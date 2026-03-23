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Security padlock placed on top of a circuit board

Cómo evaluar la seguridad de tu software de acceso remoto

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
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A la hora de adquirir una solución de acceso remoto para su empresa que le permita trabajar desde casa, trabajar a distancia, recibir soporte remoto de TI o incluso acceder a un laboratorio remoto, es fundamental que elija una solución que ofrezca la máxima seguridad.

Después de todo, las ciberamenazas son cada vez más frecuentes en el entorno de trabajo remoto actual. Por lo tanto, la protección de su empresa y de sus datos debe ser una de las principales prioridades a la hora de seleccionar, implementar y utilizar un producto de acceso remoto.

Así que, si estás buscando una solución de acceso remoto, estos son los factores de seguridad que debes tener en cuenta:

  • Conexiones remotas seguras

  • Características de seguridad

  • Cumplimiento

  • Fiabilidad

Conexiones remotas seguras

Con sus usuarios conectándose a las computadoras de su organización desde sus dispositivos personales, querrá asegurarse de que esas conexiones remotas sean seguras. Cifrado de extremo a extremo es imprescindible. Por ejemplo, las conexiones remotas de Splashtop están protegidas con TLS (incluyendo TLS 1.2) y cifrado AES de 256 bits.

Cuando se trata de conexiones seguras entre dispositivos personales y ordenadores de la empresa, el software de acceso remoto supera ampliamente a las VPN. Con una VPN, una conexión desde un dispositivo comprometido podría infectar toda la red de la oficina, ordenadores y activos.

Por otro lado, una herramienta de acceso remoto como Splashtop permite a los usuarios acceder a los ordenadores de la oficina o del laboratorio sin acceder a toda la red, eliminando el riesgo de exposición a la red y a otros activos. Lea más sobre por qué Splashtop es la mejor alternativa a la VPN para trabajar desde casa.

Características de seguridad

Tu organización debe elegir una solución de acceso remoto que te proporcione funciones de seguridad, como el inicio de sesión único (SSO), la autenticación de dos factores, la autenticación de dispositivos, etc., para garantizar que el uso de la herramienta de acceso remoto se ajusta a tus políticas internas de seguridad y procesos de auditoría.

Su software de acceso remoto debe proporcionarle las herramientas necesarias para gestionar eficazmente sus usuarios y dispositivos. Entre las características de seguridad que debe tener en cuenta se encuentran:

  • Autenticación de dispositivos

  • Seguridad con contraseña de varios niveles

  • Verificación de dos pasos

  • Pantalla vacía

  • Bloqueo automático de la pantalla

  • Tiempo de espera de la sesión

  • Notificación de conexión remota

  • Control de copiar/pegar

  • Control de transferencia de archivos

  • Control de la impresión remota

  • Bloquee la configuración del streamer

  • Autenticación del servidor proxy

  • Solicitudes firmadas digitalmente

  • Integración del Directorio Activo

  • Registro de eventos

Los registros son una característica de seguridad vital, ya que le permiten rastrear las conexiones remotas, las transferencias de archivos, y más con fines de auditoría. Todas estas características, y muchas más, están disponibles en Splashtop. Compruebe todas las características de seguridad de Splashtop.

Cumplimiento

Comprueba a qué normativas gubernamentales y específicas del sector se adhiere tu proveedor de acceso remoto.

Como mínimo, una herramienta de acceso remoto debe cumplir con ISO, SOC2, PCI, SCC y GDPR. El cumplimiento de la HIPAA es enormemente importante para la atención sanitaria, al igual que FERPA lo es para la educación (Splashtop admite el cumplimiento tanto de la HIPAA como de la FERPA). Además, la propia solución debe ser capaz de dar soporte al programa de cumplimiento de su propia empresa.

Más información sobre el cumplimiento Splashtop de las normas y reglamentos.

Fiabilidad

Por último, querrás una solución que sea fiable. Las soluciones de acceso remoto con capacidades de autoescalado, alta disponibilidad y autorrecuperación pueden ayudar a garantizar que no haya interrupciones del servicio.

Tu herramienta de acceso remoto necesita estar funcionando 24/7 ya que uno de los beneficios del acceso remoto es que permite a tus usuarios acceder a las computadoras de trabajo en cualquier momento. Al fin y al cabo, la productividad de tus usuarios remotos podría depender de tu software de acceso remoto.

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