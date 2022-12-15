Boxel Studio utiliza Splashtop para que los artistas puedan trabajar de forma productiva desde cualquier lugar
Un lugar de trabajo híbrido con acceso remoto de alta calidad mejora la productividad y la conciliación entre la vida laboral y personal
Resumen
Boxel Studio estaba decidido a implantar un lugar de trabajo flexible para sus empleados con el fin de mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal sin menoscabar la productividad. Tras probar varias soluciones de acceso remoto, Boxel Studio eligió Splashtop para que sus artistas pudieran acceder a distancia a estaciones de trabajo y software de gama alta y trabajar desde cualquier lugar, como si lo hicieran desde el estudio. Su plantilla de informáticos también pudo sacarle partido a la misma plataforma para prestar asistencia eficaz a las estaciones de trabajo, reduciendo el trabajo manual en un 80 %. Con Splashtop, Boxel Studio aumentó la satisfacción y productividad de sus empleados, al tiempo que redujo los costes de su plantilla global. Andres Reyes, director de tecnología de Boxel Studio, comparte su experiencia y la de su equipo.
De Boxel Studio
Instalamos Splashtop e inmediatamente empezamos a recibir correos electrónicos de nuestros artistas: "Vaya, qué pasada, ahora puedo trabajar de verdad, puedo hacer mi trabajo. Así empiezas a conseguir esa satisfacción del usuario.
-Andres Reyes, Chief Technology Officer
El reto: encontrar una solución de acceso remoto segura y de alto rendimiento
Boxel Studio puso en marcha un protocolo, incluso antes de que llegara la pandemia, llamado "oficina en casa dentro del estudio", cuyo objetivo es permitir a los empleados trabajar desde casa sin ningún compromiso. El objetivo era lograr una mejor conciliación entre la vida laboral y personal y dar a los empleados la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar.
Boxel Studio utiliza una combinación de PC y Mac. Tienen una infraestructura muy potente y estaciones de trabajo de gama alta con más de 120 GB de RAM, tarjetas gráficas como Quadro RTX 8000 y demás hardware. Estas estaciones de trabajo ejecutan software como Maya, Nuke, la Suite de Adobe, software de animación como Toon Boom, software de modelado como Modo y muchos otros.
La pregunta que le rondaba por la cabeza a Reyes era: "¿Cómo podemos permitir que nuestros artistas, colaboradores y otros miembros del equipo trabajen desde casa mientras acceden a nuestra infraestructura segura y a nuestras estaciones de trabajo especializadas?".
Reyes y su equipo probaron muchas soluciones de acceso remoto. Descubrieron que, aunque todas eran muy buenas, parecían centrarse más en que los departamentos informáticos ofrecieran asistencia a distancia que en proporcionar una experiencia agradable al usuario. En algunos casos, la latencia y la compresión de vídeo no les funcionaron. También probaron soluciones basadas en hardware, que dependían mucho de la distancia. Si el ordenador y el artista estaban muy lejos de donde tenían que conectarse, experimentaban una latencia muy alta.
Otro aspecto importante era la seguridad. Boxel Studio cuenta con múltiples certificaciones para trabajar con estudios de grandes marcas. La preocupación era que, por cualquier motivo, les robaran parte del contenido en el que estaban trabajando. Reyes explicó: "En la industria de los medios de comunicación y el ocio, trabajamos con un contenido intangible, digital y valioso que, con el tiempo, se distribuirá en cines, emisiones tradicionales, cable o servicios de medios OTT (over-the-top) como Netflix, Amazon, Disney+, HBO Max, Paramount+ y HULU. Y ese es su valor. Así que no sirve de nada que ese contenido se filtre antes de su lanzamiento comercial real". Necesitaban una solución de acceso remoto que satisficiera sus requisitos de seguridad y los ayudara a proteger sus datos en un entorno de oficina híbrido.
Mientras buscaban opciones en internet, Reyes y su equipo dieron con Splashtop. Tenía excelentes críticas en foros y muchos otros profesionales hablaban muy bien de él. Así que probaron Splashtop. Reyes dijo: "La razón por la que Splashtop llegó a ser nuestra solución y a estar en lo más alto es porque está muy bien finiquitada y muy bien pensada. También tiene muchas herramientas informáticas potentes".
La solución: Boxel Studio encuentra en Splashtop una solución fácil de usar con seguridad potente y una UX insuperable
Los empleados de Boxel Studio pueden utilizar sus propios ordenadores personales para iniciar sesión de forma segura en estaciones de trabajo remotas de gama alta utilizando Splashtop. En la mayoría de los casos, se proporciona a los empleados un sistema más pequeño (un cliente ligero, monitores, teclado, ratón y tableta) que tiene la capacidad necesaria para conectarse a distancia y aprovechar las estaciones de trabajo de gama alta del estudio. A continuación se exponen las principales razones por las que Boxel Studio eligió a Splashtop como socio tecnológico de acceso remoto:
Facilidad de uso y experiencia del usuario
Reyes dijo: "Siempre nos ha parecido que ofrecíais una experiencia de usuario muy potente desde el principio, la prueba, hasta la adquisición real de la licencia. Es una experiencia maravillosa y sin complicaciones. Fue tan rápido y fácil desplegar Splashtop, ¡magia pura y dura! Todo es fácil: ¿necesitas añadir más usuarios? Clic,clic, ¡y ya está!". Reyes añadió: "Con las otras soluciones que probamos, los usuarios decían que estaba demasiado recargado, que era demasiado lento, que esto no era lo que yo quería, etc. Instalamos Splashtop e inmediatamente empezamos a recibir correos electrónicos de nuestros artistas: "Vaya, qué pasada, ahora puedo trabajar de verdad, puedo hacer mi trabajo". Así empiezas a conseguir esa satisfacción del usuario".
