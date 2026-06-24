Los cambios en los precios de AnyDesk han hecho que las renovaciones sean un problema para los clientes que compraron con tarifas anteriores. Un plan que antes encajaba en el presupuesto puede verse muy diferente una vez que se tienen en cuenta los precios más recientes.
Para los equipos que se acercan a la renovación, esto plantea una pregunta práctica: ¿sigue siendo AnyDesk la opción adecuada? Antes de comprometerte con otro periodo anual, vale la pena revisar qué incluye tu plan, qué necesita realmente tu equipo y si tu herramienta actual de acceso remoto sigue ofreciendo el valor que esperas.
Los precios actuales de AnyDesk en EE. UU.
La estructura actual de precios de AnyDesk en EE. UU. se basa en la facturación anual, aunque los planes se muestran como precios mensuales. Este es el precio listado actual de los principales planes comerciales de AnyDesk:
Plan de AnyDesk
Precio actual publicado
Coste anual
Datos de facturación
Solo
$28.90 al mes
346,80 $ al año
Facturado anualmente
Standard
49,90 $ al mes
$598.80 al año
Para 1 conexión, facturado anualmente
Avanzado
$111.90 al mes
1.342,80 $ al año
Para 2 conexiones, con facturación anual
Ultimate
personalizado
personalizado
Es necesario contactar con ventas
Cómo ha cambiado el precio de AnyDesk con el tiempo
Los cambios en los precios de AnyDesk no son pequeños ajustes. Para los clientes de AnyDesk de larga trayectoria, las tarifas actuales pueden hacer que la renovación se sienta como una decisión de compra diferente de la que tomaron originalmente.
Aquí tienes el historial reciente de precios en USD de los planes de AnyDesk:
Fecha
Solo
Standard
Avanzado
Enero de 2024
14,90 $ al mes
22,90 $ al mes
79,90 $ al mes
Enero de 2025
22,90 $ al mes
35,90 $ al mes
79,90 $ al mes
Enero de 2026
$28.90 al mes
49,90 $ al mes
$111.90 al mes
Al comparar los precios de AnyDesk en 2024 con los precios de 2026, los aumentos son asombrosos:
Plan
Precio en USD de 2024
Precio en USD de 2026
Aumento
Solo
$14.90
28,90 $
Aproximadamente el 94 %
Standard
22,90 $
$49.90
Aproximadamente un 118 %
Avanzado
$79.90
111,90 $
Aproximadamente un 40 %
Ese aumento cambia la forma en que AnyDesk se compara con otras herramientas de acceso remoto en el momento de la renovación. Los clientes que originalmente eligieron un plan con precios anteriores ahora pueden estar evaluando un compromiso anual mucho mayor, especialmente si su equipo también necesita más de las conexiones incluidas, la capacidad de dispositivos o el conjunto de funciones del nivel básico.
Por qué el precio más bajo mostrado puede no reflejar tu coste real
El precio del plan indicado es solo una parte del coste total del software de acceso remoto. Para los equipos que comparan los precios de AnyDesk o revisan una próxima renovación, el coste real depende de cómo se facture el plan, de cuántas personas necesiten acceso, de cuántas sesiones simultáneas se requieran y de qué funciones estén incluidas en el nivel seleccionado.
Conexiones simultáneas
Las conexiones simultáneas pueden afectar al coste real de un plan de acceso remoto. Un plan puede incluir acceso para un determinado número de usuarios, pero eso no siempre significa que todos los usuarios puedan ejecutar una sesión remota al mismo tiempo.
Para equipos con varios técnicos, personal de soporte o administradores, esto importa. Standard incluye 1 conexión por defecto, mientras que Advanced incluye 2 conexiones. Si varias personas necesitan dar soporte a usuarios o acceder a dispositivos al mismo tiempo, el número de conexiones incluidas puede convertirse en un factor limitante.
Antes de renovar, los equipos deberían comparar las conexiones incluidas en el plan con su flujo de trabajo real de soporte.
Límites de dispositivos gestionados
Los límites de dispositivos gestionados son otro factor que debes revisar. Solo admite hasta 100 dispositivos gestionados, Standard admite hasta 500 dispositivos gestionados y Advanced admite hasta 1.000 dispositivos gestionados.
