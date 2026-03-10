Wie verwaltet man eine große Anzahl von entfernten Endpunkten? Traditionelles Endpunktmanagement war ausreichend, als IT-Teams nur eine begrenzte Anzahl von Geräten zu unterstützen hatten und es bei weitem nicht so viele Patches und Updates gab, um die sich gekümmert werden musste. Angesichts des ständig wachsenden Patch-Volumens, des Wachstums von Fernarbeit und BYOD sowie des Bedarfs der IT-Teams, mehr mit weniger zu erreichen, reicht das einfach nicht aus.
Daher benötigen IT-Teams jetzt Autonomes Endpunktmanagement-Lösungen. Diese Tools eliminieren die Notwendigkeit für zeitaufwändige, sich wiederholende, manuelle Aufgaben, indem sie intelligente, richtlinienbasierte Automatisierung hinzufügen, was eine einfache Verwaltung mehrerer verteilter Endpunkte ermöglicht.
Mit diesen Gedanken im Hinterkopf schauen wir uns das Autonome Endpunktmanagement an, wie es im Vergleich zu traditionellem Endpunktmanagement abschneidet und wie Lösungen wie Splashtop AEM IT-Teams befähigen, mehr Geräte von überall aus zu unterstützen.
Definitionen: Traditionelles vs Autonomes Endpunktmanagement
Bevor wir traditionelles und Autonomes Endpunktmanagement vergleichen, müssen wir die beiden definieren. Dies wird uns helfen, ihre Ziele zu verstehen, wie sie diese erreichen und wo eventuelle Probleme liegen könnten.
Was ist traditionelles Endpunktmanagement?
Traditionelles Endpunktmanagement ist die zentrale Verwaltung von Endpunkten in einer Organisation, die typischerweise durch UEM/MDM/RMM-Tools plus Service-Desk-Workflows bereitgestellt wird. Es konzentriert sich normalerweise auf Bestandsaufnahme, Richtliniendurchsetzung und geplante Patches, wobei die Ergebnisse stark von manuellen Anstrengungen, Ticket-Warteschlangen und regelmäßigen Überprüfungen abhängen.
Im traditionellen Endpunktmanagement wird der Erfolg oft daran gemessen, ob eine Richtlinie oder ein Deployment zugewiesen und angewendet wurde. Das entspricht nicht immer einer verifizierten Behebung, insbesondere wenn Geräte offline sind, Updates stillschweigend fehlschlagen oder Neustarts verschoben werden.
Was ist Splashtop Autonomous Endpoint Management?
Autonomes Endpunktmanagement ist ein stärker automatisiertes Betriebsmodell zur Verwaltung von Endpunkten im großen Maßstab. Es kombiniert kontinuierliche Sichtbarkeit mit richtliniengesteuerter Automatisierung, um Probleme zu identifizieren, das Wesentliche zu priorisieren und Abhilfemaßnahmen mit weitaus weniger manuellem Aufwand durchzuführen. Dies ist besonders wertvoll für Remote- und verteilte Flotten.
Das autonome Endpunktmanagement umfasst typischerweise eine automatisierte Bestandsaufnahme und Endpunktsichtbarkeit, Schwachstellen- und Patch-Management, Konfigurationsdurchsetzung und automatisierte Korrekturmaßnahmen, die alle durch IT-definierte Richtlinien geregelt sind. Es stützt sich auch auf Leitplanken wie ringbasierte Bereitstellungen, Wartungsfenster, Genehmigungen für risikoreichere Aktionen und automatisches Logging zur Unterstützung von Audits und Verantwortlichkeit.
Durch ein ordnungsgemäßes autonomes Management können IT-Teams Risiken reduzieren, die Patch-Compliance verbessern und die Gerätezustand mit weniger Ticketeskalationen verwalten.
Vergleichstabelle: Traditionelles versus Autonomes Endpunktmanagement
Angesichts der Unterschiede, wie vergleichen sich traditionelle und autonome Endpunktmanagementlösungen? Wir können ihre wichtigsten Unterschiede in einer praktischen Tabelle aufschlüsseln, sodass klar wird, wo sie sich ähneln und wie sie sich unterscheiden:
Traditionelles Endpunktmanagement
Autonomes Endpunktmanagement
Hauptbetriebsmodell
Reaktiv, manuell und ticketgesteuert
Proaktiv und richtliniengesteuert, mit Automatisierung statt manueller Arbeit.
Patch-Ansatz
Geplante Patch-Zyklen
Echtzeit-, risikobasierte Patch-Verwaltung
Abdeckung von Drittanbieter-Patchen
Begrenzt, oft sind separate Tools oder manuelles Patchen erforderlich
Breite Abdeckung von Drittanbieter-Apps mit automatisierter Patch-Verwaltung
Erkennung und Alarmierung
Regelmäßige Überprüfungen und Warnungen, die oft eine manuelle Korrelation über verschiedene Tools erfordern
Ständige Sichtbarkeit und nahezu Echtzeit-Statusberichte mit CVE-basierten Schwachstellen-Insights, die helfen, die Behebung zu priorisieren.
