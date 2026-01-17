Splashtop aparece en el podcast Command-Control-Power

Annie Chen, vicepresidenta de Gestión de Productos de Splashtop, se unió al podcast CMD-CRTL-PWR para hablar de las soluciones de acceso remoto de Splashtop para TI y MSPs.
Command-Control-Power, un podcast semanal presentado por tres miembros certificados de la Red de Consultores de Apple, presentó a Annie Chen, de Splashtop, para hablar de las soluciones de acceso remoto y soporte remoto de Splashtop. Puedes escuchar el podcast completo aquí. Aquí tienes algunos de nuestros mejores momentos del episodio:
Las conexiones remotas de alto rendimiento de Splashtop son el resultado de sus inicios como producto de consumo
En el episodio, Chen describió cómo las primeras soluciones de acceso remoto de Splashtop se diseñaron para que los particulares pudieran acceder remotamente a sus propios ordenadores desde cualquier otro dispositivo. Muchos de los primeros usuarios de Splashtop eran jugadores que querían acceder a distancia a sus potentes ordenadores de sobremesa.
Los jugadores habían demandado una herramienta de acceso remoto que ofreciera conexiones remotas rápidas con un retraso mínimo. Splashtop aceptó el reto, trabajando estrechamente con los fabricantes de GPU para asegurarse de que Splashtop podía aprovechar el hardware para conseguir el máximo rendimiento.
Los anfitriones elogian la compatibilidad de Splashtop con dispositivos Mac e iOS
El presentador Jerry Zigmont, de MacWorks, comentó que los usuarios de Mac siempre parecían recibir la peor parte con otros productos de acceso remoto. Por otra parte, Zigmont elogió a Splashtop por su paridad de funciones entre los sistemas operativos Mac y Windows.
Splashtop ofrece acceso remoto rápido y las mejores prestaciones tanto para usuarios de Mac como de Windows.
Las herramientas de soporte remoto de Splashtop elogiadas por los profesionales de soporte informático y MSP
Después de que Splashtop se estableció como una plataforma de Acceso remoto superior para consumidores, Chen describió cómo muchos usuarios se acercaron al equipo de Splashtop y dijeron que deseaban tener una herramienta de Acceso remoto similar que pudieran usar para sus trabajos de soporte TI.
Gracias al trabajo duro y a la colaboración constante con nuestros clientes, Splashtop se ha convertido en un proveedor líder de soluciones de acceso remoto y asistencia remota para IT, help desks, y MSPs. Técnicos informáticos de todo el mundo utilizan ahora Splashtop para proporcionar asistencia remota a ordenadores, tabletas y dispositivos móviles.
"Lo que realmente me convenció [de Splashtop] es lo ridículamente fácil que me resulta conectarme remotamente a un dispositivo iOS de un cliente", dijo Zigmont al hablar de cómo utiliza Splashtop para ofrecer asistencia a clientes que utilizan iPhones.
Chen describió cómo Splashtop llegó a donde está hoy escuchando a los clientes. El desarrollo de productos de Splashtop siempre se ha guiado por la pregunta "¿qué va a ayudar más al cliente?".
Otra nota importante que menciona Chen es que en Splashtop sabemos que muchos profesionales de TI y MSP suelen estar atrapados en largos contratos con otros proveedores. En muchos casos, Splashtop añadirá meses extra a la suscripción de un nuevo cliente para adaptarse al tiempo restante de otros contratos.
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