Splashtop verkündet die Mitglieder seines Sicherheitsbeirats

Ronn Brashear, VP Engineering, Hewlett Packard Enterprise (HPE) — Als erfahrener VP für Technik und Produktentwicklung für Unternehmen wie Fortinet, Pertino, Cradlepoint und Oracle sowie HPE gibt Brashear Einblicke in die Integration starker Sicherheitspraktiken in den Produktentwicklungszyklus von Splashtop. Er überprüft auch regelmäßig die gesamte Produktarchitektur und Infrastruktur von Splashtop.

David Hahn, Chief Information Security Officer, CDK Global, ein führender SaaS-Anbieter für die Automobilindustrie — Hahn verfügt über fundiertes Verständnis und Erfahrung in der Führung von Sicherheitsfragen bei Banken und Finanzdienstleistungstechnologien wie der Wells Fargo Bank, der Silicon Valley Bank und Intuit, den Herstellern von TurboTax und Quickbooks. Hahn war auch CISO bei Hearst, einem der größten privaten Medien- und Datenunternehmen, und ist als Vorstandsberater für mehrere Tech-Start-ups tätig. Er stellt Splashtop sein umfangreiches Wissen über Sicherheits- und Compliance-Frameworks auf Bankenniveau zur Verfügung.

Michael McAndrews, VP of Network Security Services, PacketWatch — Als ehemaliger FBI-Spezialagent sowie leitender Sicherheitsarchitekt, leitender Netzwerksicherheitsingenieur und Direktor für Netzwerksicherheitsdienste für zahlreiche Unternehmen ist McAndrews ein Spezialist für Cybersicherheit. Er bringt seine Erfahrung und sein Fachwissen in Bereichen wie Advanced Persistent Threat (APT), staatlich geförderten Angriffen und anderen komplexen Cybersicherheitsherausforderungen in den Splashtop Security Advisory Council ein.