Warum die Unterstützung von Apple-Geräten wichtiger denn je ist

von Mark Lee, CEO und Mitgründer, Splashtop

Splashtop gab kürzlich bekannt, dass unsere Software als exklusive Standard-Remote-Supportlösung innerhalb von Addigy, der führenden Geräteverwaltungsplattform voncloud Apple, gebündelt wird.

Das ist eine spannende Entwicklung, weil sie bedeutet, dass Addigy-Nutzer sofortigen, einfachen und für Apple optimierten Fernzugriff auf die Apple-Geräte erhalten, die sie im Rahmen ihrer Addigy-Abonnements verwalten. Es ist auch ein wichtiger Meilenstein, weil Apple-Produkte — darunter Mac-Computer, iPhone-Smartphones und iPad-Tablets — in US-Unternehmen und Bildungseinrichtungen ernsthaft Fuß fassen.

Zum Beispiel wurde die wachsende Dynamik von Apple-Geräten in einem Scalefusion-Blogbeitrag vom April 2021 erwähnt: „Die letzten Jahre haben etwas gezeigt, das für die Welt noch vor einem Jahrzehnt unvorstellbar war: Mac im Geschäft. Laut einer Umfrage [des Marktforschungsunternehmens Vanson Bourne] bevorzugen 71% der Gymnasiasten den Mac gegenüber dem PC. Darüber hinaus gaben rund 81% der Personen zu, dass sie ihre Mac-Computer weiterhin an Workstations verwenden möchten. Und fast acht von zehn Mitarbeitern sind der Meinung, dass ihr Unternehmen ihnen Mac-Computer zum Arbeiten anbieten sollte.

Darüber hinaus wird in einem Forbes-Artikel vom April 2021 argumentiert, dass der frühe Erfolg von Apple auf dem Markt für Unternehmensmobilgeräte - zusammen mit der in letzter Zeit verstärkten Aufmerksamkeit für die Sicherheit der Plattform, Partnerschaften und gezielte Verkaufsanstrengungen in Unternehmen - das Unternehmen gut positioniert, da Unternehmen weiterhin die Mobilitätslösungen nutzen, auf die sie während der Pandemie vertraut haben.

Und schließlich, im Juli 2020, präsentierte ein Artikel von Computerworld „über 30 wichtige Fakten über Apple im Unternehmen“, darunter:

Wenn sie die Wahl hätten, würden 59% der Unternehmensmitarbeiter einen Mac verwenden.

Bei der Jobsuche würden 66% der Arbeitnehmer ein Unternehmen wählen, das eine Auswahl an Computergeräten anbietet, einem, das keine anbietet.

Jedes Fortune-500-Unternehmen verwendet jetzt Apple-Produkte.

79% der Nutzer geben an, dass sie mit etwas anderem als einem Mac nicht so effizient wären.

79% aller Unternehmensaktivitäten auf einem Mobilgerät finden auf iOS statt.

Die zunehmende Präsenz von Apple im Unternehmen kann auf viele Dinge zurückgeführt werden, aber ein Faktor ist sicherlich das Ergebnis der Beschränkungen der COVID-19-Pandemie. Mitarbeiter, die in ihrem Privatleben Mac-Laptops, iPads und iPhones verwendeten, wollten diese Tools auch weiterhin verwenden, als sie plötzlich von zu Hause aus arbeiteten.

Infolgedessen sahen sich IT-Abteilungen, die es gewohnt waren, ihren Support auf die Geräte der Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu konzentrieren, nun mit einem Zustrom von BYOD-Apple-Geräten (Bring Your Own Device) konfrontiert, die sie für ihre Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, unterstützen und verwalten mussten — neben Windows-Computern und Android-Mobilgeräten.

Wie Annie Chen, VP of Product bei Splashtop, kürzlich in einem Command-Control-Power-Podcast erwähnte, hat Splashtop Mac- und iOS-Benutzern immer genauso viel Priorität und Fachwissen gewidmet wie den traditionelleren Unternehmensanwendern auf Windows- und Android-Plattformen.

Podcast-Moderator Jerry Zigmont von MacWorks erklärte, dass seine Kollegen und Co-Moderatoren zuvor eine ältere Fernsupportlösung verwendet hatten. Jerry beschwerte sich, dass sie bei diesem anderen Anbieter immer das Gefühl hatten, dass "der Mac den Kürzeren zieht", wenn es um Verbesserungen oder Upgrades ging.

Jerry sagte: „Es schien, als ob die Mac-Plattform [von diesem alten Anbieter] nie geliebt wurde. Ich möchte Splashtop wirklich für die Parität der Funktionen loben, die sowohl auf der PC-Plattform als auch auf der Mac-Plattform gelten. Das war großartig für uns. Und als unabhängiger Geschäftsinhaber würde ich mich viel lieber mit jemandem zusammenschließen, der zumindest auf die Produkte achtet, die wir unterstützen.“

Die Pandemie hat nicht nur dazu geführt, dass Apple-Geräte einen größeren Anteil an den IT-Umgebungen in Unternehmen ausmachen, sondern auch den Bedarf an geräteunabhängigen Fernzugriffs- und Fernsupporttools, wie dem von Splashtop, in den Vordergrund gerückt. Tatsächlich ist die Art von plattformübergreifender Unterstützung, die Splashtop bietet, ein Muss für moderne Unternehmen.

Der Umgang mit den neuen Realitäten der Arbeit

Als die Pandemie die Arbeit aus der Ferne zum ersten Mal zur Notwendigkeit machte, bemühten sich Unternehmen verständlicherweise darum, etwas, irgendwas, einzurichten, um Mitarbeitern und IT-Supportmitarbeitern den Fernzugriff oder Remote-Support zu bieten, den sie benötigten.

Aber jetzt, da Unternehmen, kleine/mittlere Unternehmen und andere Organisationen beginnen, sich in der Arbeitswelt nach der Pandemie zurechtzufinden, wird von den meisten erwartet, dass sie einen hybriden Ansatz aus In-Büro- und Remote-Modus verfolgen. Derselbe Trend ist im Bildungswesen zu beobachten — einem weiteren Markt, auf dem Mac-Computer und iOS-Mobilgeräte eine starke Akzeptanz finden —, da Schulen und Universitäten hybride Lernumgebungen nutzen.

Für Unternehmen ist es an der Zeit, einen strategischen Ansatz zu verfolgen, um sicherzustellen, dass all ihre Mitarbeiter miteinander und mit den Computerressourcen, die sie für ihren Erfolg benötigen, in Verbindung bleiben können. Angesichts der Tatsache, dass diese neue hybride Arbeitswelt mit ziemlicher Sicherheit eine Mischung aus Mac-, Windows-, iOS- und Android-Geräten umfassen wird, müssen Unternehmen beurteilen, wie gut ihre Tools für Zusammenarbeit, Kommunikation und Fernzugriff für all diese Gerätetypen funktionieren.

SplashtopDas nachgewiesene Engagement für plattformübergreifenden Support und insbesondere unsere starke Expertise bei der Betreuung von Mac- und iOS-Benutzern werden in dieser neuen Arbeitswelt immer wertvoller sein.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Splashtop deinen Teams helfen kann, produktiv zu arbeiten — unabhängig davon, wann oder wo sie arbeiten oder welche Art von Geräten sie verwenden — kontaktiere uns. Wir würden gerne mehr über deine Ziele erfahren und darüber, wie Splashtop dir helfen könnte, sie zu erreichen.