Home Farm Family Medicine nutzt Splashtop, um während COVID-19 eine Frontline-Gesundheitspraxis einzurichten
Sehen Sie, wie ein Team von Gesundheitsfachkräften den Fernzugriff nutzt, um eine neue Praxis mit begrenzten Ressourcen einzurichten
ZUSAMMENFASSUNG
Home Farm Family Medicine nutzt Splashtop Fernzugriff, um es Einzelpersonen zu ermöglichen, Dokumente und andere Aufgaben von zu Hause aus zu bearbeiten und dabei die HIPAA-Vorschriften einzuhalten. Darüber hinaus nutzen seit COVID-19 Mitarbeiter, die leicht symptomatisch sind, aber nicht zu krank zum Arbeiten, Splashtop, um Telearbeit zu leisten, von zu Hause aus zu arbeiten, Arbeiten auf Distanz zu verrichten, von zu Hause aus zu arbeiten, ohne andere Mitarbeiter und Patienten zu gefährden.
Wir haben mit Jake Harrelson von Home Farm Family Medicine gesprochen. Seine Aufgabe ist es, Patienten dabei zu helfen, alle Hindernisse zu überwinden, auf die sie im Gesundheitswesen stoßen könnten. Darüber hinaus ist er Netzwerkadministrator, Koordinator des Impfprogramms und Ansprechpartner für weitere Aufgabenbereiche.
Von Home Farm Family Medicine
Dieses Projekt war ein beispielloser Erfolg und Sie sind ein fantastisches und qualifiziertes Team! Ich kann in Worten kaum ausdrücken, wie dankbar ich bin, dass ich in den letzten Monaten die Gelegenheit hatte, Splashtop kennenzulernen und es zu nutzen. Es war der Höhepunkt eines Kindheitstraums von mir, eine so zuverlässige und robuste Fernzugriffssoftware zu haben. Die Erfahrung war wirklich großartig.
Jake Harrelson, Patient Navigator
Die Herausforderung: Eine HIPAA-konforme Fernzugriffslösung finden, bei der der Kundenservice im Vordergrund steht
Bisher wurde Home Farm Family Medicine von Dr. Morrison finanziert, der seine Ersparnisse und Rentenkonten opferte, um die Praxis zu eröffnen. Einige Teammitglieder sind immer noch ehrenamtlich tätig und haben in Erwartung eines möglichen Zahltags ihre Arbeitsstunden protokolliert. Die Praxis benötigt finanzielle Hilfe, bis sie bei den Versicherern zugelassen ist und ihnen Rechnungen stellen kann.
Aufgrund extrem begrenzter Finanzen wandte sich Home Farm Family Medicine an viele Unternehmen, um Hilfe bei verschiedenen Softwarelösungen zu erhalten. Jake Harrelson ist Netzwerkadministrator, Koordinator des Impfprogramms und Ansprechpartner für verschiedene Bürotätigkeiten, einschließlich der Suche nach der richtigen Lösung für sein Team.
Jake sagte: „Als ich dem Team eine Woche vor der Eröffnung und Einrichtung eines Intranets für die gemeinsame Nutzung von Dateien beitrat, wurde mir klar, dass wir aufgrund unserer Pläne zur Personalaufstockung und des begrenzten Platzes einen Mechanismus für den Fernzugriff benötigen würden. Und dann, als COVID-19 in unseren Bundesstaat kam, wurde der Bedarf an Fernzugängen so groß, dass symptomatische Teammitglieder von zu Hause aus arbeiten konnten. Natürlich mussten wir sicherstellen, dass die Lösung mit den HIPAA-Gesetzen vereinbar war.“Zu den Fernzugriffsaufgaben gehörten die Implementierung ihres elektronischen Krankenaktensystems, die Beglaubigung bei den Versicherern, die Rechnungsstellung und vieles mehr.
Jake kannte LogMeIn und TeamViewer als Anbieter von Fernzugriffssoftware und hatte beide Lösungen bereits in der Vergangenheit genutzt. Seiner Erfahrung nach fehlte ihnen jedoch die persönliche Kundenbetreuung, die für Home Farm Family Medicine wichtig war.