Behebung
Manuelle Eingriffe sind häufig erforderlich, um Probleme zu diagnostizieren, zu beheben und zu überprüfen.
Automatisierte Sicherheits-Workflows (zum Beispiel: Patch-Bereitstellung, Neustart-Richtlinien und Korrekturmaßnahmen), plus Wiederholungen, Protokollierung und Zurücksetzen, wo unterstützt
Richtliniendurchsetzung
Statische Durchsetzung mit regelmäßigen Audits und Compliance-Prüfungen
Kontinuierliche, Echtzeit-, bedingungsbasierte Durchsetzung
Berichterstattung und Audit-Bereitschaft
Fragmentierte Berichterstattung, mit zeitintensiver Auditvorbereitung
Echtzeit-Dashboards und prüfbereite Berichterstattung
Erforderlicher IT-Aufwand und Zeit zur Behebung
Hoher Aufwand und eine längere Zeit zur Behebung, in der Regel von Tagen bis Wochen
Geringer Aufwand und schnellere Fehlerbehebung, meist innerhalb von Minuten bis Stunden
Störung des Endbenutzers
Mehr manuelle Kontaktpunkte, die häufig Neustarts und Benutzerunterbrechungen während des Arbeitstages erfordern
Gesteuerte Automatisierung mit intelligenter Planung, die zu minimalen Störungen führt
Was ändert sich, wenn Sie von traditioneller zu autonomer Verwaltung wechseln
Wenn Sie vom traditionellen Endpunktmanagement zu einem autonomen Modell wechseln, zeigen sich die größten Änderungen im Tagesgeschäft:
Weniger Routine-Tickets und wiederkehrende Vorfälle, weil mehr Wartungs- und Behebungsaufgaben automatisiert und standardisiert werden können.
Schnellere Reaktion auf hochriskante Schwachstellen, da Sie betroffene Geräte identifizieren, nach CVE-Risiko priorisieren und Updates in großem Maßstab bereitstellen können.
Konsistentere Ergebnisse in Remote- und hybriden Flotten durch richtliniengesteuerte Durchsetzung und verifizierte Rollout-Workflows.
Weniger „Spreadsheet-Operations“ und Stammeswissen, da Status, Abdeckung und Ergebnisse an einem Ort sichtbar sind.
Kritische Fähigkeiten, die wahres AEM von einfacher Automatisierung trennen
Jedoch machen nicht alle Automatisierungstools ein autonomes Endpunktmanagement aus. Echtes Autonomes Endpunktmanagement (AEM) geht über die grundlegende Automatisierung hinaus und bietet größere Kontrolle und Flexibilität f�ür die Endpunktmanagement-Lösung. Dazu gehören:
1. Echtzeit-Sichtbarkeit, die auf das Vulnerabilitätsrisiko abbildet
Während grundlegende Automatisierung auf voreingestellten Befehlen und ausgewählten Endpunkten beruht, bietet AEM-Software Echtzeittransparenz und Bedrohungserkennung. Autonomes Endpunktmanagement verbessert die Sichtbarkeit über Hardware, Betriebssysteme und Anwendungen und nutzt den CVE-Kontext, um IT-Teams dabei zu helfen zu verstehen, welche Geräte betroffen sind und was zuerst priorisiert werden sollte.
2. Automatisierte Behebung mit Leitplanken
Autonomes Endpunktmanagement kann automatisch Abhilfemaßnahmen durchführen und dabei voreingestellte Leitplanken verwenden, um Sicherheit zu gewährleisten und Unterbrechungen zu minimieren. Dazu gehören ringbasierte Rollouts, um Updates sicher auf potenzielle Probleme zu testen, das Planen von Updates zu geeigneten Zeiten und die Nutzung von Wartungsfenstern, um Unterbrechungen zu minimieren.
IT-Teams können auch Genehmigungen und Ausnahmen verwalten, um Sonderfälle oder Geräte zu behandeln, die aus irgendeinem Grund nicht aktualisiert werden können. Dies hilft, die Sicherheit zu verwalten, während es flexibel genug bleibt, um sich an Ausnahmen anzupassen und diese gleichzeitig zu notieren und zu dokumentieren.
Zusätzlich können AEM-Lösungen Rückrollfunktionen enthalten, falls ein Update schiefgeht, und Wiederholungsversuche, wenn das Update nicht installiert werden kann. All diese Änderungen sind klar dokumentiert, sodass es eine zuverlässige Prüfspur gibt.
