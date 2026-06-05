Consejos de incorporación al migrar a Splashtop Enterprise

¡Te damos la bienvenida a nuestra guía completa sobre cómo garantizar una experiencia de incorporación fluida al migrar a Splashtop Enterprise!
A medida que el mundo del trabajo continúa evolucionando y el acceso remoto y la gestión se vuelven más cruciales que nunca, seleccionar las herramientas adecuadas para tu empresa es clave. Splashtop Enterprise se destaca como una solución líder que ofrece funciones avanzadas y flexibilidad para empresas de todos los tamaños. Pero lo que lo hace aún más atractivo es su facilidad de transición, no importa si estás cambiando de plataforma o comenzando de cero.
En este blog, te guiaremos con los pasos de migración de la configuración de la cuenta y te ofreceremos valiosos consejos para garantizar que tu equipo pueda aprovechar Splashtop Enterprise en su máximo potencial desde el primer día.
Comprender las funciones de Splashtop Enterprise
Antes de sumergirte en el proceso de migración e incorporación, es esencial comprender la gama de funciones que ofrece Splashtop Enterprise. Estas funciones demuestran por qué Splashtop es una opción líder para acceso y soporte remotos y te ayudan a imaginar cómo puedes adaptarte y mejorar tu infraestructura de TI actual.
Acceso, soporte y gestión remotos: una solución todo en uno: Splashtop Enterprise combina acceso, soporte de TI y gestión de terminales remotos en una solución única e integral. Esto simplifica las operaciones de TI, lo que facilita la gestión y el soporte de una fuerza laboral distribuida para tu equipo.
Acceso remoto de alto rendimiento: centrándose en el alto rendimiento, Splashtop Enterprise ofrece una alta velocidad de fotogramas de transmisión 4K de hasta 60 fps.
Inicio de sesión único (SSO) e integración SAML: esta función simplifica el proceso de inicio de sesión, reduce la cantidad de contraseñas que se deben recordar y permite que TI gestione de manera centralizada los permisos de acceso, mejorando la experiencia y la seguridad del usuario.
Gestión de acceso avanzada: Splashtop proporciona un control optimizado sobre el acceso de los usuarios con funciones como permisos granulares y acceso programado.
Amplia compatibilidad para dispositivos y plataformas: ya sea que tu equipo utilice dispositivos Windows, Mac, Linux, Android o iOS, Splashtop garantiza un acceso remoto coherente y fiable.
Supervisión y gestión de puntos finales: esto incluye ejecutar acciones de diagnóstico, configurar alertas, gestionar implementaciones de antivirus y ver inventario, todo ello contribuye a mantener la salud y la seguridad de tu entorno de TI.
Funciones de soporte y servicio de asistencia: las funciones de servicio de asistencia de Splashtop ofrecen una experiencia de soporte avanzada para los equipos de TI. Esto incluye agrupación de técnicos, gestión de canales de servicio, solicitudes de soporte a través de SOS Call y widgets de formularios web. Estas herramientas están diseñadas para agilizar el proceso de soporte, haciéndolo más eficiente y receptivo.
Redirección de dispositivo USB y lápiz óptico: los usuarios finales pueden redirigir dispositivos USB desde su ordenador local al remoto. Esta función es particularmente útil para tareas que requieren hardware específico, como diseño gráfico o acceso seguro a datos.
Comprender estas funciones allana el camino para una transición sin problemas a Splashtop Enterprise. Cada función está diseñada pensando en el usuario, lo que garantiza que la plataforma cumpla y supere tus necesidades de gestión y acceso remoto.
Parte 1: Preparación para la migración
La transición a una nueva solución de acceso remoto como Splashtop Enterprise requiere una planificación y consideración meticulosas. Esta fase es crucial para garantizar que el proceso de migración sea fluido y eficiente. Estos son los pasos clave para prepararse para tu migración a Splashtop Enterprise:
Evaluación de la infraestructura y los requisitos de TI actuales
Comienza evaluando tus soluciones actuales de acceso remoto e infraestructura de TI. Averigua qué funciona bien y qué necesita mejorar. Analiza los tipos de dispositivos en uso, configuraciones de red, protocolos de seguridad y cualquier requisito específico de los diferentes departamentos.