Die Lösung: Home Farm Family Medicine findet Splashtop - eine sichere, leistungsstarke Fernzugriffslösung mit beispiellosem Kundenservice
Home Farm Family Medicine versuchte, das Personal zu erweitern, ohne zusätzliche Räumlichkeiten mieten zu müssen, und den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen.
Auf der Suche nach alternativen Lösungen zu LogMeIn und TeamViewer stieß Jake auf Splashtop, das hoch bewertet wurde und die HIPAA-Konformität unterstützte. Er sagte: „Am wichtigsten ist, dass Ihr Team schnell und effizient auf meine Nachricht mit einer freundlichen E-Mail geantwortet hat, die mir das Gefühl gab, dass Sie die richtige Wahl waren.“
Jake hob die einzigartigen Funktionen von Splashtop weiter hervor:
Einfache Implementierung und Verwendung: „Der Einrichtungs- und Implementierungsprozess war unglaublich einfach und in Ihren Hilfeartikeln gut beschrieben. Die einfache Einrichtung und Bedienung hat jedem Mitarbeiter den gleichen Fernzugriff auf unser Büronetzwerk und Dateisystem ermöglicht.“
Die Mitarbeiter nutzen unsere Software nach Feierabend oder an Wochenenden. Wir haben auch eine Arbeitsstation, die ausschließlich für den Fernzugriff während der Arbeitszeit eingerichtet ist. Diese wird regelmäßig genutzt, da wir an unserem ursprünglichen Standort nicht so viel Platz haben, wie wir es an geschäftigen Tagen benötigen würden. Ich kann auch aus der Ferne auf den Server und die meisten unserer Bürocomputer zugreifen und eventuelle Probleme beheben, ohne in meiner Freizeit ins Büro fahren zu müssen.“
Umfassende Geräteunterstützung: Home Farm Family Medicine verfügt derzeit über vier PCs als Endpunkte im Büro, mit denen sich die Mitarbeiter von zu Hause aus mit einer Vielzahl von persönlichen Geräten verbinden. Zu den Heimgeräten gehören Windows-PCs, Android-Telefone, iPhones und Mac-Computer. Jake sagte: „Splashtop funktioniert nahtlos auf jedem Gerät, auf dem wir es verwendet haben.“
Leistung: „Splashtop hat eine beispiellose Leistung.Wir setzen Splashtop regelmäßig und ohne Probleme ein. Ich habe von keinem Mitarbeiter Berichte über Probleme mit Konnektivität, Nutzung oder andere Angelegenheiten erhalten, noch habe ich selbst welche bemerkt.“
Sicherheit: Home Farm Family Medicine benötigte eine Fernzugriffslösung mit robuster Sicherheit. Jake sagte; „Splashtop wendet strenge Sicherheitsverfahren an, die unsere Fernsitzungen und Daten schützen.“
Kundenservice:„Das Kundenservice-Team von Splashtop war absolut fantastisch! Dank ihres freundlichen Services ist Splashtop unsere bevorzugte Fernzugriffssoftware. Bravo!“
Ergebnisse: Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerung
Home Farm Family Medicine sparte Geld, indem es keine zusätzlichen Räumlichkeiten mieten musste, und verhinderte die Ausbreitung von Krankheiten, ohne wichtige Teammitglieder zu verlieren. Jake sagte: „Ich würde sagen, dass wir in der Lage sind, mindestens 1.000 $ pro Monat zu sparen, indem wir keinen zusätzlichen Platz benötigen, und die Effizienz am Arbeitsplatz ist unglaublich gestiegen. Wir können auch dazu beitragen, unnötige Emissionen fossiler Brennstoffe zu vermeiden, und haben viele Stunden Pendeln gespart, indem wir die Telearbeit ermöglicht haben!“
Einzelheiten
Über Home Farm Family Medicine
Home Farm Family ist eine kürzlich gegründete Hausarztpraxis in einem Vorort von Brattleboro, VT. Seit Juni 2020 besteht sie aus einer Vielzahl von Teammitgliedern: einem Arzt, einer Arzthelferin, zwei examinierten Krankenschwestern (von denen eine als Fallmanagerin arbeitet), einer zertifizierten Beraterin für psychische Gesundheit, einer medizinischen Assistentin, einer Büroleiterin, einem Patientennavigator und einer Handvoll verschiedener Studenten und Büroangestellter. In einer kleinen Praxis haben alle Teammitglieder mehrere Verantwortlichkeiten.