra el ransomware. Con Splashtop Shield, puedes añadir protección con IA contra malware, phishing, amenazas basadas en el comportamiento, tráfico malicioso y exploits a tu estrategia más amplia de defensa contra el ransomware.
¿Quieres saber más sobre Splashtop Shield? Descubre cómo proporciona protección impulsada por IA contra malware, phishing y exploits para equipos Windows y Mac por igual.