Las 3 principales formas en que el acceso remoto puede mejorar los flujos de trabajo de los medios de comunicación y el ocio

El trabajo a distancia no es nada nuevo para la industria de los medios de comunicación y el ocio (M&E).De hecho, el sector de los medios de comunicación y el ocio adoptó el trabajo a distancia mucho antes de la pandemia con una transición gradual a la producción a distancia por IP.De la escasez de talento especializado, de las nuevas tecnologías y de la demanda de contenidos a medida, nació una nueva forma de trabajar para los profesionales del sector de los medios de comunicación y el entretenimiento.
No importa si eres un autónomo o un gran estudio de producción, la posibilidad de acceder a estaciones de trabajo de alta gama desde cualquier lugar es clave para producir y entregar contenidos a un ritmo elevado, maximizando la eficiencia y reduciendo los costes.
En esta publicación de blog, destacaremos tres formas en que puedes usar una solución remota segura y de alto rendimiento para mejorar los flujos de trabajo de los medios de comunicación y el ocio.
1. Da rienda suelta a la creatividad
Los creativos necesitan la libertad de encontrar inspiración en el mundo que los rodea y el poder de convertir esa inspiración en vídeos, animaciones 3D, música, programas de televisión, juegos y más.
Cuando surge la idea correcta, uno desea estar conectado a su estación de trabajo de alta gama para que pueda hacerla realidad. Una solución remota segura y de alto rendimiento, como Splashtop, te permite acceder a estos recursos sin estar físicamente en el estudio o la oficina.
Utiliza de forma segura su propio dispositivo (incluyendo tabletas y teléfonos inteligentes) para conectarte de forma remota a tu estación de trabajo.A continuación, utiliza cualquier software que requiera muchos recursos, como si estuvieras de forma presencial.Incluso puedes acceder de forma remota a dispositivos de terceros, como tabletas Wacom, con la función de redirección USB de Splashtop.
"Splashtop Enterprise permite a todos nuestros artistas usar estaciones de trabajo de alta gama de forma remota desde su oficina en casa. Al equipo le encanta tener acceso a dispositivos artísticos y tabletas [Wacom], así como a software como Adobe Suite, Maya y ToonBoom a través de la conexión remota". – Andres Reyes, director de tecnología de Boxel Studio
2. Sube la productividad al siguiente escalón
En el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento, la competencia es feroz y los modelos de negocio evolucionan constantemente en torno a la demanda cambiante de los consumidores. Las empresas de producción están llamadas a hacer más con menos, a un ritmo mucho más rápido.
La posibilidad de iniciar sesión de forma segura en potentes estaciones de trabajo desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar permite un uso más eficiente del tiempo y los recursos, lo que en consecuencia aumenta la productividad.
Los profesionales de la producción pueden aprovechar la potencia de la transmisión 4K a 60 fps para editar, animar, sincronizar los labios o renderizar los proyectos a su conveniencia, accediendo a cualquier software desde sus dispositivos personales.
Mientras tanto, los estudios de producción pueden programar de forma segura sesiones remotas con diferentes usuarios para maximizar el retorno de la inversión de los activos creativos.
"Con Splashtop, nuestros editores apenas experimentan retrasos, como si estuvieran en la oficina. Los controles a distancia son sencillos y fáciles de usar". - Mike Marsh, director de informática de Warner Bros. International Television Production, Nueva Zelanda
3. Elimine las barreras geográficas y permita la cooperación entre talentos
Los profesionales altamente cualificados, además de difíciles de encontrar, pueden estar en la otra punta del mundo. Las soluciones remotas cloud y en las instalaciones te permiten acceder a una bolsa de talentos mucho más amplia, permitiendo a los profesionales cooperar sin problemas, independientemente de su ubicación.
Pueden conectarse a la misma estación de trabajo creativa y operar a distancia utilizando sus propios dispositivos mientras guardan su trabajo directamente en el dispositivo al que se conectan. Esto permite un proceso de producción mucho más fluido y seguro, especialmente cuando varios creativos tienen que contribuir al mismo proyecto.
Al ofrecer una opción de trabajo remoto, Boxel Studio pudo contratar a nivel internacional sin cubrir los gastos de traslado. El director de tecnología, Andres Reyes, afirmó: "Ahora ofrecemos mejores salarios porque esos ahorros pueden repartirse entre la plantilla. Es una de las mayores eficiencias que hemos experimentado con Splashtop".
Historias de éxito en medios de comunicación y ocio
"[Con Splashtop] el rendimiento del estudio nunca bajó, ni siquiera durante el confinamiento. Se trata de la homogeneidad y la ininterrupción del negocio sin importar en qué parte del mundo se encuentre". - Andrés Reyes, Director de Tecnología, Boxel Studio
¿Te gustaría saber cómo otras empresas del sector de los medios de comunicación y el ocio, incluyendo Adobe, han aumentado con éxito la velocidad y la eficiencia utilizando Splashtop Remote Access?Echa un vistazo a nuestros casos prácticos más recientes o descubre más sobre nuestras soluciones remotas para medios de comunicación y el ocio.