Cómo evaluar la seguridad de tu software de acceso remoto

A la hora de adquirir una solución de acceso remoto para su empresa que le permita trabajar desde casa, trabajar a distancia, recibir soporte remoto de TI o incluso acceder a un laboratorio remoto, es fundamental que elija una solución que ofrezca la máxima seguridad.
Después de todo, las ciberamenazas son cada vez más frecuentes en el entorno de trabajo remoto actual. Por lo tanto, la protección de su empresa y de sus datos debe ser una de las principales prioridades a la hora de seleccionar, implementar y utilizar un producto de acceso remoto.
Así que, si estás buscando una solución de acceso remoto, estos son los factores de seguridad que debes tener en cuenta:
Conexiones remotas seguras
Características de seguridad
Cumplimiento
Fiabilidad
Conexiones remotas seguras
Con sus usuarios conectándose a las computadoras de su organización desde sus dispositivos personales, querrá asegurarse de que esas conexiones remotas sean seguras. Cifrado de extremo a extremo es imprescindible. Por ejemplo, las conexiones remotas de Splashtop están protegidas con TLS (incluyendo TLS 1.2) y cifrado AES de 256 bits.
Cuando se trata de conexiones seguras entre dispositivos personales y ordenadores de la empresa, el software de acceso remoto supera ampliamente a las VPN. Con una VPN, una conexión desde un dispositivo comprometido podría infectar toda la red de la oficina, ordenadores y activos.
Por otro lado, una herramienta de acceso remoto como Splashtop permite a los usuarios acceder a los ordenadores de la oficina o del laboratorio sin acceder a toda la red, eliminando el riesgo de exposición a la red y a otros activos. Lea más sobre por qué Splashtop es la mejor alternativa a la VPN para trabajar desde casa.
Características de seguridad
Tu organización debe elegir una solución de acceso remoto que te proporcione funciones de seguridad, como el inicio de sesión único (SSO), la autenticación de dos factores, la autenticación de dispositivos, etc., para garantizar que el uso de la herramienta de acceso remoto se ajusta a tus políticas internas de seguridad y procesos de auditoría.
Su software de acceso remoto debe proporcionarle las herramientas necesarias para gestionar eficazmente sus usuarios y dispositivos. Entre las características de seguridad que debe tener en cuenta se encuentran:
Autenticación de dispositivos
Seguridad con contraseña de varios niveles
Verificación de dos pasos
Pantalla vacía
Bloqueo automático de la pantalla
Tiempo de espera de la sesión
Notificación de conexión remota
Control de copiar/pegar
Control de transferencia de archivos
Control de la impresión remota
Bloquee la configuración del streamer
Autenticación del servidor proxy
Solicitudes firmadas digitalmente
Integración del Directorio Activo
Registro de eventos
Los registros son una característica de seguridad vital, ya que le permiten rastrear las conexiones remotas, las transferencias de archivos, y más con fines de auditoría. Todas estas características, y muchas más, están disponibles en Splashtop. Compruebe todas las características de seguridad de Splashtop.
Cumplimiento
Comprueba a qué normativas gubernamentales y específicas del sector se adhiere tu proveedor de acceso remoto.
Como mínimo, una herramienta de acceso remoto debe cumplir con ISO, SOC2, PCI, SCC y GDPR. El cumplimiento de la HIPAA es enormemente importante para la atención sanitaria, al igual que FERPA lo es para la educación (Splashtop admite el cumplimiento tanto de la HIPAA como de la FERPA). Además, la propia solución debe ser capaz de dar soporte al programa de cumplimiento de su propia empresa.
Más información sobre el cumplimiento Splashtop de las normas y reglamentos.
Fiabilidad
Por último, querrás una solución que sea fiable. Las soluciones de acceso remoto con capacidades de autoescalado, alta disponibilidad y autorrecuperación pueden ayudar a garantizar que no haya interrupciones del servicio.
Tu herramienta de acceso remoto necesita estar funcionando 24/7 ya que uno de los beneficios del acceso remoto es que permite a tus usuarios acceder a las computadoras de trabajo en cualquier momento. Al fin y al cabo, la productividad de tus usuarios remotos podría depender de tu software de acceso remoto.
Ver todas las prácticas de seguridad de Splashtop