Define claramente lo que esperas lograr con Splashtop Enterprise. ¿Estás buscando un mejor rendimiento, mayor seguridad, más flexibilidad o más? Comprender estos objetivos guiará tu estrategia de migración.
Planificar la transición
Desarrolla un cronograma realista para el proceso de migración. Considera etapas clave como la configuración de la cuenta, la instalación del software, las pruebas, la formación y la implementación completa. Asegúrate de que haya suficiente tiempo para cada fase sin precipitar demasiado el proceso.
Determina los recursos necesarios para una migración exitosa. Esto incluye personal, como personal de TI y posibles proveedores de formación, y recursos técnicos, como ajustes de hardware y red.
Ten siempre un plan de emergencia. Asegúrate de que las operaciones críticas puedan continuar sin interrupciones durante la transición. Esto podría implicar mantener tu antiguo sistema en paralelo durante un breve periodo.
Comunicarse con el equipo
La comunicación temprana con las partes interesadas, incluidos la administración y los usuarios finales, es crucial. Explica las ventajas de migrar a Splashtop Enterprise y cómo afectará a su trabajo. Desarrolla recursos útiles como preguntas frecuentes, guías y mejores prácticas adaptadas a las necesidades de tu empresa. Estos recursos serán inestimables durante y después del proceso de migración.
Crea un mecanismo de valoraciones y comentarios para abordar dudas y sugerencias de los usuarios durante la transición. Esto ayudará a afinar el proceso y abordar cualquier dificultad con prontitud.
Pruebas y ejecuciones piloto
Antes de una implementación a gran escala, realiza pruebas piloto con un pequeño grupo de usuarios. Esto te permite identificar problemas potenciales y realizar los ajustes necesarios en un entorno controlado. Utiliza los comentarios y valoraciones de las pruebas piloto para perfeccionar tu estrategia de migración. Aborda cualquier problema técnico y actualiza los materiales de formación según sea necesario.
Al prepararse minuciosamente para tu migración a Splashtop Enterprise, puedes garantizar una transición más fluida, minimizar las interrupciones y preparar el entorno para una implementación exitosa.
Parte 2: Instalación y configuración del software Splashtop Enterprise
Una vez que te hayas suscrito o iniciado una prueba gratuita de Splashtop Enterprise, el siguiente paso es instalar y configurar el software en tus dispositivos. Este proceso implica configurar la aplicación Splashtop Business para acceso remoto y la aplicación Streamer en los ordenadores a los que se accederá.
Instalación de la aplicación Business en ordenadores para acceso remoto
Si aún no lo has hecho en la fase de configuración de la cuenta, descarga la aplicación Splashtop Business en los dispositivos que utilizarás para acceso remoto. Esto podría incluir ordenadores, tabletas o teléfonos inteligentes. Sigue las instrucciones en pantalla para un proceso de instalación sin problemas.
Instalación de la aplicación Streamer en ordenadores a los que se accederá de forma remota
Instala Splashtop Streamer en cada ordenador al que desees acceder de forma remota. La aplicación Streamer se puede descargar directamente desde el sitio web de Splashtop o implementarse mediante un enlace generado desde la consola web de Splashtop.
Configuración de permisos de acceso y acceso programado
En la consola web de Splashtop, puedes gestionar y controlar los permisos de acceso para usuarios o grupos. Esto garantiza que los empleados tengan el nivel adecuado de acceso a los ordenadores remotos según sus funciones y necesidades.
Para una mejor seguridad y gestión, puedes configurar el acceso programado. Esta función te permite definir momentos específicos en los que se permite el acceso remoto, agregando una capa adicional de control sobre tu entorno de TI.
Si sigues minuciosamente estos pasos, te asegurarás de que el software Splashtop Enterprise esté correctamente instalado y configurado, proporcionando a tu empresa un entorno de acceso remoto seguro y eficiente.
Parte 3: Gestión del acceso y la seguridad de los usuarios
La gestión eficaz del acceso de los usuarios y una seguridad férrea son componentes funcamentales para implementar con éxito Splashtop Enterprise en tu empresa. Esta sección proporciona orientación sobre cómo configurar y mantener un acceso seguro y controlado para todos los usuarios.
