Unreal Engine Remote Desktop — Mit Splashtop von zu Hause aus arbeiten

So können Sie Unreal Engine mit der Splashtop- Remote-Desktop-Software verwenden, um aus der Ferne zu arbeiten. Genießen Sie 4K-Streaming und Echtzeitverbindungen. Testen Sie es kostenlos.
Die Unreal Engine ist eine der leistungsstärksten Plattformen für Videospielentwickler. Viele der beliebtesten Spiele der Welt wurden mit der Unreal Engine entwickelt.
Entwickler und Designer können mit der Unreal Engine erstaunliche Dinge erschaffen. Aber was passiert, wenn Sie nicht auf Ihren Büroarbeitsplatz zugreifen können, um Unreal Engine zu nutzen? Schließlich braucht man einen leistungsstarken Computer, um das Beste aus der Plattform herauszuholen. Und wie wir alle während der COVID-19-Pandemie gelernt haben, ist es wichtig, den besten Weg zu finden, um Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten oder unterwegs so produktiv wie möglich zu sein.
Es gibt viele Remote-Tools und VPN-Lösungen, die entwickelt wurden, um Ihnen den Zugriff auf die Computerressourcen Ihres Büros zu ermöglichen, damit Sie aus der Ferne arbeiten können. Aber welche Lösung ist die beste für diejenigen, die Unreal Engine über eine Fernverbindung steuern möchten?
Die Antwort lautet Splashtop.
Warum Splashtop für den Fernzugriff auf Unreal Engine verwenden?
Mit Splashtop erhalten Sie eine hochleistungsfähige und hochsichere Remote-Lösung zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie werden in der Lage sein, Ihren Computer von jedem anderen Gerät und von überall auf der Welt fernzusteuern. Hier sind einige der Hauptvorteile, die Sie aus der Verwendung von Splashtop für den Fernzugriff auf Unreal Engine ziehen können:
Plattformübergreifender Support
Sie profitieren von schnellen Fernverbindungen zu Ihren Windows- und Mac-Computern von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus. Das bedeutet, dass Sie aus der Ferne mit jedem Ihrer persönlichen Geräte arbeiten können und trotzdem Zugriff auf Unreal Engine haben.
Leistungsstarke Fernverbindungen
Es gibt nichts, was Ihre Produktivität bei der Arbeit aus der Ferne mehr behindert als eine hohe Latenzzeit. Glücklicherweise können Sie dank der hochleistungsfähigen Fernverbindungen von Splashtop aus der Ferne auf Ihre leistungsstarke Workstation zugreifen und haben das Gefühl, direkt davor zu sitzen. Sie können 4K-Streaming mit 40 Bildern pro Sekunde und iMac Pro Retina 5K-Streaming mit niedriger Latenz genießen.
Sie können auch die Einstellungen von Splashtop feinabstimmen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Die wichtigsten Funktionen für die Arbeit von zu Hause aus
Splashtop ist mehr als nur ein Werkzeug für den Fernzugriff. Sie können mit Funktionen wie Multi-Monitor-Unterstützung, Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Wake-on-LAN, Sitzungsaufzeichnung und mehr produktiver arbeiten.
Branchenführende Sicherheit
Sie können beruhigt sein, da Ihre Computer und Ihre Daten sicher sind. Die sichere Infrastruktur von Splashtop stellt sicher, dass Ihre Fernverbindungen sicher sind. Sie erhalten auch die besten Sicherheitsfunktionen, einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung, Geräteverifizierung und mehr. Bestimmte Splashtop-Pakete beinhalten auch Single Sign-On (SSO) für eine zentrale Authentifizierung.
Schneller und sicherer als VPNs
Wenn Sie daran denken, ein VPN zu verwenden, denken Sie noch einmal darüber nach. VPNs sind notorisch langsam, insbesondere beim Zugriff auf ressourcenintensive Anwendungen. Außerdem sind VPNs unsicher und können Sie anfällig für Bedrohungen machen. Aus diesem Grund ist Splashtop die überlegene Alternative zu VPNs.
Testen Sie jetzt Splashtop für Unreal Engine Remote-Desktop
Splashtop bietet Lösungen für einzelne Benutzer, kleine Teams und sogar ganze Organisationen. Sehen Sie sich alle Optionen für die Telearbeit an und beginnen Sie jetzt mit Ihrer eigenen kostenlosen Testversion. Für Ihre kostenlose Testversion ist keine Kreditkarte erforderlich und Sie gehen keine Verpflichtungen ein.