3. Drittanbieter-Patch-Management im großen Maßstab
Während die meisten grundlegenden Automatisierungstools einige Patch-Management -Funktionen haben, sind diese typischerweise nur für ihr Betriebssystem. Autonome Endpunktverwaltung bietet Dritthersteller-Anwendungspatching im großen Maßstab, sodass IT-Teams Anwendungen auf ihren Endpunkten einfach verwalten und aktualisieren können. Dies sorgt für bessere Cybersicherheit und verbesserte IT-Compliance, indem sichergestellt wird, dass Geräte keine veralteten Apps mit bekannten Schwachstellen verwenden.
4. Richtlinien- und Konfigurationsdurchsetzung über das Patchen hinaus
Die Automatisierung sollte mehr als nur das Patchen abdecken; eine Autonomes Endpunktmanagement-Lösung hilft sicherzustellen, dass Endpunkte ordnungsgemäß konfiguriert und mit den Unternehmensrichtlinien konform bleiben. Dies umfasst die Steuerung der Konfigurationsabweichung, Baselines und die automatische Korrektur, um sicherzustellen, dass alle Endpunkte mit Ihren Richtlinien und Sicherheitsanforderungen übereinstimmen, ohne sich allmählich davon zu entfernen.
Zero-Day- und Exploitation-Wahrscheinliche Szenarien: Warum Autonomie wichtig ist
Betrachten wir nun einige Szenarien, in denen Splashtop Autonomous Endpoint Management nützlich sein könnte. Dies sind alles häufige Situationen, denen Organisationen und ihre IT-Teams häufig begegnen oder über die sie sich Sorgen machen müssen, daher ist es hilfreich zu wissen, welchen Unterschied Autonomie machen kann.
Stellen Sie sich eine Situation vor, in der eine hoch ausnutzbare Schwachstelle im Betriebssystem entdeckt wird, die mehrere über Ihr Unternehmen verstreute Geräte betrifft. Ohne Splashtop Autonomous Endpoint Management müssen Sie jeden betroffenen Endpunkt finden und manuell patchen, was Zeit und Ressourcen erfordert und anfällig für menschliche Fehler ist.
Mit autonomem Endpunktmanagement können Sie wiederum Patches automatisch auf betroffene Endpunkte verteilen, sobald sie verfügbar sind. Eine gute autonome Lösung, wie Splashtop AEM, kann Patches nach Risiko und Exposition priorisieren und eine ringbasierte Bereitstellung verwenden, um einen reibungslosen und sicheren Rollout zu gewährleisten.
In einem anderen Szenario könnte die Schwachstelle nicht im Betriebssystem, sondern in einer Drittanbieteranwendung liegen. Die betroffene App könnte Angreifern Zugang zu den betroffenen Geräten gewähren, was die Sicherheit im gesamten Unternehmen gefährdet.
Viele automatisierte Tools können Betriebssysteme aktualisieren, aber keine Anwendungen von Drittanbietern. Eine Lösung wie Splashtop Autonomous Endpoint Management hingegen kann Betriebssystem- und App-Updates gleichermaßen verwalten und schnell Updates auf betroffenen Endpunkten verteilen, um ihre Apps sicher zu halten.
Was passiert, wenn ein Gerät offline ist? Es gibt Zeiten, in denen Remote-Geräte zeitweise offline sind, wodurch Compliance-Lücken entstehen können, da sie geplante Patch-Zyklen und Check-ins verpassen. Autonomes Endpunktmanagement kann das ebenfalls lösen, indem es Updates automatisch bereitstellt, sobald das Gerät online ist, anstatt auf den nächsten Patch-Zyklus zu warten.
In jedem dieser Szenarien stellt das autonome Endpunktmanagement sicher, dass betroffene Geräte schnell identifiziert, priorisiert und bearbeitet werden. Jede Patch-Bereitstellung wird überprüft, um die Behebung zu bestätigen, und jedes Update wird vollständig protokolliert, um die Einhaltung bei Audits nachzuweisen.
Wie Splashtop AEM Teams hilft, von manueller Arbeit zu autonomen Abläufen überzugehen
Wenn Sie bereit für eine Lösung zum Autonomen Endpunktmanagement sind, benötigen Sie eine robuste, leistungsstarke und sichere Lösung wie Splashtop Autonomous Endpoint Management. Splashtop Autonomes Endpunktmanagement bietet richtlinienbasierte Automatisierung über verteilte Endpunkte, CVE-basierte Schwachstellenanalysen sowie Patch- und Behebungs-Workflows, die IT-Teams dabei unterstützen sollen, Geräte sicher, konform und aktuell zu halten.
Das automatisierte Patch-Management von Splashtop AEM hilft sicherzustellen, dass Geräte in Ihrem Netzwerk aktualisiert und sicher bleiben, ohne dass IT-Agenten jedes einzeln manuell aktualisieren müssen. Diese leistungsstarke Automatisierung spart nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern bietet auch kontinuierliche Transparenz über Ihre Endpunkte und den allgemeinen Sicherheitsstatus.