Configuración de inicio de sesión único (SSO) e integraciones SAML
Implementa SSO: el inicio de sesión único simplifica el proceso de inicio de sesión para los usuarios y al mismo tiempo mejora la seguridad. Splashtop admite integraciones con proveedores de SSO populares como Okta, Azure AD y G-Suite. Configura SSO para optimizar el acceso y gestionar la autenticación de forma centralizada.
Configura SAML: la integración del lenguaje de marcado de afirmación segura (SAML) agrega otra capa de seguridad. Permite una comunicación segura y optimizada entre tu proveedor de identidad y Splashtop, garantizando que los derechos de acceso se gestionen y apliquen de forma coherente.
Establecer roles y permisos de usuario
Crea roles dentro de Splashtop que correspondan a diferentes funciones laborales en en tu empresa. Asigna permisos a estos roles según el nivel de acceso requerido para cada función laboral.
Una vez definidos los roles, asigna usuarios a estos roles. Este enfoque garantiza que los empleados tengan acceso únicamente a los recursos necesarios para sus funciones, respetando el principio de privilegio mínimo.
Mejora de la seguridad con autenticación de dos factores (2FA)
Para obtener una capa adicional de seguridad, habilita la autenticación de dos factores. Esto requiere que los usuarios proporcionen dos factores de autenticación diferentes para verificarse. Esto podría ser una combinación de algo que saben (como una contraseña), algo que tienen (como un dispositivo móvil) o algo que son (como una huella digital o reconocimiento facial).
Asegúrate de que los usuarios comprendan la importancia de 2FA y sepan cómo utilizarla. Ofréceles formación o recursos para ayudarlos a familiarizarse con esta medida de seguridad adicional.
Implementación de listas blancas de IP y otros controles de acceso
Utiliza la lista blanca de IP para restringir el acceso solo a determinadas direcciones IP en tu entorno Splashtop. Esto es particularmente útil para garantizar que el acceso remoto solo sea posible desde ubicaciones aprobadas.
Plantéate otras medidas de control de acceso, como la autenticación del dispositivo, las restricciones basadas en el tiempo y el registro de uso. Revisa estas configuraciones para asegurarte de que se amolden a la postura de seguridad de tu empresa.
Auditorías periódicas y controles de cumplimiento
Audita periódicamente tu configuración de Splashtop para garantizar que todas las medidas de seguridad funcionen correctamente. Busca intentos de acceso no autorizados u otras irregularidades.
Asegúrate de que tu implementación de Splashtop cumpla con los estándares y regulaciones relevantes de la industria, como RGPD, HIPAA o PCI DSS. Esto puede implicar revisar periódicamente los registros de acceso, actualizar los protocolos de seguridad y realizar formación sobre cumplimiento para el personal.
Al gestionar meticulosamente el acceso de los usuarios y reforzar la seguridad, puedes garantizar que tu implementación de Splashtop Enterprise no solo mejore la productividad y la flexibilidad, sino que también mantenga los más altos estándares de seguridad y cumplimiento.
Parte 4: Formación y soporte
La formación y el soporte eficaces son clave para maximizar los beneficios de Splashtop Enterprise dentro de tu empresa. Un programa de formación bien planificado garantiza que todos los usuarios se sientan cómodos y competentes con el nuevo sistema, mientras que las potentes estructuras de soporte ofrecen ayuda y orientación cuando es necesario.
Ofrecer sesiones de formación para empleados
Desarrolla programas de formación adaptados a los diferentes roles y departamentos de tu empresa. Asegúrate de que estas sesiones cubran los conceptos básicos del uso de Splashtop y cualquier funcionalidad específica del puesto.
Plantéate ofrecer una combinación de formatos de formación, como seminarios web en vivo, talleres interactivos y tutoriales grabados. Esta variedad puede adaptarse a diferentes estilos y horarios de aprendizaje.
Anima a los empleados a practicar el uso de Splashtop en un entorno controlado. La experiencia práctica suele ser la forma más eficaz de aprender y retener nueva información.
Utilizar los recursos de soporte de Splashtop
Dirige a los usuarios a los completos recursos en línea de Splashtop, como artículos de soporte y vídeos instructivos. Estos recursos pueden ser inestimables para la autoayuda y la resolución rápida de problemas.
Al proporcionar una formación integral y un soporte fiable, puedes asegurarte de que tu equipo esté bien equipado para utilizar Splashtop Enterprise de manera eficiente y efectiva. Esto mejora la productividad y garantiza que los usuarios se sientan seguros y apoyados en el uso del nuevo sistema.
Parte 5: Aprovechar las funciones avanzadas
Splashtop Enterprise tiene funciones avanzadas que pueden mejorar significativamente la experiencia de acceso remoto y las capacidades de gestión de TI de tu equipo. Para beneficiarte plenamente de Splashtop Enterprise, es importante comprender y aprovechar estas funciones avanzadas de forma eficaz.
Supervisión y gestión de puntos finales
Utiliza las capacidades de Splashtop para ejecutar acciones de diagnóstico en segundo plano en dispositivos remotos. Esta función permite a los equipos de TI realizar comprobaciones y solucionar problemas sin interrumpir el trabajo del usuario final.
Configura alertas para eventos del sistema y métricas de rendimiento. Utiliza acciones inteligentes para automatizar las respuestas a estas alertas, como ejecutar scripts o comandos basados en desencadenantes específicos.
Aprovecha la capacidad de Splashtop para implementar y gestionar software antivirus de forma remota. Esto garantiza que todos los puntos finales permanezcan protegidos contra amenazas, incluso fuera de las instalaciones.
Funciones avanzadas de servicio de asistencia
Utiliza las funciones de servicio de asistencia de Splashtop para organizar tu equipo de soporte de TI de manera eficiente. Agrupa a los técnicos según su experiencia o departamento y administra los canales de servicio para agilizar las solicitudes de soporte.
Implementa un sistema eficiente para manejar solicitudes de soporte, incluidas SOS Call y widgets de formularios web. Utiliza el enrutamiento de sesiones para dirigir las solicitudes al técnico o grupo de soporte adecuado.
Splashtop Augmented Reality (RA)
Explora la función AR de Splashtop para la resolución remota de problemas. Esto puede resultar particularmente útil para prestar soporte externo o solucionar problemas de hardware que requieren guía visual. Utiliza la cámara compartida y las anotaciones AR para guiar a los usuarios o técnicos a través de tareas complejas, ofreciendo una experiencia de soporte más interactiva y efectiva.
Splashtop Connector
Utiliza Splashtop Connector para unir conexiones RDP y VNC de forma segura sin necesidad de una VPN. Esta función mejora tanto la seguridad como la accesibilidad.
API abiertas de Splashtop
Aprovecha las API abiertas de Splashtop para integrar las capacidades de acceso remoto en tus aplicaciones y flujos de trabajo de TI existentes para una operación más fluida.
Al aprovechar eficazmente estas funciones avanzadas, puedes mejorar significativamente las capacidades de gestión y acceso remotos de tu empresa. El potente conjunto de funciones de Splashtop Enterprise ofrece las herramientas para una gestión de TI eficiente, soporte remoto de alta calidad y una experiencia de usuario mejorada en general.
Conclusión
Migrar a una nueva solución de acceso remoto puede parecer desalentador, pero no tiene por qué serlo. Con Splashtop Enterprise, no estás simplemente adoptando un nuevo software, estás adoptando una solución creada para adaptarse perfectamente a tus flujos de trabajo existentes, mejorar la seguridad y respaldar el crecimiento de tu empresa. Ya sea una pequeña startup o una gran empresa, el enfoque flexible y ampliable de Splashtop la convierte en la opción perfecta para cualquier empresa.
En resumen, la incorporación e integración exitosa de Splashtop Enterprise en tus prácticas comerciales depende de comprender sus capacidades, prepararse a fondo para la migración y participar en un proceso continuo de formación y adaptación. Al adoptar estos principios, puedes garantizar una transición perfecta a Splashtop Enterprise, posicionando a tu empresa para aprovechar lo mejor de la tecnología de acceso remoto.
Si no te has suscrito a Splashtop Enterprise, ¡contáctanos para obtener más información, programar una demo o comenzar una prueba gratuita!