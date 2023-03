Fernzugriff: Remote-Desktop-Zugriff vs. Cloud Computing

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern Fernzugriff ermöglichen, ersparen Sie ihnen die Notwendigkeit, sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort aufhalten zu müssen, um ihre Arbeit zu erledigen. Es wird weithin berichtet, dass es die Produktivität und das Engagement der Mitarbeiter bei der Arbeit steigert, wenn sie aus der Ferne arbeiten können.

Aber wie stellen Sie diese Möglichkeit für Ihre Teams bereit? Tatsächlich wird die Lösung oft als Wahlmöglichkeit zwischen Cloud und Remote-Desktop präsentiert. Die Cloud hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, so dass viele Unternehmen Fragen haben, warum sie Remote-Desktop der neueren Technologie vorziehen sollten:

Warum wäre Remote-Desktop eine relevante Lösung für ein Unternehmen, das die Leistungsfähigkeit von Cloud Computing in seine Prozesse integrieren kann?

oder

Kann die Cloud nicht das tun, was der Remote-Desktop-Zugriff tut?

Die Antwort auf beide Fragen lautet jedoch:

Der Vergleich von Remote-Desktop-Software und der Cloud geht am Thema vorbei.

Die Cloud ist kein Ersatz für Fernzugriffstechnologie und Fernzugriffssoftware ist nicht dasselbe wie die Verlagerung Ihrer IT-Umgebung in die Cloud. Es gibt jedoch gewisse Gemeinsamkeiten – sowohl die Cloud als auch Fernzugriffssoftware ermöglichen die Zusammenarbeit:

In der Cloud können Sie jederzeit und von jedem Gerät aus auf Ihre Dateien zugreifen.

Mit Remote-Desktop-Software können Sie von einem entfernten Standort aus auf einen bestimmten Desktop, die Dateien, die Anwendungen und alles andere, was mit diesem Desktop zusammenhängt, zugreifen.

Remote-Desktop-Software und Cloud-basierte Tools schließen sich nicht gegenseitig aus. Es scheint müßig, die eine Option gegenüber der anderen zu verteidigen. Aber es gibt Gründe, warum Remote Access Computing ein unverzichtbares Tool für Ihr Unternehmen ist (selbst wenn dieses Unternehmen bereits die Vorteile der Cloud nutzt):

Es gibt Ihnen mehr Flexibilität vor Ort

Bestimmte Unternehmen sind aus rechtlichen Gründen verpflichtet, ihre Daten und Inhalte vor Ort aufzubewahren. Zu anderen Zeiten wurden bereits Investitionen in die Infrastruktur vor Ort getätigt, sodass es einige Unternehmen geben kann, die eine Remote-Software benötigen, damit ihre Mitarbeiter von überall mit jedem Gerät auf ihre eigenen Computer zugreifen können.

Bei Cloud-Lösungen können Daten/Dateien auf entfernte Computer heruntergeladen werden. Dies kann ein gewisses Risiko mit sich bringen, wenn keine geeigneten Sicherheitsfunktionen zum Schutz lokaler Kopien von Dateien vorhanden sind, unabhängig davon, ob diese aktiv vom Remote-Benutzer heruntergeladen oder beim Öffnen und Anzeigen von Dateien im Cache gespeichert werden.

Bei Fernzugriffslösungen wie Splashtop bleiben die Dateien vor Ort auf dem ursprünglichen Computer, und die Fernsitzung unterstützt die Fernanzeige und -steuerung des lokalen Computers über eine sichere Fernanzeige/Streaming-Sitzung. Die Dateiübertragung zwischen Systemen ist eine separate Funktion, die von einem Administrator aktiviert oder deaktiviert werden kann, und die Protokollierung zeichnet alle übertragenen Dateien auf. Im Allgemeinen umfasst die Fernsitzung jedoch nur Streaming, bei dem eine verschlüsselte Videoansicht des Systems an den Betrachtungscomputer übertragen wird. Alle Daten selbst bleiben auf dem lokalen Computer sicher.

