Acceso remoto es una herramienta poderosa para apoyar a los empleados remotos y de trabajo híbrido y a los equipos de TI, permitiéndoles conectarse a dispositivos de trabajo desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Sin embargo, hay diferentes maneras de acceder a los dispositivos de forma remota, cada una con sus propios beneficios y desventajas.
Así que, vamos a examinar el acceso remoto sin agente vs con agente, comparar las diferencias y ver qué aporta cada uno a las empresas y equipos de TI en términos de seguridad, flexibilidad y control.
Entendiendo el Acceso remoto Sin Agente y Con Agente
Primero, necesitamos entender qué son el acceso remoto sin agente y con agente. Aunque ambos están diseñados para permitir a los usuarios conectarse a sus dispositivos remotos desde cualquier lugar, adoptan enfoques significativamente diferentes en cómo se conectan.
¿Qué es el Acceso remoto sin agente?
El Acceso remoto sin agente es la capacidad de conectarse y controlar dispositivos de forma remota sin instalar un agente de software en cada punto final. Esto generalmente utiliza protocolos como RDP, VNC o SSH para conectarse, aunque también son posibles las conexiones basadas en navegador.
Agentless Acceso remoto establece conexiones controladas por políticas sin requerir un agente en el endpoint. Estas conexiones pueden ser provisionadas para uso supervisada o no supervisada dependiendo de las políticas de la organización. Aunque es un método rápido y conveniente, también tiende a proporcionar menos control y menos características que el Acceso remoto basado en agentes. Como tal, es frecuentemente utilizado por los equipos de TI para proporcionar Soporte remoto a los usuarios finales en un momento dado.
¿Qué es el Acceso remoto basado en agentes?
El Acceso remoto con agente utiliza un agente de software instalado en los endpoints para habilitar conexiones remotas. Cuando un usuario necesita conectarse a su dispositivo remoto, accede al software, que le da acceso completo a través del agente.
Aunque esto requiere instalar software en cada dispositivo de destino, proporciona un control más profundo, conectividad persistente y funciones avanzadas de gestión para dispositivos no supervisados. Las conexiones sin agente también pueden habilitar el acceso a servidores no supervisados, aunque con un conjunto de funciones más limitado. Como resultado, el Acceso remoto basado en agente es a menudo preferido por los usuarios finales que necesitarán acceder frecuentemente a sus dispositivos remotos para trabajar mientras están en movimiento.
¿Qué Hace un Agente de Escritorio Remoto?
Un agente de escritorio remoto es un componente de software que se instala en los dispositivos finales para habilitar el Acceso remoto. Cuando los usuarios quieren acceder a sus dispositivos remotos, el agente de software crea una conexión segura, permitiendo a los usuarios controlar el dispositivo conectado desde su computadora o dispositivo móvil.
Además de las conexiones remotas y la gestión de sesiones, los agentes de escritorio remoto también pueden ejecutar características como transferencia de archivos, sincronización del portapapeles y soporte para múltiples monitores, haciéndolos herramientas útiles para el trabajo remoto seguro.
Comparación de Soluciones de Acceso remoto Sin Agente y Basadas en Agente
Así que, vamos a desglosar las diferencias entre el acceso remoto sin agente y con agente. Cada uno tiene fortalezas y desventajas únicas que deben considerarse al elegir una solución de Acceso remoto para tu organización.
Seguridad: Tanto las soluciones de acceso remoto con agente como sin agente incluyen protecciones de nivel empresarial como cifrado AES-256, MFA y registros detallados. Las herramientas con agente a menudo añaden controles adicionales a nivel de punto final, como la grabación de sesiones.
Facilidad de implementación: Como el acceso remoto sin agente no requiere que se instale software en ningún dispositivo, generalmente es más fácil de implementar y gestionar que el acceso con agente. Sin embargo, una vez que el agente de software está instalado, generalmente hace que la conexión al dispositivo remoto sea más rápida y fácil.
Escalabilidad: El Acceso remoto sin agente es más fácil de escalar, ya que no requiere la instalación de ningún software nuevo. Sin embargo, eso no significa que las soluciones basadas en agentes sean difíciles de escalar; simplemente requiere instalar el software en nuevos dispositivos.
Requisitos del sistema: Tanto las conexiones basadas en agentes como las sin agente están optimizadas para sesiones remotas seguras y de alto rendimiento. La diferencia clave radica en la implementación y el control.
Casos de uso: El acceso con agente es mejor para los empleados que necesitan conectividad regular y persistente a sus computadoras de trabajo, y para los equipos de TI que gestionan flotas de dispositivos. El acceso sin agente es mejor para administradores de TI, proveedores o equipos de soporte que necesitan acceso flexible y bajo demanda a dispositivos sin instalar software.