Für Teams, die sich auf Tools wie Microsoft Intune verlassen, kann Splashtop Autonomes Endpunktmanagement helfen, gängige Lücken zu schließen, indem es die Abdeckung von Patchs durch Drittanbieter erweitert und mehr operative Kontrolle und Sichtbarkeit bei der Ausführung und Überprüfung von Patchs bietet.
Splashtop Autonomous Endpoint Management umfasst:
CVE-basierte Schwachstelleninformationen, um Bedrohungen zu erkennen und zu priorisieren
Echtzeit-Patching und Automatisierung, die Endpunkte auf dem neuesten Stand halten
Hardware- und Software-Transparenz, um jederzeit ein aktuelles Inventar zu führen
Behebung und Verifizierungsberichte, um Bedrohungen und Schwachstellen zuverlässig anzugehen
Ringbasierte Bereitstellungen und Richtlinienkontrollen, um Updates sicher und effizient bereitzustellen und gleichzeitig die Unternehmensrichtlinien einzuhalten
Wie Sie bewerten können, ob Sie bereit für Autonomes Endpunktmanagement sind
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Autonome Endpunktmanagement das Richtige für Sie ist, ist es an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten und nachzudenken. Bewerten Sie Ihre IT-Umgebung, Endpunkte, Patching-Bedürfnisse und mehr, und nutzen Sie dann unsere praktische Checkliste, um festzustellen, ob es Zeit für ein Upgrade auf eine autonome Endpunktmanagement-Lösung ist:
Patch-Backlog: Wächst Ihr Backlog oder ist es stabil? Wenn Sie ständig mehr Patches erhalten, als Sie bewältigen können, ist es Zeit für eine autonome Lösung.
Exposition durch Dritte: Wie viele Apps nutzen Ihre Mitarbeiter? Wenn Sie mit Updates und Patches für alle Ihre Drittanbieteranwendungen nicht Schritt halten können, ist es an der Zeit, eine Lösung zu finden, die das kann.
Remote-Flotten-Realität: Wie oft sind Geräte vom Netzwerk getrennt? Eine gute Autonomes Endpunktmanagement-Lösung kann helfen, entfernte Geräte so schnell wie möglich zu aktualisieren, sobald sie wieder online sind.
Auditbedarfe: Wenn eine Prüfung ansteht, können Sie schnell die Einhaltung der Richtlinien nachweisen? Wenn nicht, kann eine Lösung mit automatischen Protokollen und Aufzeichnungen Ihnen helfen, Ihre nächste Prüfung zu bestehen.
Teamkapazität: Wie viele Stunden pro Woche entfallen auf Routine-Reparaturen? Autonomes Endpunktmanagement kann helfen, Zeit zu sparen und Ihre IT-Team zu entlasten, indem es sich wiederholende manuelle Aufgaben übernimmt und ihnen Zeit zurückgibt, sich auf dringlichere Themen zu konzentrieren.
Wählen Sie das Modell, das zu Ihrem Risiko und Maßstab passt
Autonomes Endpunktmanagement ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Aufrechterhaltung von Sicherheit, Effizienz und Compliance über verteilte Endpunkte hinweg. Mit einer guten AEM-Lösung können Sie entfernte Geräte in Ihrem Netzwerk sicher und auf dem neuesten Stand halten, während Sie die IT-Teams entlasten und gleichzeitig die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien sicherstellen.
Während traditionelle Endpunktmanagement-Tools für einige Unternehmen noch ihren Nutzen haben, benötigen wachsende Unternehmen und Remote-Umgebungen mehr. Sie benötigen die Geschwindigkeit, Sicherheit, Governance und Effizienz, die nur autonome Endpunktmanagement-Lösungen wie Splashtop AEM bieten können.
Splashtop AEM bietet IT-Teams die Werkzeuge und Technologien, die sie benötigen, um Endpunkte zu überwachen, proaktiv Probleme anzugehen und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dies umfasst:
Automatisiertes Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Anwendungen.
KI-gestützte CVE-basierte Schwachstellen-Einblicke.
Anpassbare Richtlinienframeworks, die in Ihrem gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Hardware- und Software-Inventarisierung sowie Verwaltung über alle Endpunkte hinweg.
Warnmeldungen und Behebungen, um Probleme automatisch zu lösen, bevor sie zu echten Problemen werden.
Hintergrundaktionen, um auf Tools wie Task-Manager und Geräte-Manager zuzugreifen, ohne die Nutzer zu unterbrechen.
Bereit, den Patch-Rückstand zu reduzieren und die Behebung auf all Ihren Endpunkten nachzuweisen? Kostenlose Testversion von Splashtop AEM starten.