Fernzugriffssoftware ist für bestimmte Aufgaben effizienter

Wenn Sie in der IT-Branche arbeiten, wissen Sie, wie wertvoll Remote-Software ist, um einen einzelnen Computer von überall im Unternehmen zu übernehmen und Sicherheitsupdates durchzuführen, Probleme in Echtzeit zu beheben oder einfach nur bestimmte Einstellungen zu aktualisieren, ohne den eigenen Schreibtisch verlassen zu müssen. Dies kann viel Zeit sparen und die Produktivität auf einem hohen Niveau halten. Dies erstreckt sich auch auf andere typische Geschäftspraktiken wie Mitarbeiterschulungen im Personalwesen, wenn Ihre Personalabteilung zufällig meilenweit entfernt ist. Ingenieure in der Baubranche können Computer mit Fernzugriff nutzen, um sich mit Systemen, Anwendungen und Geräten zu verbinden und diese Ressourcen von überall her gemeinsam zu nutzen.

Remote-Software erweitert jede IT-Umgebung, die Sie bereits eingerichtet haben, ob in der Cloud oder nicht. Sie ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit, und dies sollte bei jedem neuen Geschäftstool berücksichtigt werden.

Bessere geschäftliche Zusammenarbeit

Die Bedeutung der Zusammenarbeit im Geschäftsleben ist nichts Neues. An diesem Punkt sollten wir alle mit den Vorteilen der Arbeit in einer kollaborativen Umgebung vertraut sein:

Verbesserung der Geschäftsleistung

Verbesserung der Fähigkeiten der Mitarbeiter

Informationsaustausch zur Maximierung der Effizienz

Zusammenarbeit kann zu Kostensenkungen führen

Höhere Produktivität

Gewinnsteigerung

Zusammenarbeit ist in bestimmten Branchen wichtiger

Die Möglichkeit, an einem Dokument zusammenzuarbeiten, ist gut; Ihre Kommunikationsabteilung muss zum Beispiel schnell eine Pressemitteilung erstellen, und dafür braucht es ein paar Hände. Aber die Zusammenarbeit in anderen Bereichen ist oft noch wichtiger.

In der Medizin beispielsweise kann Zusammenarbeit über Leben und Tod entscheiden. Fernzugriffssoftware kann die Betreuung von Personen in kritischem Zustand durch Ärzte und Pflegepersonal unterstützen. Sie können Patientendaten an einen Kollegen senden, um dessen Meinung einzuholen, spezielle Geräte von einem Mobilgerät aus überwachen und wichtige Daten schnell erhalten, die als Grundlage für grundlegende Entscheidungen dienen.

Medizinische Einrichtungen ziehen es oft vor, Fernzugriffssoftware zur Unterstützung der Zusammenarbeit zu verwenden, da sie Desktops, Diagnosegeräte, Server, Röntgengeräte usw. zuverlässiger unterstützen kann, ohne dass eine Netzwerkverbindung unterbrochen wird. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass kritische Geräte vor dem Ausfall bewahrt werden. Durch die Möglichkeit des Fernzugriffs auf Daten ohne Abstriche bei den Sicherheitsvorkehrungen (wie dies bei der Nutzung einer öffentlichen Cloud der Fall sein könnte) können diese Einrichtungen die Bestimmungen von HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), PHI (Protected Health Information) und ISO (International Organization for Standardization) einhalten und dennoch alle Vorteile des Fernzugriffs nutzen.

Finden Sie die richtige Lösung für Ihr Unternehmen

Nicht jede Fernzugriffssoftware ist gleich gut.Wenn Ihr Unternehmen eine leistungsstarke Fernzugriffssoftware benötigt, die zuverlässig, sicher, aber auch einfach zu implementieren ist, dann könnten Sie von der Produktpalette von Splashtop profitieren, die alle Ihre Fernzugriffsanforderungen abdeckt.Entscheiden Sie sich für eine ausgeklügelte und leistungsstarke Lösung, die zudem kostengünstig ist.Ihr Unternehmen wird es Ihnen danken.

Fernzugriffssoftware ist die praktischste, sicherste und zuverlässigste Methode, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen über die richtigen Tools für die Zusammenarbeit, flexible Prozesse und eine optimale Produktivität verfügt – und gleichzeitig die volle Compliance innerhalb Ihrer Branchenvorschriften gewährleistet.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Remote-Desktop-Softwarelösungen dazu beitragen können, Ihren Arbeitsplatz effizienter zu gestalten, setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung.