Consideraciones Críticas para Seleccionar un Modelo con Agente vs. Sin Agente
¿Cómo saber cuál modelo es el adecuado para ti? Al comparar el Acceso remoto sin agente y el basado en agente, hay algunos factores importantes a tener en cuenta.
Considera las necesidades específicas de tu negocio y para qué usarás el Acceso remoto. Si priorizas la flexibilidad, un modelo sin agente puede ser adecuado para ti. Sin embargo, si deseas un nivel más profundo de control sobre tus puntos finales, entonces un modelo con agente te proporcionará más de lo que necesitas.
La facilidad de acceso es otro factor importante. El acceso remoto sin agente suele ser más fácil de implementar, ya que no requiere instalar software en tus endpoints. Sin embargo, esto también significa que iniciar una sesión remota a menudo requiere más trabajo, ya que necesita que los usuarios en ambos extremos se conecten, lo que no lo hace la opción más conveniente.
También considera tus requisitos de seguridad. El software con agente suele ser más seguro que el acceso remoto sin agente, ya que el software a menudo cuenta con características de seguridad como cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactor. Esto puede hacerlo una opción preferible para organizaciones con estrictos requisitos de cumplimiento de TI.
Las soluciones de Acceso remoto sin agente se pueden lanzar rápidamente, proporcionan acceso a dispositivos conectados sin necesidad de software y son fáciles de escalar. Sin embargo, las soluciones basadas en agentes ofrecen más control, características y seguridad, lo que las convierte en opciones más robustas.
Soluciones Splashtop para un Acceso remoto Sin Agente y Con Agente Sin Fisuras
Ahora que hemos comparado el Acceso remoto sin agente vs el basado en agente, probablemente sepas cuál se adapta mejor a tu negocio. Cualquiera que prefieras, ya sea que te guste la accesibilidad bajo demanda del Acceso remoto sin agente o las ricas características y seguridad de la conectividad basada en agente, Splashtop puede ayudarte a conectarte.
Splashtop Streamer: Solución de Acceso remoto Basado en Agentes
Cuando quieras acceder remotamente a tus dispositivos con un agente de software seguro, confiable y potente, puedes usar el Splashtop Streamer para establecer tu conexión.
La solución Streamer de Splashtop proporciona Acceso remoto con control total sobre tu dispositivo remoto. Esto facilita sesiones remotas estables, seguras y receptivas, manteniendo proyectos y programas al alcance en todo momento.
Además de ayudar a los empleados a acceder a sus dispositivos remotos, el Splashtop Streamer también puede empoderar a los equipos de TI y a los profesionales de soporte para gestionar y solucionar problemas de sistemas desde cualquier lugar. Las herramientas de Soporte remoto proporcionan a los agentes de soporte acceso directo al dispositivo del usuario final, permitiéndoles brindar soporte y solución de problemas desde cualquier dispositivo, como si estuvieran frente a la computadora del usuario final.
Splashtop Connector: Solución de Acceso remoto sin agente
Splashtop también proporciona la solución Splashtop Connector para el Acceso remoto sin agente. Esto permite a los usuarios acceder remotamente a computadoras, servidores y dispositivos de red sin necesitar un agente de Acceso remoto o VPN.
Splashtop Connector permite Acceso remoto a clientes, Internet de las Cosas (IoT), sistemas POS y más, incluso en redes cerradas que no permiten aplicaciones de terceros. También puede permitir Acceso remoto solo a programas específicos, en lugar de una conexión completa de escritorio remoto, asegurando una conexión segura.
Todo esto lleva a una experiencia de Acceso remoto fácil de implementar, segura, rápida y confiable sin requerir la instalación de un agente en los dispositivos conectados.
Comienza con las Soluciones de Acceso remoto de Splashtop de forma gratuita
Sin importar cómo quieras acceder a tus dispositivos de forma remota, Splashtop lo hace posible. Splashtop puede proporcionar una conexión segura y estable para gestión remota y acceso, así como acceso rápido y flexible para necesidades sobre la marcha, todo protegido por características de seguridad avanzadas y controles robustos.
Tanto el Acceso remoto basado en agente como el sin agente tienen sus beneficios, por lo que puedes usar Splashtop de la manera que mejor funcione para ti. Los empleados pueden usar Splashtop para conectarse sin problemas a sus dispositivos de trabajo y acceder a todos sus proyectos, programas, herramientas y datos desde cualquier lugar, mientras que los agentes de TI pueden conectarse rápidamente a los dispositivos de los usuarios finales para un Soporte remoto eficiente y poderoso en cualquier dispositivo.
¿Listo para experimentar Splashtop por ti mismo? Comienza con una prueba gratuita hoy: