Ressourcen

Von unseren zufriedenen Kund*innen
Splashtop ist ein Kernprogramm meines IT-MSP-Geschäfts
„Ich verwende Splashtop Autonomous Endpoint Management, um Updates und Patches automatisch auf den Endpunkten meiner Client-Workstations zu installieren. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht per Fernzugriff über Splashtop auf einen Computer zugreife. Es erleichtert die Verwaltung von Updates auf den Endpunkten, die Anzeige erforderlicher Updates, die Anzeige des Hardware- und Softwarebestands und vieles mehr. Ich kann auch per Fernzugriff auf die Eingabeaufforderung zugreifen und Befehle ausführen, ohne tatsächlich per Fernzugriff auf den Computer zugreifen und den Benutzer unterbrechen zu müssen. Das Erstellen von Aktualisierungszeitplänen und -richtlinien ist sehr einfach. Es funktioniert auch fantastisch mit Splashtop Endpoint Security! Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management kann ich mühelos Patches für Workstations und Server planen. Ich habe jeweils eine eigene Richtlinie für Server und Arbeitsstationen erstellt.“
Tavis C.
Systemadministrator
Wie Splashtop AEM uns hilft, große Probleme mit einem kleinen IT-Team zu lösen
„Splashtop hat es uns in der IT ermöglicht, unseren Endbenutzern effizienteren Support zu bieten, da wir keine wertvollen Minuten mehr damit verschwenden müssen, von einem Schreibtisch zum anderen zu laufen. Dadurch konnten wir die meisten unserer grundlegenden Patches für unsere Betriebssysteme automatisieren. Darüber hinaus können wir damit Software-Rollouts bis zu den Endgeräten automatisieren.
Jonah F.
IT-Administrator
Splashtop Endpoint Security Hervorragend wie KEIN ANDERES.
„Am besten gefällt uns, wie einfach es zu bedienen ist. Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, die Sicherheit und Implementierung zu verbessern. Das Dashboard für die Endpunktsicherheit ist sehr intuitiv und genau. Es listet alle Geräte, bekannte Bedrohungen, Aktualisierungen der Virendefinitionen und die installierte AV-Software auf. Es gibt auch ein Diagramm, das es optisch ansprechend macht. Die Integration in das Netzwerk ist nahtlos. Vor dem Absenden dieser Bewertung haben wir alle 300 Endpunkte gescannt und mehrere ungeschützte PCs gefunden. Bei dieser neuen Funktion wurde hervorragende Arbeit geleistet.“
Verifizierter Benutzer
Strafverfolgung
Ein unverzichtbares Upgrade für jeden Splashtop-Benutzer
„Was mir an Splashtop Autonomous Endpoint Management am besten gefällt, ist die leistungsstarke Kombination von Funktionen, die aus einer großartigen Fernzugriffslösung eine vollwertige, proaktive IT Management-Plattform machen, die sehr einfach zu verwenden und zu implementieren ist. Die nahtlose Integration mit Splashtop Remote Support, gepaart mit automatisiertem Patch-Management, Antiviren-Bereitstellung und Echtzeitüberwachung, spart unserem Team viel Zeit und Mühe. Es ermöglicht uns, von einem reaktiven Supportmodell zu einem präventiven zu wechseln und so sicherzustellen, dass unsere Endpunkte sicher und unsere Abläufe effizient sind.“
Ilan S.
CTO, CIO
Eine leistungsstarke Kombination von Funktionen
„Splashtop Autonomous Endpoint Management bewältigt die große Herausforderung der Verwaltung und Sicherung einer verteilten Endpunktumgebung. Es hat uns geholfen, von einem reaktiven „Break-Fix“-Supportmodell zu einem proaktiven, automatisierten Modell zu wechseln. Dies hat den manuellen Arbeitsaufwand für unser IT-Team erheblich reduziert, indem kritische Aufgaben wie Patch-Management und Sicherheitsupdates automatisiert wurden. Die Hauptvorteile sind eine höhere betriebliche Effizienz, eine verbesserte Sicherheitslage und die Möglichkeit, Probleme zu vermeiden, bevor sie sich auf unsere Benutzer auswirken, während wir gleichzeitig unsere Kosten überschaubar halten.“
Ilan S.
