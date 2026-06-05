Fedora Remote Desktop | So funktioniert die& Fernzugriffskontrolle

Greifen Sie aus der Ferne auf Linux-Computer zu, die auf Fedora 29-31 laufen. Besser als VNC. Greifen Sie von jedem anderen Gerät auf Ihre Remote-Computer zu. Kostenlos testen.
Möchten Sie Fernzugriff auf Ihren Fedora Linux Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus erhalten? Teste Splashtop, die beste Remote-Desktop-Software, und erlebe, wie einfach und effektiv sie ist.
Wir haben in letzter Zeit alle viel darüber gelernt, wie wichtig es sein kann, remote auf Computer zuzugreifen. Egal, ob wir von zu Hause aus arbeiten müssen oder unterwegs sind, ein Ausflug zurück ins Büro ist nicht immer praktisch oder sogar möglich.
Aber jetzt, mit den leistungsstarken Remote-Desktop-Tools von Splashtop, können Sie alle Ihre Fedora-Maschinen von nahezu jedem Gerät aus und überall, wo Sie Internetzugang haben, fernsteuern und darauf zugreifen.
Was ist Fedora-Remote-Desktop?
Fedora-Remote-Desktop bezeichnet die Möglichkeit, über ein anderes Gerät aus der Ferne auf einen Fedora-Linux-Computer zuzugreifen und ihn zu steuern. Diese Funktion ist in vielen Situationen nützlich, z. B. für die Fernarbeit, den IT-Support und den Zugriff auf Dateien oder Anwendungen, ohne direkt vor dem Computer sitzen zu müssen. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über Fedora-Remote-Desktop:
Was ist Fedora Linux?
Fedora ist eine beliebte Open-Source-Linux-Distribution, die für ihre innovativen Funktionen und ihre robuste Leistung bekannt ist. Fedora wird häufig in Serverumgebungen, in der Entwicklung und in Computern für den Heimgebrauch eingesetzt. Die Flexibilität und die häufigen Updates von Fedora machen es zu einer bevorzugten Wahl für viele Benutzer und Organisationen.
Warum sollte ich Remote-Desktop mit Fedora verwenden?
Fernzugriff: Greifen Sie von überall auf Ihr Fedora-System zu, egal ob Sie von zu Hause aus arbeiten, reisen oder Server aus der Ferne verwalten müssen.
Produktivität: Setzen Sie Ihre Arbeit nahtlos auf einem Fedora-Gerät fort, auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen. Dies ist besonders nützlich für Remote-Mitarbeiter oder Systemadministratoren.
Support: IT-Fachleute können Fedora-Systeme verwalten und Fehler beheben, ohne vor Ort sein zu müssen, was die Reaktionszeiten und die Effizienz des Supports verbessert.
Wie funktioniert Fedora-Remote-Desktop?
Remote-Desktop-Lösungen, wie Splashtop, stellen eine sichere Verbindung zwischen Ihrem lokalen Gerät und dem entfernten Fedora-System her. Diese Verbindung ermöglicht es Ihnen, mit der Fedora-Desktop-Umgebung zu interagieren, als säßen Sie direkt davor. Sie können Anwendungen ausführen, auf Dateien zugreifen und Aufgaben mit der gleichen Leichtigkeit erledigen, als wären Sie lokal anwesend.
Die wichtigsten Remote-Desktop-Funktionen für Fedora:
Plattformübergreifende Kompatibilität: Sie können von verschiedenen Geräten aus auf Ihren Fedora-Rechner zugreifen, darunter Windows, Mac, iOS, Android und Chromebooks.
Leistungsstarkes Streaming: Sie profitieren von High-Definition-Streaming und hoher Leistung mit geringer Latenz, was für Aufgaben wie Softwareentwicklung oder Systemverwaltung unerlässlich ist.
Sicherheit: Remote-Verbindungen werden verschlüsselt, um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, wenn Sie aus der Ferne darauf zugreifen.
Mit Splashtop für den Remote-Desktop-Zugriff auf Fedora haben Sie eine benutzerfreundliche und effiziente Lösung für die Verbindung mit Ihren Fedora-Systemen und somit eine zuverlässige Alternative zu herkömmlichen Fernzugriffstools.
4 Schritte zur Einrichtung von Fedora-Remote-Desktop mit Splashtop
Melden Sie sich für Ihren kostenlosen Test von Splashtop Remote Accessan.
Installieren Sie den Linux Streamer auf den Fedora-Computern, die Sie aus der Ferne steuern möchten.
Installieren Sie die Splashtop Business-App auf den Geräten, die Sie für den Fernzugriff auf Ihren Linux-Computer verwenden möchten. Die Splashtop Business-App kann auf Windows-, Mac-, iPhone-, iPad-, Android- und Chromebook-Geräten installiert werden.
Das war's! Wann immer Sie auf Ihren Computer aus der Ferne zugreifen möchten, öffnen Sie die App und klicken Sie, um sich mit Ihrem Fedora-System zu verbinden.
Einmal in einer remote-desktop-verbindung, können Sie die Kontrolle über Ihr Fedora-System übernehmen und jede Aufgabe ausführen, als wären Sie direkt vor dem Computer. Mit Splashtop ist das Arbeiten von plattformübergreifenden Geräten aus einfacher denn je.
Splashtop Linux Fernzugriff unterstützt derzeit Fedora 29-31 und andere Linux-Plattformen wie Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 und 20.04, CentOS 7 und 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, und Raspberry Pi 2 oder neuer.
Mit Splashtop durchstarten – Fernzugriff auf Fedora-Linux-Computer über jedes beliebige Gerät
Finde selbst heraus, warum bereits über 30 Millionen Menschen Splashtop vertrauen, wenn es um Fernverbindungen zu ihren Computern geht. Starte jetzt eine kostenlose Testversion!
Der Fernzugriff auf Linux-Computer von einem anderen Gerät aus ist auch im Splashtop Remote Support (für IT und Helpdesk) möglich.