Esos límites pueden ser más que suficientes para algunos usuarios, pero aun así pueden influir en qué plan encaja mejor. Puede que a un profesional independiente le importe más el coste y el acceso básico. Puede que un pequeño equipo de TI necesite una gestión de dispositivos más amplia, controles de usuario y capacidades de soporte. Puede que un MSP o un equipo de soporte más grande necesite evaluar si la estructura del plan escala bien a medida que se añaden más endpoints.
Requisitos de funciones
Es posible que el precio más bajo indicado no incluya todas las capacidades que necesita un equipo. Las opciones de implementación, los controles de administración avanzados, las funciones de seguridad, la gestión de usuarios y los flujos de trabajo de soporte pueden variar según el nivel.
Por eso, los compradores deberían revisar las funciones exactas que usan antes de renovar. Un plan de nivel inferior puede parecer rentable al principio, pero el coste real cambia si las capacidades clave requieren pasar a un plan superior.
Qué revisar antes de renovar AnyDesk
Si se acerca una renovación de AnyDesk, revisa algo más que el nombre del plan y el precio mensual. El coste de renovación debe evaluarse en función de cómo tu equipo usa realmente el acceso remoto en el día a día.
Antes de renovar, revisa:
Tu precio de renovación actual en comparación con el precio de tu contrato original
Tu plazo de aviso para cancelación o renovación
Cuántos usuarios necesitan acceso remoto
Cuántos técnicos necesitan sesiones simultáneas
Cuántos dispositivos gestionados se incluyen en tu plan
Si tu equipo está cerca del límite de dispositivos gestionados
Si las funciones clave requieren un plan de nivel superior
Si se necesitan complementos o una licencia personalizada
Si tu equipo está pagando por capacidades que no usa
Si otra solución de acceso remoto ofrece una mejor relación calidad-precio para tu flujo de trabajo real
Cuándo puede tener sentido una alternativa a AnyDesk
Puede que valga la pena evaluar una alternativa a AnyDesk si:
Tu coste de renovación aumentó significativamente
Tu equipo necesita más conexiones simultáneas
Necesitas licencias más sencillas para técnicos o usuarios
Quieres herramientas de acceso remoto y soporte remoto sin pagar por una complejidad innecesaria
Necesitas precios predecibles a medida que tu equipo crece
Quieres capacidades de gestión de endpoints junto con soporte remoto
Splashtop como alternativa a AnyDesk
Si el coste de renovación de AnyDesk ya no encaja con tu presupuesto o tus necesidades de soporte, Splashtop te ofrece la mejor alternativa a AnyDesk. Splashtop ayuda a los equipos a gestionar flujos de trabajo de acceso remoto y soporte de TI con:
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Controles centralizados de usuarios, permisos y seguridad
Planes para empresas, equipos de TI, MSPs y organizaciones de soporte
Para los equipos que necesitan más que solo acceso remoto, Splashtop AEM añade capacidades de gestión de endpoints como gestión de parches, inventario de software, alertas y acciones automatizadas. Eso da a los equipos de TI una forma de combinar el soporte remoto con una mejor visibilidad y control de los endpoints.
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Consulta nuestra comparativa de precios de Splashtop frente a AnyDesk.
Elige una solución de acceso remoto que se ajuste a tu presupuesto y flujo de trabajo
Los cambios en los precios de AnyDesk dan a los clientes una razón clara para revisar sus costes de renovación antes de comprometerse con otro periodo anual. Si tu plan actual cuesta más de lo esperado, o si tu equipo necesita una opción que encaje mejor para el acceso remoto y el soporte remoto, este es el momento adecuado para comparar alternativas.
Splashtop ofrece a particulares, empresas y equipos de TI una forma segura y de alto rendimiento de acceder a ordenadores, dar soporte a usuarios y gestionar el trabajo remoto a un precio inicial más bajo que los planes comparables de AnyDesk. Puedes evaluar la experiencia directamente, comparar las funciones que tu equipo realmente usa y ver cómo Splashtop encaja en tu flujo de trabajo antes de tomar una decisión de renovación.
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todos los precios mostrados son de junio de 2026