CTO, CIO
Autonomous Endpoint Management ist ein wirklich schönes Add-on für Splashtop Enterprise
„Ich bin bereits Kunde von Splashtop Enterprise. Was mir am besten gefällt, ist, dass autonomes Endpunktmanagement in meine aktuelle Version von Splashtop integriert ist, sodass ich Betriebssystem- und Drittanbietersoftware-Patches von derselben Konsole aus durchführen kann. Mir gefällt auch der Bericht „Endpoint Security Overview“, der mir auf einfache Weise die gefährdeten Endpunkte anzeigt (deaktivierter Endpunktschutz, gefundene Bedrohungen pro Endpunkt usw.).“
Verifizierter Benutzer
Informationstechnologie und Dienstleistungen
Splashtop Add-on für autonomes Endpunktmanagement
„Eine der größten Herausforderungen für mich als technischen Leiter besteht darin, die Transparenz und Kontrolle über eine wachsende Zahl von Endpunkten in verteilten Teams aufrechtzuerhalten. Splashtop Autonomous Endpoint Management löst dieses Problem, indem es zentralisierte Echtzeit-Überwachungs- und Automatisierungsfunktionen bereitstellt, die den manuellen Aufwand erheblich reduzieren. Es hilft uns, Probleme proaktiv zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken. So konnten wir die Betriebszeit und die Servicequalität verbessern. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben – wie Patchen, Softwarebereitstellung und Systemintegritätsprüfungen – kann sich unser Team auf Initiativen mit größerem Mehrwert konzentrieren. Darüber hinaus verbessert es unsere Sicherheitslage, indem es sicherstellt, dass die Endpunkte stets auf dem neuesten Stand und konform sind.“
Joseph K.
Technischer Leiter
Splashtop AEM war großartig
„Mir gefallen die Informationen, die die Dashboards liefern, sehr gut. Sie ermöglichen es einem, schnell zu erkennen, welche Geräte in bestimmte Kategorien fallen, um Maßnahmen zu ergreifen. Eine der Funktionen, die wir bisher am meisten genutzt haben, ist das OS-Patching. Dieses Setup zu erhalten war sehr nützlich und jetzt kann es auch Windows 11-Updates pushen. Das wird uns sehr weiterhelfen, da wir uns dem EOL von Microsoft für Windows 10 nähern.“
Verifizierter Benutzer
Informationstechnologie und Dienstleistungen
Splashtop ist genau das, was ich brauchte
„Was mir an Splashtop Autonomous Endpoint Management am besten gefällt, ist, dass es sich automatisch um alles kümmert, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Die Einrichtung war überraschend unkompliziert und jetzt kümmert es sich um alle Updates und Patches auf unseren Geräten, ohne dass ich selbst etwas tun muss. Ich weiß das übersichtliche Dashboard sehr zu schützen, das mir den Status von allem auf einen Blick zeigt – es ist nicht überladen oder verwirrend wie bei einigen anderen Tools, die ich ausprobiert habe. Durch die automatisierte Überwachung werden Fehler erkannt, bevor sie zu echten Problemen werden, und wir haben uns dadurch einige potenzielle Sorgen erspart. Darüber hinaus ist es seit Beginn unserer Nutzung absolut zuverlässig und die Kosten sind im Vergleich zu anderen Unternehmenslösungen, die wir uns angesehen haben, angemessen. Insgesamt läuft es einfach leise im Hintergrund und ermöglicht es mir, mich auf andere Dinge zu konzentrieren, anstatt ständig Geräteupdates und Sicherheitspatches zu verwalten.“
Verifizierter Benutzer
Bauwesen
Die Splashtop-Automatisierung hat mich vor dem Wahnsinn gerettet
„Mit dem Endpunkt-Management können wir endlich Updates und Bedrohungen im Blick behalten. Wir verwenden es täglich, um sicherzustellen, dass unsere Umgebung gepatcht und einsatzbereit ist. Ohne es wären wir verloren.“
Verifizierter Benutzer
Hochschulbildung
Zuverlässige und effiziente Endpoint-Management-Lösung
„Splashtop Autonomous Endpoint Management hilft uns, Endpunkte über mehrere Standorte hinweg zu verwalten und zu warten, ohne dass ständige Vor-Ort-Besuche erforderlich sind. Automatisiertes Patching und Updates sorgen dafür, dass die Systeme mit minimalem manuellen Aufwand sicher und konform bleiben. Das zentrale Dashboard gibt uns einen klaren Überblick über den Zustand und die Aktivität der Geräte und erleichtert die proaktive Wartung erheblich. Insgesamt spart es Zeit, senkt die Reisekosten und verbessert die Produktivität sowohl für IT-Mitarbeiter als auch für Endbenutzer."
Linus E.
IT-Techniker/in Biotechnologie
Eine angenehme Möglichkeit, Cybersicherheit und Updates meines Teams aus der Ferne zu verwalten
„Es löst das Problem, dass Benutzer veraltete Versionen von Windows und anderer Software verwenden, die möglicherweise ein Sicherheitsrisiko darstellen. Es hilft auch bei der Einhaltung von Versicherungsvorschriften, da einige Teammitglieder remote arbeiten.“
Kyle W.
Director of IT