Warum Splashtop Apple Remote Desktop überlegen ist

Mit 20 Millionen verkauften Mac-Computern pro Jahr sind Macs sowohl im privaten als auch im professionellen Computerbereich immer beliebter geworden. Ebenso hat die Verwendung von Remote-Desktop-Software zugenommen, da die Benutzer mehr Flexibilität in Bezug darauf benötigen, wann und wo sie auf ihre Computer zugreifen möchten.
Aus diesem Grund ist Apple Remote Desktop, eine native Mac-App, bei Benutzern von Apple-Produkten beliebt.
Macs sind jedoch dafür bekannt, dass sie nicht die beste Kompatibilität haben, wenn es um plattformübergreifende Anwendungen geht, und hier ist auch Apple Remote Desktop keine Ausnahme.
Ist Apple Remote-Desktop die beste Option für Sie oder Ihr Unternehmen?
In diesem Artikel wird erläutert, warum Splashtop-Fernzugriffslösungen der Mac-Alternative weit überlegen sind. Am Ende sollten Sie verstehen, warum Sie Splashtop Apple Remote Desktop vorziehen sollten.
6 überzeugende Gründe für den Wechsel von Apple Remote-Desktop zu Splashtop
Kompatibilität über MacOShinaus: Im Gegensatz zu Apple Remote-Desktop, das auf MacOSbeschränkt ist, unterstützt Splashtop eine Vielzahl von Betriebssystemen, darunter Windows, iOS, Android und Linux. Diese plattformübergreifende Vielseitigkeit ermöglicht es Ihnen, von praktisch jeder Plattform aus auf Ihre Geräte zuzugreifen, was eine unübertroffene Flexibilität bietet.
Bessere Leistung: Splashtop bietet eine überlegene Leistung beim Fernzugriff mit schnelleren Verbindungen, flüssigerem Streaming und geringer Latenz. Ganz gleich, ob Sie an komplexen Aufgaben wie der Videobearbeitung oder einfach nur dem Zugriff auf Dateien arbeiten, Splashtop sorgt für ein nahtloses Erlebnis auch bei Verbindungen mit geringer Bandbreite.
Umfassende Fernzugriffsfunktionen: Splashtop ist vollgepackt mit erweiterten Funktionen, die Apple Remote-Desktop fehlen, wie z. B. Unterstützung für mehrere Monitore, Remote-Druck, Dateiübertragung und mehr. Diese Funktionen steigern Ihre Produktivität, indem sie Ihnen ermöglichen, mehr aus der Ferne zu erledigen, ohne zwischen mehreren Tools oder Plattformen wechseln zu müssen.
Überlegene Sicherheit: Mit Splashtop sind Ihre Remote-Sitzungen durch branchenübliche Sicherheitsmaßnahmen geschützt, einschließlich TLS- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung. Das stellt sicher, dass Ihre Daten und Verbindungen sicher bleiben, sodass Sie sorgenfrei von zu Hause aus arbeiten können.
Kostengünstige Lösung: Splashtop bietet im Vergleich zu Apple Remote-Desktop günstigere und flexiblere Preispläne. Ganz gleich, ob Sie ein einzelner Benutzer oder Teil eines großen Unternehmens sind ‑ Splashtop bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne Kompromisse bei Funktionen oder Leistung einzugehen.
Robuster Support und Benutzerfreundlichkeit: Splashtop ist bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Einrichtung und Verwaltung auch für Benutzer mit begrenzten technischen Kenntnissen erleichtert. Darüber hinaus bietet Splashtop einen außergewöhnlichen Kundensupport, der sicherstellt, dass alle Probleme, auf die Sie stoßen, schnell und effizient gelöst werden, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können.
Der Wechsel zu Splashtop verbessert nicht nur Ihre Fernzugriffsfähigkeiten, sondern bietet auch eine sicherere, flexiblere und kostengünstigere Lösung im Vergleich zu Apple Remote-Desktop.
1. Fernzugriff auf jeden Computer mit Splashtop, nicht nur auf Macs
Wenn Sie ein großes Unternehmen oder mehrere Computer haben, ist es hilfreich, auf jeden Computer in Ihrem Netzwerk zugreifen zu können, ohne unterschiedliche Anwendungen für jedes Betriebssystem zu benötigen.
Splashtop eignet sich ideal für Mac Remote-Desktop-Verbindungen. Es kann auch für den Fernzugriff auf Windows- und Linux- Computer verwendet werden. Apple Remote Desktop unterstützt stattdessen nur MacOS-Computer wie Macs und Macbooks.
Eine Remote-Desktop-Lösung sollte Ihre Computer unabhängig vom Betriebssystem unterstützen. Splashtop kann Ihnen somit Zeit und Geld sparen und sorgt gleichzeitig für Komfort, indem es Ihnen Zugriff auf jeden Computer gewährt, im Gegensatz zu nur MacOS-Rechnern mit Apple Remote Desktop.
2. Plattformübergreifende Unterstützung: Verwenden Sie Splashtop auf Telefonen und Tablets
Manchmal müssen Sie möglicherweise remote auf Ihren Computer zugreifen, egal wo auf der Welt Sie sich befinden. Um dies so unkompliziert wie möglich zu gestalten, können Sie mit einem guten Remote-Desktop-Tool von jedem Gerät, das Sie bei sich haben (z. B. einem Tablet oder Smartphone), eine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen.
Apple Remote-Desktop ist nur im Mac App Store verfügbar, nicht für Android, Windows oder sogar ihr eigenes iOS-System. Wenn Sie also nur ein Telefon oder Tablet oder sogar einen Windows-Computer zur Hand haben, haben Sie Pech.
Stattdessen können Sie Splashtop auf jedem Gerät installieren, das Sie haben. Sie können Splashtop verwenden, um von Windows-, Mac-, iPad-, iPhone-, Android- und Chromebook- Geräten aus auf Ihre Computer zuzugreifen. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, jedes Ihrer persönlichen Geräte zu verwenden, um aus der Ferne an Ihrem Desktop zu arbeiten.
Splashtop übertrifft Apple Remote-Desktop in Bezug auf Geschwindigkeit und Effizienz
Apple Remote Desktop verwendet eine Virtual Network Computing-Verbindung, oder VNC. Dieses Protokoll trägt dazu bei, das Bildschirmfreigabe- und Kontrollsystem zu stärken.
VNC ist jedoch ein altes System, das kein sicheres Protokoll ist. Darüber hinaus ist VNC im Vergleich zu anderen Optionen langsam.
Splashtop hingegen ist die beste Software für schnelle Remote-Desktop-Verbindungen. Dies hilft Ihnen, nahtlos und ohne Probleme zu arbeiten, während Sie einen Remote-Computer von Ihrem lokalen Gerät aus steuern.
Hier ist ein direkter Vergleich der Geschwindigkeit von Apple Remote Desktop mit Splashtop. Sie können selbst sehen, welchen Unterschied eine erstklassige Fernzugriffssoftware wie Splashtop machen kann.
Steigern Sie die Produktivität mit den fortschrittlichen Remote-Desktop-Funktionen von Splashtop
In Bezug auf Remote-Software ist Splashtop führend, wenn es um zusätzliche Funktionen geht, die Ihnen helfen, produktiver zu arbeiten, während Sie auf einen Remote-Computer zugreifen. Hier sind einige Beispiele dafür, was Splashtop für Sie tun kann:
Dateiübertragung - Alles, was Sie tun müssen, ist, die Datei auf das Remote-Desktop-Fenster oder aus dem Remote-Desktop-Fenster zu ziehen, und es verhält sich so, als ob Sie es zwischen Ordnern auf Ihrem lokalen Computer gezogen hätten. Sie brauchen keine Filesharing-Anwendungen mehr und müssen auch keine sperrigen E-Mails zum Übertragen von Dateien verwenden.
Chat – Wenn Sie mit der Person kommunizieren müssen, die das Remote-Gerät verwendet, können Sie dies über ein Chat-Popup tun. Dadurch kann der Endbenutzer lesen, was Sie sagen, und gegebenenfalls antworten.
Remote-Druck – Remote-Druck ermöglicht Ihnen, vom Remote-PC aus auf Ihrem lokalen Drucker zu drucken. Dies kann Ihnen ersparen, schnell einen Ort aufzusuchen, an dem Sie etwas ausdrucken können.
Audioübertragung - Manchmal möchten Sie den Ton vom entfernter PC hören. Dies ist besonders wichtig für die Videobearbeitung. Splashtop überträgt den Ton vom Remote-Computer auf Ihr lokales Gerät und unterstützt Mac Remote-Desktop-Audio.
Multi-Monitor-Unterstützung - Wenn Sie mehrere Monitore an Ihren Remote-PC angeschlossen haben, kann Splashtop Ihnen dabei helfen. Sie können zwischen der Anzeige einer beliebigen Anzahl von Monitoren mit einer einfachen Bildschirmoberfläche wechseln oder die mehreren Monitore des Remote-Computers auf Ihrem lokalen Multi-Monitor-Display anzeigen.
Nahtlose Fernunterstützung für Windows, Mac und mehr
Splashtop ist perfekt für IT-Supportteams, die möglicherweise aus der Ferne auf ihre verwalteten oder Kundengeräte zugreifen müssen, um Support zu leisten.
Mit Splashtop können Sie Fernsupport für jeden Windows-PC, Mac oder jedes andere Gerät leisten.
Erleben Sie unübertroffene Sicherheit mit Splashtop
Sollten Sie Bedenken hinsichtlich der Sicherheit haben, sind Sie bei Splashtop genau richtig. Splashtop ist konform mit den GDPR- und SOC 2-Vorschriften und ist mit verschlüsselten Remote-Verbindungen und einer branchenführenden sicheren Infrastruktur hochsicher.
Entdecken Sie den Splashtop Vorteil gegenüber Apple Remote-Desktop: Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion
Wir erwarten, dass das Obige die Gründe beleuchten wird, warum Splashtop die weitaus überlegene Option im Vergleich zu Apple Remote-Desktop ist. Aber wenn Sie es selbst sehen möchten, haben wir es Ihnen leicht gemacht, Splashtop kostenlos auszuprobieren! Beginnen Sie jetzt mit einer kostenlosen Testversion, um herauszufinden, wie Splashtop Ihr Fernzugriffserlebnis verbessern kann.
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