Home Farm Family Medicine nutzt Splashtop, um während COVID-19 eine Frontline-Gesundheitspraxis einzurichten

Home Farm Family Medicine versuchte, das Personal zu erweitern, ohne zusätzliche Räumlichkeiten mieten zu müssen, und den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen.

Auf seiner Suche nach alternativen Lösungen für LogMeIn und TeamViewer stieß Jake auf Splashtop, das sehr positiv bewertet wurde und HIPAA-Konformität unterstützte. Er sagte: „Am wichtigsten ist, dass Ihr Team schnell und effizient auf meine Anfrage mit einer freundlichen E-Mail geantwortet hat, die mir das Gefühl gab, dass ich die richtige Wahl getroffen hatte.“

Jake hob die einzigartigen Funktionen von Splashtop weiter hervor:

Einfache Implementierung und Verwendung: „Der Einrichtungs- und Implementierungsprozess war unglaublich einfach und in Ihren Hilfeartikeln gut beschrieben. Die einfache Einrichtung und Bedienung hat jedem Mitarbeiter den gleichen Fernzugriff auf unser Büronetzwerk und Dateisystem ermöglicht.“

Die Mitarbeiter nutzen unsere Software nach Feierabend oder an Wochenenden. Wir haben auch eine Arbeitsstation, die ausschließlich für den Fernzugriff während der Arbeitszeit eingerichtet ist. Diese wird regelmäßig genutzt, da wir an unserem ursprünglichen Standort nicht so viel Platz haben, wie wir es an geschäftigen Tagen benötigen würden. Ich kann auch aus der Ferne auf den Server und die meisten unserer Bürocomputer zugreifen und eventuelle Probleme beheben, ohne in meiner Freizeit ins Büro fahren zu müssen.“

Umfassende Geräteunterstützung: Home Farm Family Medicine verfügt derzeit über vier PCs als Endpunkte im Büro, mit denen sich die Mitarbeiter von zu Hause aus mit einer Vielzahl von persönlichen Geräten verbinden. Zu den Heimgeräten gehören Windows-PCs, Android-Telefone, iPhones und Mac-Computer. Jake sagte: „Splashtop funktioniert nahtlos auf jedem Gerät, auf dem wir es verwendet haben.“

Leistung: „ Splashtop hat eine beispiellose Leistung.Wir setzen Splashtop regelmäßig und ohne Probleme ein. Ich habe von keinem Mitarbeiter Berichte über Probleme mit Konnektivität, Nutzung oder andere Angelegenheiten erhalten, noch habe ich selbst welche bemerkt.“

Sicherheit: Home Farm Family Medicine benötigte eine Fernzugriffslösung mit robuster Sicherheit. Jake sagte; „Splashtop wendet strenge Sicherheitsverfahren an, die unsere Fernsitzungen und Daten schützen.“

Kundenservice:„Das Kundenservice-Team von Splashtop war absolut fantastisch! Dank ihres freundlichen Services ist Splashtop unsere bevorzugte Fernzugriffssoftware. Bravo!“