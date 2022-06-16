Splashtop verkündet die Mitglieder seines Sicherheitsbeirats
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Hochangesehene Sicherheitsexperten helfen Splashtop dabei, seine Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen
SAN JOSE, Kalifornien, 17. Dezember 2020 — Splashtop Inc., ein weltweit führender Anbieter von Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen, hat führende Experten für Cybersicherheit und Compliance zusammengebracht, um einen Sicherheitsbeirat für das Unternehmen zu bilden. Diese Gruppe von Beratern hilft Splashtop dabei, seine strengen Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen.
„Die Art unseres Geschäfts — Fernzugriff und Fernsupport — hängt vom Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkeit ab, ihre Daten und Privatsphäre zu schützen. Deshalb haben wir Sicherheit seit dem ersten Tag zu unserem Hauptaugenmerk gemacht“, sagte Mark Lee, Mitbegründer und CEO von Splashtop. „Der Anstieg der Telearbeit und des Lernens im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie hat die Cybersicherheitsrisiken nur erhöht. Angesichts des anhaltenden schnellen Wachstums von Splashtop wollten wir unsere Verbindungen zu einigen externen Sicherheitsexperten, auf die wir uns verlassen, formalisieren — nicht nur, um unsere Produkte und Plattformen zu schützen, sondern auch, um das Sicherheitswissen und die Expertise mit unseren Kunden aus den Bereichen IT und Managed Service Provider (MSP) zu teilen.“
Die Mitglieder des Splashtop Security Advisory Council verfügen über ein breites Spektrum an Fachwissen in verschiedenen Sicherheits- und Compliance-Fragen. Aktuelle Mitglieder sind:
Ronn Brashear, VP Engineering, Hewlett Packard Enterprise (HPE) — Als erfahrener VP für Technik und Produktentwicklung für Unternehmen wie Fortinet, Pertino, Cradlepoint und Oracle sowie HPE gibt Brashear Einblicke in die Integration starker Sicherheitspraktiken in den Produktentwicklungszyklus von Splashtop. Er überprüft auch regelmäßig die gesamte Produktarchitektur und Infrastruktur von Splashtop.
David Hahn, Chief Information Security Officer, CDK Global, ein führender SaaS-Anbieter für die Automobilindustrie — Hahn verfügt über fundiertes Verständnis und Erfahrung in der Führung von Sicherheitsfragen bei Banken und Finanzdienstleistungstechnologien wie der Wells Fargo Bank, der Silicon Valley Bank und Intuit, den Herstellern von TurboTax und Quickbooks. Hahn war auch CISO bei Hearst, einem der größten privaten Medien- und Datenunternehmen, und ist als Vorstandsberater für mehrere Tech-Start-ups tätig. Er stellt Splashtop sein umfangreiches Wissen über Sicherheits- und Compliance-Frameworks auf Bankenniveau zur Verfügung.
Michael McAndrews, VP of Network Security Services, PacketWatch — Als ehemaliger FBI-Spezialagent sowie leitender Sicherheitsarchitekt, leitender Netzwerksicherheitsingenieur und Direktor für Netzwerksicherheitsdienste für zahlreiche Unternehmen ist McAndrews ein Spezialist für Cybersicherheit. Er bringt seine Erfahrung und sein Fachwissen in Bereichen wie Advanced Persistent Threat (APT), staatlich geförderten Angriffen und anderen komplexen Cybersicherheitsherausforderungen in den Splashtop Security Advisory Council ein.
Terry O'Daniel, Head of Security Assurance, Netflix — Mit einem Hintergrund in den Bereichen Netzwerksicherheitstechnik, IT-Audit, technologisches Risikomanagement und Cybersicherheit konzentriert sich O'Daniel auf die Bereiche Risikobewertung und Compliance.
Rick Orloff, Strategischer Sicherheitsberater — Als langjähriger Chief Security Officer, Chief Information Security Officer, Chief Privacy Officer und strategischer Berater für Unternehmen wie Apple, eBay und Kaseya sowie den Bundesstaat Kalifornien, vermittelt Orloff einen Überblick über Sicherheits- und Compliance-Fragen auf Unternehmensebene.
Rob Ragan, Principal Security Researcher, Bishop Fox — Ragans umfassende Erfahrung mit Penetrationstests bei Bishop Fox sowie sein Fachwissen mit einer Vielzahl von Sicherheitslösungen und -strategien waren von unschätzbarem Wert, da Splashtop weiterhin zusätzliche Fähigkeiten und Techniken einsetzt, um seine Sicherheitslage zu verbessern.
Justin Somaini, Chief Security Officer, Unity Technologies — Somaini verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich Informationssicherheit auf Führungs- und C-Ebene bei Unternehmen wie Verisign, Symantec, Yahoo! , Box, SAP und Charles Schwab, und er war als Sicherheitsberater für Palo Alto Networks, Raytheon, Alcatraz AI, Orca Security, YL Ventures und andere tätig. Sein vielseitiger Hintergrund ermöglicht es ihm, Splashtop bei einer Vielzahl von Sicherheitsfragen zu unterstützen.
Die Mitglieder des Security Advisory Councils geben Hinweise zu Sicherheitspraktiken, empfehlen spezifische Tools, z.B. für erweiterte Endpunktsicherheit, und helfen bei der Einrichtung geeigneter Risikobewertungs- und Compliance-Prozesse.
Darüber hinaus ergänzt Splashtop seine internen Prozesse und Tools durch Beratung und Dienstleistungen von externen Sicherheitsfirmen wie AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike und A-Lign—plus Crowdsourcing-Input von BugCrowd —, um kontinuierliche Audits und Analysen der Splashtop-Systeme und -Produkte durchzuführen.
"Sicherheit ist etwas, das nie 'vollendet' ist; es ist ein ständiges Bemühen, mit den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen Schritt zu halten", so Lee. "Wir sind es unseren aktuellen und zukünftigen Kunden schuldig, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die Remote-Access- und Remote-Support-Angebote von Splashtop so sicher wie möglich zu machen."
Lesen Sie mehr über die Sicherheits - und Compliance-Richtlinien und -Lösungen von Splashtop.
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet die preiswertesten und besten Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen für akademische Einrichtungen, Geschäftsleute, MSPs, IT-Abteilungen und Helpdesks. Splashtop ist eine beliebte Alternative zu VPN/RDP, VNC, RD Gateway und anderer Fernzugriffssoftware. Mehr als 30 Millionen Nutzer nutzen Splashtop-Produkte weltweit.