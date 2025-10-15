Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations
Automatisieren Sie routinemäßige IT-Aufgaben und stellen Sie sicher, dass Ihre Endpunkte sicher, auf dem neuesten Stand und konform sind – mit Echtzeit-Patches, Transparenz und Kontrolle über alle Endpunkte hinweg.
Echtzeit-Patch-Management als Ergänzung zu Intune und anderen MDMs
Warten Sie nicht auf das nächste Wartungsfenster. Erkennen und beheben Sie Zero-Day-Schwachstellen sofort mit CVE-Sichtbarkeit und vollständiger Kontrolle über das Patchen von Betriebssystemen und Drittanbieteranwendungen. Schließen Sie Sicherheitslücken und erzwingen Sie Compliance in Echtzeit – bevor aus Bedrohungen Vorfälle werden.
Verbesserte Sichtbarkeit und Kontrolle
Verschaffen Sie sich über ein Dashboard mit einer einzigen Oberfläche einen Überblick über ALLE Endpunkte. So können Sie Assets einfach verfolgen, den Sicherheitsstatus überwachen und die Einhaltung von ISO/IEC 27001, SOC 2, DSGVO, HIPAA, PCI und anderen Vorschriften gewährleisten.
Umfassende Endpunktüberwachung und -verwaltung
Verwalten Sie verteilte Umgebungen schnell und einfach mit Endpunktrichtlinien, proaktiven Warn-, Automatisierungs- und Fehlerbehebungstools sowie leistungsstarkem Fernzugriff auf alle Unternehmens- oder BYOD-Geräte.
Zukunftssichere IT-Ausfallsicherheit
Stärken Sie die Sicherheit mit KI-gestützter Schwachstellenanalyse, benutzerdefiniertem Software-Patching und proaktiver Fehlerbehebung. Optionale EDR- und MDR-Dienste fügen eine zusätzliche Verteidigungsebene hinzu und helfen IT-Teams, auf sich entwickelnde Bedrohungen vorbereitet zu sein und die Sicherheit und Aktualität ihrer Systeme zu gewährleisten.
Vorteile von Splashtop für Autonomous Endpoint Management
Konsolidierte Plattform für alle IT-Angelegenheiten
Egal, ob Sie skalieren oder vereinfachen, Splashtop kombiniert Endpoint-Management, Endpoint-Sicherheit und Fernzugriff für beides – IT -Support und Endbenutzer für Telearbeit,
von zu Hause aus arbeiten,
Arbeiten auf Distanz,
von zu Hause aus arbeiten. Integrieren Sie Active Directory, Ticketing, ITSM und andere Tools für ein nahtloses Benutzererlebnis.
Kostengünstig und skalierbar
Reduzieren Sie die Betriebskosten durch wettbewerbsfähige Preise und skalieren Sie gleichzeitig den IT-Betrieb über hybride Teams, Remote-Umgebungen und große Geräteflotten mit mehreren Betriebssystemen.
Bessere Sicherheit und Verwaltbarkeit
Sichern Sie sich SSO-Integration, erweiterte Protokollierung und detaillierte Zugriffskontrolle, um Ihre Remote-Verbindungen zu schützen und Ihr Unternehmen vor neuen Bedrohungen zu bewahren.
Unübertroffener Kundenservice
Das Experten-Supportteam von Splashtop ist an 5 Tagen die Woche rund um die Uhr per Telefon, Chat oder E-Mail erreichbar, um Probleme schnell zu lösen, Ihre Remote-Verbindungen reibungslos aufrechtzuerhalten und Bereitstellungen zu optimieren. Verlassen Sie sich auf schnelle Antworten und proaktive Anleitung, damit Ihre IT-Umgebung widerstandsfähig und Ihre Mitarbeiter produktiv bleiben.
Erweiterter Datenschutz und Sicherheit
Sicherheit auf höchstem Niveau. Maximale Sorgenfreiheit.
Sichere InfrastrukturMehr erfahren
Sicheres Cloud- und On-Prem-Hosting mit Intrusion Detection rund um die Uhr und SOC 2 & 3 Zertifizierungen bedeutet, dass Ihre Computer, Nutzer und Daten geschützt bleiben.
Erweiterte SicherheitsfunktionenMehr erfahren
Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.
Standards und ComplianceMehr erfahren
Ein ständiger Fokus auf die Einhaltung der höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards (wie ISO/IEC 27001, SOC2 und DSGVO) gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie geschützt sind und die Vorschriften einhalten.
Unser Vertrauen in Intune für einige Endpunktmanagementfunktionen wird durch Splashtop ergänzt, das kritische Lücken schließt, einschließlich besserer Transparenz und Kontrolle über Software-Updates und besserer Dokumentation. Auf einer einzigen Plattform sind wir in der Lage, Probleme auf allen Remote-Geräten zu beheben, Systeme proaktiv zu überwachen, Software-Patches zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering