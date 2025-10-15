Autonomous Endpoint Management Funktionen
Betriebssystem- und Drittanbieter-Patch
Schützen Sie sich vor Schwachstellen, indem Sie Updates für Betriebssysteme und Software von Drittanbietern automatisieren und eine bessere Kontrolle über bereitgestellte Versionen haben.
KI-gestützte CVE-Einblicke
Identifizieren Sie schnell Risiken, bewerten Sie die Auswirkungen und priorisieren Sie Schwachstellen mit KI-gestützten CVE-Zusammenfassungen (Common vulnerabilities and exposures) und empfohlenen Abhilfemaßnahmen.
Richtlinien-Rahmenwerk
Passen Sie Richtlinien an und setzen Sie sie über Endpunkte hinweg durch, um Compliance zu gewährleisten und Netzwerke zu schützen.
Proaktive Warnungen und Abhilfemaßnahmen
Identifizieren und beheben Sie Probleme schnell mit Echtzeitwarnungen und automatisierten Korrekturen über intelligente Maßnahmen.
Dashboard-Einblicke
Überwachung von Endpunkt-Zustand, Patch-Status und Compliance über ein zentrales Dashboard mit umsetzbaren Erkenntnissen und detaillierten Protokollen.
Skripte und Aufgaben
Führe Massenaktionen wie Remote-Befehle, Skripte, Dateiübertragungen, Systemneustarts und Windows-Updates für mehrere Endpunkte aus.
Aktionen im Hintergrund
Greifen Sie auf Systemtools wie Task-Manager, Registrierungseditor, Geräte-Manager, Service-Manager und Remote-Befehl zu, ohne den Endbenutzer zu unterbrechen.
Bestandsberichterstattung
Greife auf detaillierte Berichte über den System-, Hardware- und Softwarebestand zu, um die Transparenz, Audits und Compliance zu verbessern.
Dashboard zur Endpunkt-Sicherheit
Zentralisieren Sie den Endpunktschutz mit Echtzeit-Bedrohungserkennung, automatischer Reaktion, Antivirus-Management für Splashtop AV und andere.
Unbeaufsichtigter Zugang und Kontrolle
Greifen Sie von jedem Gerät aus per Fernzugriff auf Windows, Mac, Linux, Server und virtuelle Maschinen zu.
Weitere Vereinheitlichung mit Add-Ons
Betreuter Support per SOS
Unterstützen Sie problemlos eine unbegrenzte Anzahl nicht verwalteter und mobiler Geräte mit einem 9-stelligen Sitzungscode. Steuern Sie Windows-, Mac- und Android-Geräte aus der Ferne und bieten Sie reine Anzeigeunterstützung für iOS und ältere Android-Versionen.
Fernzugriff für Endbenutzer
Ermöglichen Sie Endbenutzern die Remote-Arbeit mit leistungsstarkem Fernzugriff auf von Ihnen verwaltete Computer.
Antivirus und EDR
Schützen Sie Ihre Endpunkte mit leistungsstarken, flexiblen Endpunktschutzlösungen, darunter Virenschutz der nächsten Generation, EDR oder rund um die Uhr verwaltete Verteidigung. Erfahren Sie mehr.
Steigern Sie Ihr Level mit erweiterten Funktionen
SSO/SAML-Integration
Authentifizieren Sie sich mit Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite und mehr für ein vereinfachtes Zugriffsmanagement.
Erweiterte Sicherheits- und Zugriffskontrollen
Verbessere die Sicherheit und Compliance mit Cloud-Sitzungsaufzeichnung, granularen Zugriffskontrollen, SIEM-Integration für Echtzeitüberwachung und IP-Whitelisting.
Erweiterte Fernsteuerung von Sitzungen
Leiten Sie USB-Geräte und Stiftwerkzeuge (Smartcards, Sicherheitsschlüssel und mehr) um oder verwenden Sie Ihr lokales Mikrofon als Eingabe auf Ihrem Remote-Computer. Erleben Sie den 4:4:4-Farbmodus mit hochauflösendem Audio für nahtlose und immersive Workflows.
Erweiterte Remote-Sitzungssteuerung
Integrieren Sie Ticketing- und andere Plattformen für nahtlosen Fernsupport und nutzen Sie offene APIs, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und IT Betrieb zu verbessern.
Splashtop Augmented Reality (AR)
Stellen Sie eine Verbindung zu externen Standorten her und lösen Sie Probleme live mit Kamerafreigabe und AR-Anmerkungen. Weitere Informationen
SPLASHTOP CONNECTOR
Überbrücke sicher RDP-, VNC- und SSH-Verbindungen zu Computern und Servern, ohne VPN zu verwenden oder einen Fernzugriff-Agenten zu installieren. Weitere Informationen