Rendimiento
Con Splashtop, Boxel Studio experimentó conexiones siempre rápidas y una sensación de compresión casi nula. Además, al estar basado en la nube, el rendimiento no dependía de la distancia punto a punto del usuario y el ordenador remoto. Andrés dijo: "Nuestros artistas y productores tienen plazos que cumplir con cuotas de minutos de animación, fotogramas que componer y maquetas que terminar. Queríamos encontrar una forma de aumentar la productividad conciliando al mismo tiempo la vida laboral. Para nosotros, el hecho de que los artistas puedan trabajar desde casa dos o tres días a la semana sin que ello afecte a sus resultados es todo un triunfo".
Seguridad
Andrés dijo: "Quiero hacer hincapié en esto: ¡Splashtop es muy seguro! Tienes un back-end para los administradores que tiene autenticación de dos factores, puedes ir a los usuarios y permitirles arrastrar y soltar archivos, poner un USB, copiar y pegar, etc. Realmente, es segurísimo todo".
Compatibilidad con tabletas Wacom
Los artistas de Boxel Studio aprovechan la función de redirección de dispositivos USB de Splashtop para utilizar su propia pen tableta Wacom local durante toda la conexión remota.
Capacidades de asistencia informática
Al principio, Boxel Studio utilizaba Splashtop solo para el acceso remoto. Pero, cuando actualizaron a Splashtop Enterprise (desde Splashtop Remote Access Pro), también obtuvieron funciones de soporte remoto. Andrés dijo: "Splashtop Enterprise, y no exagero, eliminó el 80 % de la carga de trabajo manual de nuestro departamento de TI". Antes, el equipo informático tenía sus propios sistemas para gestionar las estaciones de trabajo del departamento de modelado, rigging, animación, composición, etc. Con Splashtop Enterprise, crean imágenes y grupos y gestionan digitalmente esos ordenadores. "Ahora pueden gestionar e incluso programar todas las actualizaciones para todos los ordenadores en esta fecha, a esta hora. Y, bum, se transfiere a todos esos ordenadores. Splashtop se ha convertido en LA plataforma de mantenimiento para todos los puestos de trabajo del estudio", explicó Reyes.
Atención al cliente
Reyes afirmó: "Tenéis una asistencia técnica de 10. Nos habéis llamado por vuestra cuenta para decirnos: ¿qué más podemos hacer para ayudarte y mejorar esta experiencia? Os consideramos nuestro socio tecnológico. Nos lo habéis puesto muy, muy fácil para que tengamos la mejor experiencia posible. Estamos muy contentos con el tipo de asistencia que nos ha proporcionado Splashtop".
Resultados: Un entorno de trabajo híbrida con mayor rentabilidad y satisfacción de los empleados
Cuatro meses antes de que llegara la pandemia, Boxel Studio ya había activado el protocolo de "teletrabajo" y los empleados trabajaban a distancia. Reyes dijo: "Nunca nos detuvimos, ni siquiera durante el confinamiento. Pudimos cumplir los plazos comprometidos para las producciones que ya teníamos en marcha. El rendimiento del estudio nunca bajó. Se trata de coherencia y continuidad empresarial, independientemente de la parte del mundo en que te encuentres".
Antes de Splashtop, Boxel Studio se enfrentaba a algunos retos en la contratación. Tuvieron que pagar gastos para trasladar a artistas afincados en otras partes del mundo —la India, Argentina, España, Italia, EE. UU. y Canadá— y reunirlos a todos bajo el mismo techo. Ahora, pueden ofrecer contratos a personas de cualquier parte del mundo sin tener que desembolsar gastos de traslado. Esos ahorros se transfieren a artistas y colaboradores. Reyes concluyó: "Ahora podemos ofrecer mejores salarios porque parte de ese ahorro (de los gastos de traslado) puede repartirse entre toda la plantilla. Aquí es donde veo que se consiguen muchas eficiencias con Splashtop".
Boxel Studio implantó con éxito un lugar de trabajo productivo y flexible, con mayor satisfacción de los empleados y ahorro de costes, gracias a Splashtop.
Detalles
Sobre Boxel Studio
Boxel Studio es una instalación líder en VFX y animación, con sede en Tijuana. Está especializada en soluciones de gama alta para la industria de contenidos visuales. Dedicados a ofrecer la mejor combinación de fotorrealismo y el mundo CG, Boxel Studio crea imágenes memorables, fusionando tecnología y animación para conectar con las personas y sus historias.