Mit weniger mehr erreichen – Autonomous Endpoint Management for MSPs
Sichern, überwachen und verwalten Sie Client-Endpunkte ganz einfach und automatisieren Sie routinemäßige IT-Aufgaben ohne die Kosten und Komplexität herkömmlicher RMM-Tools.
Automatisieren und Zeit sparen
Jede Stunde, die für manuelle Aktualisierungen aufgewendet wird, ist verlorene Zeit mit den Kunden. Splashtop AEM gibt MSPs Echtzeitkontrolle über Betriebssystem- und Drittanbieter-Patches, wodurch es einfach wird, Zero-Day-Schwachstellen zu beheben und Updates auf Tausenden von Geräten zu automatisieren, um die Sicherheit aller Endpunkte zu gewährleisten.
Verbesserte Sichtbarkeit und Kontrolle
Verschaffen Sie sich über ein Dashboard mit einer einzigen Oberfläche einen Überblick über ALLE Endpunkte. So können Sie Assets einfach verfolgen, den Sicherheitsstatus überwachen und die Einhaltung von ISO/IEC 27001, SOC 2, DSGVO, HIPAA, PCI und anderen Vorschriften gewährleisten. Durch Echtzeittransparenz können MSPs Risiken schnell erkennen, die Einhaltung von Vorschriften nachweisen und ihren Kunden einen größeren Mehrwert bieten.
Umfassende Endpunktüberwachung und -verwaltung
Vereinfachen Sie die Verwaltung verteilter Clientumgebungen mit Endpunktrichtlinien, proaktiven Warn-, Skript- und Fehlerbehebungstools sowie leistungsstarkem Fernzugriff auf verwaltete und nicht verwaltete Computer und Mobilgeräte.
Intelligentes Risikomanagement
Das Management von Kundenrisiken bedeutet, zu handeln, bevor Bedrohungen zu Störungen führen. Mit KI-gestützter Analyse zum Aufdecken kritischer Schwachstellen, richtliniengesteuertem Patching zum schnellen Schließen von Lücken und flexibler Skripterstellung zur Behebung von Problemen können MSPs die Sicherheit und Stabilität ihrer Systeme gewährleisten. Optionaler Endpunktschutz durch EDR und MDR fügt eine weitere Verteidigungsebene für Clients hinzu, die diese benötigen.
Vorteile von Splashtop für Autonomous Endpoint Management
Konsolidierte Plattform für MSP-Wachstum
Vereinfachen Sie den Betrieb und skalieren Sie intelligenter mit einer einzigen Lösung für Endpunktverwaltung, Endpunktsicherheit und Fernzugriff sowohl für IT Support als auch für Kunden zur Telearbeit.
von zu Hause aus arbeiten,
Arbeiten auf Distanz,
von zu Hause aus arbeiten. Splashtop ersetzt veraltete RMMs, reduziert die Tool-Vielfalt und lässt sich in Active Directory, PSA-Plattformen und mehr integrieren, was MSPs das Leben erleichtert.
Niedrigere Kosten, höhere Margen
Verbessern Sie Ihre Gewinnspannen durch wettbewerbsfähige Preise und skalieren Sie gleichzeitig den IT-Betrieb in hybriden und Remote-Clientumgebungen sowie auf großen Geräteflotten mit mehreren Betriebssystemen.
Bessere Sicherheit und Verwaltbarkeit
Profitieren Sie von SSO-Integration, erweiterter Protokollierung und granularer Zugriffskontrolle, um Ihre Remote-Verbindungen zu schützen und Ihre Clients vor neuen Bedrohungen zu bewahren.
Unübertroffener Kundenservice
Das Experten-Supportteam von Splashtop ist an 5 Tagen die Woche rund um die Uhr per Telefon, Chat oder E-Mail erreichbar, um Probleme schnell zu lösen, Ihre Remote-Verbindungen reibungslos aufrechtzuerhalten und Bereitstellungen zu optimieren. Verlassen Sie sich auf schnelle Antworten und proaktive Beratung, damit Ihr Unternehmen stets auf dem Laufenden bleibt und Sie Ihren Kunden ein erstklassiges IT-Erlebnis bieten können.
Erweiterter Datenschutz und Sicherheit
Sicherheit auf höchstem Niveau. Maximale Sorgenfreiheit.
Sichere InfrastrukturMehr erfahren
Sicheres Cloud- und On-Prem-Hosting mit Intrusion Detection rund um die Uhr und SOC 2 & 3 Zertifizierungen bedeutet, dass Ihre Computer, Nutzer und Daten geschützt bleiben.
Erweiterte SicherheitsfunktionenMehr erfahren
Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.
Standards und ComplianceMehr erfahren
Ein ständiger Fokus auf die Einhaltung der höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards (wie ISO/IEC 27001, SOC2 und DSGVO) gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie geschützt sind und die Vorschriften einhalten.
Splashtop ist das beste Werkzeug in meinem Gürtel. Ich habe es für die Fernsteuerung, den Endbenutzer-Support, das Patchen aller meiner Apps und die Bestandsverwaltung verwendet. Sie sind die kostengünstigste und einfachste Lösung mit dem besten Kundensupport. Zweifellos würde ich Sie jedem empfehlen, der nach Fernsupport und Endpunktmanagement sucht. Früher habe ich bis zu 20 Minuten pro Aufgabe gebraucht, um Probleme zu beheben, und jetzt dauert es mit Splashtop weniger als 5 Minuten, um sie zu erledigen
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC